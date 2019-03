Emilio Sancho: "Me da igual quien oiga nuestra canción"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:03 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 mira Sancho buenos días

Voz 2 00:08 Joaquín Rodríguez buenos días qué tal

Voz 1995 00:11 te puedes imaginar la ilusión que nos hace tener este estudio los Nicky faltando estoy faltan Arturo y Rafa pero tenemos en este estudio a los Knicks fracturadas y Rafa

Voz 2 00:20 que era medio vale para que les duele más que estudio súper Estu dice

Voz 1995 00:26 no carísimo no no aquí todo es bueno todo es ilegal

Voz 2 00:29 primeras calidad la tele dos no porque no caben más hubiéramos puesto más

Voz 1995 00:34 que hemos invitado a los Knicks porque tienen nuevas canciones porque nunca sonido a pesar de lo que la gente crea pero sobre todo hemos invitado a los ni por alusiones sobre lo que han escuchado ustedes esa noticia de la carta del presidente mexicano López Obrador que ha exigido a España que pida perdón pues la conquista de mí los Knicks hace muchos años exhibieron una canción una canción por la que no pasa el tiempo una canción que siempre es actual

Voz 3 00:59 hace mucho tiempo

Voz 1995 01:07 el imperio contraataca es un perfecto ejemplo de cómo se puede llegar a perder el control sobre el significado la repercusión de una obra que aquí seguramente este es el mayor ejemplo de mala interpretación de la historia de la música en este de acuerdo con él

Voz 2 01:27 a veces también tío que como cierto

Voz 4 01:29 hola tía buena de la radio

Voz 5 01:33 pero además es que te desactivó tuvimos la suerte de que la letra desde osera de todo ello con veintidós años ya tengo cincuenta y cinco sea diferente lo lejos que me queda todo esto pero pero como si fuera una bomba de relojería con con retardado por explosión osea que nadie la canción fue del ochenta y cuatro pero todo este follón no empezó hasta pasado el noventa que es cuando ya lo hemos dejado de tocar con lo cual todas esas interpretaciones Alan ampliamente

Voz 1995 02:05 porque mucha gente interpreta que esta canción pues si no lo saben es Unnim que habla de esa España

Voz 5 02:12 años que nadie lo interpreta así fíjate sería otra manera de ver las cosas

Voz 1995 02:16 hace tres meses a uno en un acto de las juventudes de que en Madrid gente en España El imperio contraataca fue alguna vez te voy a preguntar fue alguna vez su intención Joaquina excluir la canción que es acción se convirtiera en el himno de esa España de San modelo de España

Voz 6 02:35 está claro esta y todas las he visto las hice la mili en

Voz 2 02:41 vamos ni se me ocurrió pensar ni sí

Voz 5 02:43 yo pensaba que esta canción iba a ser en Singer

Voz 2 02:46 eso fue una decisión de la compañía de una estoy una cosa fíjate el mito de mi yo te digo una cosa Antoni hemos respondido tantísimas veces esa pregunta que hay otras no haría que vayas para otro lado te oye estoy tales sones de ese tema pero de verdad se claro

Voz 5 03:04 si no te voy a ser

Voz 2 03:07 son genialidades de Joaquín tío que que ha sido Joaquín latino te hubiera gustado

Voz 1995 03:13 que te recordarán canciones artista

Voz 2 03:16 como la amenaza amarilla activos a la gente habla de España tal cual pero fíjate que estoy pavo tío con lo con dieciocho que vistes con dieciséis ó diecisiete Gray no sé cuando era visionario a China tío que flipa deberá Macron chupando le la nariz por no decir otra cosa ha al presidente de China hace dos días no hace unos meses

Voz 1995 03:40 bueno internacional que que pasan y que

Voz 2 03:43 en esa época pues Joaquín Se lo ocurridas escribirán los dos las tocábamos y luego pasan treinta cuarenta años más tarde a mí personalmente es que me da igual el que oigan nuestra canción porque tú no eres responsable de todo el mundo que en tu programa

Voz 1995 03:58 sí lo que interpreta ochenta

Voz 2 04:00 y la verdad interpreta a los periodistas que igual quién te puesto bien antes en estos tíos que lo pregunto

