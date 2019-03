La Vida Moderna | Dublin University 37 - Cork Con 13

Voz 1 00:00 Pío Caja ídolos colonia la dura

Voz 1623 01:08 como Miguel Ángel es verdad que Juan Pablo II esto X rayita si Juan Pablo II nos está escuchando se derrumba

Voz 0470 01:18 dar remontado a dos papas antes sabiendo que la donde el Oviedo uno de ahora otro previo y otro porque no repara bien a la hora de Polonia

Voz 1623 01:26 claro claro claro es que gritó algo justificados

Voz 0470 01:32 estaba aquí era la bandera que parece temer la bandera

Voz 3 01:35 de de la cual es la de La Rioja claro

Voz 1623 01:37 ahora se se llega tarde y no Ayaso disimula disimula como que no reconociera

Voz 0470 01:45 vaya mezcla levantara tenemos hoy que hay en el Vaticano una de Polonia y la bandera gay de siempre de darle un poco porque dice algo podríamos a lo largo del programa ir acercando las tres

Voz 1623 01:55 muy bonito que entre la de Polonia el Vaticano haya un un chaval con una estelada

Voz 0470 02:01 lo he es precioso hay ojo el cuantas

Voz 1194 02:04 otro con la camisa de Leiva el Eibar

Voz 3 02:06 pero que mezcla de símbolos se quedará del Vaticano es la de Polonia

Voz 1194 02:11 perdón se quiso sumar al carro

Voz 1623 02:13 manera poco forzada no ir detrás

Voz 0759 02:15 muchacha con una camisa te puedes poner de pie momento que pone Vota Cuba azuela del norte

Voz 1623 02:20 Z pero

Voz 4 02:24 Nuestra gente no

Voz 3 02:28 es que que hay otra gente que hay otra mejor pero Got Talent camisetas Meca Al Andalus Great hagáis

Voz 1623 02:37 claro que todo el mundo cabe aquí cabe todo el mundo concurso de talentos

Voz 5 02:44 sí soy el que donde de ciencias políticas en la carrera porque siga siendo carrera no todavía sigue Ciencias Ciencias desde que le ponen Cynthia trató de ciencia política flipa venga hambre vela monederos

Voz 0470 03:03 bueno vamos a ver chaval del Eibar que déjame Khedira Yuri hemos comentado alguna vez el patrocinador del Eibar que es hierros Servando va el patrocinador más seco un patrocinador que es un tío que hace hierros e Servando concretamente en ser pienso que lleva ayer sirve patrocina podía ser Sandro Rosell

Voz 1194 03:21 el peor name de la historia Hierro

Voz 0470 03:24 los Servando como José Luis Siroco eh a tópico y observando bueno vamos a ver qué OIE pide disculpas al público a la gente que está en su casa a todo

Voz 3 03:32 he llegado tarde pero el público de aquí

Voz 1194 03:34 Payaso

Voz 0470 03:36 para mí el público en general estudios para mí es como en familia

Voz 1194 03:39 entonces

Voz 0470 03:40 disculpa pero la culpa de Manuela Carmena

Voz 1623 03:43 claro como de todo por qué dice que si no te puedes pagar una Busi

Voz 0470 03:51 a quién eres tú pero no se puede pagar estamos

Voz 1623 03:57 contra de la propiedad

Voz 0470 03:59 el Rufián del programa eh ante una vez de casta pero si tiene y quiero ir con los medios públicos del Estado comunicaría aquí lo he llegado tarde porque Carmena ha puesto primero unos refugiados a la puerta Vicenzo podía y luego porque he ido coger la bici de víctima que está la puerta mi casa no tenía yo saldo en el

Voz 1194 04:21 en Vizcaya amigo a que no sólo no tiene dinero para comprar una visión no tiene dinero para

Voz 0470 04:28 el saldo de víctimas pero le da el fallo mío pero el fallo de Carmena que le he dado a meter cincuenta euros nuevos ir toda la muchísima se opta por ahí el error que me ha llevado aquí en fin de mes

Voz 1194 04:40 es muy triste Héctor cuando intenta justificarse

Voz 0470 04:44 Manuel dándose historia Manuel actualiza la pica

Voz 1194 04:46 cuando acusando a nadie a vida nadie había utilizado tanto a Manuela de Armas retorcida desde el ABC tardará diciendo lo mismo claro no había un chico joven llamada Broncano que me han entretenido aquí ha llegado tarde al Ayuntamiento a cada uno se utiliza lotes

Voz 0470 05:04 el lunes si queremos un dúo cómico ahora Carmena y Broncano Manuel actualiza la base de datos la base de datos de la aplicación a Manuela vale en tengo monólogo

Voz 1194 05:12 sí estaría bien hacer todo el problema normal pero su criminalmente comparó la actual ola

Voz 0470 05:20 eh tengo monólogo eh ya dije la semana pasada o los que lo hice que tengo un monólogo sobre el mismo tema pero que dentro de un mes será un gran monólogo pero Voigt párrafo a párrafo haciendo chistes

