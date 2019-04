El reciclaje de pilas

Voz 0927 00:00 bueno pues si los micro plásticos fue un problema medioambiental también lo son otros muchos materiales plásticos Hinault plásticos por ejemplo las pila y de vez en cuando se ven en las redes comentarios negativos incluso algunos vídeos a los que de verdad no siempre le generan dudas a los a los usuarios y vamos a ver qué es lo que pasa exactamente como es el reciclado de pilas

Voz 1 00:24 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles

Voz 0927 00:28 tema muy buenos días buenos días director comercial y de comunicación de de pilas quiero que escuche esto

Voz 2 00:34 depósito de residuos peligroso llevaban para

Voz 3 00:40 tras se tira al suelo ir directamente se echa tierra encima ya está esto vamos recicla X

Voz 2 00:49 una maravilla para el ambiente

Voz 0927 00:55 les sorprende bueno no no me sorprende

Voz 4 00:57 porque ya por desgracia ya ha escuchado ya habíamos lo habíamos escuchado y bueno pues evidentemente es de la Fundación algo pilas lamentamos se que que que imágenes de este de este tipo imágenes además e insisto son del año dos mil nueve son hace bastante tiempo

Voz 0927 01:13 hace tiempo son de hace tiempo

Voz 4 01:15 casi diez diez años no hay que bueno pues que se ese tipo evitamos que ese tipo de de imágenes que pongan en entredicho el esfuerzo que se realizaba en toda España como como país para bueno pues en sobretodo en los en los diez el tumor dos años bueno pues alcanzar y bueno pues unos ratios de recogida importantes tu cuando emergió el esfuerzo no sólo estamos hablando el esfuerzo entidades como eco pilas no globo comentaré no sino al esfuerzo de de muchísimos ciudadanos de millones yo diría de millones de ciudadanos sin duda así que bueno pues hoy hace una labor de Copisa recopilar pilas en pacientemente en su casa a la espera de bueno tener las suficientes para llevarlas a contenedor más más cercano no y luego

Voz 0927 01:55 los a esto usted esto usted lo interpreta como un caso aislado que se producía hace años y que ahora bueno a lo mejor también se puede producir no pero no es una denuncia firme en el sentido de que se hagan las cosas sino

Voz 4 02:09 efectivamente efectivamente agradecemos en este caso ya la la oportunidad para que sean

Voz 0927 02:14 por eso porque no les gusta que la gente no se quede con esta imagen con este

Voz 5 02:17 sonido y crea que todo el mundo lo hace mal eh

Voz 4 02:20 eso es lo que nos lo que lo que nos preocupa menos lamenta no porque efectivamente las cosas horas están haciendo muy bien es decir en en España estamos alcanzando actualmente con unos niveles de reciclaje de pilas similares a los que bueno tienen países que supone tiene una tradición bueno hemos mucho mayor en materia de reciclaje por ejemplo es mereció las pilas a las a las que acostumbramos a comprar las pilas salinas Linas las las pilas bastón usamos para atendernos en un transistor no ahí estamos superando el cincuenta por ciento de reciclaje comparado con lo que se venden porcentaje de lo que de la venta de este tipo de de este tipo de de pilas es un es un es un esfuerzo muy importante que se ha hecho fundamentalmente en los últimos diez años aunque con pilas lleva funcionando desde hace prácticamente veinte años el esfuerzo máximos ha realizado en estos diez últimos años por eso ahora mismo este tipo de imágenes cuerpos eso ya ponen quizás en en en entredicho esa buena Labori ese esfuerzo que hemos hecho ciudadanos y entidades como la Fundación

Voz 0927 03:22 señor lejanos nos puede contar muy brevemente como es el reciclado de pilas cómo es físicamente que es lo que hacen

Voz 4 03:27 sí es es muy es muy sencillo lógicamente hay muchas tecnologías de de pilas y de baterías tantas lógicamente cada tecnología se trata de una manera diferente no si nos basamos en las pilas en las más comunes las que comentaba antes buenas al cabinas bien el el proceso es un proceso de de de selección llegan una planta hay seis separan estas pilas del resto de de pilas porque cada una insisto lleva su tratamiento adecuado y estas pilas en en particular se llevan un proceso de peculado molienda en ese proceso se separa una parte que es la consideramos la llama el Black más con distintos procesos porque distintas tecnologías no de tratamiento en definitiva lo que se persigue con el tratamiento de la pilas aprovechar casi el ochenta por ciento del contenido de las mismas por ejemplo para qué para que nos hagamos una idea obtenemos bueno pues porcentajes muy importantes de de fin de manganeso de hierro de de de de plásticos etcétera que se vuelven a reintroducir en el en el proceso productivo no para que nos hagamos una idea por ejemplo el zinc se podría utilizar para estos procesos de galvanizar el recubrimiento tanto de automóviles como de la gama blanca ACS ese acabado con brillo se consigue gracias a un material que proviene por ejemplo del reciclaje de pilas ya

Voz 0927 04:52 bueno supongo que esto como siempre habrá casos puede haber plantas puede haber operarios que en un momento determinado por lo que sea y pueden llevar a cabo malas prácticas cuesta suficientemente vigilado como para que esto se no ocurra o sean casos muy aislados

Voz 4 05:10 a ver en evitar el al cien por cien que pueden ocurrir estos pues en cualquier materia es difícil pero sí que podemos asegurar que hay un control muy muy exhaustivo de bueno pues evidentemente las plantas con las que trabajamos son plantas habitadas plantas plantas que llevan años trabajando con nosotros Iker recibe incluso nuestros controles y ellos que ellos mismos también audita en sus sus sus procesos entonces entendemos que el proceso está muy controlado por eso el el estas estas imágenes bueno pues nos preocupan evidentemente porque ponen como comentaba en entredicho está buena labor durante también

Voz 0927 05:50 sé que de la gente con esta bien

Voz 4 05:52 efectivamente Julio Lema director comercial y de comunicar

Voz 0927 05:55 donde compila Fundación para la gestión y el reciclaje de pilas muchísimas gracias