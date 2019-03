100 Yardas - Adiós al mejor, Gronkowski (Programa 156)

Voz 2 00:00 sí en ya fútbol americano

Voz 1025 00:31 que nadie está es bienvenidos a una nueva edición de cien yardas bienvenidos al espectáculo del fútbol americano bienvenidos a vuestra casa porque sabes que esto sin voz tras no sería posible así que gracias por estar al otro lado por seguir escuchándonos antes de que se me olvide el me acaban de confirmar que tenéis las últimas camisetas en colores han llegado colores azules rojos verdes las últimas de hardware Si las queréis ir a por ellas sin piedad porque ya no va a haber más osea estas son las últimas las porque luego ya será un modelo distinto para la próxima temporada así que aprovechamos que es la primera camiseta de cien yardas y la primera de los Harden osea que es el va sería el modelo vintage Estel que utilizarán dentro de ochenta años nuestros boletines el para instar a la tropa la voy a presentar a toda antes de hacer un pequeño homenaje debemos previsto en este arranque de programas y que señor Iker Sagasta San Sebastián qué tal está CERMI

Voz 1336 01:31 no muy buenas pues por un lado muy apenado Se va uno yo creo que seas del equipo que seas no uno de los mejores jugadores que hemos visto jugar a fútbol americano sin duda uno de mis favoritos que me da pena no volver a ver a Gordon Kinski pero por lo demás muy bien

Voz 1025 01:45 pues ahora le haremos nuestro pequeño homenaje de audio ante el señor Ruiz Jones cómo estás seas del equipo que seas chapeau monstruo

Voz 3 01:54 vamos a hacer si bien ha echado los cómo está eh

Voz 1025 02:02 yo no ver que la manga H fenomenal he ahí está conciso y al pie el rookie Rubén que pasa a Rubén Ibeas como

Voz 4 02:10 hola hola qué tal saludos bien de momento bien secundo lo que han dicho lo yo que ha dicho y que bueno ya lo sé

Voz 5 02:19 pues bien echarle un cable pillo ya que estáis tan

Voz 1025 02:26 dentro con aquí hemos querido sacar nada aún una anécdota treinta segundos cuarenta segundos de sonidos que son sonidos de jugó las del esquí narradas relatadas consiguiendo tachó un consiguen doce llevar jugadores por delante es nuestro pequeño homenaje al que ahora sí voy a preguntar a la vuelta de esto si eso no es el mejor de la historia de la N NFL de la NFL porque ese es el debate que hay ahora en marcha

Voz 1 03:06 me

Voz 6 03:43 algunos son momentos mágicos del esquí el hombre que

Voz 1025 03:47 ha dicho oficialmente que se marcha que nos que se marchó de los cuatro destinó que se va que va a orientar su vida hacia otros caminos que nos ha dejado imágenes históricas dentro del terreno de juego de juego de fuego también pero dentro del terreno de juego y fuera porque fuera hemos de algunas celebraciones las que vamos a lastrado más que palabras Timoteo más de de un lío en más de dos en esa en esa foto la ciudad con su novia hasta aquí puedo leer pero la ganamos una cosa dime hablando evidentemente

Voz 7 04:21 de todo lo que es Savic no sé si habéis leído que está tomando fuerza la la la historia de que la culpa de la retirada de su novia de Camilo si vais a su Twitter veréis como la están poniendo los los seguidores de los de los de los padres están poniendo a parir evidentemente yo para mí yo que alguien te mamá

Voz 8 04:43 el físico yo cosa que yo sé que tú no estás diciendo eso eh pero no no no no no tiene nada un tipo para mi nueve años para tomar sus problemas más yo te más

Voz 7 04:52 el chico que otra cosa pero no nos pero el Twitter de la Camil veréis lo que están diciendo

Voz 6 04:58 yo yo creo yo creo que hay mucho descerebrado en todos lados pero la gran pregunta

Voz 8 05:03 si esto no es o no

Voz 1025 05:05 ha sido el mejor de la historia aquí sí que os quiero escuchar a todo si pensáis hay alguien por encima de lo no alguien que ha brillado más en su posición pues ya

Voz 8 05:16 ya empiezo yo si no vale yo digo

Voz 1336 05:20 por tu mente sí pero el rotundamente sí que digo es el mejor Hayden que yo he visto jugar a fútbol americano pues lógicamente no he visto he visto muy poco envidiosa Wilson sí he visto mucho Antonio Gaitan he visto mucho a Antonio González que creo que merece en esa en esa conversación pero si me lo preguntas a mí por sensaciones por a mí nadie me ha provocado en el campo nada como lo que me ha provocado arroparon cosas y por lo tanto para mí por eso es el mejor de todos los tiempos no habiendo visto algunos de los mejores que yo haya visto este es este

Voz 1025 05:56 el hombre es que va secundo secundo absoluto

Voz 7 05:59 lamente a a Iker sumado a todo esto los títulos que evidentemente es el el por qué de de de de deporte profesional sumado a los títulos que no sólo era un un un Tai den ofensivo como ese esa posición sino que a su vez es también defensivo les bloqueos que que conseguí hacer evidente para para para que las jugadas pudieran proyectarse osea para mí las manos que tenía era un gran

Voz 1336 06:26 bloqueado pero Luis sobre todo que yo yo no he visto un tío capaz de hacer todas las cosas que ha hecho broncos que su rango de recepción esa imagen que yo creo que todos tenemos un lado de tres tíos en la chepa seguir de un tío bloqueando romper y seguí de hacer el es que yo no he visto nada igual

Voz 7 06:42 para mí sin duda también es

Voz 1025 06:44 pero escuchar también al señor y luego al rookie venga va a Andrea cuéntame

Voz 0453 06:49 aseguran el hombre yo creo que aquí a sus bombas vamos que mejor Pelé Maradona Messi

Voz 1336 06:55 cuál es la misma

Voz 0453 06:56 claro ahora es verdad que que así lo que te queda en la memoria Hay yo Iker no realmente aparte aparte el hecho de de ser bueno en las dos facetas no no bueno excelente las dos nosotros como receptores como creador que esto muchas veces no pasa

Voz 0318 07:17 no no es algo que no es que pasen muy a menudo hombre sacado Mieras números también