Voz 5 05:31 fue aplicada que viene que quiero evitarme el jaque gracioso

Voz 0470 05:35 voy a hacer un monólogo a prueba de aprueba de email uno del público ya lo sé lo sé lo sé qué pena pero hoy todavía no puede provocar la semana pasada hice los dos primeros párrafos y hoy voy con el tercer párrafo la noticia recordamos que es detienen a un hombre desnudo que tiraba cuchillos a los viandantes desde la ventana de un hotel en León

Voz 5 05:53 si te que ya joder

Voz 1194 05:56 la perdiendo la lengua no

Voz 0470 05:58 ya están deseando boicotear el primer chiste que te sí que lo tengo puesto como OK pero ahora ya baja iniciar el camino no no hoy todavía no va a haber chiste sí pero del tercer párrafo sólo para dentro de un mes tener ya tuvo a prueba de Úbeda deja Joyce respecto a la última vez que contraste los lo dice Chita del primer y segundo párrafo y hoy del tercer párrafo

Voz 1623 06:15 esto esto va a ser largo va a ser largo

Voz 0470 06:18 va a ser largo y doloroso yo dije que todo esto junto por desierto del Gobi pero antes pues llegaremos a Mongolia

Voz 5 06:23 la comedia de adultos

Voz 0470 06:27 sin el prime el titular en detienen a un hombre desnudo que tiraba cuchillos a los viandantes León gente que ya el otro día puse ok eh yo yo decir después así quiero jubilarme yo

Voz 5 06:39 ella dijiste que si seis ellos está para que ya no

Voz 0470 06:42 sorprende ya no sólo por eso por eso pero luego el reto de tiro el tercer párrafo dice a primera hora de la noche del pasado sábado ella ya tengo ahí

Voz 5 06:50 es una disquisición porque iba a decir que que precisó periodísticas esa primera noche a primera hora de la noche que eso depende porque

Voz 1623 06:59 gente

Voz 0470 07:01 que cada vuestra Gerrans que estén jugando o no a mí

Voz 1623 07:04 no no no de verdad a mí me interese yo no he dicho nada yo no he que te has venido abajo la verdad Miranda basada en esto ha pasado sólo en tu cabeza ha visto un nubarrón de verdad no de verdad que estaba todo el mundo vale

Voz 0470 07:21 que bebió como cuatro sillas de espaldas a mí a pegándose a darse la vuelta e no es verdad no que prometía remata lo mucho dicen los profeta a primera hora de la noche del pasado sábado lleva TIC voy a poner un poco un poco tú Ignatius iba decir que que precisión periodísticas eso que dónde están las cuatro W es la cinco W when where que el buen

Voz 5 07:43 la voz es como método periodístico claro porque el quién el cómo el dónde

Voz 0470 07:49 clave aquel que decir a primera hora de la noche y sí es decir que igual a primera hora de la noche las diez

Voz 5 07:54 y aquí tengo entre pero para entiendo pero me voy no para mí

Voz 1623 08:01 que sí que sí que se está viendo está construyendo juntos en esto está a ver de verdad

Voz 1194 08:08 ya sabemos que en el conflicto funcionamos bien pero vamos a intentar funcionar desde la conciliación

Voz 0470 08:14 bueno lo que iba a decir es igual a primera hora de la noche sola diez pero para aquí tengo dos casos uno en plan poner gamers pero para Ángel la primera hora de la noche es tal o para de jetas setenta y siete o la actuación era en plan pero claro a primera hora de la noche diez pero para el neto Sevilla Osaka para mí la primera hora de la noche a la tía pero para Hermann Tertsch

Voz 5 08:38 la primera de la noche es cualquier hora

Voz 1194 08:40 lo que tú estás tratando de decir te no

Voz 5 08:43 es que es subjetivo

Voz 0470 08:45 claro que es un dato que han dado vestir de Periodismo es que es relativo es relativo

Voz 1623 08:51 vale vale vale no no no lo está muy entendiendo

Voz 0470 08:54 bueno entonces he visto quinto mejor lo de lo de Hermann Tertsch no para Herrmann para mí la primera hora de la noche Solaria pero para Hermann Tertsch la primera hora de la noche a cualquier hora

Voz 5 09:04 lo marco con sudor eso es como un camino que

Voz 0470 09:15 sí pero es que te veo a ti cagar al club de la comedia hecha dónde las manos a la cabeza que luego sigue diciendo una dotación de la Unidad de Prevención y reacción de esta comisaría

Voz 5 09:26 fue requerida a fin de que se personara iba a decir que a fin de que Perú se personará no hace falta decirlo porque con imponer una adaptación de la Ley de Prevención y Reacción de Transavia fue requerida ya valdría pero en vez de comedia están siendo Mi comenzaría textos eh

Voz 1194 09:44 esto es un Mimi

Voz 0470 09:46 que fue requerida a fin de que se personara no hace falta si tú dice fue requerida ya vale pero que entiendo que el periodista poner a fin de que

Voz 5 09:52 me personara gracioso bueno grasa que es ese intento que al proyecto se divierta gracias a que sea que sí acabemos cuanto antes quién quién ha dicho sí sí Chagall sí hay bares

Voz 0470 10:11 todo Chita párrafo entonces dejó de Hermann Tertsch este el de personal quitar la semana que viene de otro nuevo hasta luego

