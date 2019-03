'Soldados de salamina', de Javier Cercas

Voz 1 00:00 eran tan jóvenes no pasa un día sin que me acuerde de ninguno conocido las cosas buenas de la vida ninguno tuvo una mujer o un hijo que se metieran la cama con ellos el domingo por la mañana los como eh

Voz 2 00:16 es tiempo nadie es un monólogo de la novela Soldados esa

Voz 1363 00:28 Mina el primer libro que publicó el escritor Javier Cercas fue en dos mil

Voz 3 00:32 no ha vendido más de un millón de ejemplares porel el autor recibió las alabanzas escrito

Voz 1363 00:37 por es como Vargas Llosa o Susan Sontag un texto que escuchábamos de la voz del actor Joan Dalmau ya que Soldados de Salamina fue llevada al cine por David Trueba una novela que parte del reporterismo porque une la literatura y el periodismo por ello hablamos con Antonio Rubio buenas noches

Voz 4 00:56 buenas noches Macarena yo también con Fran Pastor

Voz 0702 00:58 buenas noches Antonio nos hablará de

Voz 1363 01:01 el periodismo presente en la novela Ifrán de lo relativo a la narrativa a la estructura al estilo literario Antonio empezamos por Ci en esta obra acompañó a un periodista que persigue una historia un episodio de la Guerra Civil un miliciano que decide perdonarle la vida en pleno pelotón de fusilamiento a una persona esta persona escapa más tarde se convierte en un alto cargo del franquismo en Rafael Sánchez Mazas por qué tuvo tanto éxito porque tocó tanto esta historia en su momento

Voz 4 01:31 hay que tener en cuenta una cuestión básica aún hoy el tema de la guerra civil sigue teniendo una sensibilidad realmente pasmosa interesante estamos viviendo en el elemento político de estas elecciones que no llegan esa dinámica Rafael Sánchez Massa fue ministro sin cartera del Gobierno de Franco y lo que hace perfectamente Javier cerca es una crónica no un reportaje porque cuando hablamos de crónica en género periodístico es su mirada entonces de esa parte de la historia desde su perspectiva investiga trabaja pero luego le da su visión de alguna manera trabaja parte de la historia y la novela decía Gabriel García Márquez el maestro Lago que el investigaba y buscaba datos para escribir como bien podemos ver en sin años de soledad pero la sensibilidad que puede tener otros teman no la tiene la Guerra Civil iré hay que por ejemplo autores Premio Nobel y demás como Vargas Llosa haga un alegato estupendo sobre la literatura de Javier Cercas pero sin embargo algunos otros más historiadores más periodísticos hayan criticado determinada fase de la historia de cerca de Soldados de Salamina

Voz 1363 02:59 la crónica novelada Ifrán todos los nombres que aparecen en el libro pertenecen a personas reales Sánchez Ferlosio Roberto Bolaño incluso según avanzan las páginas descubrimos el nombre del narrador el autor del libro Javier Cercas su entorno su trabajo Nos da a entender que habla de sí mismo un auto ficción

Voz 0702 03:21 pues sí el escritor y el narrador de este libro coinciden en nos habla de sí mismo de cómo escribe el libro que tenemos entre las manos que estamos leyendo hay una pequeña confusión sobre si lo que leemos es real o no y bueno yo creo que esta técnica os guste o no es atractiva porque no se acerca mucho al escritor no nos habla de sus propios sentimientos que un narrador se parezca al escritor le confiere a todo un toque de confesión pero bueno no sólo esto mientras él va encontrando su historia va realizando entrevistas como decías pues aparece Roberto Bolaño por ejemplo en las conversaciones que tiene con él una de ellas trata sobre que es un héroe creo que mientras no hace el juego literario de soy un escritor un narrador que va escribiendo el libro que tienes en las manos hay otro juego literario como este no nos nos hablando de los detalles que tiene una novela por ejemplo Javier Cercas decide el personaje decide que necesita un héroe para escribir un libro es decir hay una reflexión sobre la literatura sin héroe no hay libro Nuestro narrador Javier Cercas el personaje el escritor imagino que también va buscando su héroe Nos va diciendo sino hubiera un héroe como el que voy a encontrar al final de mi trabajo usted no tendría este libro entre las manos cuando él por fin encuentra a su héroe a Miralles éste le dice así que usted buscaba un héroe hay que joder se con los escritores SC toda esta conversación sobre el sentido de la literatura cuál es la es buena y cuál es la mala creo que le da a Soldados de Salamina una dimensión bastante divertida