Voz 0453 07:22 uno de Toni González eso

Voz 1025 07:25 el de Jason Webb den o no

Voz 0453 07:27 esta gente pero hay de él estamos hablando ahora la red de toda una carrera no entonces realmente me desde el año pasado una mejora en los ultras sí pues ha sido el mejor

Voz 8 07:38 pero incluso eh claro pero pero pero el problema

Voz 1025 07:42 no es eso no no va con el con el equipo me explico Andrea porque estoy entendiendo tu razonamiento es mucho más fácil ser el mejor del mundo en un equipo que ha que llega ex veces que no en un equipo donde estás tú solo

Voz 0453 08:00 hombre eso está claro esto empezamos a ver si podemos estar aquí todo el día breve sería no hubiese jugado no es la misma distinción pero dicho esto también es si tú estás en el mejor por equipo del sí del de este siglo desde el primer día hasta el último siendo una pieza fundamental que es decir que eres muy bueno también te lo tienes que ganar estar en ese equipo no lo sé cualquier otro no creo que ni otro de hubiese podido hacer lo que

Voz 8 08:30 Ponseti

Voz 0453 08:31 Ellos saben aprovechar a todo si mira antes me hacen las tonterías que dice Delgado bueno venga coyuntura Aaron Hernández pues entró con Eli también

Voz 8 08:43 era buenísimo buenísimo a una pena no

Voz 0453 08:46 no es que habría que no no es que yo creo que empeoró

Voz 1336 08:55 no sé si era buenísimo también pero para mí no es provocaba lo mismo

Voz 0453 09:00 claro no te quiero aquí realmente es decir el mejor el mejor esto lo hemos hablado mil veces como es que

Voz 7 09:10 pues podemos discutirlo también a tu pregunta que comentabas el equipo influye por supuesto incluye el equipo pero como también ha dicho y Kerik se me queda a mí en la retina las yardas conseguidas tras la decepción

Voz 8 09:26 eso ya no es en muchas ocasiones el equipo Yaris tú eso no he visto a nadie compara los elementos entonces eso es más fácil según como Valdemar no

Voz 0453 09:38 pues es verdad que es más fácil pero quiero decir no es fácil o bueno más fácil digamos que esto ayuda en la estadística pura y dura no decir bueno cuantas llegar las cuánto estás sabemos cuántas sesiones bien pero lo que comentaba que comentaba Iker es verdad o sea no hombre no es que el fuerte de otro planeta el es es un ser humano como todos pero que es verdad que hay imágenes de bronco Haski que además que se ha repetido no no no eso una jugada realizada a mí en esta jugada no es verdad y con tres tíos colgando

Voz 0318 10:15 bueno colgando llevárselo podrá medio

Voz 0453 10:18 no faltar a gente otra velocidad con el con el cuerpo que tiene recepción bálticas saldrá que que esto el Gobierno son cosas medibles no alguno pueda medir cuántas jugadas espectaculares yo creo que paga resumiendo fuera de discusión que de la historia ahí

Voz 4 10:43 ahora me dos como bueno es

Voz 0453 10:45 depende también de gustos de de lo que una anorexia no

Voz 1336 10:50 pero perdóname Rubén perdona que que estamos muy pesados pero estamos hablando de sensaciones yo os voy a dar dos datos sólo dos eh ayer leía que estadísticamente broncos que ha jugado nueve temporadas en la NFL pues las siete mejores es temporadas estadísticamente de Haydn las siete mejores de toda la historia pertenecen a broncos ha jugado nueve años y otro da Tito que que os dejo que también es demoledor el combo que hacen Brey dijeron cosas que en ochocientas cincuenta y ocho pases tiene un ciento veintisiete coma uno de Ratings es el mejor de la historia entre un pasador

Voz 8 11:25 yo un receptor ya pero bien bien bien si cuando ciento cuarenta y cuatro coma seis

Voz 1336 11:31 también el mejor de todos los tiene no voy a la mía

Voz 8 11:34 este hombre y claro ya por entonces por eso puede retroalimentado

Voz 1025 11:40 no era era más ven más fácil y me vais a entender de verdad que quiero ir con Rubén ya que el escuchar y luego dejó a hablar es más fácil triunfar con Joe Montana va sin

Voz 8 11:51 de ahí que es más fácil con Jerry Rice que con otro no es ya es eso pero pero está de acuerdo que la pareja

Voz 1025 11:57 es lo que eso habrá señor

Voz 5 12:00 pero escuchar sólo se pregunta el si se ha hecho algo broncos no

Voz 8 12:09 sí

Voz 5 12:11 lo que más pero algo

Voz 6 12:16 sí sí estamos todos de acuerdo que es el mejor tenista de la historia en caro acabó el programa

Voz 5 12:22 sí claro yo no pero yo tengo

Voz 6 12:25 yo yo he visto jugar a González

Voz 1025 12:27 vi yo creo que vosotros también hacer

Voz 6 12:30 he visto jugar a echando visto jugar allí

Voz 1025 12:32 son Winnenden si son tíos que me parece muy potentes pero pero insisto en el olvidadas de Quito M

Voz 6 12:41 a vale tiempo aquí claro Dale tiempo máximo que es muy nuevo

Voz 1025 12:46 que no te estamos escuchando nuestros no te dejan

Voz 4 12:52 es como decís no depende mucho de los que los gustos para para decir el mejor de todos depende del gusto evidentemente de cada uno para Michi lo es de los que yo he visto para mí sí lo es porque el jazz que no es que sea el mejor él es que ha sido jugador tan tan determinante dentro de los juegos que tan imparable que ha cambiado tanto a las defensas porque las defensas en SL una vez quedaron en sí Gronkjaer si éstas a un hacer tanto daño a las tuvieron que adaptarse a ellos y sobre todo y a todos los todo el mismo Mis Mas que que que hace la que provoca no en las defensas rivales pero cuando Bronckhorst no está bien físicamente como este último año pasado cien por cien ha sido básico ha sido fundamental en lo dejó de carrera de su equipo sea la dimensión que que te da este jugador lo que le