Voz 1623 10:19 lo que sí está perdiendo la cabeza

Voz 0470 10:24 estoy sudando eh es que tras un examen al que no me visto me vida Mian Mian selectividad lo pasé tan mal y luego lo que sí lo que dije el otro día que que que sí que te principal main Joe acuerdo dice ante la

Voz 1194 10:35 por eso cuando los troyanos contaste que en Irlanda insiste Petin por primera vez en el en aquel Mcdonald de la cayó con él fue parecido

Voz 1623 10:44 se lo iba explicando cuyo mira mira ahora te voy a tocar aquí que está primera iba narrando sí

Voz 0470 10:52 cruzamos nombrado tu Conget aquí yo aquí esto va a ser una fantasía claro ahí imita verse rayano no me interrumpa más que es que si no ya está ya está sillas que ya bueno lo lo que sí me gusta recordar que un chute que sí que está hecho ya que es el que dice ante la presencia policial dicho individuo arrojó una de las puertas correderas de la terraza de puta madre pero que lo haré cuando ya te damos lo nombre joder no es el que está ya lo protegerse

Voz 1623 11:18 ya lo lo que lo probó a mi casa

Voz 0470 11:21 con tu casa pero mucho lo contacto el otro día que dicho esto la vida moderna ya extraiga queda un mes quedado mes dentro de un mes Ariel monólogo entendida que es que si no nos gracia porque yo ya tan Tchité de Hermann Tertsch está hecho ya está poco a poco chiste a chiste

Voz 5 11:38 como la la canción esa de chiste machista

Voz 1194 11:41 David Broncano un aplauso lo está pasando mal

Voz 6 12:19 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque

Voz 0470 12:23 hola soy Vicente del Bosque la vida

Voz 6 12:25 moderna

Voz 7 12:34 hola buenas noches le atiende donde Héctor

Voz 1623 12:56 sabes que se Kutcher no pero la armónica

Voz 0470 13:00 cómo entra o como confiamos en que esto hubiese quedado yendo aeropuerto en Dublín porque porque el quite la pararon

Voz 1623 13:06 sí sí cada vez que me la dejaba olvidada arriba de alguna barra allí de algún bar nadie me decía nosotros en el control por favor quédense las señoras señoras de la seguridad algo

Voz 0470 13:18 Henin tras no hemos dicho nada pero no pero muchas veces a todo el público que lo pasamos muy bien

Voz 8 13:24 a partir de faldas sea fuimos felices si tú no felices va te das cuenta después claro es que de la felicidad posteriori cuando pasa hay hay Félix sin embargo el sufrido

Voz 0470 13:33 siento yo con lo que sufro haciendo una preparación del monólogo te das cuenta en el momento

Voz 8 13:36 sí sufrí el sufrimientos instantáneo en sufre se lo malo como que lo te das cuenta que los que más lo pasé a cuenta antes cuando lo está pasando mal que lo está pasando algo estafado es posterior claro la cuéntalo

Voz 1194 13:46 yo por ejemplo ayer esto yo ya quiero decir que tú sabes que a mí a veces me engancho la algo demuestra el bucle Ignacio selló ayer llegue a Móstoles a recoger a mi hija al colegio y lo primero que dije cuando salía del taxi fue

Voz 1623 13:59 el verde quedaba esperando a que envíe

Voz 1194 14:05 malo encontrara graciosos de mi hijo todo serio y se papa me estás comprometido

Voz 0470 14:11 lo estoy pasando Javi tampoco es así y saber esto es la vida moderna es el programa número quinientos veinte al ese trato ya es real porque claro luego hacemos otro especial

Voz 1194 14:22 todas lo pasamos bien todo el equipo fue un viaje fantástico en Dublín menos para Pablo Palacios que me que me confesó antes que no que él es una línea

Voz 3 14:31 ha habido inmoló a nivel de emociones que presenta el no

Voz 1194 14:34 todo el mundo video una especie montaña rusa es la la con Pablo Pablo sigue siendo ya no

Voz 8 14:40 es como Albacete La Mancha Pablo es una metáfora de su tierra que si la mancha mental la marcha pero siempre es que la mancha es un estado mental suben siempre también en la mancha la gente está contenta

Voz 0759 14:55 hace no mucho habría que preguntar

Voz 0470 14:59 hombre que me uno pero no no no no es irrelevante la Mancha si está feliz o triste porque estás en la imagen la mancha hasta porque ya no hay cabida para más sentimiento claro bueno vamos a ver programa en número ciento trece de la quinta temporada número uno veintitrés de cocina

Voz 5 15:14 quinientos veinte en total tomado estar aquí uno

Voz 0470 15:17 es más cómodo manchegos después en Pedro Almodóvar

Voz 8 15:21 Bigas Luna Bigas bueno Bigas Luna

Voz 1623 15:23 no era acuerdo eh Jorge manchego pero gordo también era cómodo gorda

Voz 1194 15:29 me quedo manchegos mira ya lo he encontrado el punto

Voz 0470 15:32 cántico común American Luna ya al modo Trafford con cómodo cómodo gordos en una sauna dos directores

