Voz 1515 00:00 bueno les decía hace unos minutos que los lunes convocamos edición de nuestra escuela contra el machismo espacio que que capitanea un hombre Rafa Sánchez compañero que tal como estaba aquí fija hace un lunes en el que volvemos al amanecer perplejos tristes porque en la localidad de de Loeches a unos pocos kilómetros de la capital un hombre de cuarenta y siete años ha matado presuntamente a su mujer de treinta y siete y después se ha suicidado eso de que aparte de que el pasado viernes conocíamos el caso de de la manada de en Pozuelo Rojas que es espeluznante estamos intentando hacer serlo más didáctico posibles desde los medios tratar de concienciar desde la clase política también desde diferentes instituciones

Voz 1776 00:43 espero que esto es una carrera de fondo el machismo está enraizado en hasta las profundidades enormes en lo que es la la la violencia y la masculinidad mal mal entendida hay muchísimo trabajo por hacer por eso cuando mucha gente las personas que prevé que dais tanto la obra está con este tema sí sí ya está la igualdad de las mujeres ya ya es efectiva esas por esto por esto hay que seguir y por eso hay que ser siempre más cercos que las noticias y que la realidad y luego con respecto al tema nada nada pues esto lo que pone lo que pone en evidencia es esa suerte de de impone unidad y que que que los chavales perciben que como consecuencia de ellos ven que hay gente que ha cometido estos estos excesos y siguen en la calle entonces tú no lo no lo expliques a un chaval en profundidades eso es lo que lo que ven y al final el imaginario colectivo Se Se se forma con con con imágenes y yo estoy convencido de que hay les son una suerte de impunidad que está operando

Voz 1 01:50 en la actitud de de de

Voz 1515 01:53 estos adolescentes no bueno para seguir intentando mejorar las cosas tenemos este espacio programas semanalmente yo no está Rafa Rafa los responsables de la asociación la Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica por un proyecto que te has seducido cuáles

Voz 1776 02:11 pues mira y sobre todo porque llevamos ya con En construcción un año y medio y no hayamos dedicado todavía ningún espacio a la realidad de la mujer discapacitada y como a este colectivo les les afecta también la violencia machista si tenemos con nosotros a a Javier Font que es el presidente de la de la reforma de fama

Voz 1515 02:35 qué tal hola hola Gemma Filomena que Filomena para hablarnos de de Igualdad Gemma cómo estás qué tal de qué forma con esta nueva área que que abriesen fama pretende is visibilizar la situación de la mujer que tiene discapacidad

Voz 2 02:50 bueno nosotros pensamos que hay que trabajar en una multitud vertiente yo creo que tenemos que también hacer pedagogía en el ámbito educativo fundamentalmente porque yo creo que que esto que ha ocurrido recientemente pues es por personas que todavía siguen ciertamente Pere la época de la prehistoria no se pensaba que que la fortaleza del ser humano rebeldes radicaba en el hombre y que al final pues bueno pues era lo que se imponía no yo creo que pensamos que hay que que hay que hacer una una transformación importante desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres y por eso nosotros trabajamos desde ese punto de vista incluso también en la el desarrollo formativo de sensibilización con hombres para que de alguna manera también esa nueva forma de entender lo que es la masculinidad sea bien entendida y no con resultados como los que hemos de esquí

Voz 1515 03:39 lo que habéis puesto en marcha este área Gemma qué iba a consistir entre otras cosas en y talleres pregunta para los dos para Gemma pero para Javier también talleres en los que van a participar hombres y mujeres en los que se van a impartir qué tipo de asignaturas de clases

Voz 2 03:53 bueno pues vamos a hablar de antropología social de antropología humana de de de dónde viene la historia del ser humano que es lo que tendríamos que empezar a trabajar los comportamientos actuales que hay en la sociedad vamos a hablar también de los recursos que tiene la propia administración porque al final la estación no se puede poner de perfil ante situaciones de estas características vamos a trabajar para detectar situaciones que están siendo normalizadas como comportamiento cultural pero que al final estamos detectando casos hasta finales de de maltrato o de o de ciertamente anómalas no y por eso queremos reflejar que la discapacidad se diferencia en cuanto a que los elementos por los que una persona con discapacidad puedan ser maltratada pueden ser de distinta índole desde el chantaje emocional porque una persona con de dependencia elevado no pueda a cuidar a una mascota ahí es maltratada la mascota en para hacer daño a esa persona con discapacidad desde que no tenemos acceso muchas veces físico a los juzgados porque tienen más ganas de arquitectónicas o instrumentos que faciliten a personas que son es muy muy dependientes para poder acceder a la denuncia en un momento determinado dificulta que no y por supuesto también trabajamos con con una perspectiva de género muy amplia no solamente entre hombres y mujeres sino también entre el mismo sexo

