la compañía farmacéutica Pharma ha admitido pagar doscientos setenta millones de dólares al Estado de Oklahoma por su presunta responsabilidad en la extensión de la adicción a los opiáceos que está provocando una gran crisis en Estados Unidos es sólo la primera de las mil seiscientos demandas a las que se enfrenta la causa es la zona que se comercial quizá bajo la marca Auxerre con Tim que es un potente analgésico un eficaz analgésico que mal administrado puede llevar a la adicción en la demanda se acusaba a esta compañía de lanzar una campaña de ventas muy agresiva y engañosa en la que se ocultaron los peligros de la adicción así que esa parte de la responsabilidad es evidente te bueno tanto que la admitido pero también parecería evidente que las autoridades correspondientes no estuvieron atentas cuando el engaño se publicitó ni actuaron después sobre el control de las recetas y de las ventas bien a quién no lo necesitaba como en medicamento o necesitando lo no en aquellas dosis prescritas las sobredosis relacionadas con el consumo de opiáceos leemos en el País se ha cobrado ya cuarenta y siete mil vidas en Estados Unidos en el año dos mil diecisiete y un tercio de estas muertes se produjo por medicamentos suministrados con receta médica así que la farmacéutica será responsable pero quizás no sea la única responsable