Ricky Rubio: "Mis objetivos pasan por jugar muchos partidos a alto nivel"

Voz 1813

00:00

los primeros años sí que tuve un poco de mala suerte pero bueno no llevamos la suerte no yo creo que también falta de preparación Ny aprendiendo poco yo escuchando Mi cuerpo ir he podido tener a un equipo tanto preparador físico como difícil qué te hace seis años es un equipo a mi lado para para para poder tener esos objetivos no que son no sólo jugar al nivel sino jugar muchos partidos al de este año sí que un par de semanas y que me he perdido alguna los partidos más de los que creía pero bueno partidos pretemporada es es ya habrán hecho no