Voz 4 04:50 por eso es comprensible cuando en un momento determinado en la Universidad Menéndez Pelayo Javier cerca en una ponencia una conversación que tiene con periodistas y demás dice yo buscaba la verdad literaria no del periodismo la es una verdad moral universal que manipula la realidad de alguna manera en lo que acaba de plantear Frank Se recoge perfectamente esto en el tema de Miralles está perfectamente definido es decir es como cuando habla de independentismo y el nacionalismo e indudablemente en cualquier historia historia fijaron lo que os digo tanto periodística como literaria necesitamos Doom elemento para poder contar o de una persona para poder contar la gran historia hiel busca a ese héroe porque lógicamente estar siempre es mucho mejor con un elemento de referencia crea genera el héroe que luego viene a la discusión periodística histórica respecto a ese héroe que teóricamente se puede fábrica

Voz 0702 05:56 he escondido del detrás de este relato que parece contemporáneo no un libro dentro de un libro que no suena como a Woody Allen Almodóvar lloros esconde una historia muy clásica tenemos un protagonista que tiene un sueño muy claro escribir un libro para hacerlo necesita encontrar a su héroe pero también disimuladas en dos líneas en dos líneas de nada nada más empezar el libro también conocemos cuáles son las carencias de nuestro protagonista ha perdido a su padre porque ha muerto y su mujer le ha abandonado es decir este protagonista también se parece mucho al héroe clásico de la literatura porque tiene unas carencias que va a ir encontrando poco a poco a lo largo del libro vamos conociendo a la amante de Javier Cercas del personaje no diríamos del escritor del personaje que se llama enganche y que le acompaña muchísimo le acompañan muchísimo está más obsesionada que él incluso porque él termine su trabajo esto es lo contrario a una mujer que nos abandona lo también encuentra a un hombre anciano mayor en una residencia queramos o no es lo que se parece a un padre anciano y que cuando por fin se encuentran uno y otro este hombre anciano lo que la Rice es hace mucho que no voy a nadie un abrazo es decir todas las carencias que se habían presentado en dos líneas al principio del libro acaban de alguna manera subsanadas a lo largo del relato

Voz 4 07:11 te permite apoyar un poco el planteamiento

Voz 1363 07:13 si tienes abierto el libro por la página ciento

Voz 4 07:15 en fin de una edición de Círculo de Lectores de lo digo porque como han sido múltiples variadas las ediciones que se ha hecho

Voz 1363 07:23 cada uno tenéis una dirigente encima de la mesa

Voz 4 07:25 efectivamente en la página ciento cincuenta y cinco en lo que planteaba Fran hay un elemento muy importante en el concepto del héroe una conversación con Bolaño plantea la búsqueda de ese héroe o de esa persona decente la conversación indica sí pero una persona decente no es lo mismo que un héroe replicó en el acto Bolaño personas decentes hay muchas son las que saben decir no a tiempo héroes en cambio hay muy pocos es decir aquí recoge cómo busca a ese héroe de un lado y de otro yo creo que en el fondo y antes de entrar en el estudio discutíamos como es normal Fran y yo es decir de alguna forma elementos de esa guerra civil que ha vivido en una segunda fase y a través de la familia tú intenta de alguna forma reconfortar T cuando ha podido tener algunas preocupaciones soy inquietudes respecto al bando en el que teóricamente pudo estar tu familia que es un hecho que sigue estando presente en el día adiós

Voz 0702 08:36 esta es la parte que yo no comparto

Voz 4 08:38 creo que sería complicada que congeniar vamos absolutamente en todo menos mal menos mal