Voz 0453 13:43 eh

Voz 4 13:43 a mí me parece descomunal evidentemente hasta el uno de los mejores equipos de de la historia estado con posiblemente el mejor entrenador de la Historia está pues uno de los mejores de la historia pero él ha sido ex no parte importante ha sido parte fundamental de todo lo que esos todo lo que este equipo ha generado no para mí sí que lo es una cosa que que todos que todos vemos no no se busca luego Toni Gonzales no se busca al nuevo San SAR no se buscar luego queden en Winslow siempre se busca luego Broncos porque ese jugador yo creo uno de los jugadores más determinantes que han pisado un campo de fútbol y eso es te da la la UTE o te marca lo que lo que es la dimensión de este jugador no siempre hablando de que esos jugadores han tenido que estás extras tipo dejó han sido Elite de del deporte han sido mejores

Voz 0453 14:33 impresionantes pero alos

Voz 4 14:35 los que lo lo que un equipo de Pula americano busca la esa lo bueno nunca

Voz 1025 14:41 para que nadie malinterprete porque sé que hay muchos oyentes ahora que estaban diciendo anda ya estaba Ponseti contra padre contra si no yo sólo tengo palabras de agradecimiento con gran cosa gracias a él pude ir pudimos hacer la Magic Play que fue una jugada increíble hasta el último instante pero el agro Hydro Icon estuvo ahí echando una mano

Voz 5 15:02 a decir cuando tiene algo más

Voz 8 15:09 el fallo de verdad

Voz 5 15:12 me volví

Voz 6 15:14 la cariño bueno vamos a estar

Voz 1336 15:20 poquito me te ves que ver

Voz 0453 15:22 Amparo un momento hueco enseguida

Voz 5 15:25 no nosotros vuelve venga

Voz 1336 15:29 yo quiero aportar un par de cosas más y es cierto no podemos negar que los problemas físicos le han en esta recta final le han lastrado pero a pesar de eso recordad los dos últimos drives de los dos últimos partidos

Voz 1025 15:44 total de la carrera

Voz 1336 15:47 en Kansas City en la super super él es él es quién quién decide son un par de pases Pampa integrado el partido y en la Super Bowl aquel pase profundo con tres defensores en la coge se quieren que el que estamos hablando de de alguien que va a pasar a la historia creo que hay que añadir si si vamos a hablar de de Ground su factor persona sea quiero decir un tío que cae también tan simpático tan esa sonrisa eterna

Voz 8 16:13 si un niño no le va a jugar a fútbol americano pero yo estoy seguro que le vamos a ver haciendo películas de rock le vamos a ver en todas las artes lo eh porque tiene veintinueve años invirtiendo tengan un tío así a poco que él quiera va a hacerlo

Voz 6 16:28 vamos yo creo que les vamos a ver en la próxima temporada de seguro y me voy

Voz 7 16:32 a su mando un poco a lo que creo que todo el mundo estamos diciendo no no es sólo lo que el personaje ha llegado a hacer por sí solo no esto lo apuntaba bastante Rubén no sino lo que lo que en ocasiones no siendo el determinante cogiendo la pelota o esto obligaba a dobles coberturas clara a estar centrado en el

Voz 8 16:55 vamos yo mismo facilitaba juego

Voz 7 16:57 de de de su equipo no es que estas

Voz 8 17:00 hay un montón Luyk los focos no estaban ahí pero es que durante toda esa barrera durante toda su carrera la la atención la llevado para que otros brille pero cuando

Voz 1336 17:08 o sea se ha visto emparejado si era

Voz 8 17:11 un tío grande broncos que era más rápido si era un tío pequeño broncos que era más fuerte es que ha sido imparable e imparable

Voz 1025 17:20 dicho lo dicho yo creo también aparte que es muy difícil repetir este modelo de ordenador que decía Rubén que todo el mundo está buscando un broncos que yo creo que no existe eso como no chiste montando a hombre y o

Voz 1336 17:34 sí yo no le vi jugar detallen yo a Woods a Winslow apenas Levy no sé cómo serían en su época pero de todos los que sí hemos visto ya hemos visto una una una era muy buena de también porque tenemos algunos lo habéis dicho Toni de John Shannon Sharpe Losert que él sí van a estar en esa lista

Voz 8 17:53 dentro de unos años está claro pero no

Voz 7 17:56 da la sensación de que quizás no pero me da esa sensación de que la relevancia verdadera del puesto de ETA ídem de lo que importa lo que puede intuir un juego se ha tomado con Rob o sí que han habido grandes

Voz 6 18:10 pues bien bueno sí

Voz 8 18:14 sí que es cierto una época

Voz 1025 18:16 que casi desaparece la posición porque había

Voz 8 18:19 pero a cuestionar esa ahí por ahí por ahí va un poco un poco osea ese pase que te garantiza un en un en un de seguridad una serie de cosas que te portal también tenemos ahora

Voz 7 18:33 lo que Davis la reafirmado ahora tenemos plena

Voz 1336 18:36 pues que tienen dos tres

Voz 8 18:38 sí eso eso sí bueno pues lo que va que va

Voz 5 18:41 es más bueno no digo

Voz 0453 18:43 o sea en forma Cycling ha

Voz 5 18:46 por eso es bueno

Voz 0453 18:48 pero los locales es decir tú cuando desaparece a ver si ahora no hay también es verdad que que el uso que detraen ha cambiado con lo bueno el juego la evolución pues más que evoluciona cambia entonces más claro no no tenían las características son cosas que en su momento de la Era

Voz 1336 19:12 el hombre muy bien chicos a otra cosa

Voz 9 19:18 el fútbol americano

Voz 3 19:56 por cierto

Voz 1025 19:57 algo que a a comentar antes de que ya nos pongamos con con temas de nos sí de cambios el primer partido algo que aquí que habíamos comentado hago Chicago y cambiando un poco entrecomilla la la tradición cosas tumoral diga no estamos acostumbrados a ver al campeón si se cumplen los cien años a mi me parece normal normal me parece que viene a cuento que el partido que más veces se ha jugado que el clásico mayor de todos que es ese ese Green Bay Packers Chicago verse al que abra el año del centenario ninguna pega y además que a priori sensación de ese partidazo tal y como está eso sí por los cambios de importó debería serlo no sí sí Rubén te parece bien esa apertura o preferidas ver a los Patriots

