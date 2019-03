Teodoro García Egea, sobre el 155: "Sería lo más conveniente para restablecer el orden en Cataluña"

Voz 1727 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias Teodoro García Egea muy buenos días buenos días habrá gobierno de coalición PP Ciudadanos pues

Voz 1 00:07 sí yo creo que el presidente será Pablo Casado y todo aquel que quiera apoyarle pues estamos abiertos a todo aquel

Voz 1727 00:12 en unos minutos preguntamos por quiénes son todo aquel seguimos hablando con un ex secretario general del PP con García Egea Teodoro García Egea secretario general del Partido Popular que cree que Rivera ha esperado a hacer esta propuesta de gobierno de coalición anoche cuando ya se han cerrado las listas electorales y por lo tanto no podía de ninguna manera aceptar la propuesta que le ha hecho a lo largo del último mes su líder Pablo Casado para ir juntos a al Senado no

Voz 1 00:37 pues lo cierto es que es una pregunta que él mismo debería responder no porque hoy precisamente se publican las listas electorales en en el Boletín yo creo que esta oferta o este planteamiento tenía que haberse hecho un poco antes no yo creo que la gente no entiende que haya tardado tanto se cuenta Albert Rivera que solamente apoyando a Casado podemos echar a Pedro Sánchez que implícitamente ayer se dejaba claro que el ciudadano se ha dado cuenta que sólo apoyando a Pablo Casado podemos echar a Sánchez y por eso yo creo que ha ofrecido esa posible coalición en cualquier caso nosotros estamos abiertos a establecer las políticas que sean necesaria como hemos hecho en Andalucía o como hemos hecho a lo largo de todos estos años en otras regiones como Madrid Murcia o Castilla León e incluso La Rioja para que no gobierna de izquierda por supuesto para aplicar las rebajas de impuestos y las propuestas que venimos desarrollando durante todo este tiempo porque no veo al resto de partidos tampoco ciudadanos hacer las propuestas con el nivel de detalle que está haciendo Pablo Casado para para una agenda para España

Voz 1727 01:40 todo todas las encuestas dicen también que ese gobierno de coalición sólo es posible con Vox lo meterán en la Moncloa Si si la suma da eso

Voz 1 01:50 nosotros queremos ganar y no depender de nadie le estamos pidiendo a los españoles que concentra en el voto en el Partido Popular para no debe pretender Ari por qué porque en provincias pequeñas mañana

Voz 1727 01:59 Señor García Egea para el Senado están dependiendo de Ciudadanos y haciéndoles oferta todos los días eh

Voz 1 02:04 en el Senado ocurre algo como lo que ocurre en Estados Unidos no parecido no exactamente igual pero parecido y es que el que gana la circunscripción se lleva a todos los senadores o la mayoría senadores no por eso en muchas circunscripciones en las que el voto de PP y Ciudadanos puede ser el ganador la suman sin embargo los escaños sólo para llevar el Partido Socialista porque será el partido más votado en algunas de ellas no sobre todo en las circunscripciones pequeñas y en el Congreso pasa exactamente igual en el caso Guadalajara o en el caso de Ávila ahora mismo tenemos dos diputados Partido Popular uno Partido Socialista si el voto del Partido Popular se agrega en Ciudadanos e incluso en Vox podemos encontrar una situación en la que dos escaños son para el Partido Socialista y uno Partido Popular esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar no digo voto útil digo voto reflexivo

Voz 1727 02:48 te preguntabas si metería en en la Moncloa a Vox si las encuestas acierta también en esto dicen que sólo con su voto su participación pueden gobernar ustedes

Voz 1 02:57 yo creo que es importante echar a Sánchez pero es igual de importante aplicar un programa de reformas sensato nosotros en Andalucía hemos ponga encima de la mesa nuestras propuestas para hacer una Andalucía mejor eso ha sido ha apoyado por dos partidos que Ciudadanos Ikea es vox no hemos renunciado ni un ápice a nuestros principios y nuestros valores ya nuestro programa y por tanto todo aquel que esté dispuesto a aceptar el programa el Partido Popular de reformas pues Se será bienvenido a tener apoyo de