Voz 1623 15:43 qué casualidad son directores de cine los dos

Voz 0470 15:46 están aquí como directores de cine en la Seminci Bush pidió un aplauso para sí que que en la puta

Voz 4 15:51 Carlos armónica

Voz 1194 16:01 vais a atacar

Voz 0759 16:05 cómo cuadrar como fuimos unos irlandeses más dan dado Las Palmas allí si allí la canción The Wailers Peter son todas iguales quemada por todas las

Voz 0470 16:15 la cantidad del folclore La balada de Paul mi ritmo

Voz 0759 16:17 bueno hoy voy a hacerme hacer como Pablo Iglesias se reproduce hoy mañana mañana tal la tenemos buena además mañana voy a hacer como Pablo el otro día que hizo Pablo Pablo hombre nuestro Pablo Iglesias joder que hizo autocrítica vuelto eh Pablo Casado no Iglesias mucho Pablo ahora lacónico Pablo no había caído que era por eso claro Pablo Iglesias donde las distintas

Voz 1194 16:43 pasado el primer cuarto ponencias Abascal Rivera unos Pablo pero bueno todos apellidos distintos si te fijas que hay que estar atento a la cosa que para la izquierda está bien pero me parece una vergüenza que haya gente fingía a partidazo ultraderecha con apoyos distintos estás defendiendo

Voz 1623 17:02 decía que a nosotros para todos Capellán Abascal en Vox o no Juan Onieva p'alante aquello el grupo Abascal Abascal de Abascal

Voz 0470 17:21 todo se decidirá la ya que te cambio a nivel de ultraderecha quisiera que todos lo afiliado fueran Delgado Alemany y así yo me pero se puede hacer el el el apellido creo no yo qué sé yo qué sé pero bueno eso son truco puedo hacer mi sección sí pero

Voz 1623 17:37 perdón perdón

Voz 0470 17:38 que si queréis abrimos una señora

Voz 5 17:41 eh

Voz 0470 17:42 bien eh voy a hacer autocrítica porque muchas veces juego

Voz 0759 17:46 que no me cuesta nada ese papel jugó algo juego al gruñón siempre juego a la a

Voz 0470 17:52 porque tú te quejas muy bien dijo

Voz 1194 17:55 no no no me cuesta nada o a lo urgente te queda muy de verdad

Voz 0470 17:59 hasta luego a la misántropo de verdad

Voz 0759 18:02 porque parta de una base que la experiencia y la vida me ha dado

Voz 0470 18:05 que es que la gente es gilipollas es decir yo no han firmado un manifiesto en mi puta vida pero también me pones ahora mismo en papel que pone la gente es gilipollas y tienes mi firmado Si hay algo que él suscribe Si hay algún partido que sostiene que la gente es gilipollas pero que lo dice abiertamente no como lo lleva que no lo dice pero cómo sería yo abiertamente polla la gente somos Jirí la gente es gilipollas lo que pasa es que la gente estatus estoy yo es obvio que yo fui el primer gran gilipollas al pertenecer a la gente pero a veces

Voz 3 18:38 la marca registrada en a veces

Voz 0759 18:43 la vida te te pone en tu sitio puede que la gente sea gilipollas entre la gente esta astutamente pero a veces que bueno es que lo ha hecho con una sintonía inmejorable

Voz 9 18:56 ahora viene la fricción con la sector incentivar a demostrar que todavía hay esperanza hoy en la vida moderna la gente no es tan gilipollas

Voz 7 19:12 la puerta abierta la cordura

Voz 1194 19:16 no es la única manera de además de que entre una canción de Nirvana en mi casa así bueno la gente sabe que soy muy despistado

Voz 0759 19:23 es una cualidad que tengo ya llevamos mucho tiempo conviviendo juntos yo soy un gran despistado tengo ya presupuesto mensual de mi de todo lo que gano va a pagar despistes eh yo soy de esos que se te olvida dejó iPhone se los taxis miedo a pasear al perro sin el perro cuidado con totalmente perímetro

Voz 0470 19:41 hay que verlo con cierto y me ha pasado al revés mapas

Voz 0759 19:43 ver quiere hacer un recado a mitad cabe decir que hace aquí el perro es ese nivel yo he dormido en mi casa que llegamos a lo mejor era convulsa lo que sea abre la puerta te pones a colocar la bolsa cierras queda la llave por fuera toda la puta anoche las llaves por por sea que quería entrar o lo que sea eh me he dejado una vez cogió el coche los aquel parque y esto tenían una cartera gorda como la de Ignatius tuvo antes ahí la dejen el techo típico que merece sin echó el coche salgo del parque

Voz 6 20:13 eh

Voz 0759 20:13 tiró por la calle Segovia que es así si uno bueno quedara la gente me decía