Voz 4 20:48 no yo como seguidor de paguen encantado no me parece nada

Voz 5 20:51 la postura fantástica la de

Voz 4 20:54 por por lo que estamos diciendo Iker no es una de las rivalidades sino la la mayor de toda la Liga hay ya me parece genial que era que la NFL pues pues tome tome este partido le la importancia que yo creo que que tiene para para que sea el picor en los cien años de la Liga para mí me parece una me parece una medida muy acertada y que oye pues que aunque es algo que salga de la norma es algo que los aficionados van a parar a veces sobre todo porque imagino que la NFL cuida mucho las cosas me imagino que el partido del domingo de los pechos en casa pues adelantó a la fiesta dada la entrega de será tal que iba a ser este jueves pero con con otro día

Voz 12 21:33 y totalmente dime a perdón

Voz 7 21:36 no no no digo que absolutamente y me encanta esa de las cosas es ensalzar de FED que están todos los detalles en todos los detalles esto al final dices porque es una de las ligas más exitosas hablando de todo El espectáculo hoy económicamente hablando bueno pues porque los detalles y este es un gran detalle enseño

Voz 1025 21:56 no por Andoni o nos podemos ya en esto

Voz 0453 22:00 no veo que lo que está bien sea en el centenario pues son partidos se sea hay un clásico es lo hacen en el fondo yo creo que a los Beatles se jugaron Sande Knight que que que aunque se inaugural partió el jueves de Night seguramente con ven bueno según vamos no es una especulación mío no se sabe están pensando en algún partido lógicamente tan relevante como hubiera podido ser un partido inaugural no por lo tanto con su rival Susana que se muy interesante bueno suaves o sea vemos que mucho lo que pero no no no vamos a comentar nada sobre cómo pueden fluir influir no yo creo que ya no claro que como Yeste que hemos sacado al partido inaugural digo bueno

Voz 1336 22:52 sí yo yo yo estoy de acuerdo yo sí le dedicaría un poco de tiempo eso de paso a ver yo no voy a decir nada que que ni siquiera han hablado pero yo que soy el friki que se levanta por la mañana en la prensa de Boston para ver qué han hecho los Celtics y demás pues leo lo que dicen de los Patriots no están en dos medios distintos de Boston en dos eh no han hablado pero hay un interés creciente de los Patriots según la prensa de Boston en el Rudolph en traspaso no estaría nada mal yo firmo ahora mismo eso es eso o acudir al draft porque van algo van a tener que que buscar por ahí bueno que se habla de muchas opciones habla de mucha suerte

Voz 7 23:34 yo les incluso que que sólo estaban pendientes del Si de la nueva adquisición de de los ante los de los seis

Voz 8 23:46 ya firmaba parecía

Voz 0453 23:47 la firma firmado

Voz 8 23:50 vale dependía de de osea que si él hubiera dicho sí

Voz 7 23:52 si la operación podía haber sido perfectamente no

Voz 8 23:55 es eso sí pero ya viendo

Voz 7 23:58 yo viendo ya esta confirmación yo creo que lo que es lo que van a ir y saldrá tenía y habiendo visto lo que hemos visto con este buen hombre llamado Bill Bell y chic y bueno sabemos que puede hacer de un jugador todavía no consagrado pues una verdadera una estrella porque el sistema es lo que yo quiero marca mucho a los pubs y ahí no creo que tengan un problema

Voz 1336 24:22 a mí no perdona Andreas dale dale

Voz 7 24:25 no

Voz 1336 24:25 nadie rápidamente quiero decir a mí por conseguir al rudos creo que podría estar bien y Le podrían sacar partido estando lejos de lo que es broncos pero yo ahora mismo firmo que los Patriots les llegue aunque va a ser difícil uno de los dos de Iowa e me da igual es que me da igual Henson lo fan me da igual firmo cualquiera de los dos creo que ahí tendrían una continuidad muy buena eh

Voz 1025 24:48 Andrea y luego Smith sí sí

Voz 0453 24:50 sí estaba yo te digo

Voz 1336 24:53 cuando por esos comentarios no vamos a ver

Voz 0453 24:55 me porque nada viendo comentario sabes que es que un poco como es lógico no se con estrella y como Enciso es que una vez más los pechos son un caso aparte donde gran cosa si es fundamental para ellos y para ello porque eso troncos que sea porque porque en su posición era lo que era ha sido lo que ha sido pues lo tanto se les Valoriza no pero luego los venden han ganado una Superbowl si del eh el Illes han desarrollado cosa sabemos segunda ronda Hernández en cuarta ahí tenía una pareja que daba miedo yo creo que hombre está claro no ahora no estoy aquí diciendo que da igual perder a un jugador como broncos que no siempre es malo perder a un jugador tan bueno claro que al final de Dios aparte de por eso este año Brad Draft donde hay un buen nivel de detalle

Voz 13 25:55 he luego

Voz 0453 25:59 pues ellos se se amolda no igual que es importantísimo Edelman y cuando él hermano de Estado pues apañados Inés

Voz 1025 26:07 muy bien has tú Rubén y íbamos a otra historia

Voz 0453 26:11 sí es censado después de haber a sitios durante

Voz 4 26:15 este siglo yo a mí me yo no me atrevo a decir que les va a hacer daño porque ya no son capaces de sacarse de la chistera de cambiar el sistema de juego otra de de de poner a los jugadores en la mejor posición para para que brillen entonces hombre a mí sería un drama yo como aficionado es un drama que se vaya pero no creo que haya derramado ni una sola lágrima

Voz 6 26:37 es muy ha tocado un tema ahora lágrimas que luego tenemos que hablar

Voz 7 26:42 el Rey el Luis de hace dos años ya hubiera dicho tú estos broncos que ya verás

Voz 8 26:49 el Luis de ahora es más pruebas la cola

Voz 7 26:51 Caja Haditha de hola con la teórica bajada de Tom Breivik un año más de Tom siguen hongos el desde hace dos años pero macho

Voz 8 27:00 que bueno y espérate un poco yo era un poco a ver yo y otra más Marte Lus Bennett

Voz 1336 27:05 et ya dejó caer ya les puso un poco de ojitos a los Patriots se dijo que él siempre ha querido jugar un año con su hermano así