Voz 0702 08:45 yo creo que frente a creo que Soldados de Salamina se anticipó a su tiempo incluso la discusión eh que hubo más tarde en las Cortes sobre memoria histórica hay que recordar que Soldados de Salamina se publicó antes que La voz dormida de Dulce Chacón Trece rosas rojas de Carlos Fonseca todas ellas fueron llevadas al cine creo que la menos partidista de todas las novelas que tenemos entre las manos porque nos habla de de bondades de de Ciencias de héroes que estaban por encima de las siglas y creo que eso es lo que va buscando Javier Cercas el personaje de Soldados de Salamina el escritor también volviendo a la estructura literaria del libro cuando él por fin encuentra el que buscaba cuando él por fin encuentra a Miralles encuentra su héroe lo que le dice para presentarse es hace tiempo que le busco bueno esto es mentir porque realmente él descubrió la existencia de Miralles hacía muy poco tiempo a que se refiere Javier Cercas el personaje cuando dice hace tiempo que le busco busca al padre que se marchó ya a la mujer que levanta

Voz 4 09:41 para rematar es el hijo de Miralles el que encuentra cerca en el año dos mil trece

Voz 1363 09:48 Fran Antonio para concluir Soldados de Salamina novela o reportaje tú decías crónica el comienzo de de la Tertulia

Voz 4 09:57 para mí es una crónica con una mirada subjetiva

Voz 0702 10:00 cuando al personaje Javier Cercas en este trabajo le preguntan le pregunta su jefe en el periódico las escribir ficción el cuenta no voy a escribir un relato real yo creo que es un relato tiene una estructura de novela clásica alguien con unas carencias con los sueños los acaba buscando acaba cumpliendo algunos otros se quedan un poco más en el aire

Voz 1363 10:21 vamos a escuchar el autor a ver qué es lo que piensa Javier Cercas muy buenas noches pues encantados de detenerle de que haya reservado parte de su tiempo para unirse a esta conversación han pasado dieciocho años desde que se publicó Soldados de Salamina seguimos hablando de soldados de de esa la minas el Javier que aparece en Soldados de Salamina cuenta una y otra vez que no está escribiendo ficción sino un relato real sin embargo decíamos que la realidad al menos en este libro parece tener una estructura narrativa

Voz 5 10:57 la la primera regla una crónica es que tiene que atenerse a la realidad de los hechos mientras que una novela o la literatura en general es mucho más libre es decir mezcla la ficción y la realidad pero no solamente hay elementos de crónica hay elementos de crónica hay elementos de de de ensayo histórico de ensayo acerca de lo que fue el pasotismo el mismo en España acerca hete de biografía de autobiografía etcétera ese esa mezcla de géneros ese cóctel ese paquete de muchos platos es lo que yo llamo un hecho lo que hemos llamado novela al menos que se desde Cervantes

Voz 0702 11:32 señor cerca de Antonio Rubio buenas noches Antonio yo qué tal estaba con mucha con mucho interés

Voz 4 11:38 si me permite dentro de lo que sería el elemento géneros no estaría más cerca de una crónica que de un reportaje como tal en el sentido de que te permite es una mirada subjetiva recuerdo aquella intervención suya en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo cuando la definió como una novela de aventura

Voz 5 11:58 sí sí me gusta decir que escribió novelas de aventuras sobre la aventura de escribir novelas insisto el periodismo sencillamente la crónica llaman crónica llamada el reportaje llámale como quieras llamarle simplemente la ficción está excluida esta es la primera regla del periodismo verdad pues mental de cosas en cambio los novelistas y podemos inventándose verdad eso la diferencia y en Soldados de Salamina Taro hay invención la edad no es sólo una crónica no es sólo un ensayo aunque también lo sea sino que mezcla todo esas cosas yo desde luego densa novela ficción siempre tuvo claro en qué partes de la novela podía colocar la ficción eso lo va leída que escribes escribir una novela consiste en eh en crear un juego con unas reglas determinadas eso es una buena novela párame en cada novela tiene unas reglas distintas como cada jugo tengo una rebeldes mientras el autor y y averigua cuáles son esas reglas descubre cuando sobre esas reglas a medida que el lector