Nueva norma sobre contadores de agua

vale hay que cambiarlos en función de la antigüedad porque he leído decís que la vida útil de los contadores es normalmente de de ocho años pero que hay muchos contadores ya más de de entorno a tres millones que están ya muy por encima de esa antigüedad no

Voz 2

02:48

bueno la verdad es que de los contables que yo te estoy hablando de estos contadores de individualización el sector esta empresa por supuesto hacemos un esfuerzo para que no haya que hacer una inversión de forma que puedan incluso alquilas te esté hablando de un coste mensual de aproximadamente un euro no estamos hablando de una inversión no va a arruinar a nadie es una inversión cero porque no hay que invertir vale lo que pagar dinero hoy además pues ayudamos