Voz 8 27:12 bueno vamos a ver podría salir del Retiro pues vamos

Voz 6 27:14 a ver si es verdad que quiero hablar de lágrimas

Voz 14 27:31 está hecha el mal gusto

Voz 6 27:50 tenemos además para hablar de los Reynders para verdad

Voz 15 27:54 pero duden que ha metido dice

Voz 16 27:57 a ha arrancado vale vale

Voz 1025 28:00 el que esté que se pasó tres días llorando después de que fuera back stage descojono dando porque de verdad os óptima

Voz 6 28:09 en Aida de verdad en llorando

Voz 8 28:12 por calima otra a alguien de verdad en su sano juicio se han creído

Voz 1336 28:16 esto es todo parte del personaje le

Voz 15 28:21 exactamente idem da del la

Voz 8 28:23 postureo de conseguido Antonio Brown lloré mucho cuando Pere venga cuando lloro es cuando vio la temporada que

Voz 1336 28:29 hizo Jalil Maki lo que había perdido

Voz 8 28:32 a mí no me vengas con que lloró cuando le cambio no sé vosotros pensáis que piensa Rubén

Voz 0453 28:38 la gente tiene todo hombre

Voz 17 28:43 no

Voz 4 28:43 sí ya hay que pensar que el pobres aquí sufrió esa noche cuando le dieron las rondas de primer a la de Ronda deprisa de primera ronda además pero es nadie

Voz 1025 28:55 ese es el contrato de cien

Voz 1336 28:57 yo es por diez años claro yo no sé igual

Voz 1025 29:00 el sí que se hicieron los ojos Andrea tú que también es sensible a estas cotas tú crees que si también a lo mejor lloró por por la pena de irse de de los Reynders dejar aluden a eso

Voz 5 29:12 Khalil máximo duramente no pero tú crees que Grundy

Voz 0453 29:18 así lo ha dicho puede colas había hecho que al final no lo que no lo Botín que te voy a decir yo no estoy allí ni la conozco personalmente llevaba Giordano volver a alguien no sé no sé por qué lo ha dicho si no pero

Voz 7 29:33 alguien que que si no se vuelven a

Voz 8 29:35 has matado vosotros

Voz 7 29:37 si no se tiene que quedar a jugar de nuevo donde se tiene que quedar a jugar lo hubiera

Voz 1336 29:43 yo hubiera ya Las Vegas no solo estoy solo y es el además el el discurso es todo en en relación de que ahora ha conseguido Antonio Brown y es como que esto le ha quitado el disgusto lo que está haciendo es la víctima por haber haber mandado al jugador que quería toda esa afición como tú estás diciendo Luis imponer un poco en excusas mira ahora os estoy trayendo estrellas

Voz 0453 30:03 a otro perro con ese hueso de todas maneras yo te digo una cosa de al no no es exactamente no lo vieron exactamente a cuento porque estamos hablando los mismos protagonistas eso diciendo que claro suena choca no si dejamos marchar a Caleb Mc mira lo que ha hecho calibró hacia el océano pero sí en un proyecto a medio largo plazo sea todo es entendible y al fin al cabo era ellos no es que se ha ido dando está claro dos primeras fueron dos La la ronda

Voz 1336 30:39 las primeras rondas no orondo amateur

Voz 0453 30:41 hay unas algo así

Voz 8 30:44 si el como digo el contrato gordo

Voz 1336 30:47 no se achica agua calmar lo que sí es bueno

Voz 0453 30:49 es decir no sabes que ahí no solamente no para fichar a otro día para fichar al otro pero de momento se ha ahorrado un dineral que pueden usadas han abierto espacios salarial han conseguir topics Hinault unas zonas séptima dos primera ronda seguidoras de reconstruir un equipo no está mal

Voz 6 31:14 si me quedo que me voy con contigo

Voz 18 31:21 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 1336 31:40 Garay

Voz 1025 31:42 se que Garay con Eric está usted de bienvenida al fin yardas nevado

Voz 4 31:48 José Antonio Andrés dirimen sea

Voz 20 31:52 ya sé que la lazos

Voz 3 31:54 la ficha cada

Voz 6 31:56 la sobrina va a retirar a todos los que me caso que yo ya estoy mirando dónde voy a que me va a pagar la niña

Voz 4 32:04 no es que estamos en el nombre completo de la sobrina bien

Voz 0453 32:09 la criatura

Voz 1025 32:10 la se llama Carlota

Voz 0453 32:12 hombre Carlota razonable no no perdón Carlota sano ni porque no te acostumbras a pronunciar mi nombre como es no

Voz 1025 32:19 no España al izado

Voz 0453 32:21 el Piacenza ahí estamos dando

Voz 4 32:25 pasa con el notar es la mejor unos decida eso nos reciba la novela de los diecinueve

Voz 6 32:31 ah y estamos ahí estamos a puertas del once de abril ya lamenta que lo sepa

Voz 0453 32:37 Engracia ella me sorprende Andrea

Voz 21 32:40 no no ante problema no lo entiendo me entiende pero bueno

Voz 0453 32:44 no las las setas que el italiano no ya no no no

Voz 5 32:50 no

Voz 6 32:53 bueno haber al menos a dos llevo usted con la NFL

Voz 5 32:56 yo no

Voz 21 32:57 todo lo que vamos ha sonado pero principalmente lo nos treinta y uno treinta y tres años de equipo votaron por el sí por un año vamos a revisar jugaba

Voz 4 33:06 interferencias

Voz 21 33:08 yo creo que es bueno es positivo es que este equipo este tipo de herramientas y agua el paralelo con el Fútbol Soccer y el mar se puede él se tienen que seguir útiles cuando de la mejor manera hice les pueden buscar los aspectos positivos negativos cambiar el cine hacer todo tipo de movimientos para que se utilice bien que bueno nos alegran porque le costó hoy está claro el jazz al superior a los seis mil yo óleos en la final de la Conferencia Nacional que bueno que se corrige y ojalá se mantenga así como se mantiene en otros vuelos experimentales en su momento la otra eh nos regañó vayan Flores Ponseti