Voz 1727 03:25 Popular y Vox en esta ocasión dice estas son mis condiciones por ejemplo lo de dar un arma cada español por ejemplo derogar la ley de violencia de género por ejemplo derogar la Ley de Memoria Histórica si estas son mis condiciones usted señor casado se queda sin la Moncloa si ese es el dilema que era Pablo Casado yo mismo lo que hicimos ganando

Voz 1 03:44 Lucía Andalucía nosotros tuvimos una negociación intensa en la que no pedimos ni uno solo de nuestros planteamientos en cuanto a mejorar la vida de los andaluces en aspectos concretos y por supuesto pues en el tema de las armas yo creo que España que es una referencia a nivel internacional control de armas pues yo creo que no es la solución creo que es más importante que las armas la tengan la fuerza puede Ciudad de Estado creo que es importante mejorar la ley para que la gente se sienta segura en su casa y creo que es importante eh tener de gestos tener apoyo a las Fuerzas y Cuerpos y al Estado Hinault darle un arma cada español en mi opinión va a seguir siendo así durante

Voz 1727 04:23 meses se en el mes de mayo ustedes vuelven a La Moncloa después de un paréntesis pequeño no de de un año escaso no llega un año aplicarán inmediatamente el ciento cincuenta y cinco creo que

Voz 1 04:35 momentos a las condiciones para que en Cataluña se restablezca el orden en Cataluña llevan demasiado tiempo hablando de Torra de Puigdemont llevaba demasiado tiempo hablando de independencia sino de qué tipo de Estado quieren los independentistas Waterloo

Voz 1727 04:49 establecer el orden señor García Egea restablecer el orden aplicar el centro domingo

Voz 1 04:53 creo que restablecer el orden sería la consecuencia inmediata serían en Cataluña se empezase a hablar un poco más del Centro de Supercomputación de Barcelona que es el centro más importante que alberga el ordenador Mare Nostrum uno de los centros de computación más importante dirigida además por Mateo Valero una persona de altísimo reconocido prestigio en el mundo la computación hablar del polo químico de Tarragona hablar del empleo especializado de esta creando en los Parques Tecnológicos de Cataluña del turismo de la Costa Daurada creo que eso sería restablecer el orden en Cataluña es decir de Haarde hablar de la gente independentista que está en vía muerta y empezar a hablar de lo que es una de las locomotoras de España que es la Comunidad Autónoma de Cataluña ese sería bajo mi punto de vista lo que deberíamos de hacer como se está viendo como están no cerrando Deep local utilizando recursos públicos para sorprendiendo dentista están incluso recibiendo órdenes directamente desde Waterloo vía a Torra pues yo creo que esto habría que abordarlo en el primer Consejo de Ministros para que estas personas no siguieran tomando decisiones para lastrar el futuro acata

Voz 1727 05:56 el primer Consejo de Ministros que aplicaría un ciento cincuenta y cinco

Voz 1 05:59 pues creo que con la información que tenemos encima de la mesa sería lo más conveniente para restablecer como digo el orden en Cataluña porque en este momento quién preside el año siete de Cataluña viaja frecuentemente a Waterloo para recibir instrucciones decir es un presidente telemático manejado por vía telemática y que recibe las órdenes de un señor que es un prófugo de la justicia si eso no es una situación anormal pues que me diga alguien que es el primer consejo

Voz 1727 06:27 de ministros aplicación del ciento cincuenta y cinco para Cataluña cree que Cayetana Álvarez de Toledo debe aprender catalán si sale elegida diputada

