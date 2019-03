Flash Deportes SER de las 10:00 (27/03/2019)

Roberto Bautista se mete en los cuartos de final del Master mil de Miami con absoluta sorpresa al imponerse al número uno del mundo el tenista serbio Novak Djokovic en tres sets ir remontando después de perder con claridad el primero con un contundente seis uno para reponerse después de terminar ganando los dos siguientes por siete cinco y seis tres es la segunda victoria con su el Espanyol sobre el número uno del mundo en pista rápida tras las semifinales del torneo de Doha hace un mes y la tercera que consigue en su carrera Roberto Bautista se medirá hoy no antes de las ocho de la tarde en cuartos de final al estadounidense John Isner número once de la ATP por un puesto en semifinales en cuanto al fútbol victoria de España en Malta cero dos doblete de Morata que se mostraba molesto por las críticas que recibe

en los otros dos encuentros del grupo Rumanía goleaba cuatro uno a Islas Feroe empatan empataban a tres Noruega Suecia lidera España en solitario del grupo con seis puntos segundo Suecia con cuatro goles siguen Rumanía y Malta con tres tierra Noruega con uno e Islas Feroe cero la selección disputará los próximos partidos el siete de junio en Islas Feroe y el diez en el Bernabéu contra Suecia en cuanto a otros marcadores Italia se imponía asistieron empataban a tres Suiza Dinamarca un partido que dominaban por tres cero Los suizos en el minuto ochenta y tres del resto Ricky Rubio anoche pasaba por el larguero espera llegar lejos con Jutta en los play off y a final de temporada que será agente libre ya se verá en este momento no piensa en ello

no perdáis momento intenta pensar en que podría pasar en el año que viene nosotros iba a acabar esta temporada quién sale claro que mucho depende de si los play off funciona el tanto por mí como la franquicia pues nuestros estaremos dentro si una de las dos partes no acaba con que mirarán otras opciones y hasta que no termine la temporada no se puede hacer una valoración entera