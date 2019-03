A vivir Madrid | Irene Escolar "El teatro siempre está vinculado a la noche"

yo creo que es que es el precioso que un día como hoy se hable del teatro y un día en el que sea el día del teatro la noche del teatro la noche en la que uno pues eso va por la calle y hay magia no y yo lo he vivido ahora haciendo hermanas en el Pavón era maravilloso ver la oleada de gente que llenó el teatro todos los días durante un mes y gente que venía IPI se quedaba ahí esperando a desaconsejan una entrada creo que estamos viviendo un momento precioso sí que es una bonita noches

no

Voz 0812

00:34

bueno el teatro está hecho para hacerse cuando ya ha oscurecido porque yo tengo la sensación de que a mí me pasa que a las ocho de la tarde aunque no tenga función se despiertan una especie como de resorte de la que ha acabado el día pero para mí está empezando no ya tengo el cuerpo como habituado al teatro y lo siento muchas veces que de pronto las ocho ocho nueve empieza una cosa por dentro de decir ahora empieza el día realmente para mí