Voz 1995 04:08 la tantas pero dejas preguntar dejo aquí Joaquín Otero te hubiera gustado

Voz 5 04:12 escribir canciones es eso pero yo no me arrepiento de nada o debería haber hecho la misma letra otra vez cien veces me da igual me da igual a las interpretaciones que tenga incluso hasta te vienen bien porque te oye más gente osea que

Voz 1995 04:28 están escuchando la voz de que probablemente sea el músico español que más ha viajado la historia más que la Piquer más que ningún otro verdad y cobrando Joaquín ex piloto sigue siendo piloto comandante de Iberia se o a de Iberia vamos es que me voy en un rato para volar hoy vuelan sí

Voz 5 04:50 lo que el avión no la salida lo más piel verdad

Voz 1995 04:56 vale dijo aquí sigue componiendo enseguida vamos a repasar esas cuatro canciones que presenta en ese nuevo EP disco como lo llevamos ahora ya

Voz 5 05:05 si une P M P

Voz 1995 05:07 alguna de esas esas has compuesto blando

Voz 2 05:10 bueno me parece que algunas letras

Voz 5 05:12 porque la letras es mejor sitio hacer una letra un hotel o sea que nadie te molesta no hay tienes cuatro horas de tranquilidad absoluta pues el hotel es el sitio de hacerla las explicaciones

Voz 1995 05:23 Emilio claro en este nuevo mundo millennials es muy rápido como explica islas ni quizá milenios nosotros somos una anda que tampoco tuvimos mucha intención de serlo y no nos hemos ido por qué no hemos vuelto porque no nos hemos ido como explica Ana explicación de para milenios

Voz 7 05:42 eh

Voz 2 05:44 yo no la tengo más no te voy a engañar no no

Voz 8 05:47 bueno yo creo que los millennials

Voz 5 05:49 quieres generación que venga después yo creo que les va a gustar los Knicks como les pasaba a mis hijas en el colegio con once años todos sus amigos escuchaban y Kiss porque nos parecemos un poco a a Gaby Fofó Miliki Osés unas lo son como canciones tan tontas con estribillo están así tan infantiles que qué le puede gustar a cualquier generación luego ya con la edad van arrepintiéndose dirigido buscando otras cosas pero sí

Voz 2 06:14 Leni Ali los dormí Lenihan colibrí puedes tener cincuenta plumas de tu abuelo del otro y tal pero al final te lo que está en manos el el bolígrafo

Voz 1995 06:22 considera como milenio al escuchándonos durante años conocido como Los Ramones de Algete pero a estas alturas de la historia que decir que los Ramones son los Nigris acaban de publicar menos de lo mismo volúmenes son cuatro nuevas canciones como esta

Voz 3 06:48 eh eh eh eh

Voz 1995 07:19 es lo que busco a decir lo nuevo de los ni ni tienen algo nuevo con el actitud de de los Nicky Emilio Joaquín vosotros hay gente educada pilotos contrataciones ser buenas que somos gente bien ese acto Molló esa actitud la reflejó en su día tremendamente bien el enorme Juan de Pablos

Voz 9 07:42 no han sabido llevar muy bien porque es un espacio en las actuaciones bastante así siempre es como la primera vez no porque además a un año muebles con muchas ganas atrasadas y te lo pasas de miedo yo creo que esa es la táctica que tiene

Voz 1995 07:57 todo esto es hacemos Si hace ya algún tiempo pensando en la táctica habéis hecho

Voz 5 08:02 pero es lo que a la la real gana si se mira voy hacer un concierto ahora luego usted años hacerlo

Voz 2 08:08 el mayor ejemplo de suerte probablemente de poder haber hecho lo que nos ha dado la gana que encima nos pagaban podías llevar a tus amigos una furgoneta a Bilbao a Málaga Barreda desea pasarte lo pero pero para que encima te pagas a robarle once Botín

Voz 1995 08:28 déjame preguntarte cómo Campbell el camerino como ha cambiado de aquello el camino de la furgoneta el de ahora

