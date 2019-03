"La dieta mediterránea se está volviendo cosa de los libros de historia"

Voz 0313 00:00 vamos a ver ahora que vivimos en tiempos influencer en el que una estrella de Instagram que una chaqueta no iba a las seis horas agotado en las tiendas de la marca Oker lo recomienda u otra un cosmético se agota también y que tantos otros toman decisiones según lo que prescribe hace Dios sabe quién en las redes sociales bueno en mitad de este panorama a mí personalmente me sorprende pero sobre todo me alivia y me gratifica que exista un influencer al menos uno que lo sea por recomendar algo tan sencillo y tan básico por otra parte como que comamos comida Real Real esta tarde se asoma a la ventana Carlos Ríos que es el creador alimento Rial footing tiene casi siete mil seguidores en Instagram y acaba de publicar come comida real en la Editorial Paidós pero yo antes bueno ya les saludó Carlos buenas tardes cómo estás buenas tardes quiere hacerte una pregunta con datos concretos vamos a ver lista toma nota

Voz 4 01:24 no sé cuánto de todo esto es comida real comida sana comida saludable Carlos venga

Voz 5 01:30 bueno tiene pinta de que la mayoría no

Voz 0313 01:32 mínimos que que es comida que se cocina ahí se que cocinarlo pues ya empieza a ser más real como hemos llegado al punto de que resulte casi o sin casi revolucionario decir a la sociedad enviar un mensaje de que coma comida de verdad cómo hemos llegado a este punto Carlos sabes

Voz 6 01:49 pues porque este mensaje

Voz 7 01:52 eso lamentablemente es ex directivo en en nuestro entorno es decir vivimos rodeado de destacados comestibles que no

Voz 0313 02:00 no son saludable los Ultra procesados que están en en muchísimos puntos de venta que son exactamente los procesados que igual hay gente que tiene dudas con después los ultrajes

Voz 7 02:12 pesados son creaciones a partir de bastantes ingredientes que hacen que al final el producto pues sea muy apetecible pero no sea saludable sobre todo por la calidad de los ingredientes que lleva yo yo yo te te

Voz 0313 02:29 con hombre si tú me dices sí o no sino ultra procesado refrescos y bollería galletas yogures de sabores si y desayuno cereales azucarados sí

Voz 1 02:42 Colacao sí constaba pizzas

Voz 0313 02:45 depende embutidos patatas fritas patatas fritas de bolsa digo eh sí mermeladas dime algo que no que todo lo que te he dicho es Matrix

Voz 1826 03:02 oye esto de la multa procesado es lo que hace que ayer por ejemplo no se enterara aquí en este programa tuvimos a los colaboradores de El Prado a este científico de Televisión Española de órbita Laika Nos dijeron por ejemplo eh vamos a decir públicamente que el jamón york no existe yo todavía no lo entiendo de eso porque actualmente no es ni jabón y no sé es en días de York sí sí sí des los ingredientes

Voz 7 03:24 llevará un porcentaje bajo de carne el resto pues que Si fécula que Si aditivos que si en fin es decir que al final pues ahí donde está la verdad en en los ingredientes hay que leer la lista de ingredientes

Voz 0313 03:37 pero entonces tú que propones cuál es cuál es la filosofía del movimiento Herría el footing que ser

Voz 7 03:42 el Führer pues la filosofía es precisamente comer esta comida real que son los alimentos que que que llevan sólo un ingrediente porque son el propio ingredientes es decir cuando comemos pues cuando compramos unos garbanzos el único ingrediente garbanzos cuando compramos una berenjenas el único ingrediente berenjena lo mismo con unas sardinas o con pues eso con una manzana es decir es son los alimentos menos procesados que luego tendremos que combinar con la cocina recuperando esa tradición culinaria para hacer platos

Voz 0313 04:18 decirles osea estamos hablando de fruta de verdura de legumbres frutas le realizas de frutos secos de arroz siempre que

Voz 1826 04:28 venga que envasados hablantes

Voz 7 04:31 no sobre todo por ejemplo claro un una manzana pues ese la alimentos menos pro mínimamente procesados una manzana deshidratada pues sería un buen procesado porque bueno le han quitado sólo la el agua pero un pastel de manzana o una galleta de manzana eso les la lista ingrediente y que si harina refinada aceite de gira solo de Palma un jarabe de glucosa donde está el grado de procesamiento de lo importante

Voz 0313 05:00 la carne Carlos

Voz 7 05:01 pues la carne el igualmente hay carnes menos procesada carnes frescas y carne más procesada por eso empleo pues estaríamos hablando pues eso de de un jamón de york o de charcutería donde pues le han añadido que sin y tri todos que si almidón modificado es decir que también existe esa carne menos procesada de toda la vida qué hace para un guiso para también con que lo combinen no es decir muchos de las carnes procesadas cuáles son las chicha para tomarte en Fran en perrito caliente burguesas hamburguesa con patatas fritas

Voz 0313 05:44 con las que están es ese es el problema no

Voz 7 05:48 bueno el caso es que la comida ultra procesada es cierto que viene con una serie de combinación de ingredientes Si ya listos para consumir que nos hace pues que sea muy pues eso nos tienta pero también podemos hacernos comidas super sabrosas con la comida real de siempre es decir puede hacerte yo qué sé un maravilloso pisto con huevo que o una lenteja con verdura de aún de toda la vida y eso gustar mucho