Voz 1623 20:17 a mí me daba la llame

Voz 0759 20:22 pasa uno

Voz 1623 20:26 vale me voy

Voz 0759 20:27 si te olvidas te de Colombia es en Colombia es un continuo y entonces me ha vuelto a pasar llegué al aeropuerto para ir a Dublín el viernes llega además con poquito apretado como me gusta mucho la prisa ITA resulta que salíamos de la T uno porque volaba bajo la gran compañía Ryanair muy buen bueno pero volvíamos con Iberia a la T4 sí vale de la te cuadra de unos qué hay un trecho ya es volvíamos el sábado a las once de la noche es digo a coger la motor hasta la T4 por circunstancias de la vida que tampoco vamos a desarrollar yo esa noche dormía cerca del aeropuerto

Voz 0470 21:03 digo ya duermo en la terminal de carga cerca digámoslo así entonces ya digo ya duermo ya vengo mañana tranquilamente a quedarme has en Paraguay

Voz 1194 21:13 sí sí sí hay ciertos hago eso

Voz 0470 21:16 la aldea

Voz 0759 21:18 ya a domingo voy a por la me levanto Gador por la moto se avecina drama empieza a buscar en la mochila de la moto no está la pues no creo semana caído porque no entonces ya sólo puede haber una opción me he dejado las llaves de la moto tiene puestas en la

Voz 0470 21:38 no

Voz 0759 21:40 dos días en el párking de motos la moto con la ya

Voz 0470 21:44 expuestas con saber que la moto puestas en el párking de motos

Voz 0759 21:46 quién de Moto2 cosa que no es la primera que me pasa porque cuando vivía en el centro de Madrid la moto pasó una noche entera delante del Mercado de San Miguel con las yo pasa que tengo mucha suerte

Voz 0470 21:55 no es una técnica realmente claro

Voz 1194 22:00 se va crees tan fácil que desea una cámara oculta

Voz 0470 22:03 eso la gente pensará que es una moto bomba

Voz 0759 22:06 como dejas caer buena es igual de bueno pues nada pues se Amaury perdidos porque además en la moto en la ayuda de la moto Balada el coche va a la abuela el mando a garaje cuerpo ya está pues a lo que tú toda tu vida a ver si esta vivida daban motorista

Voz 5 22:18 ya

Voz 0759 22:18 ego veo según voy a hacer de motos partir de motos

Voz 5 22:22 la moto está la moto está la la lejanía pero luego cuando me acerco la llave no está usted usted

Voz 0759 22:30 hay avispado no pero había un papelito que parecía una multa de Cervino uno blanco y uno amarillo y si jovencísimo han puesto una multa por su normal

Voz 1623 22:39 ver que está viene a mi me gusta

Voz 0759 22:41 tontos voy a ver de cuánto la por gilipollas veo que el recibo de la consigna de objetos perdidos porque un buen samaritano un operario Un ciudadano ejemplar había ido allí buena dejó su teléfono claro yo le llame en el acto

Voz 1623 23:01 Abascal hubiera volado ve que le debiera un favor de

Voz 0470 23:04 qué ha pasado he visto esta llave Si por España se lleva me parece un exceso de celo total eso en lo profesional porque porque tiene que esa persona pensar que están perdidas claro igualarse de Hawai adrede más rápido era perder tiempo pues esa persona cogió la llave se tomó la molestia veces llevó a consiga la que no está cerca vigente rellenó un papelito de Hawai su teléfono que ni siquiera era un profesional de transeúntes un trasunto con un señor que dejó allí la moto dijo mira su normal pero ese esa persona para esa persona yo pido un aplauso desde aquí

Voz 4 23:42 héroe ALE esperanza ahí ya digo otra cosa que que está al teléfono un aplauso

Voz 1623 24:00 eres un máquina Javier mastodonte

Voz 0423 24:04 totalmente de acuerdo pero no soy de voz se veía más Cal no hay que Javier

Voz 0470 24:10 es un es un diploma no eres de Vox porque no quieres tú pueden ser de lo que tú quieras Javier tú puedes ser del Partido Comunista Chino de los pueblos de España

Voz 0423 24:23 en su momento fui de la LCR eso que ha hecho una cosa curiosa

Voz 0470 24:29 Liga Comunista Revolucionaria hostias

Voz 0423 24:31 a Javier

Voz 1623 24:33 aquel clima terrorista que tenemos alguna era El terrorista El terrorista con buenos sentimientos no voy a estallar murales derribado el muro de Berlín disuelta unos todos

Voz 1194 24:47 hoy hay gente que se preocupa por la Comunidad

Voz 1623 24:50 sí pueden ver es que no sólo eso es que Javier cuando leía

Voz 0759 24:52 M para darle las gracias me dijo Bono te lo vas a creer el que aparcó a tu lado la otra moto también

Voz 0423 24:57 no está ya pero este ya pero ella es eso es que no no lo Javier cuenta también también les dejamos la estamos lo dejamos una nota Paco un papelito con una multa Javier esloveno se pero se note lo agradecido no lo que pasa es que eso no ha llamado a estás vos

Voz 0470 25:14 pero el dejamos en plan plural de modestia o es que tiene suerte de patrón

Voz 0423 25:17 ya no no no no es porque yo iban se yo iba a coger la moto y quién se dio cuenta que es la que está

Voz 1623 25:27 pero no será el nuevo partido de izquierdas no dejamos

Voz 0423 25:33 sí fue la que la quién viola ya veinte acoge pero no por dejar a las sacamos entre los dos

