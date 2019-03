Shakira, un historial de plagios

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido te lo hemos contado desde primera hora esta misma mañana a las diez en punto hace apenas una hora la chica conocida cantante colombiana Shakira ha tenido que declarar ante un juzgado de lo mercantil en Madrid a causa de una demanda por plagio interpuesta contra allí también también contra el colombiano Carlos Vives y lo hacen por la canción la bicicleta la recordarán porque ahora que está de moda el verbo colonizar esta canción Colón hizo todas las radiofórmulas y chiringuitos de playa de este país en el verano de dos mil dieciséis

Voz 1995 00:42 pues bien el cantante cubano Livan Rafael Castellano Valdés tampoco olvidó esta canción y tampoco olvidó soberana Pablo González Batista muy buenos días buenas ya están claras

Voz 3 00:51 puede olvidarse de ella porque es que hay partes esta canción que tiene que recortar porque las canta en sus propios conciertos o bueno al menos eso dice él

Voz 3 01:04 yo te quiero yo te quiero tanto es el origen de la polémica porque según el compositor cubano Éstos son los verbos que han inspirado él que te sueño y que te quiero tanto de la canción de Carlos Vives y Shakira

Voz 1995 01:14 bueno esto es las pruebas eh sacamos a presentarles prueba nos vamos a ir hasta el juzgado de lo mercantil el que se ese compañera reacción Madrid Elena Jiménez muy buenos días

Voz 4 01:24 hola qué tal muy buenos días y me encuentro a las puertas ya de este juzgado de lo Mercantil número doce de donde ya se ha marchado hace unos minutos Zack Hirai donde ahora mismo bueno pues hay un montón de prensa como es lógico también por mucho lo curioso es que se hacen campora Quique dicen que pasa que pasa bueno pues lo que pasa es que efectivamente a las diez de la mañana ha llegado aquí Sakhir acompañada también de Carlos Vives bueno para ese juicio por plagio que se músico cubano les les ha puesto hace dos años comenzaron todos estos trámites de este juicio por supuestamente mentes de plagio de la canción de la bicicleta Carlos Vives ahora mismo está declarando pero esta mañana a la llegada de estos juzgados bueno pues se mostraba

Voz 5 02:04 idea tranquilo estamos felices de poder ver algo es porque son muchos años de oír mentiras y estamos aquí para que la justicia no juegan muchas a quienes tanto yo lo quiero tanto los quiero tanto lo quiero tanto gracias nuevamente Un besito vamos quiero que sueña te quiero

Voz 6 02:24 te quiero tanto

Voz 3 02:26 Serrat esperando

Voz 6 02:28 pues pues recuerdos que esas

Voz 1995 02:31 Justo las palabras Elena que según el cubano que demanda a Shakira Carlos Vives esas son justo las palabras y las que se basa en su demanda

Voz 4 02:41 las palabras así la melodía porque aquí están cuestión sobre todo a la melodía de hecho el interrogatorio que le ha hecho el abogado de la parte demandante a Shakira tenía que ver con si se consideraba le preguntabas si ella era músicos y era compositora ella decía bueno pues que no había tenido estudios como cantante como compositora pero que desde los ocho ella ya bueno pues creaba canciones creaba algo de música o lo hacía empíricamente en la ducha en los aviones ha llegado a decir hemos escuchado la bicicleta durante esa parte del juicio

Voz 1995 03:14 el incontestable de ir a un juicio perdona ve Elena sí sí ya muchos años ir al juicio y que el juez diga por favor Dale al play cenizas

Voz 4 03:23 de todo te voy a decir que yo desde ese momento claro pues ahora no me saco la cabeza a la canción de la cabeza

Voz 1995 03:29 claro pero una prensa o al menos en el estribillo un poquito de ritmo abría la sala

Voz 4 03:37 un poquito de ritmo sobre todos Akira era la que se estaba moviendo los pies efectivamente y el cuerpo al ritmo de de su canción

Voz 1995 03:45 bueno pues vamos a esperar a ver qué dice el juez hay que decir que esa canción solamente en Youtube lleva la friolera de

Voz 3 03:53 mil doscientos ochenta y tres millones

Voz 1995 03:55 producciones mil doscientos sesenta y tres millones de reproducciones se dice pero es que el jugoso pastel de los derechos parece interesante Elena Jiménez desde de ofrezca juzgados muchísimas gracias como siempre un placer

Voz 4 04:09 gracias por aquí seguiremos quiero todo el día

Voz 1995 04:12 me pregunto con qué notan pero bueno que de Sakhir ha sido llamada declarar esta mañana sigue haciendo en estos momentos ese éxito del dos mil dieciséis pero hay que decir que no es la primera vez Pablo González Batista en que seguirá se ve envuelta en una situación muy parece

Voz 3 04:25 pues no Toni ni mucho menos ya sabes que Shakira es una mujer plenamente integrada en nuestro país como demostración de ello ya tenido premio escándalo al fraude fiscal ya te Sampe exacto ha sido acusada por plagio es decir les falta un máster y robar unas cremas para reunir todos los atributos del buen político español de hecho son muchísimas las veces que Shakira ha tenido que defenderse de una acusación de haber copiado lo vamos a ser un repaso a algunas de ellas por ejemplo año dos mil cinco un cantante de salsa puertorriqueño Jerry de Jerry Rivera acusó a Shakira de haber plagiado el comienzo de una de sus canciones de más éxito quemaba Hips don't lie que empezaba así

