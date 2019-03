Iñaki Domínguez: "Vivimos cada vez vidas menos auténticas"

Voz 1995 00:00 no

Voz 1995 00:12 es cuánto ganan ustedes no se asusten y no respondan en Bozal en España además es una cuestión casi también respondan cuánto ganan ustedes no se mil euros a mes dos mil cinco mil o lo que es lo mismo doce mil euros al año veinticuatro mil sesenta mil esto Tim que clase social creen ustedes que les sitúa porque hemos visto algo muy curioso lo hemos visto la cuenta de Twitter de un corresponsal español en Nueva York se llama argelino barro

Voz 4 00:41 qué ofrece unas cifras interesantes verán una pareja que vive en Nueva York con dos niños los hijos gana en total estos cuatrocientos cuarenta mil euros

Voz 1995 00:54 serán cuatrocientos cuarenta mil euros eso es mucho dinero verdad pues ellos se sienten clase media ramplona media casi cuatrocientos cuarenta mil niños que contamos en que gasten ese dineral para sentir que no terminan de llegar a ser gente acomodada Eva Cruz muy buenos días

Voz 5 01:14 muy buenos días Toni haber desgrana los esos cuatrocientos cuarenta mil euros antes de nada ese casi medio millón es el sueldo bruto así que hay que quitarle impuestos y también la contribución al plan de pensiones que es imprescindible en Estados Unidos sino quieres acabar en la calle

Voz 1995 01:27 en Estados Unidos dice bueno cuánto queda entonces

Voz 5 01:30 doscientos cincuenta mil euros al año

Voz 1995 01:33 pues no siéndolo a mil euros al año en un cuarto de millón de euros entre dos en fin son más de veinte mil euros al mes un sueldo de diez mil euros para cada uno de ellos eso está al alcance de muy pocas familias

Voz 5 01:46 efectivamente seguimos desgranando en el cuidado de los hijos Sega Se van XXXVII mil euros claro para poder ganar ese sueldo es imprescindible que alguien se ocupe de los niños mientras tú trabajas es es el gasto mayor el siguiente gastos Se van devolver los préstamos con los que se pagaron la carrera los padres esos son veintiocho mil quinientos euros al año

Voz 1995 02:05 bastaban para para hacer una carrera gracias a la que tienes un puesto de trabajo que te permite devolver él

Voz 5 02:15 sí sí es es una rueda estudioso

Voz 1995 02:17 Pereira no tiene por qué

Voz 5 02:20 es una rueda infinita en la que en fin se meten el siguiente gasto es la comida veinte mil cuatrocientos euros lo que incluye salida Cedar una vez a la semana una si una vez a la semana en el impuesto de la vivienda gastan casi dieciocho mil euros y ahora viene lo interesante en vacaciones que disfrutan tres veces al año gastan dieciséis mil euros en dinero donado a ONG otros dieciséis mil en extraescolares para los niños deportes varios violín piano diez mil euros conclusión ganando doscientos cincuenta mil euros netos al año sólo consiguen ahorrar seis mil euros

Voz 1995 02:54 seis O'Neal la pregunta que nos hacemos es

Voz 5 02:56 de todos estos gastos alguno es superfluo

Voz 1995 02:59 pues no sé el violín las es escuela de los niños o quizá las vacaciones o ese dinero que dices que va para ONG peor es que estos gastos

Voz 5 03:07 consumo aspiracional constituyen un símbolo de estatus para los humanos estos símbolos son imprescindibles

Voz 1995 03:13 la venta claro

Voz 5 03:15 según un nuevo ensayo publicado en Estados Unidos que ahora llega a Europa a los símbolos de estatus han cambiado y ahora los más importantes son invisibles el materialismo ya no significa riqueza al poder como antes nuestro consumo aspiracional va por otro lado la autora del ensayo del que hablamos que se llama la suma de las cosas pequeñas se llama Elizabeth Carey sal que es profesora en la Universidad el sur de California y experta en cómo se relacionan las élites así explica cómo hemos dejado atrás el materialismo

Voz 0137 03:42 materialismo es importante para demostrar nuestro estatus desde el siglo XIX pensamos a los victorianos y luego la revolución industrial que nos trajo la economía de bienes de consumo que ha caracterizado el siglo XX teníamos muchas cosas al principio estas cosas serán para sólo una parte de la sociedad los muy ricos que se las podían permitir pero con la producción en masa mucha más gente logro acceso así que el materialismo que solía ser un símbolo de riqueza tengo cosas porque tengo dinero se convirtió sólo en señal de que pertenecían a la sociedad de consumo

