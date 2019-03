Juan Manuel Santos: “América Latina está como un sándwich, entre el populismo de izquierdas y de derechas”

Voz 1727 00:00 Juan Manuel Santos ex presidente de Colombia muy buenos días

Voz 1224 00:03 buenos días Pepa el presidente Santos fue

Voz 1727 00:05 la comunista de una de las peores pesadillas de un político convocar un referéndum y perderlo por un puñado de votos sino por un asunto cualquiera un referéndum que planteaba a poner fin a un conflicto armado de medio siglo que desangraba su país probablemente el liderazgo se mide en el día después de algo así perder un referéndum puede conducir al caos lo estamos viendo en el Reino Unido o puede responder a ese fracaso con estas palabras

Voz 1224 00:31 siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación y aquí tenemos una oportunidad que se nos Sabri con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca

Voz 1727 00:55 aprovechó esa oportunidad tanto tanto la aprovecho que consiguió la paz para el pueblo colombiano el Nobel por cierto este martes se publica en España su libro La batalla por la paz en largo camino para acabar con la guerrilla más antigua del mundo lo edita península es un sello de Planeta lleva el prólogo de Felipe González materia prima presidente de primera calidad para historiadores y escrito por el periodista que es usted

Voz 1224 01:20 así Pepa este libro lanzamos anoche aquí en Madrid y que es muy complacido logrado este este libro porque creo que es un testimonio importante para la historia un testimonio que aclara muchas cosas porque este proceso ha sido muy calumniado muy tergiversado y pensé que era el momento para como dicen poner los puntos sobre las íes

Voz 1727 01:47 el libro directo sincero retrata muy bien algunas situaciones y personajes el libro de un periodista que te atrapa de principio a fin efectivamente a usted le llamaron traidor muchas veces en inglés lo llaman el asesinato de dar reputación como se sobrepone a alguien a que le llamen traidor a su país nada menos sigue negociando sigue negociando de pregunto por esta palabra que está de actualidad en España y en direcciones múltiples

Voz 1224 02:16 pues en la política uno tiene que tener una piel de cocodrilo yo digo inclusive piel de hipopótamo es que esos ataques que tienen intenciones políticas les rueden aún y eso lo lo que hice con estos ataques que no hicieron desde el comienzo del Gobierno porque esto lleva ocho años obedece a una estrategia política muy clara usted acaba de mencionar en Inglaterra lo llaman asesinar el carácter estarle a un líder la confianza de de Suu de su gente su pueblo por algún tipo de actitud humana o poner un algún tipo de defecto que tenga ese elegir si en el caso colombiano mis contradictores escogieron la palabra de traidor siempre llanamente porque quise hacer la pas ir ahora porque y paz pero cuando lo tienen muy claro los objetivos en la vida hay una política de cuando tienen uno como decimos los marinos Un cuarto destino no importa si los vientos son favorables o desfavorables uno trabaja por llegar a ese puerto de destino por fortuna en el caso colombiano lo logramos

Voz 1727 03:35 en la presentación anoche en Madrid efectivamente usted recordó unas palabras de Isaac Rabin que decía vamos a negociar como si no hubiera terrorismo y combatir el terrorismo como si no hubiera negociaciones porque usted siguió negociando después de un atentado con catorce muertos y cuando todo el mundo a su alrededor incluida la familia yo le decía para parar la negociación no

Voz 1224 03:57 así es yo decidí tomar ese camino que sabía que era más difícil porque explicarle a la gente que uno está sentado negociando mientras la guerra continúa muchas veces no lo entiende la presión para un cese al fuego o para levantarla negociaciones era permanente y en muchos casos creciente pero yo también sabía por otro lado que ese era el mejor camino porque si uno en negó ser un cese al fuego se pone de rehén de cualquier persona que quiera cometer un atentado y acaban con el proceso además en el caso colombiano habíamos tenido de los precedentes de ceses al fuego de la guerrilla los había aprovechado para fortalecerse política evitar mente también teníamos en este en esta circunstancia una ventaja que era la correlación de fuerzas militares a favor del Estado entonces es un cese al fuego nos permitía mayor margen de maniobra aunque políticamente eran muy difícil de administrar lo fue pero resultado pues por fortuna fue exitoso