Voz 1 06:35 bueno yo creo que al final Guillén desde las filas independentistas siempre intentan señalar a todos aquellos que van a Cataluña y sentimos a Cataluña como nuestra propia tierra no yo no hablo catalán yo siento Cataluña como parte de mi tierra por eso cuando alguien me dice como el señor Torra o el señor Puigdemont o incluso el señor Tardà en alguna ocasión que me ha dicho yo me quiero ir de España pues es usted es libre país de España pero Cataluña se queda porque es parte de la tierra de todos nosotros no yo creo que ese mensaje es importante que los independentistas lo entiendan de una vez no Cataluña no suya señor Torres señor pulmón es de todos y una persona como Cayetana Alvarez de Toledo que ha liderado movimientos de la sociedad civil que han sacado a la calle a miles de catalanes en favor de una Cataluña español ahí de una España con Cataluña pues yo creo que es evidente que tiene más que sobrada legitimidad para representar a esa Cataluña silenciosa que sale a la calle yo diría mucha más legitimidad que muchos otros que lo único que han hecho en su vida representando a Cataluña en el Parlamento en España es insultar y lanzar algún exabrupto yo creo que diputados como Gabriel Rufián habría que entretenerse en qué enmiendas concretas han metido a lo largo de su trayectoria política que hayan mejorado la vida de Cataluña que enmiendas a los Presupuestos señor aparte de de aparecer de vez en cuando en algún telediario con alguna broma jocosa no creo que los políticos debíamos despedirnos por la utilidad en nuestras relaciones y en este caso Cayetano Lara de Toledo ha hecho fuera de la política mucho más porque Cataluña que el señor Rufián dentro por ejemplo pues por ejemplo dar voz a esa mayoría silenciosa de catalanes por ejemplo organizar desde la sociedad civil esa resistencia necesaria a todo ese aparato del Estado catalán liderado por Put the money por Torra que he intentado a denunciar a los catalanes que se sienten españoles creo que eso dar voz al que en este momento se siente maltratado por los independentistas creo que es importante

Voz 1727 08:43 preguntaba si debe aprender catalán si sale elegida diputada debe aprender los juicio yo creo que la gente

Voz 1 08:48 libre para para cero que considere no yo creo que no en este caso representaron territorio como Cataluña en en Madrid como diputado ese algo es un orgullo y creo que puedes hacer perfectamente tu trabajo alma

Voz 1727 09:04 gentes a cuestiones Dolors Montserrat ir en las listas europeas no lo hemos hecho un gran trabajo o portavoz quiero que la habitan bueno lo lo hemos quitado Montserrat que en este momento como portavoz teniendo salario Cortes futura todavía

Voz 1 09:24 pectoral todavía estamos en campaña electoral si todavía faltan lista por conformarse efectivamente por tanto yo creo que va a seguir en nuestro equipo esté donde esté y la verdad es que siempre que se le ha necesitado allá donde haya sido siempre ha estado dispuesta para para ayudar al presidente

Voz 1727 09:41 basado en las Cortes españolas en Bruselas quizá bueno

Voz 1 09:45 yo lo que quiero es que dolor siga en nuestro equipo

Voz 1727 09:48 tres preguntas concretas e en Casado anunció esta semana una bajada generalizada de impuestos Si vuelve a la Moncloa después de este paréntesis pequeño según datos de Eurostat la presión fiscal en España está seis puntos por debajo de la media europea seis puntos por debajo mientras que gasto público está cinco puntos por debajo también y eso con un estado de bienestar como el español que se ha incorporado tarde eh a esto de disponer de sanidad universal educación universal donde recortaran si bajan los impuestos

Voz 1 10:18 hemos visto por ejemplo año dos mil diecisiete como la bajada de impuestos que se produjo en la última etapa del Gobierno del Partido Popular género más de veinte mil millones de euros de ingresos adicionales no esto supuso que de alguna forma la bajada de impuestos incrementan la actividad y por tanto incrementar también la recaudación esto no solo pasó ahora sino que también en los años noventa en la primera legislatura Aznar cuando se redujo el impuesto de sociedades también se incrementó la recaudación por la misma vía creo que para conseguir ser atractivos en una zona euro para conseguir ser atractivo sobre todo te la el panorama que nos presenta el Brexit por ejemplo necesitamos tener una fiscalidad mucho más atractiva necesitamos bajar no sólo los impuestos sino también la factura de la luz porque dentro la factura de la luz hay otros costes que no son directamente eléctricos sino que son de otro tipo que sólo se tiene en cuenta a la hora de las industrias a la hora de localizarse en distintos países no creo que tenemos que ser atractivos en todos estos factores y por tanto creo que bajando impuestos vamos a conseguir atraer más empresas y aumentar el recaudación y esa es la forma precisamente de mantener esta el bienestar pues aquí se fía todo a que