Voz 1995 04:12 vaya lío si si tengo dinero y no lo puedo demostrar con dándome un cochazo si las cosas materiales ya no son un símbolo de estatus como demuestra la gente que tiene dinero que lo tiene

Voz 5 04:26 pues los ricos más hábiles como esta pareja rica neoyorquina con la que empezábamos Se lo gastan en cosas que les hacen la vida más fácil y más eficiente en niñeras en criados en cocineros en asistentes gente que te permite trabajar más pero ojo también se lo gastan en cosas que no son demasiado caras pero funcionan muy bien como marcadores de estatus la clase de yo la comida ecológica la bolsa reutilizable el no consumo se ha convertido en un símbolo de estatus en un tirabuzón imprevisible para el rico el siglo XIX porque consumir menos a consumir con conciencia no señala que tengas más dinero pero sí que tienes más información en la información está muy valorada nuestro sistema social tercera cosa el ocio como en el siglo XIX revela a los verdaderos ricos especialmente el ocio el ocio deportivo y como en Estados Unidos ser bueno en deportes y tener hobbies prestigiosos como la música te consigue entrada en las mejores instituciones educativas hacer deporte y aprender piano se ha convertido en una actividad productiva esencial para el ascensor social generada

Voz 1995 05:23 pues lo uno ni el otro para imagino que todo esto que me parece super interesante tendrá consecuencias políticas y sociales

Voz 5 05:32 claro todos los símbolos de clase sirven para detener en la medida de lo posible el ascensor social cuando los pobres han comprendido yo que sé que hay que lleva chaquetas de cuero para ser cool los ricos hacen regalos y así se mantiene la desigualdad que como leíamos estos días en la prensa es cada vez mayor no sólo aquí sino en todo

Voz 1995 05:48 no quisiera que leíamos hace ya algún tiempo troncal en Buenos días leíamos que las señoras que compraban en las tiendas de lujo en en Londres pedían que la que no que fuesen bolsas neutras que no pusiera Chanel porque por la calle quedaba Mali con una bolsa de Chanel de Bach pues una bolsa blanca yo ya sé que esto no

Voz 6 06:07 estamos fatal de lo nuestro eh que estamos da sabe lo que estoy pensando en todo este mientras lleva lo comenta clases de violín para los niños empezaba así en los tiempos victorianos seguimos haciéndolo sin embargo cuántos personal conocéis que son profesional hice incluso tras una fiesta alguien dispara vas sacarle violín porque de pequeño que propone Joan me me encantaría saber tocar

Voz 1995 06:29 pero sí es curioso como fenómeno de verdad es muy interesante políticamente decidimos aspirar a una mayor igualdad pero todos luchamos por distinguirlos por demostrar un Atos esto es así

Voz 7 06:43 sido Domínguez buenos días buenos días pues yo creo que sí yo creo que

Voz 8 06:46 a día de hoy la la lucha por la distinción digamos que siempre ha existido e incluso en el mundo animal no pero a día de hoy pues en sociedades muy masificadas en la que parece que hay una

Voz 9 06:56 miedo a desaparecer

Voz 8 06:59 eh no tener entidad no ser reconocido por otros pues es necesario cultivar una serie de de de métodos para ser reconocido por los demás

Voz 9 07:07 entre estos pues podemos hablar de por ejemplo

Voz 8 07:10 consumir ciertas identidades identidades como podía ser el término del torneo que es lo que yo he escrito

Voz 1995 07:16 claro que Iñaki Domínguez dejan a decir que es licenciado en Filosofía doctor en Antropología cultural autor de varios libros como sociología del modernismo o este me gusta más cómo ser feliz a martillazos un manual de ayuda nos va a ayudar a entender qué es y cómo se expresa viese con lo que llamamos consumo aspiracional es decir consumir cosas para que los demás vean que estamos ahí que seguramente tenemos clase que estamos bien con lo cual nuestro sueldo el cochazo llano ahora es lo que consumimos

Voz 8 07:47 yo creo que bueno que sí que hoy en día no es tanto consumir algo que sea lujoso sino consumir algo que te aporte un capital simbólico que es una forma de prestigio no por ejemplo podemos poner el ejemplo de Malasaña no la gente porque paga un dineral por vivir en Malasaña en Malasaña son barrios

Voz 1995 08:00 de los barrios del centro de Madrid y manzana

Voz 8 08:03 pero más más modernos pues estos diseñar para gente clases populares que no tienen los pisos más de sesenta metros cuadrados pues no no entonces parando un lujo material por una amplitud de las estancias sopor una zona ajardinada piscina estás pagando por un estatus como una persona la reconocida distinguida como alternativo digamos no sólo eso sino que también satisface digamos la vanidad propia de sentirse bien consigo mismo de ser yo soy hipster digamos no