Voz 2 08:35 que aquí tengo una una hace poco Nos llevaron por

Voz 10 08:39 la los no sé cuántos años del Penta a al Whiting cada

Voz 2 08:46 a cada al cantante de cada grupo lo que sea canta una canción estaban pues gabinete los pistones

Voz 5 08:53 días

Voz 2 08:53 yo bien acuerdo tío que estaba en un camerino por supuesto lleno de fruta de de tal tío que sea Emilio está ya preparado para bajar otro en las escalinatas Emilio está bajando ya las calidad y luego llegas al escenario cuando estaba terminando el otro grupo oye está todo bien te falta algo los se me ocurrió decirle tío me han robado Rolex y el pavo es daba como pero si estoy adolescente

Voz 5 09:22 enviado todo el tiempo te sientes Madonna el tal

Voz 1995 09:27 estudios muy creo que me quedo con la frase te sientes bueno el caso es que lo sí que se han vuelto no se han ido pero están aquí difícil explicarlo con menos de lo mismo hacemos una pequeña pausa y seguimos que los diques

Voz 4 09:49 en la Cadena Ser

Voz 1995 09:55 con todo el garito ahí estaremos mañana pero vamos a lo de hoy

Voz 3 10:13 hay

Voz 1995 10:16 mrs vuelven pero lo hace el symbol ver eso solamente lo podemos hacer los Knicks seguimos con Emilio con con Joaquín espera que lo puesto tienen mucho mérito sin tener ningún Mary estaba de contradiciendo ya también tocado el tiempo sea treinta años en la música sin pretenderlo tiene más mérito que que pretendiendo no

Voz 5 10:38 tocar sin querer saber aprender a tocar y todo es un cerebro los va a explotar tanta contradicción

Voz 1995 10:45 ya hemos hemos creado estos dato importante Joaquín es comandante en una gran compañía aérea de la mejor de la mejor por supuesto tú crees que variaría el concepto de los pasajeros habían así que es el de los ni bengalas saque como el que les lleva los

Voz 5 11:02 sí bueno pues no se haya a ellos hay más se de todas las compañía hay mucha gente que toca en grupo si es algo bastante habitual súper de los de sí sí sí así es gente de aviación sí

Voz 1995 11:21 estaban bueno esto que contaba antes Emilio esto ha sido siempre así que tenemos pruebas esta actitud de esta manera de entender la música de entender la vida esta filosofía que fue así siempre vamos a ir treinta años atrás os entrevista la gran Paloma Chamorro o y entonces son casi cuarenta hace treinta y tantos vamos a detrás fíjense en las preguntas y fíjense la respuesta hay medirán si lo sí que son una una de las bandas más coherentes desde país

Voz 11 11:49 nuestra decisión de no profesionalizado sigue en pie desde entonces

Voz 12 11:55 hasta siempre siempre ha habido así ofertas millonarias del Tina nacionales si las hubiera qué pasa y si las hubiera que pasaría lo pasaría

Voz 1995 12:09 ya nada Emilió veo que

Voz 2 12:13 bueno es cosa del cambio era en directo este jueves

Voz 5 12:16 eh

Voz 2 12:17 Nos la pobre Chamorro que ya no está con nosotros Nos estuvo una semana o persiguiendo con las preguntas que nos iba a hacer creo que la entrevista estaba prevista que se por decir algo diez minutos y fue tan pesada tío con con las preguntas que decimos decir contestar a todo si no directamente porque además luego venía una canción que se llama quizás que sí sí sí sí no no no con lo cual la la entrevista de diez minutos le duró dos minutos porque galos decíamos sí o no puede ser si no le dio le dio en yo yo tío pobrecita de ver si la verdad entonces es fuimos muy cruel verdad pero del que era totalmente decidido pero porque tienes dieciocho o veinte años te voy a preguntar esto una pregunta el otro y entonces

Voz 7 13:05 ya

Voz 1995 13:07 no no si yo digo solo si como decimos hablado no hizo que la la razón en cuanto se con nosotros ahora dice si no en cuanto a lo de los conciertos Emilio que esto es un suspensión total lo la gente está escuchando habrá como nuevo EP que divertido vamos a verlos Mickey bueno pues no aquí sí que el moro así la voz sugiriendo muy cansado llevó a la que con barriga