Voz 8 06:17 en la radio hacen la oye Carlos pero deja claro dos cosas que que que tienen las que tienen esos ultra procesados para para tú has hablado una combinación de inventos pero que tienen para con Bin para hacerlo es tan adictivos cuál es el elemento que le colocan hay que Selu mami que ser los átomos no sódico que es más una bolsa entera de patatas fritas seguida y no puedes parar

Voz 7 06:45 sobre todo hay tres ingredientes que perfectamente digamos en cantidades que industria alimentaria sabe cómo combinarlo pues hacen que sean verdaderamente adictivo que son los azúcares añadidos combinado con grasa con sal está grasa fundamentalmente vienen de poca calidad de de aceite de aceites vegetales refinados esa sal no luego le pueden añadir textura con harinas refinadas si con potenciador del sabor para amplificar todavía la experiencia sensorial no en además de aromas es decir es es un cúmulo de todo que hace que verdaderamente haya gente que tenga dependencia a que no pueda parar de comer cuando empieza

Voz 0827 07:31 Carlos conclusión los Ultra procesados no nunca jamás o si en una proporción razonable

Voz 7 07:38 claro yo ante esta situación de de este entorno tan disponible de de sabor adictivo de de casi que está normalizado por la sociedad lo que recomiende es evitar comprar los en tu día a día no es decir no los metas en casa dos metas en tu trabajo porque si no van a caer diariamente y eso va a tener un impacto negativo en tu salud

Voz 0313 07:58 a ver hasta a pedir hoy

Voz 7 08:01 que si vas de forma ocasional porque oye un dos veces al mes sale con tus amigos con tu pareja además un cumpleaños pues esa es la excepción no la regla Carlos

Voz 8 08:12 que fácil no hacer la compra al supermercado cruzaron a tus hijos eso es que ellos vayan viendo por colores no por formas

Voz 1826 08:19 cómo cómo se les puede convencer hay algún dato objetivo quiero decir estamos acostumbrados a conocer estadísticas pues si fumas un paquete al día eso te estaba cortando a unos encuentros muy no sé cuántos minutos au días de debida cómo cambia nuestra calidad de vida o nuestra salud de ser rival fútbol

Voz 0313 08:36 a no serlo

Voz 7 08:37 pues fundamentalmente cuando esto Oltra procesados aparecen de forma inconsciente porque no sabe detectar los Hinault tienes el control de tu alimentación aparecen pues en una frecuencia o en cantidad en mayor pues eso si tuviéramos que decir el cien por cien pues más del veinte por ciento de tu alimentación en pie va a ser con este ultra procesados que además tiene un doble impacto negativo porque cuanto más coma Oltra procesado menos come de esta comida real saludable es decir si tu meriendas pues

Voz 6 09:08 sí pues eso galletas o dulce

Voz 0313 09:11 eh o o bebidas azucaradas está dejando

Voz 7 09:14 de merendar es fruto seco hundió un natural

Voz 0313 09:16 el fruta y eso tiene un impacto negativo a largo plazo Carlos III titulares y hoy mismo un restaurante de bueyes las oferta concretamente ha sido digiere como el mejor la mejor fabada del mundo fabada sí o no sí fabada así la mejor tortilla de patatas de España está en casa Dani en Madrid tortilla de patatas sí o no si con cebolla

Voz 4 09:37 estas son detalles vale tercero

Voz 0313 09:40 dolar Google ha creado una enciclopedia virtual muy grande además sobre la gastronomía española la dieta mediterránea es un tópico es una realidad

Voz 7 09:49 está siendo más de los libros de historia porque los ultras procesado han desplazado pues eso a a mucho platos que que con su en tan frecuentemente como yo que sé como el gazpacho andaluz la paella valenciana o el cocido madrileño pues se come mal la pizza industrial hamburguesa de de la cadena de fast food o pues el la bebida azucarada no es decir se está haciendo ya por desgracia cosa de libros

Voz 0827 10:17 es una pregunta personal ha recibido muchas llamadas de la industria de los procesados diciendo Carlos hombre no nos toque las narices

Voz 7 10:24 bueno la verdad es que cuando hablo demasiado directo pues a algunas que ese ese digamos

Voz 0313 10:31 no pero luego por ejemplo con lo que echen libre es justificar estos argumentos no es decir que cuando digo a la gente oye evita estos productos aquí te coloco más de seiscientas referencias

Voz 7 10:43 eh bibliográficas que que te argumentan el porqué

Voz 9 10:47 no soy Carlos en la industria en Alepo

Voz 8 10:50 no acabaría en desde el punto de vista marketing inventándose cosas nombres que luego forman parte de nuestro acervo no como bici tus Omega etcétera que nos hacen parecer que que no estamos alimentando mejor

Voz 7 11:04 sí sí de hecho la industria alimentaria sabe que hay un público que quiere cuidarse va a orientar sus ultra procesados para esa gente que quiere cuidarse poniendo que si light que Cicero que sí incluso eco ovillo de nuevo pues otros os ahí tiene otro nicho de mercado que que de nuevo pues está engañando

Voz 0313 11:25 los enredan Carlos Ríos muchísimas gracias por este ratito La Ventana intentaremos seguir tus consejos de verdad gracias gracias

Voz 1826 11:32 muy bien a pesar de que mi hija me tiene frito continuo

Voz 4 11:37 no era verdad