Voz 1995 08:30 Iñaki es antropólogo y nos va a ayudar a entender este este mundo moderno pero hablando de aspiracional Rosa Márquez buenos días

Voz 10 08:39 hoy por hoy

Voz 2 08:41 con Toni Garrido lío fenomenal pero no se preocupe que vamos a intentar

Voz 1995 08:47 cuando hacer algo más en profundidad este asunto un tiempo en el que el consumo de objetos visibles marcaban nuestro estatus social el cochazo el anillo las joyas los zapatos de marca el pelo UCO de oro bueno hoy los ricos gente que tiene de verdad dinero

Voz 11 09:04 tiene otra pinta

Voz 1995 09:07 a mí que antropólogo autor de eso

Voz 12 09:09 el jefe del modernismo muy buenos días no hubo Iñaki buenos días ahora

Voz 1995 09:14 qué te da más símbolo de dos tantos no beber leche de vaca

Voz 12 09:18 o llegar con un cuadro cuatro posibles

Voz 8 09:21 pues depende del contexto que te muevas no pero yo creo que hay algo que yo ya mi libro constelaciones identitarias que son elementos que combinados proyectan una determinada identidad estos estos elementos pueden ser pues de ropa pueden ser de comida puede ser de turismo pueden ser de de dónde vives entonces para una persona lo que quiere proyectar una identidad digamos alternativa seguramente Server gano resulta mucho más interesante a la hora de distinguirse que tener un cuadro por cuatro no y todo depende un poco en en en los grupos que te muevas no para un para un bohemio tener cuatro es ridículo digamos que para una persona un nuevo rico obtener un cuatro cuatro Un sino distinción

Voz 1995 09:58 pero por entenderlo con con coches para un nuevo rico la pastas en comprarse un Tesla que es un coche eléctrico consciente sostenible en Ferrari

Voz 8 10:09 al revés yo creo que en nuevos ricos tira más hacia el Ferrari no a la ostentación lo más literal muy mala

Voz 1995 10:15 pregunta Fisas el rico quiere el eléctrico que va a demostrar que es un hombre con mucha pasta así pero consciente de su entorno y no comprarse un Ferrari que simplemente va fardar por el barrio

Voz 8 10:25 exactamente estás consumiendo una serie conceptos con los cuales tute Socías no que es el tema en este caso sobre puede ser ecologista etcétera no

Voz 1995 10:31 tú como antropólogo puedes explicarnos porque gastamos tanto dinero en aparentar

Voz 8 10:36 pues yo creo que por un lado tiene que ver con ese vacío existencial que sufrimos en sociedades tan masificadas necesitamos sentirnos que somos alguien que somos algo insustancial y para ello necesitamos recurrir a símbolos que nos hagan visibles en la mirada ajena no tiene que ver también con el narcisismo en el que vivimos no que siempre estamos buscando una legitimación externa de nuestra propia identidad Inés tiene que ver con este consumo y aparte con el sistema social en el que vivimos que que está pues atravesado de parte a parte por el consumo entonces es natural que para poder distinguir según no necesariamente haya de recursos recurrir a

Voz 13 11:09 comprar cosas no cosas y gestos no también alguno que fija los domingos pero la gente pobres viste un domingo mesetas mientras los ricos demuestra que son superiores

Voz 8 11:22 aún caro de tomarla empataron los cortos exactamente a las clases medias que iban por ejemplo en mí en los noventa de grunge no la gente los los raperos de algunos barrios más más difíciles siempre iban con muchos de ellos con ropa robada de pues en Lacoste y demás no por ejemplo los caladeros en los noventa también llevaban lo que se llama el Pedro Gómez que los robaban a los ricos porque Pedro Gómez era era un plumas que se vendía estaba hecho a medida para y gente así los robaban los los los bacalas entonces Pedro Gomes acabó cometiendo un símbolo de los de los va caladeros de barrio que

Voz 1995 11:57 no no quiero abrir un nuevo camino pero Pedro Gómez estar asociado prestigio con con perdón en haciendo chaquetas es es difícil fija de habla es algo interesante y es el chándal y puedes explicarnos hemos hablado el chándal este programa es para nosotros es la última frontera pero ahora respeto da el sí o no pero ahora yo veo que no se los los videoclips ir en chándal vio Rosalía ir en chándal con las uñas largas eso más y eso es un símbolo de de cómodo en qué momento está sociedad convertido el chándal como un gran símbolo de ostentación no de moderna