Voz 1515 05:16 el Javi es la extrema vulnerabilidad pónganse si la situación de la mujer ya es más vulnerable de por si la situación de la mujer discapacitada con esos casos concretos que contabas es la vulnerabilidad extrema

Voz 2 05:30 sólo a todos éramos pues la incapacidad absoluta defenderse si estamos poniendo muy el foco también en en las grandes capitales pero bueno estamos olvidando del ámbito rural

Voz 1776 05:38 ya hay un silencio

Voz 2 05:41 atronador por otro lado en cuanto a este tipo de situaciones que tienen una multi afección tremenda en cuanto a barreras en cuanto a la falta de recursos tanto físicos como de conocimiento de esta perspectiva de género con discapacidad que es más vulnerable en definitiva tenemos que yo creo no olvidarnos de este ámbito que creo que a lo mejor de analizar lo habría mayores casos que que él no es que percibimos no

Voz 1776 06:05 es es preocupante la la la invisibilidad que hay con respecto a a esta realidad no porque bueno las pruebas nos remitimos llevamos un año y medio nosotros dos tramos tratando este tema hemos tardado año y medio en caer en que en que tenemos que poner foco foco en esto no como Podemos como sociedad hacer que emerja la realidad de lo de la mujer discapacitada en este en este concepto

Voz 2 06:29 bueno pues yo creo que el legislador que es quién desde luego puede producir cambios importantes a través de esas garantías de derechos que se hace a través de las normas y las leyes es fundamental que interioriza perfectamente la situación real de nuestro colectivo que se tome en serio que hay que hacer cosas de verdad ahí que no solamente en meros eslóganes ahora que estamos en precampaña de cara a que podamos obtener más o menos rédito político y que esto es una cuestión de trescientos de cinco días del año y que tenemos que trabajar en ello desde el ámbito educativo fundamentalmente a partir de ahí pues todo lo que se desarrolle materia de igualdad yo creo que todavía no han puesto deberían ya poner en marcha medidas para que el ámbito educativo asistieron a una asignatura o al menor módulos que genera en la igualdad eso lo decimos aquí verdad es algo algo todos los lunes son veladamente sorprendente y es sorprendente que que no solamente que

Voz 1776 07:20 en el mundo educativo no exista una asignatura que sea de feminismo o educación para la igualdad sino que los planes de estudio de los profesores y profesoras que iban a ser maestros y maestras no existe una unidad sobre esto

Voz 1515 07:31 que quién quiera buscar más información Javi para apuntarse a estos talleres Si como puede hacerlo a través donde

Voz 2 07:36 puede hacer hasta el teléfono noventa y uno cinco noventa y tres XXXV cincuenta o bien a través de la página web tres triple W fama con dos puntos

Voz 1515 07:46 muy sencillo dejadme que que cuente otro proyecto que está abierto en ver Camí en en el que me gustaría que todos participasen porque es muy bonito tienen que ver con con la mujer y en este caso con la mujer víctima de violencia machista es un proyecto en el que trabaja Rafa Sánchez ya desde hace pues yo qué sé dos años tres años Rafa está ya a punto de ver la luz a través de ver Coming todos ustedes pueden darle un mayor impulso han participado en él pues desde Luis Eduardo Aute roza le en La Mari de Chambao la estamos escuchando son historias reales de mujeres víctimas de violencia machista que han contado sus historias Rafa las a musical izado les ha puesto letra caso la letra rodeada de historias reales están compuestas por los talleres pero la música también la música clásica y luego le apostaban Mari roja leen Aute cómo podemos participar Rafa pues mira poniendo en la red en Google ver Camio entrando y buscando Fabri canciones pues es violencia de género Fabri canciones ahí puedes podéis colaborar

Voz 1776 08:48 hay que decir que nos hace mucha falta porque en esta semana tenemos que llegar al cincuenta por ciento de de lo que hemos y de lo que queremos conseguir es que es todo el que lo fácil es tremendo porque si lo consigues bien pero si te quedas

Voz 1515 09:02 a un poco el proyecto no sale no sale se les devuelve vais a veces Thais el cincuenta por ciento Tenemos de margen de Platero esta semana tener

Voz 1776 09:10 hemos todavía como casi tres semanas hasta para conseguir el cien por cien pero en esta semana que ya llegamos a la mitad tenemos que conseguir el cincuenta por ciento así que

Voz 1515 09:20 bueno me conseguí ver Coming Fabri canciones Luis Eduardo Aute roza leen La Mari de Chambao todos han ido participando en este proyecto al que podemos sumar nuestro granito de arena para que sea una realidad en cuanto lo sea por te esperaremos al programa todos para que nos vayan contando Rafa Sánchez gracias compañero Javier Font presidente fama Cocemfe hay que apoyar a la mujer con discapacitada es la dentro de la pirámide la de la extrema vulnerabilidad si las muchísimas gracias gracias