Voz 1623 25:41 ya se lo puede ser el samaritano

Voz 0423 25:52 a lo que pasa que hicimos la obra Buena social la buena obra del día ya a partir de ahí ya no pudimos dedicada a matar gente

Voz 1623 25:58 de verdad

Voz 1194 26:00 eso te explote convalidado es de hacer el mal pero una cuota ya jubilado luego para compensar a par

Voz 0470 26:06 dando datos por Malasaña vale ya tanto

Voz 0423 26:10 por eso sí antes de volver dos ya así que ya imagina

Voz 8 26:14 cuántas focas que matarte pues no sólo eso es que Javier además caro ya llevamos íntima yo soy amigo Javier se dedica una cosa que que Javier Javier línea globo

Voz 0423 26:27 como muy buenos Totti que vuela con el globo Javier un crudo que luego llegamos a eso a volar a volar

Voz 0470 26:35 Javier se levante te voy a volar en globo pero Javier Pérez qué tipo de novela fantástica sale estás dando más miedo que si hubiera

Voz 1623 26:42 arrugado la moto

Voz 0423 26:46 me refiero pero yo lo cogen todo tiene que haberlo en todos lados

Voz 3 26:49 hay que cambiar también te imagino repartiendo objetos perdidos de renombre esto es tuyo hiriendo a Javier el repartidor del globo

Voz 0470 27:00 sí

Voz 1194 27:01 de Javier en este compromiso

Voz 0759 27:04 voy a ponernos invitas al globo o esta joya encanta los globos

Voz 0423 27:07 yo hablo con mi jefe inseguro que podemos hacer algo Spade permite

Voz 3 27:11 hacen entonces Dios nuestra misión divina vigencia es Kofi Annan pero es un juego que permite

Voz 0470 27:20 porque si vamos a la canasta del globo con lo que hacerlo permite tirarse globo haciendo con paracaídas

Voz 0423 27:26 hay luego no se tira nadie sin permiso de comandan estoy aquí

Voz 0470 27:31 lo hacemos podíamos tirando si no

Voz 0423 27:33 que cada nota de lo que parece pero sí se puede decir

Voz 0759 27:37 bueno lo hacemos en Segovia el globo no

Voz 0423 27:40 eso es otro a nivel nacional entorno a que pueden entonces hicimos todo el trabajo lo tenemos Segovia sí

Voz 5 27:46 vale lo miramos el terceto en globo Jesús

Voz 3 27:50 tengo alergia había tienes algo para alergia aguanta

Voz 0423 27:54 la mano abierta con cinco dedos por desgracia no

Voz 1623 28:00 Javier tiene para todos no ese es el peligro que cuando él ya ha cubierto su cuota de bondad ya les ha vuelto a pues Javier ni una última obra

Voz 0759 28:16 más social y de caridad que has hecho Javier y por la cual ya te despido y te quiero dar un aplauso es que me ha resuelto una sección Javier

Voz 4 28:27 una pronto para la

Voz 10 28:31 hola buenas noches aquí a Don Juan

Voz 11 28:41 Leo paseo menos voz no

Voz 10 28:51 bueno yo por fin traigo la sección que me estáis

Voz 1194 28:54 viendo que desde hace semanas Juan que siempre decís cuenta lo de los ex Legionarios que les de legionario David que que llevan semanas cuenta cómo ético ya ha pasado mucho tiempo legionario hay que contar no soy

Voz 0470 29:11 porque la verdad no sé ni qué va es verdad pero está ahí como empeñados

Voz 1194 29:13 eso sí ya legendarios por medio adelante Le Figaro tiene que ser una buena historia supuesto entonces quiero leer la noticia que pasó cuando sé si ha sellado semana no llega dos semanas una asociación de antiguos legionario amenaza una librería de madre

Voz 5 29:28 di por exhibir un libro sobre Millán Astray el libro en libros éste

Voz 1194 29:34 España salvaje salen bien hasta hoy en la portada así se las Trail la aporta el libro en realidad no bad de Millán Astray el libro va sobre digamos episodios macabro sórdidas y que han pasado en España y una digamos que se perdió Cuba bajo que lo cubre cubre ese ese periodo de finales del siglo XIX hasta nuestros días

Voz 0470 29:54 de que se perdió Cuba estáis apoyó Cataluña sí exacto

Voz 1194 29:59 exacto es el que se perdió Cuba hasta que Cataluña y como la patria ha reaccionado a veces de una manera un poco siniestra cara a la gente que defiende ahora periodismo a entonces uno de los episodios llame en la la fotón expirara

Voz 8 30:15 estoy en imposición militar darle el carro pero da mucho miedo manco más sitio barbilla alta eh si la barrita imperial este libro de La España salvaje de la editorial

Voz 1194 30:26 Javier Illa illa illa librería la integral una les librerías donde se venden libros fue digamos amenazada por una llamada de legionarios que les pidieron por favor que retiraran ese libro de la escaparate que aquí estamos hablando de todo esto pero aquí la noticia es que haya legionarios que separen delante un escaparate de una librería