Voz 8 12:32 sí pues esto ya está intentando hace muchos años porque yo recuerdo dos mil cinco así que el tentaciones ya hablan en unas estilistas de cómo había que introducir las cadenas de oro el tema de los che Tales no entonces yo creo que eso tiene que ver con una nueva identidad digamos pos hipster que es la de los Trapero sobre todo oí la cultura Trapp y demás que son que también está muy vinculada al mundo de la moda en nuestra pero está muy asociados a los diseñadores de moda aparecen en las portadas de El País Semanal aparte de un montón de portadas de diseño entonces si se trata de apropiarse de los dos elementos identitarios de los barrios bajos para irónicamente proyectar esa identidad digamos de cartón piedra no que es algo que que surge en muchos ámbitos no es como también el que quiere vivir en Lavapiés para estar experimentando una una vida real urbana cuando ya esos esos barrios parece más parques temáticos que os es es un experiencia irónica

Voz 1995 13:20 pero dónde dónde queda el auténtico porque auténticos un adjetivo que siempre ha tenido mucho prestigio lo auténtica leí da la sensación de que el auténtico cada vez está más lejos que hay que irse a un lugar donde nunca haya estado nadie para tener una experiencia auténtica hay exclusiva no por ejemplo anuncios de comida es gracioso los anuncios de comida subrayan especialmente lo auténtico ya sean de pollos esto

Voz 14 13:45 podido parece campero pero salir al campo ni de lejos alimentación natural pero el maíz sobre todo en la foto

Voz 15 13:51 pues aquí dice que sabe cómo el deshielo

Voz 1995 13:54 pero no es lo mismo no avisó a los bollos

Voz 2 13:59 autentico sólo hay uno lo auténtico la busque de lo auténtico define de consumo

Voz 8 14:06 hombre la búsqueda lo auténtico tiene que ver con que un vivimos vidas cada vez menos auténtica te dejamos entonces es naturalmente tenemos que buscar aquello de lo que carecemos sí bueno yo creo que en el caso de de las nuevas identidades la que hemos hablado de chándal y demás ni siquiera el auténtico ya tiene mucha importancia sino que hay una frivolidad ya hay un uso de las esas identidades de modo más irónico no quizás los hipster sí se cree ella a sí mismos hipster y se consideraban auténticos en cuando te consideran auténtico significa que te toman muy en serio optimismo yo creo que a estas nuevas modernos estos nuevos modernos son mucho más frívolos

Voz 13 14:38 si carecen de ese interés en la autenticidad

Voz 1995 14:43 a todas las tribus sociales y lo vemos ahora con el avance de algunas fuerzas políticas

Voz 16 14:47 rancias como ya solas

Voz 1995 14:50 pongo un ejemplo que que mucha gente que conoce o que ha venido a Madrid ha visto en Madrid que los denominados pijos que que son así desde los años ochenta mantienen la misma pinta lo mismo mocasines de Castellano ha evolucionado han cambiado chándal pero los denominados pijos visten igual ellos y es visten de la misma forma con la misma camisa lo es completamente homogéneo padres vemos cómo las generación estarán de romper y los símbolos generación tras generación de romperse pero en ese caso son así esto pasa solo en España a los pijos españoles son diferentes a los pijos del mundo

Voz 8 15:30 yo creo que que Madrid es diferente de Barcelona por ejemplo no los pijos de Barcelona tradicionalmente están interesados en el consumo de grupos de música interesante arte contemporáneo etcétera cosas hipster diga mejor cosas guays no interesante sofisticada en España el pijo siempre era aún más medieval digamos no quería retener esa identidad anticuada hay de masa aunque yo creo que a partir de de la introducción de Internet el pijo madrileño también está adoptando muchas veces esta estética más guay osea le interesa más en muchos casos aparentar

Voz 7 16:01 es ser Egipto por ejemplo que es ser

Voz 8 16:04 es una persona con recursos económicos sólo los muy ricos quieren mantener esa identidad a través de esas estética suyas pues las melenas leonados que le llamo yo las chaquetas de caza las botas estas que que ciertos pijos con mucho dinero que hacen eso pero incluso en caso de gente con mucho dinero también hay muchos modernos por ejemplo la nieta de la duquesa de Alba que es una famosa moderna pues nada es una de las personas más rompedoras en términos de Internet en España

Voz 1995 16:28 que me ve a mí me pillas Aino bueno el estatus de lo cool y siempre siempre va a correr más rápido que nosotros y la forma de demostrar nuestro poderío pues os va cambiando con los años como como hablábamos ese libro británico de cómo hablamos con Iñaki Domínguez autor de Sociología del reo antropólogo insisto lean si pueden como se feliz a martillazos eso es porque eso está al alcance de todos

Voz 2 16:51 Iñaki muchísimas gracias