Voz 7 05:08 no fue bueno para una razón este es el original este es el origen este Schmitz don't lie de Shakira con Wyclef bien Jerry Rivera

Voz 3 05:16 pensó por lo que sea que esa fanfarria inicial que hemos escuchado tenía cierto parecido con el arranque de su canción Amores como el nuestro que él había publicado trece años antes de esta es decir en mil novecientos noventa y dos aquí las pruebas

Voz 8 05:32 qué es exactamente eso claro

Voz 3 05:34 en sus aquí en su momento le dijeron no no se parece no cree que se parece un poco dice bueno es verdad cuando yo lo escuché porque luego dije vaya pues yo creo que lo bailó John Colombia vallas del juez pero esto me lo han propuesto White Levin que es el productor del tema vamos es el famoso miembro de los Fujitsu y Juli di perdón Wyclef quien lo había sacado de otra canción de hecho la canción de Shakira es a su vez una adaptación de otra canción de Wyclef Jean llamada Dent like this que ha que no sabéis qué trompetillas tenía de fondo

Voz 7 06:08 la región hueco en ya había plagiado oye Rubén

Voz 3 06:10 ya sube el Sepla Ji asimismo una canción que le propone a Shakira pero es que todavía hay más esa canción de Wyclef Gene tenía un fragmento que sonaba así un fragmento que por supuesto también ser reproducía casi exactamente en la canción de Shakira vi que es a su vez un plagio de otra canción de principio de los años ochenta de otro compositor dominicano llamado Luis terror días esto bailaban más rápido pero a las mismas horas casualmente

Voz 1995 06:48 tenemos que hacer un cambio Luis terror días desterrar días cerrar

Voz 3 06:52 que se lo puso él vaya bueno pero ha tenido Paulson más líos que si el año dos mil diez el nombre de Shakira vuelve a estar relacionado con un caso de plagio porque el cantante dominicano Wilfredo Vargas la acusa de comprar de copiar su canción El negro no puede en el estribillo de su himno para el Mundial el Waka Waka decías tú derechos de autor esta canción vendió casi diez millones

Voz 5 07:17 de copias digitales pues bien en el año mil

Voz 3 07:21 novecientos ochenta y ocho es decir veintidós años antes un grupo de merengue dominicano ya triunfaba cantando una canción de Wilfredo Vargas que quizá os suena de algo

Voz 9 07:33 eh

Voz 3 07:37 bueno se llegó a hablar de una demanda de once millones de dólares finalmente todo quedó en nada porque Shakira reconoció que sí que había copiado esta parte pero no de Wilfredo Vargas sino de un ritmo tradicional camerunés conocido como Sangan y que seguramente tanto Shakira como el propio Wilfredo Vargas habrían escuchado en Colombia en una versión de Un grupo africano que tuvo bastante éxito allí los Golden Sound

Voz 10 07:57 nada también han agua

Voz 3 08:04 no va a rematar también en el año dos mil diez Shakira fue acusada de plagiar un baile un baile que aparecía en un videoclip de los White Stripes pero bueno estrenó lo traído para comprobar los parecidos en la radio es un poco más completo con más cumplido cuántos eso no se copia de la copia de la copia de la copia bueno pues esta es una especie de especialidad para Shakira que se consuman año dos mil catorce cuando publica su canción Loca

Voz 11 08:23 el tacto

Voz 3 08:28 loca era un tema que ya había grabado un cantante dominicano llamado El Cata un año antes bajo el sugerente título Loca con su tigre

Voz 12 08:38 al local no

Voz 3 08:44 pero bueno está relacionada más o menos declaradas de hecho el Cata grabado una versión con Shakira de esta misma canción pero al calor del éxito de Shakira aparece por allí otro dominicano en este caso llamado Ramón Arias Vásquez que aseguraba que la canción del Cata y por tanto también la de Shakira eran un plagio descarado perdió no yo también puede ser un plagio de la canción se llama

Voz 13 09:03 no

Voz 3 09:08 en presupuesto supuesto agobiar óptimo piel Jesper no hombre con original curioso en primera instancia un juzgado le dio la razón a Ramón Arias lema iniciaron pero más tarde otro dijo que la cinta que había presentado como prueba había sido grabada después le hizo devolver la indemnización eso sí Shakira no se libro de que le pusieron una multa porque esta es la canción de cuyo que grabó el videoclip en Barcelona no sé si lo recordáis iba en moto sin casco se metió en una fuente de la ciudad la multa no se la quitaron

Voz 1995 09:35 vale que decía loca loca loca

Voz 3 09:37 pues claro ella estaba siendo digamos está poniendo en práctica su la letra de su propia canción estival locas locas locas sin casco dentro de un absolutamente una cuestión

Voz 1995 09:46 por todo esto que has con todo lo que has cantado y contado esto no las copiada en ningún sitio no es un placer

Voz 3 09:52 prendido es es una copia de una copia de una copia de una copia con lo cual está muy diluido el original comerme patio

Voz 7 09:57 Pablo González muchas gracias