Voz 1623 30:46 pues a lo mejor estamos desviando no dejemos no de Gemma

Voz 1194 30:54 es que toda esta Sordi es de gente que amenaza a librerías para que no publiquen cierto el libro no no dejemos que nos oculten la auténtica noticia decía es que esos señores en el año dos mil dieciocho eligen aria

Voz 0470 31:07 o no incluso

Voz 1194 31:10 a lo mejor año pasado también había pero no no creo se eso ya tiene que ser una cosa de última hora de última hora el balón no me creo que quiere decir esto es la punta de lanza la guardia nunca nunca osea fíjate que a mi me gustan las librería pero pocas veces he visto boscosa juntos a obliga a decir un número diría cero

Voz 0470 31:34 pero tanto nunca

Voz 1194 31:36 nunca me pasó que yo tuviera que esperar en la cola para pagar un libro porque hubiera legionarios de la tele ya es que me jode porque la editorial de La Felguera son amigo a Servando Rocha haya mundial editor de la editorial dinero incluso son colega yo tengo todos los libros extradita

Voz 0470 31:57 muy bonito sí está muy fenomenales todos

Voz 1194 31:59 editan yo los tengo todos de este libro el ni me había enterado ni sabía que lo tenía me enteré por los legionarios que denunciaron está mejor especialmente que gente que son colegas míos yo no supera sus novedades electoral el editoriales ni un legionario me adelante por la derecha m de esta lección de humildad y luego tengo que hablar también de la de la librería La aliviaría de donde se ven donde donde vieron el escaparate en la integral para el barrio de Huertas en Madrid esto no no estamos hablando de la Casa del Libro a la Gran Vía física algo mucho más eh llamada no

Voz 0470 32:36 ya de barrio esto es una librería de barrio pero

Voz 1194 32:38 más alternativas que no sé si decir Cuqui no nos Cuqui pero pero vende ropa vendes disco es muy muy chiquitita pero muy escogido todo lo que vende contracultural incluso estamos muy muy muy bien ese esa especie de de de de estilo no quiero decir que en Popper que todavía es más difícil así me dice que el escenario se metió en la Casa del Libro de la Gran Vía la verdad esto es hay que funcionar y hay que ir a propósito que legi Lario pasa todos los días por delante al integral

Voz 6 33:14 incluye el principio les cuesta no esto no es lo mío no lo mío porque es verdad es verdad gente así pero no lo mío pero todos los días tiene que pasar por esa calle acaba fijando cuyo no está mal no está mal

Voz 0470 33:28 te dan café en la librería da aquí

Voz 1194 33:30 no en concreto ya te digo que te que tiene un ambiente muy muy alta

Voz 6 33:34 tiempo que un legionario le cuesta a fuerza de pasar todos los días por esa acaban Gat usando como es verdad que no está mal que esta gente que piensa distinto que yo tenga también un con un nicho un nicho donde yo también y cada día está más cerca no está más de Liga y mentalmente el van comiendo terreno legionario pasa por delante del escaparate de la integral escuchemos así me tiene siempre tienen convencidos tienen convenio tiene cuyo me tienen convenció

Voz 1623 34:07 está volviendo canarios el encuentro día la portada ya

Voz 1194 34:20 claro porque aún legionario con estas cosas hay que ir con cuidado sabes de las cosas que tienen que ver con el mundo intelectual poco a poco

Voz 0470 34:29 poco a poco se lo puedes meter todos porque ese tope

Voz 1194 34:31 legionarios los legionarios el legionario elegir era famoso por la frase Millán Astray Viva la muerte a la inteligencia viva la muerte si Josa son el novio de la muerte la muerte no le tienen miedo pero la inteligencia a su enemigo qué quiere decir

Voz 8 34:53 cuidado con el mundo de la mente porque lo carga el diablo y claro a la muerte no le tienen miedo pero a la letra

Voz 1194 35:00 presa todavía no tiene un porque la escritura para ellas como magia un legendario ve una máquina de escribir le impone una máquina de hecho la expresión máquina de escribir que Oca la inventó una máquina de escribir es como si hubiera visto una especie de monolito entonces simplemente quería decir eso que que que que damos la bienvenida a este nuevo tipo de legionario verdad angelicales

Voz 0470 35:32 no hay es que joder porque de nuevo un final

Voz 1194 35:35 sensible si María falta sexy Sexy también originario que verle vulnerable verle vulnerable ante la realmente ante la Gravina y ante la belleza la vida

Voz 0470 35:46 toda la belleza ya ya entre la intelectualidad

Voz 1194 35:49 eso es lo que hace a un legionario empezar a hacer sexy ir vulnerable que sólo él lo vio a la muerte pero está de según Gibbs que una película de Burton fin para explicar esto a ver si podemos poner al ser como Prince mira este es le dice yo te enseñar el mundo de la muerte

Voz 0470 36:10 el mundo del el del mundo en la mente pone should el Aifos de la muerte

Voz 1194 36:15 de la mente adoré yo te enseño

Voz 0470 36:18 de la salud con una escopeta corriendo huyendo de un fuego en un hotel