Voz 8 33:43 adiós luciendo

Voz 21 33:44 diciendo que lo del tan quince es una falta de respeto al fútbol americano a mí me pueden decir misa me pueden

Voz 4 33:51 no me pueden decir lo que sea

Voz 21 33:53 espero que aquí el tan quién existe y de que los equipos lo hacen a propósito lo hacen porque si al fin al cabo en la NFL Rice llevamos reiteramos es mejor que en algunos momentos ser último que estar en la mitad y los dos están en proceso de reconstrucción ojalá y es que voy a competir de verdad Mario Flores quien quiere traer una cultura ganadora que les den las cosas a los Miami donde se declaró culpable Robert Crumb en el tema de las orquídeas salvajes el Masats cuando la sala de masajes a en un Emma del que se sigue hablando hoy justo cuando la gente esperaba que ratificaba o aceptara el trato o la propuesta que le hizo la gente de la Fiscalía yo sí le demasiado en cuanto a que yo no se nos olvide que él había dicho después determinó el Super Bowl quedaría su decisión en dos semanas se demoró un poco más pero creo en cosas que debe llegar al Salón de la Fama como uno de los mejores es mejor por eso ya no solamente por la manera como atrás mapa haces porque están el Clot en la chiquitas los momentos más difíciles cuando las papas queman sino también porque bloquea hombre de su nueva temporada solamente en términos hizo en su totalidad cuatro porque las lesiones fueron protagonistas con todo y eso va a ir los Gallo al Salón de la Fama así pues que contento contento por la decisión de la NFL de quiere semana revisarlas interferencias un abrazo señores es la novena de Ponseti partieron

Voz 1025 35:22 la va a tener a su nombre obviamente como siempre ha pasado entre usted y yo siempre nos hemos contado las cosas no las hemos enviado autógrafo riadas Llesta no va ser

Voz 5 35:32 yo le yo les envío Lito también para que lo disfruten bueno que miedo me da un abrazo enorme hay gente un abrazo compañero tajo

Voz 2 35:41 escucha cien yardas

Voz 3 35:54 a ver estábamos a mediante

Voz 6 35:56 yo como algo Luis de lo que estaba hablando con Andrea y si no

Voz 7 36:00 com estaba Andrea comentando pues todo lo que lo que recibieron no lo sé IMS por el traspaso de de bueno sí exacto por el traspaso no de

Voz 8 36:12 a ver yo yo comento pero

Voz 7 36:15 bueno ese tampoco era un equipo que necesitara una reconstrucción

Voz 0453 36:19 siempre lo que quiero hacer un equipo subir más viene uno que no encontró de diez años que quiere del equipo cómo lo quiere

Voz 5 36:27 no tiene eso lo sabe construir vale nada claro no hombre

Voz 0453 36:39 tras pero nada es que nadie garantiza nada eh claro jamás uno nuca manía

Voz 0318 36:46 garantiza nada mañana invierte son una empresa no te garantiza nada a nadie te garantiza nada

Voz 0453 36:51 Samira

Voz 7 36:52 nos quedamos no

Voz 0453 36:54 claro si nos los Brawn sonido yo soltando sea en un equipo como era les había uno bueno lo soltaban soltaban al final ahora tienen un equipo que tiene unas perspectivas buenísimas y si no hubiese sido no sé bien si localizó NAC tendrían primera rondas menos saborean gasta tenían menos en Salamanca a lo mejor no hubieran podido fichar a quién han fichado a lo mejor no podían escoger tras quemar a escoger o no tendrían por campos de razón

Voz 1025 37:25 sí

Voz 7 37:26 yo no totalmente de acuerdo pero no sé si os acordáis que yo puse la temporada pasada puso el caso en el apartado teorías de conspiración no porque si no no no había nada

Voz 8 37:37 claro que tiras que dijera que estaban

Voz 7 37:39 reconstruyendo el equipo pero yo decía oye aquí me huele que a este a llegaba aquí para desmontar todo crear su propia historia no no no porque no había tampoco una declaración firme de que lo suelen hacer yo creo que sí que que es muy lícito que lo quiere al nacer eh no me meto

Voz 0453 37:55 por poner unos bien ahí gestión al equipo como como considerarle no la confianza al hacer un contrato de diez años habrán dicho dicha quiten notaba ya ves lo que te da la cara

Voz 1025 38:05 oye más bien por dejar a un lado los Riders que hemos hablado mucho de ellos y por tocar un tema que ha traído que Garay que Iker y yo habíamos estado comentando fuera de micrófono cuando salió no la la revisión esa jugada que le costó al final a los es no estar en la Super Bowl entre otras bromas

Voz 8 38:22 es lo que tenía que apuntado no yo yo creo que no no no no que que ahí está ahí alguna otra norma más también yo creo que el sobretodo merecen la pena tanto la del el bloqueo por el lado ciego no creo que sea más parece por cierto me parece un lío eh me parece complicadísimas esa jugada eh no sé que pensáis vosotros sabéis qué pasa cuando

Voz 1336 38:46 cuando salen perdón Luis Alegre totales vale no no no

Voz 8 38:51 estamos digo que cuando salen cuando salen este tipo

Voz 1336 38:53 de normas por supuesto siempre traen consigo un carro de críticas y ve esto va a manchar el fútbol americano yo siempre pienso en cuando vi concusión no debí concluye Johnny Will Smith Dick ir el susto que me dio ver claro contadas las historias de los jugadores yéndose les completamente la cabeza muriendo prematuramente no conociendo a su mujer llegando a casa eso eso pasa chico sea eso eso les está pasando los

Voz 1025 39:22 ya pero pero no perdona me quedo me he explicado bien y si a Rubén también creo no sé si se siente intervino el otro día en la charla en el chat e el problema es que para los árbitros es complicar la habido

Voz 8 39:35 pero un poco

Voz 0453 39:38 los jugadores claves de clavos de interferencias del del Rosario

Voz 5 39:44 yo no voy

Voz 0453 39:45 lo que ahora es muy fácil loca es difícil por eso los jugadores evitarlo bueno cambiar bastante porque estando en el campo te digo sea el claro que si si estás llegando a bloquear con ese ángulo

Voz 7 40:04 no puede ser es que no tienes alternativa que hacen porque el tienes que dejar pasar