Voz 1727 11:25 crezca la economía para no tener que recortar

Voz 1 11:29 bueno de hecho en aquellos países donde se ha aplicado a rajatabla socialismo pues incluso el comunismo aunque ya ni siquiera a países como Rusia están aplicando el comunismo sino que hay un capitalismo evidente en en todos los países del mundo pero yo no veo a los estudiantes y a todos aquellos que quieren emprender una vida más próspera irse a países donde ese apuesta por las políticas fracasadas de Izquierda no estoy hablando pues de Venezuela o de cualquier otro

Voz 1727 11:58 te va por la media europea eh pero la media europea de impuestos es de presión fiscal el resto del mundo la media europea de nuestro entorno vaya

Voz 1 12:05 pero hay ahí donde llevó al final si queremos que erradique en empresas especializadas que den empleo a los ingenieros que salen de nuestras universidades es decir que Hesse genere una bolsa de empleo especializado necesitamos que las pequeñas y medianas empresas altamente especializada se Ray

Voz 1727 12:21 que en nuestro país que hay una industria potente para eso necesitamos una fiscalidad atractiva eso es lo que nosotros proponemos pregunta muy concreta si el PP vuelve a la Moncloa bajará de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional si el PP vuelve a la Moncloa

Voz 1 12:33 yo les tendrán una vida más próspera y por supuesto verán incrementados sus ingresos porque vamos a conseguir que las empresas vengan que se genere empleo especializado y que por tanto los españoles tengan más dinero disponible a más renta disponible

Voz 1727 12:47 el Salario Mínimo Interprofesional que es una decisión gubernamental pactada con los agentes sociales ustedes lo bajarán de nuevo

Voz 1 12:53 bueno vimos en primer lugar que el Gobierno es de Pedro Sánchez precisamente una de las medidas que tomó fue de forma unilateral sin contar con CEOE y fue muy criticada no es decir tomar una decisión sobre el salario mínimo sin contar con los que crean empleo y con los que paga el Salario Mínimo pasaron velo parece demasiado acertado no porque además lo que estás haciendo es precisamente perjudicar al trabajador no beneficia lo nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para que el trabajador gane poder adquisitivo ese es nuestro objeto

Voz 1727 13:21 han pensado todavía siglo bajan

Voz 1 13:23 por supuesto nosotros nadie va a haber defendido sus ingresos si nosotros entramos a gobernar

Voz 1727 13:37 recibimos esta mañana en el estudio de la Cadena Ser al secretario general del Partido Popular usted es de Murcia una región pienso que según los datos que presentó ayer la Agencia Estatal de Meteorología acusa como todo el Mediterráneo especialmente las noches tropicales los veranos más largos la sequía los efectos del cambio climático pregunta concreta si el PP vuelve al Gobierno mantendrá el calendario de eliminación del diese que el Gobierno de Sánchez plantea prohibir la matriculación de coches de gasolina y diesel a partir del dos mil cuarenta

Voz 1 14:07 sólo con una frase el Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado por la borda la credibilidad internacional que la industria tenía en España es decir a partir de este momento en el que Sánchez anuncia que va a acabar con el diésel las marcas han dejado de ver a España como un destino de inversiones para fabricar vehículos diésel eso ha hecho que mucha gente vea peligrar su empleo nosotros creemos que la bonificación de la movilidad y la electrificación del sector transporte tiene que venir en positivo es decir tenemos sobrecapacidad instalada en este momento en el sistema eléctrico si nosotros fuésemos capaces de sustituir los vehículos de combustión por los vehículos eléctricos de una forma decidida no sólo reduciría la contaminación no sólo reduciría hemos los gases de efecto invernadero sino que además abarataría hemos la factura de la luz porque los costes fijos del sistema se repartirían entre más por tanto menos anunciar que vamos a acaba con el diésel más apostar por la electricidad de la movilidad eso lo vamos a hacer nosotros osea

Voz 1727 15:00 no prohibirán la matriculación de coches gasolina y diésel a partir a partir del dos mil cuarenta

Voz 1 15:04 es que dicen que son Gobierno obrero y al final lo que están haciendo es que al autónomo que quiere comprar una furgoneta para repartir el pan lo están fastidiado y sin embargo a la persona que tiene una renta alta hay puede cambiar de coche cada año pues es a la que están beneficiando yo creo que no es muy obrero a hacer eso