Voz 2 13:35 canas tío no pues un escenario oí ser medianamente coherente obras que cobrar bien Sima osa si es gratis puesto había o para un amigo o lo que sea pero pero pero cobra con cincuenta y tanto a un grupo de música a mí personalmente me parece patético

Voz 5 13:53 bueno sobre todo si si vas a cobrar por tocar

Voz 2 13:57 claro las canciones que tuve viste con dieciocho años de convenga un bufón con bolitas digo vive del Rey el nosotros no vivimos de esto ya Buffon y encima cobrando pues como no

Voz 1995 14:33 en el tiempo unos segundos a micrófono cerrado el tipo de publicidad hablamos de si es mejor esta profesionalización cuando has contado que te sientes como Madonna

Voz 5 14:40 sí

Voz 1995 14:41 aquellos tiempos donde bueno pues tú salía si pues sonaba aquello bien porque Joaquín sigue se empeñó en no aprender a tocar tu instrumento que es el bajo

Voz 6 14:49 pues sí la verdad es que Paquera

Voz 5 14:52 Pino no ahora estoy ahora Mydoom mayor a nivel subcutáneo que has aprendido pero el bajo concretamente en lo he mejorado mucho ahora me dedico a tocar el banjo que es una es una ahí sí que me lo tomo es en su sitio cuerdas no pero es más poses

Voz 2 15:10 Joaquín

Voz 5 15:11 sabes sabes un montón de musical

Voz 1995 15:14 ya

Voz 5 15:14 es mogollón la Academia de hecho es tocar mal Nono el bajo no es que no me gusta mucho el bajo la verdad es que mi casa yo sólo así pues me bajo me parece un buen sabes que yo empecé como guitarra claro perdida con la el entonces a cantar la lotería te perdió el que vale vale

Voz 4 15:39 ella que no aguanta Arroyo tío hinojo

Voz 1995 15:41 si me pregunta si vosotros empezáis ahora es difícil si volviéramos atrás ahora a los dieciocho años sí que estoy escribiendo canciones y canciones y más pretensión que hacerlo

Voz 5 15:52 tiempos de corrección política de ojo no digas nada ese tono sería muy bueno vamos a pero bueno yo creo que que también entonces hombre tampoco es que antes valiera todo porque también bueno ahora es más exigente y todo el mundo mira las letras más con lupa que antes y tal pero también antes

Voz 2 16:14 tampoco podía es decir todo todo lo que quería no pero bueno lo dices todo así un poco ambiguo aumente ya está Izquierda unirá la gran dio un lo que yo no podía hacer una canción que se llama La mataré

Voz 1995 16:29 si no sabes pero ahora mismo no bueno algunas cosas mejor en otras yo preámbulos los siento que están hablando de mí cuando cuando hacen esta canción hola de un grupo de Whatsapp de unos padres es enfadan en fin es la realidad de estos días aunque incluso este río ya te pilla supera si exija ya son buena

Voz 4 16:58 mayores y cuando tenían la edad de el

Voz 5 17:01 es de madres yo no no no existían los chats padres iré padre ya ya me parece una pesadilla de hacerlo en la que debe perdona una sola cosa estado en muchas de padres una vez hecha de madres equivocación me metieron hincha de madres porque alguien debió aislarle un una cifra el teléfono

Voz 2 17:19 que aguante un día hay pico Callao allí escuchando hablar madre pero un colegio de Castellón luego me he metido internet

Voz 5 17:25 el de Castellón que si alguien se dio porque al final me dio como cosa aire dije oye mira perdona yo soy un señor mayor de Madrid

Voz 1995 17:38 si se han vuelto o puede que no no lo sabemos tienen cuatro nuevas canciones y es ella en sí es una buena noticia se titula menos de lo mismo volumen uno nadie garantiza a estas alturas que pueda haber un volumen dos Emilio Sánchez Joaquín Rodríguez ni Kiss muchísimas gracias

Voz 3 18:05 que lleguen a un acuerdo pero