Voz 8 40:10 claro que va habrá mucha más

Voz 7 40:13 habrá mucha más cobertura zonal bueno mucha más cobertura zonal de agua aguantando que no tan directa hacia el jugador no estés pues tendremos

Voz 8 40:23 pues tendremos más ataques bien bueno pues tendremos que adaptarnos como nosotros vamos

Voz 5 40:28 el cliente

Voz 0453 40:31 yo siempre lo digo desde fuera es muy Face e tratarles como los cristianos con los romanos sino al no

Voz 8 40:39 vosotros sabéis los golpes jugándose la vida son ellos es que si para mí diré

Voz 0453 40:44 que no te gusta que no te gusta la regla pues mirándolo no lo cual no lo mío cero pero lo que Juana sonido eso que la llevan son ellos y a mí me parece muy bien que se arregla suena proteger su integridad no

Voz 8 40:57 estás a usted es que nos hemos llevado en algún partido incluso yo me de por dónde te ha llegado vamos

Voz 1336 41:04 yo creo en el lado ciego es es aún jugador completamente indefenso eso te parte en dos no

Voz 1025 41:09 eso sobretodo porque tú estás en otra cosa yo recuerdo la que me hizo Hani no en parte montados voces que sepamos que todavía no sé exactamente donde estaba ahí donde aterrizó pero

Voz 7 41:21 no pero me he levantado varias veces ya que yo me dio dando pasos atrás porque no sabían

Voz 1025 41:25 ha llegado no pero

Voz 7 41:27 qué bien que lo ponga amigo me parece bien

Voz 1025 41:30 pero Rubén cómo lo ves tú te parece muy difícil para que empecemos a acostumbrar a eso porque habrá gente que tendrá directamente que hacer la vista dejarlo pasar

Voz 7 41:41 más coberturas totales

Voz 4 41:43 tengo acusaciones que puede pasar lo mismo que pasó el año pasado que durante los dos primeros meses a pitar todas esas situaciones incluso algunas que no buenas es que a medida que avance el año se va a ir levantando un poquito el el piso de los si los playoffs pues va a ser lo de lo que lo que pudimos el año pasado afinar el año pasado empleos nadie se acordaba ni de la de la norma nueva de los AQMI de la de bajar el casco o el portador de Badalona atacar con el con el con la corona del casco es que al final están

Voz 0453 42:15 pero como me en tenor Rubén pero sí contáis descaro donde yo estoy esta carta mucho más evidente esta es mi no me parece bien por cómo sale

Voz 4 42:26 parado el bloqueo ahí por ahí pueden los hábitos pero no que iba a decir que yo creo que va a ser complicar mucho en los hábitos porque a lo mejor que puede ser un golpe que puede ser muy muy estratosférico muy muy muy impactante pero que no conlleve ese ese esa norma no que no sea este tal entonces como todo va tan rápido yo creo que cada vez a los árbitros les están complicando un poquito más la vida de están dejando cada vez más que sean ellos los que interprete Ny y al final pues pues habrá errores pero es lo que lo de siempre no yo creo que al final el juego se irá evolucionando seguirán buscando alternativas voy bueno ya a mí la verdad es que no me no soy de los que de los que se ponen en entonces decenas acabé ni creen que es una catástrofe las normas nueva Linares yo creo que bueno bueno estos jugadores dirán si están así más protegidos y yo pues estoy encantado porque porque son es un deporte durísimo y que y que perjudica mucho a la a el propio jugador y entonces todo lo que sea protegerlos bien nosotros pues adaptarnos Si a intentar ver con con otros ojos sudamericano pero que no soy nada alarmista ni nada drástico eres ese tipo de cosas

Voz 7 43:36 yo creo que veremos mucho más muchos más retornos no esto es que estas cuando especiales que gustan tanto Andrea bueno te gustan tanto las de ataque como las de pensaron pero

Voz 1336 43:44 pero pero bueno lo decías tú al principio del de la conversación Luis de sobre las reglas no no creo en las casualidades no que que se haga la prueba de un año de la revisión vamos a explicarlo todo se va se va a poder revisar el paciente fines con el chales de los entrenadores iba a ser revisable por parte de los árbitros dentro de los dos últimos minutos antes no lo era precisamente por eso no se revisa la la famosa jugada del del Camps seguro que ha tenido influencias jugada eh

Voz 0453 44:12 yo yo estoy para eso es clave clave pero eso es algo que histórica también te pasa siempre necesarias a la mayoría de las reglas se cambian después de una jugada muy polémica desate una jugada muy muy evidente ahí muy decisiva

Voz 7 44:31 lo que pasa es que no sé en qué punto hubo elegido porque en el principio de la semana se comentaba que no que iban a revisar Amirato este tema de paz Inter Fields pero que los que no fueran pintados no podrían no sé si me explico no lo iba a ser no sin embargo

Voz 4 44:48 eh

Voz 7 44:48 a él en la al final los propietarios nada han han aceptado

Voz 8 44:53 digamos el el que sea revisable de las dos

Voz 7 44:56 desde las dos maneras correcto no sé en qué momento eso sí tenía que me documentar un poco más

Voz 8 45:01 es realmente padecía partía por ahí con cómo iba sin como como no podemos estar en Nueva York en la estrella

Voz 5 45:10 ya le he dicho voy a hablar él también

Voz 0453 45:13 por determinar

Voz 5 45:15 sea la regla no arregla

Voz 0453 45:21 importante en arreglar justa que lógica lógicamente pero no es una crítica que se apliquen claro eso solamente una constatación eso me atraía mucha polémica porque sí una cosa es una jugó buena parte a parte de los casi esa ha sido la cosa más escándalos en la historia en el fútbol americano pero no yo creo que los de los seis tampoco fue culpa culpa del de los arbitrajes no no que yo a eso me refiero quiero decir aparte es un caso como éste donde no quería llegar otro punto quiero decir son jugadas que si se toman las decisiones en el campo muchas veces sin

Voz 0318 46:03 me encantó Sanidad claro uno nuevo lo ve con la repetición porque se da cuenta de la Mar Ruíz ha metido al verdad para enganchar al el la muñeca o lo que sea

