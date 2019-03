Francisco Igea: "Me alegro que se esclarazcan los hechos"

Voz 1727 00:00 la Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León ha citado para mañana a Francisco Igea que fue el candidato que ganó esas primarias pero que en un primer momento se vio perjudicado por el presunto pucherazo finalmente fue proclamado candidato ese hombre es como les digo Francisco Igea ahí lo tenemos al teléfono muy buenos días muy buenas cuando recibe usted la citación de la Fiscalía

Voz 1 00:28 bueno nosotros recibimos sencillas las solicitudes fíjate has previas la semana pasada el jueves

Voz 1727 00:36 Isabel quien ha presentado esta denuncia porque la fiscalía abre estas diligencias

Voz 2 00:41 no tengo ni idea lo que vamos parece una denuncia anónima informó pero en cualquier caso estamos encantados de que sea así para nosotros siempre la justicia es una garantía

Voz 1727 00:54 que era por tanto que este asunto se judicial hice para que se esclarezca no

Voz 2 00:58 hombre yo me alegro de que se esclarezcan nosotros tenemos plena confianza en la investigación está abierta nuestro concede garantías pero bueno para nosotros siempre que la gente lo hemos demostrado partidarios de la justicia la justicia siempre es una garantía para cualquier español para nosotros también

Voz 1727 01:17 le consta si la Fiscalía llamado a otras personas por ejemplo la candidata beneficiaría de aquellos ochenta y dos votos Silvia Clemente

Voz 1 01:25 no no no no está el momento no me cuesta

Voz 1727 01:28 tres semanas después señorial la dirección de Ciudadanos no ha hecho públicas las conclusiones de su investigación interna usted sabe quién orquestó este lío

Voz 2 01:40 bueno no lo sé lo supiera yo todas las encontrasen siendo pues tenemos las hicimos públicas pusimos manos tanto del partido como de la medios de comunicación cuando nos lo han solicitado yo creo que nuestra actitud ha sido de absoluta transparencia al respecto yo lo que sí que tengo que decir bueno pero es una realidad que no iba nadie ningún proceso judicial esto es una investigación seria que entrañar responsabilidades personales importantes yo creo que estoy bastante porque conforme con con la el asunto que lo que nosotros no podíamos hacer nadie frivolizar sobre quién es responsable de una cosa que entraña que puede entrañar responsabilidades penales yo pero que hay que tomarlo con seriedad y con el tiempo es bueno garantías necesarias pero vamos tranquilidad absoluta

Voz 1727 02:27 una última cosa cuando dicen nosotros hemos puesto toda la información a disposición hemos sido transparentes se refiere a la dirección de Ciudadanos en Castilla y León a la nacional

Voz 2 02:38 me refiero a todos a nosotros que pusimos la información a disposición de los que empleaba a disposición de prensa me refiero al partido te ha respondido siempre a todas las preguntas con claridad sobre todo nacido en menos de veinticuatro horas resolvió que había unos votos fraudulentos y que la candidatura yo creo que nuestra rapidez pues no es inmejorable y creo que con respecto a la posibilidad de que no he hecho nosotros hemos hecho lo que que hacer que acerques abrió una investigación responsable ahora ha abierto otra investigación de Justicia tranquilos y confiados en que sí

Voz 1727 03:17 porque se ríe cuando le pregunto quién es ese nosotros

Voz 2 03:22 bueno porque que la pregunta parece que entraña un cierto grado de Comillas maldad no nosotros somos todo el partido el partido en la Comunidad el partido a nivel nacional yo creo que que pocos partidos en un proceso como éste pues ha respondido con esta celeridad con dispara estas dos Francia no conozco ningún otro partido en el que se ha hecho con esta rapidez yo entiendo que la gente tiene necesidad de saber yo el primero yo es decir que nadie tiene más interés que yo mismo me que se aclare lo sucedido pero también entiendo que que no pueden atribuir responsabilidades hasta que no estamos seguros