Voz 1727 05:10 es irreversible presidente

Voz 1224 05:13 sí es irreversible pues lo siguiente ya en el caso colombiano en se cumplió lo que en la mayoría de los procesos de paz que sean negociar en el mundo se busca que se busca en un proceso de paz que los insurgentes que la guerrilla entregue las armas ya las FARC tengan todas sus armas se integren a la vida civil y a la vida política ya eso está sucediendo ya son partido político ya están en el Congreso de la República sí en el caso colombiano lo que hicimos fue ir mucho más allá del promedio de acuerdos negociamos una justicia especial primera vez en la historia que las dos partes acuerden a Justicia y luego acuerdan someterse a ella también negociamos unos planes de desarrollo para las zonas afectadas por el conflicto a quince años en lo que estamos implementando pero la parte de básica de cualquier acuerdo y hace cumplió está blindado por a propia corte constitucional que en un fallo dijo que en los próximos tres gobiernos ningún presidente ningún Gobierno puede aprobar leyes eso reformas que vayan en contra vía del cumplimiento de los acuerdos ya eso es una garantía de que el acuerdo va a continuar y que es irreversible ahora puede demorar las el cumplimiento de los otros puntos y eso es lo que en este momento está en discusión pero siempre en todos los acuerdos que ningún acuerdo de pases perfecto porque es producto de una negociación entre seres humanos presupuestos de transacciones siempre quedan sectores descontentos algunas veces como el caso colombiano el descontento lo quieren aprovechar algunos políticamente eh porque tienen argumentos que son emocionales que son muy muy efectista es como por ejemplo decir mire es que estos guerrilleros que cometieron estas atrocidades se les está dando una pena demasiado leve pues eso siempre se puede decir pero el lo importante es haber logrado la paz en siempre hay un precio para lograrla nunca hay paz gratis en el caso colombiano creo que logramos un equilibrio entre justicia y paz que va a ser de este acuerdo un acuerdo sostenible en el tiempo poco irreversible yo creo que ya es irreversible

Voz 1727 07:53 difícil verdad combatir la mentira la verdad a usted ha sido víctima uno de los primeros mandatarios víctimas de víctima de la verdad de las mentiras que circulaban durante la negociación incluso ahora cuando tantos dirigentes niegan en su país la existencia de un conflicto como éste

Voz 1224 08:08 sí es increíble que todavía gente seria dice que en Colombia después de ocho millones de víctimas y más de doscientos cincuenta mil muertos que no haya no había conflicto inclusive los desplazados los ven todos los días en la televisión dice que no no fueron desplazados sino migrantes sentarnos los califican eso pues para mucha gente es ridículo pero para otra sorprendentemente creen que es verdad o por lo menos utilizan eso como un argumento político presentes tontas

Voz 1727 08:42 qué hay que hacer en Venezuela el qué hacer con Maduro leo en la prensa que usted usted sostiene que hay que darle una salida

Voz 1224 08:49 sí porque pretender que Maduro va a entregar el poder a sin así no más es ingenuo a Colombia a la región y al mundo creo que le conviene también no eh no será algo que genere la violencia que todo el mundo teme que puede generarse hay cientos de miles de venezolanos que están armados con fusiles AK cuarenta y siete Se fue una estrategia que inició Chaves hace muchos años para crear los famosos Comités de Defensa de la revolución y cualquier violencia Venezuela va a afectar mucho a Colombia a la región iba a ser la violencia dura mucho tiempo porque las instituciones venezolanas están totalmente destruidas por eso hay que buscarle una salida que no sea violenta no salida pacífica y la única forma de encontrar ese salida es a través de una negociación una negociación con los factores reales de poderlos que pueden en cierta forma diseñaron un puente de plata para buscarle una salida al régimen para buscar una transición pacífica esos poderes les conocemos un China Rusia Cuba Estados Unidos América Latina pero por supuesto se requiere la voluntad también de las partes dentro de Venezuela

Voz 1727 10:21 quién debe liderar esa negociación

Voz 1224 10:25 yo diría que la debería liderar Guaidó Guaidó mil desde el punto de vista de la de la oposición directamente con Maduro o con algún mediador pero yo no veo otra salida pensar que normalmente quemado Drogba simplemente al poder iba a acabar como Noriega una Carlsen Estados Unidos en eso no has este que tiene tanta alguna oferta en ese sentido no dudará Haro participaron añado que aquel no no porque yo tengo un una situación muy particular pues pues mil relación tan mala que tengo con Maduro en hijo llamado traidor no pues uno uno de uno de los muchos y se llama nacida

Voz 1727 11:13 una última cosa qué le parece esta exigencia ahora del presidente de México de López Obrador a España para que pida disculpas por los abusos de la conquista

Voz 1224 11:24 pues estamos viendo en América Latina unas expresión muy folclórica del populismo es es una de las expresiones en ese populismo en este caso izquierda veía esta mañana en el país que en Brasil bolso lo está David picando y celebrando el gol el golpe militar entonces América Latina está con los dos países más importantes de la región entre un sándwich de un populismo de derecha izquierda pues vamos a tener que tener mucha paciencia a los que somos de extremo centro

Voz 1727 12:01 cuánto le preocupa una hipotética intervención militar en ese estado de cosas que está de

Voz 1224 12:05 en Estados Unidos en Venezuela pues yo personalmente le he dicho al presidente otro que ese sería el peor dato de todos los caminos eso dejaría unas cicatrices que durarían generaciones en en San Arce sería tal vez el camino más contraproducente para todo el mundo incluyendo para los Estados Unidos

Voz 1727 12:30 terminamos presidente Santos algún consejo para Pedro Sánchez le llaman traidor por por empeñarse en negociar con los líderes independentistas catalanes

Voz 1224 12:44 un consejo a cualquier gobernante

Voz 1727 12:47 salvando todas las distancias entre lo que está pasando aquí lo que pasaba allí

Voz 1224 12:50 uno de ellos es uno tiene que hacer lo posible para dormir tranquilo yo no duerme tranquilo cuando hace lo correcto cuando hace lo correcto muchas veces no es lo popular pero si hace lo correcto no duerme tranquilo de manera que a Pedro Sánchez y a todos los gobernantes les aconsejo que duerman tranquilos