Voz 1727 15:18 pregunta muy concreta tumba harán esta agenda este calendario

Voz 1 15:22 este nosotros estamos a favor claramente de impulsar una economía mucho más limpia mucho Valverde de hecho a través de la colaboración público privada esto que está que da tanta alergia a Podemos ya Partido Socialista no con la orden público privada que es la forma de crear empleo y aumentar la eficiencia energética es posible crear miles de empleos asociados a la economía Abel de la economía circular sin embargo hace falta tener una estrategia yo creo que la estrategia de prohibir que le gusta tanto a la izquierda pues no es la adecuada creo que es la más adecuada es la de incentivar

Voz 1727 15:52 entiendo que tumbara esta este calendario

Voz 1 15:54 creo que prohibir no es adecuado Teodoro

Voz 4 15:57 en León Gross de Teodora Teodoro tenía que hacer esto esta mañana darnos la oportunidad de hablar buenos días señor García Egea esto decía usted que que el enemigo es Pedro Sánchez y que necesita la derecha estar unida contra la barbaridad de que Sánchez siga la Moncloa enemigo barbaridad cree usted que este lenguaje que estos planteamientos contribuyen a la fuerza y a la calidad de la democracia española en este momento

Voz 1 16:19 pues sí yo creo que el Pedro Sánchez es el enemigo en este momento de de los datos económicos o los datos económicos son enemigo de Pedro Sánchez porque hemos visto como los empleos indefinidos caían de una forma estrepitosa hemos visto como la epa que se está avanzando eh no son datos positivos en cuanto al empleo creo que la gente que está perdiendo su empleo como consecuencia de medidas que está tomando este Gobierno y de anuncios que está haciendo no estará muy contenta con este con este Gobierno con este presidente y por tanto mi obligación es advertir de lo que viene como advertimos en su momento desde el Partido Popular cuando es dos mil ocho Zapatero decía que éramos la Champions League de la economía y que íbamos hacia una época próspera no me obligaciones advertir por tanto creo que en este momento el enemigo de la economía española se llama Pedro Sánchez ya ha partido Cedric

Voz 1727 17:08 si el PP vuelve a la Moncloa derogará la ley de plazos del aborto

Voz 1 17:12 yo creo que no podemos comprar la mercancía averiada la izquierda no yo mi objetivo es que toda aquella familia mujer que sí que es la verdad

Voz 1727 17:20 creada en este caso Bono una mercancía averiada es hablar

Voz 1 17:23 Mar de lo que a la izquierda le interesa en este sentido pues yo entiendo que no le interesa hablar de empleo que no le interesa hablar de industria que no le interese hablar de las pequeñas y medianas empresas alta

Voz 1727 17:33 lo de lo que necesitan tenemos un minuto llevamos hablando todo el tiempo de eso tengo un minuto

Voz 1 17:39 pero nosotros vamos a promover una ley de maternidad que proteja a todas las mujeres que se quedan embarazadas y que por presiones del entorno se les pasa por la cabeza el tomar una decisión como interrumpir su embarazo no creo que todos tienen que tener el Estado su disposición para que esa decisión no se toman y presidente el entorno ni presiones económicas

Voz 1727 17:57 esa ley derogará de facto la ley de plazos del aborto

Voz 1 18:00 nosotros queremos mirar al futuro esa ley protegerá a la mujer embarazada para que tome la decisión que tome tenga todo el Estado

Voz 1727 18:08 o sea que a la vez quién quiere abortar dentro de los plazos que establece la ley vigente podrá hacerlo

Voz 1 18:14 creo que si las personas que se encuentran en ese drama en esa decisión tuvieran mucho más apoyo mucho más recursos se lo pensarían de hecho es lo que hacerle madre remar hacia una labor encomiable en este sentido y cuando alguien va a pedir ayuda con una situación como ésta no le preguntan de dónde vienen y porque viene simplemente de ayudan eso ha evitado que muchas mujeres interrumpan su embarazo por tanto yo me gustaría plantear este debate en positivo no como lo intenta plantear la izquierda sino en positivo toda mujer que necesite ayuda va a tener la del Estado la va a tener toda

Voz 1727 18:46 que lo piense hay tres veces si quiere abortar podrá hacerlo en los plazos actuales como nosotros no

Voz 1 18:52 lo que queremos como digo es hacerlo en positivo es decir todo el Estado a su disposición