Voz 1194 36:21 claro entonces le va a enseñar el mundo de la de la mente a ese ligero que en principio les rehúye pero que luego seguro que se sientan a hablar hice ponen entender hablando se entiende la gente y él Leira mira la muerte en mi novia mira hay cosas escritas

Voz 5 36:41 tiene que acostumbrarse a ese mundo de la mente y al final encontrarán un punto en común sino un punto en común en el que no sólo las legionarios no le tengan miedo a la muerte sino tampoco le tengan miedo al mundo de la mente

Voz 1623 36:59 en el otro lado el teléfono Servando Rocha hemos dado lesionadillo corrupta tenemos Dios teniente general de gira

Voz 1194 37:12 qué le libros pero les hemos distorsionó la voz

Voz 8 37:16 Servando Rocha fuerte abrazo buena qué tal bueno hay novedades dejó las cosas al Senado ya porque me da pena no

Voz 1123 37:25 esperemos que que queda ahí no porque porque lo has contado todo muy bien pero pero da que pensar realmente cierto era una es una librería de barrio una librería pequeña que sorprende además porque debido a esta polémica este libro se ha convertido en un pequeño bestseller en los en los propios ultras desconocen las técnicas de marketing de guerrilla

Voz 1623 37:48 al día actuales no

Voz 1123 37:50 pero pero claro no es lo mismo es amenazar no porque porque una de las de los comentario Un poco más más perturbadores cuando recibe la llamada

Voz 12 38:00 a la persona que estaba en la integral

Voz 1123 38:03 es que llega a decir que bueno que lo al escenario somos gente variada difícil

Voz 13 38:08 no difícil pero bueno

Voz 1123 38:10 sí pero no lo es

Voz 13 38:13 lo difícil es difícil

Voz 1123 38:16 pero sorprende el otro día mira como como dato curioso cuando pasa todo esto y bueno hay una polémica muy grande salen salió en prensa ahí demás

Voz 0423 38:24 me llamó Jorge Martínez el cantante de ilegales

Voz 1123 38:26 que es el prólogo al libro no Italy estabas Méjico en ese momento el allí actuando no me llama es sorprendido por la polémica ir los dos coincidíamos en algo ahí él decía riéndonos no sea es que ya lo eres no han y legionario pues porque presentará a Millán Astray que novio de la muerte de una persona que que amaba el buscando el arte del buen morir japonés como una persona sensible amante a las cultura amante Alarte a nosotros no fascinar precisamente esa esa imagen de de algo tan fenómeno tan tan español como como la Legión no oí el ello pues nos reíamos diciendo es que ya ni Millán Astray en Millán Astray el propio Millás trece al primero que estaría cabría X

Voz 0470 39:09 de exagerar como nombres

Voz 1194 39:14 de reivindicarlo hace poco en el Matadero también aquí en Madrid sino también grupo de ultras que querían censurar una obra que se llama

Voz 14 39:23 Dios tiene vagina sí sí sí bueno todos ha coincidido la misma semana fue la misma semana incluso de la misma semana la obra ahí

Voz 0470 39:30 no haberla más gente que claro

Voz 1123 39:33 Zurdo y también un poco la evidentemente en la lectura que también se puede hacer de eso es que este tipo de sectores ultras parecían desconocer el mundo en el que viven no la España en la que vivían pero tiene muy claro la España en la que le gustaría vivir con lo cual eh que a día de hoy se amenace a librerías o a editores como nosotros no lamentablemente lo que te viene a la cabeza son episodios que han estado pasando pasado en la transición y ha seguido pasando no y un poco un poco el clima político lamentable en el que estamos viviendo no de una escalada de tensión multa realmente

Voz 1194 40:05 no nos parecía que nos habíamos quitado ya todo es todo esto encima de repente vuelve otra vez bueno esperemos que lo que queríamos dejar atrás me imagino toda la gente que se empeñó en hacer la transición y ahora tenemos que seguir batallando con la también joven

Voz 1123 40:19 tal mente de hecho se abren debates un poco en falso por voz el comercio de armas absurdo abrir ese debate pero otro debate absurdo es igual que cuando se habla de los límites del humor que me ya solamente plantear eso

Voz 14 40:31 me parece que eso me parece un error incluso

Voz 1123 40:34 a ver los límites de editar como que la límites de editar osea no la verdad es que hay que estar muy muy pendientes con eso sonó la cultura es es un feudo que hay que defenderlo a toda costa no

Voz 1623 40:47 con la Legión falta carreteras sido muchas gracias observando la alegría la integral

Voz 4 41:00 muchas gracias

Voz 0470 41:04 aplausos para el editor

Voz 0470 42:45 ganando Alcorcón a ver si te va dando al corto y esto ha sido la vida

Voz 15 42:55 no ha sido el problema número quinientos ven

Voz 0470 42:58 es bravo ya he estado aquí pues eso como Millán Astray fiel general que el general Mola mí me encontré el del general Mola

Voz 1623 43:06 en general para los millennials general All

Voz 0470 43:11 el general Truan e incomodó general del Ejército cómodo legionarios pido un aplauso para Ignatius y que que un día más en la pura legionario humor

Voz 2 43:20 desde el seis yo el Sevilla abre el mundo

Voz 16 44:05 no