Voz 0453 46:12 pero es más justificable en el momento en que tú Renzi se vídeo ahí de todas maneras sigue siendo el discreción del árbitro porque eso es como los penaltis en el fútbol mucha antes incluso de la bar en los programas de televisión pero no se han ido con tanto no ya pero no ha habido no para al final no se ponen de acuerdo con el vídeo entonces claro llega un momento en que una jugada o es tan escandalosa como la de los seis os sino nos uno te pido una revisión y no tiene que decidir uno no no que tiene su criterio su opinión cuantas veces a mí me pasa todas las semanas en la tele que ya he llegado a un punto que digo mira yo no digo nada que decida al árbitro porque no te pueden opinar porque no no está claro que teníamos en algo no lo ha tenido mucha ilusión mesoamericanas comentarios pero como que no claro claro ahí los vale ser humano con su criterio Ésta es una de las partes

Voz 7 47:11 desde la polémica luego hay luego hay otra no que también se pondrá sobre la mesa que ocurre imagínate pues que nos toca revisar un pase interfieren perfecto y al revisarlo se ve que en la jugada ha habido un Face más que ha habido un holding Gabino o lo que haya habido no vale no esto lo plantean mucha gente bueno he tenido debates por la red en esta línea no sí es cierto yo soy de los que dice bueno al final tienes que tomar alguna decisión por donde intenta ajustar un poco y a ajustar un poco las normas no yo soy de los que decir bueno pues ajustarla más sobre la jugada vistosa no sólo de que da espectáculo al final que de las otras jugadas pueden estar mucho más equilibrados

Voz 0453 47:53 errores no claro que la floja al igual que pueden quedaros es no si hay un holding en la defensa sabes sea aún del ataque la línea You en

Voz 4 48:06 de la defensa pues me dándose no

Voz 0453 48:08 si alguien te lo arreglan ojo te da Dios y yo te digo que situaban hasta ahora avisándolo jugada para ver si hubiera pisado la idea esta repetición resulta que se que hay un holding pues no no pueden pitar dejó porque no sé si lo explico sí sí sí sí sí sea revisable oye a lo mejor por mucho que se vea no no no se eliminan una zona el otro porque porque solamente se puede revisar la decisión sobre sobre la interferencia quiero decir

Voz 7 48:43 yo creo que va por Aitzol pisar sobre la Interpol no sabes

Voz 0453 48:47 no está claro que automáticamente se convierte todo realizarle y entonces tenemos que tener el partido con cuartos de tres minutos que sí

Voz 7 48:56 a mí me parece bien centrarlo sobre digamos lo que pueda ser

Voz 0453 49:00 claro claro claro hay que limitarlo porque si no se revisan todo se convierte en algo infumable porque cada minuto hay una revisión

Voz 1025 49:08 chicos vamos a revisar otras historias venga que estamos en cien yardas

Voz 3 49:56 pero aquí estamos es que tarda un brazo en romper e Iker adonde

Voz 8 50:00 Nos llevas pues es olla a llevar unos días

Voz 1336 50:03 atrás porque creo que merece la pena se nos escapó tanto del podcast como de el de Youtube

Voz 8 50:09 el fichaje estoy en Houston por los Colts sí creo que merece comentario verídicos sí que lo merece sobre todo porque los Colts que tanto hemos dicho Iker que tiene mucho dinero

Voz 1025 50:19 a lo mejor deberían estar haciendo otros deberes a mí me da la sensación que es un equipazo para el año que viene se me parece

Voz 1336 50:27 en asuma me parece una suma excelente es que me me parece que si es un equipo que ya nos viene demostrando que tiene juventud y tiene progresión Si ya ya el año pasado hicieron una gran temporada si les su a Justin Houston ya sabemos de lo que es capaz o al menos lo fue el año pasado en el en el draft creo que esa prudencia que están teniendo va va tener recompensa gran no hacía falta ir como locos a una estrella ya han conseguido un jugador de mucho nivel

Voz 1025 50:55 estoy de acuerdo que pesa que piensa Rubén

Voz 4 50:57 yo estoy encantado cuando me veo a mí ya sabes que siempre me ha gustado muchísimo oí yo estoy encantado de que caiga en una en una plantilla tan joven en la que él pueda puedan enseñar no a los a los más jóvenes se pueda transmitir su experiencia con un coordinador defensivo como plus que que ya el año pasado demostró la capacidad que tiene para para aprovechar el mínimo talento del que del que disponga hay un chico que el año pasado trastear aunque eh que jugó no jugó todos los partidos porque tuvo lesiones que está Ecuador Luis

Voz 1336 51:30 sí sí sí sí

Voz 4 51:32 nada principios dentro muy mucho el en el equipo pero pero que tuvo destellos de jugador importante yo me yo creo que que esta defensa de los costes de la mano de otra vez un buen año no ahí como ha dicho Iker no la va a dar en en el draft el año pasado hizo hizo magia bueno pues vamos a ver cómo cómo es capaz yo creo que sí que pueden ir a buscar algún están sexy pueden ir a lo mejor a a buscar algún córner o no para terminar

Voz 8 52:01 pero el spa asfalto les falta poco

Voz 1025 52:04 venga estarás de acuerdo conmigo que ahora mismo el equipo tal y como está pues es de los de no enfrentarte porque tienes lío en el partido

Voz 4 52:13 sí sí claro que es una es élite de la Liga ahí con eso es mucho más americano yo creo que sí que necesitan meter algo más en el cuerpo de receptores y creo que van a ir a favor está que la primera ronda luego en la segunda ronda se buscarán reforzar la a los puestos que dicho nada de las rentas medias pero sí que creo que que este equipo va a volver a tener un buen año y creo que que la proyección Ny hilo que están trabajando tanto el Rey como el resto del cuerpo técnico creo que que estos Colt puede ser bastante peligroso si no ocurre ninguna desgracia en forma de elección con cualquier otro tipo de cosas

Voz 1336 52:52 sí yo por por por seguir con una cosa que estaba diciendo Rubén sobre esa defensa ahí sobre los descubrimientos de de Ballard Kenny More hasta esta temporada no no lo conocía absolutamente nadie no

Voz 7 53:05 no jugó hasta el pueda americano hasta su años seniors