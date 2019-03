¿Conquistará 'Dumbo' el corazón de Boyero?

Voz 0752 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal qué tal pues muy bien muy contentas de tenerte aquí

Voz 0313 00:04 como siempre tengo mucha curiosidad por lo primero que vamos a hablar hoy porque bueno esto todos los oyentes lo entenderán no porque tumbó lo dices tumbos a Bambi Pinocho pues claro hay una serie de palabras de ese título qué coño forman parte de nuestra memoria vital de nuestra patria de la infancia todo eso

Voz 1 00:24 sí estuvo Hidum

Voz 0313 00:27 que no sea de dibujos que es lo que vamos

Voz 1 00:29 aumentar

Voz 0313 00:30 no sé yo no sé qué qué opina ahí vosotros de películas historia dibujos que han sido llevadas a la pantalla no sea Asterix Mortadelo o lo que es igual y luego con gente con actores de carne y hueso iba a mí siempre me genera Monroy no se no un primer rechazo no de entrada dieciocho viendo yo también te pasaba con la del gordo y el flaco de la que estuvimos hablando aquí no por el mismo lo pero pero también si no sea mi sacar los personajes en su contexto original igual soy un Kaká pero de entrada me cuesta

Voz 1 01:03 de nada me cuesta va

Voz 0324 01:05 Nos haber Hollywood se defiende en los últimos años con esa con la cosa toda de los superhéroes ya no y Marvel hilera no

Voz 0752 01:19 era bien ir pero más y más

Voz 0324 01:22 más es era está excluido casi todo el cine de autor Hay yo estoy de de superhéroes de Marvel hasta hasta donde no no voy a decir hasta dónde y a la otra moda quién les resulta muy rentable es que todas estas películas de dibujos animados de nuestra infancia hacerlas con con personajes de de carne y hueso no llevan llevan un montón y siguen con ella se pues se está rodando actuó el el Rey León pero vamos han hecho ya la venta de León se La bella y la bestia Cenicienta Aladino eh

Voz 2 02:11 es pues bueno hasta que

Voz 0324 02:14 hasta que el negocios acabe por ya tampoco hay un millón de ella Belinda era míticas de galgos animados y ahora le ha tocado a ese a ese elefante Tito con oreja descomunales que se llamaba tumbó no

Voz 3 02:33 Cora

Voz 5 02:47 yo voy a Jaime

Voz 0313 02:55 Najwa Nimri cantó la versión en español de la canción principal de esta película cuya argumento pues ya saben no un elefante recién nacido con oreja muy grande muy grandes es el hazmerreír en un circo un circo que está por cierto en declive pero todo cambia cuando el dueño del circo descubre que el elefante con los rejones esto puede volar

Voz 6 03:13 Juan David Hamdan

Voz 7 03:15 en marajás

Voz 0324 03:24 Colin Farrell Michael Keaton Danny De Vito

Voz 8 03:28 y en la dirección Tim Burton

Voz 6 03:31 bienvenido a cada son más familia

Voz 8 03:35 aunque sea pequeño Carlos a ver

Voz 0324 03:42 bueno en Hollywood que no son tontos sino acceden nada al azar Le han encargado la la dirección a Tim Burton no es un hombre cuyo mundo ha sido sí siempre la fantasía la fantasía mucho más Powell tiene películas tan tan personales tan insólitas sita en hermosas como como no pero vamos digamos que que que este rollo incluso dándole un toque inquietante de es muy del universo de de Tim Burton yo creo que lo hace correctamente es más una película de de productor que de que de Tim Burton es capaz de lo mejor también de películas que son un pasote pero que es un tipo muy imaginativo con un sentido visual enorme y tal yo creo que aquí sí de siguen unas directrices y la la película yo la veo sin frío ni calor me parece que está bien Se deja ahora es si sabes Jaaber tiene interpretes muy adecuados aquí menos imaginaria es como director de circo en decadencia pues Danny De Vito no no idea malvado o de otro circo en Colonia aisla que es como el gran negocio y todo está planificado y pues a Michael si no la trapecista pues Eva Green esas señoras tan tan bella y tal y luego lo Doom pues Doom voy los niños pues niños y tal

Voz 0752 05:28 Vázquez visto Trailer he visto un tráiler no tenía mala pinta llevará al salón te han preguntado si claro que no pero no sé que vas voy a ver pero la última peli que vi con mis niños de Tim Burton que fue hogar de peregrinó a la pequeña todavía tiene pesadillas sí sí sí es así pero tengo un decir muy apropiado sin haberla visto porque no sé si recordáis Sotheby's presente alguna de las imágenes de la tumbó la original la de dibujos Disney el otro día lo estaba comentando aquí con con Oristrell con Joaquín Oristrell esa película se comenta la broma de leyenda urbana que hay es que ha sido se tomaron los guionistas es alguna de las escenas por lo tanto en escoger a Tim Burton algo ahí se psicodélico pero nunca lo había pensado pues hombre

Voz 0324 06:18 sí que que iban de ácido de los guionistas pero si me me ahora sí sí yo es que la muchas veces da mucha muchísima si no recuerda haber llorado como era yo lloré más bueno todos algún un poco sí pero curiosamente películas de dibujos de la infancia cuál es la que tenéis más grabada en estas dos y sin ninguna duda yo ciento un Dálmatas

Voz 0752 06:44 la también acuerdo pero bueno sí yo también pero más estas dos perritos y aquella bruja

Voz 9 06:50 la Bella y tal pero es verdad que tumbó era era

Voz 0324 06:55 muy triste pero bueno con Disney las cosas siempre siempre acaba bien entonces lo repite yo

Voz 0752 07:03 es muy fiel al argumento original lo que no me el argumento original Eramus básico no estaba ahí los tres Cuervo dos y hasta los ácidos para la tienes que ver conociendo Pedro

Voz 0324 07:19 los interpretes también excepto un actor que a mí me resulta intratable está en todas las películas así yo le tengo una manía especial que es Colin Farrell aquí hace él madre y los niños domador no sé si manco después de de la guerra con historia

Voz 10 07:37 por cómo no con la con

Voz 0324 07:41 con la trapecista Hay sí padre te gusta Colin Farrell Colin Farrell no en la tele que si hay alguna ya trabaja con los mejores directores Pérez es un tío que les dé no sé a vosotros pasa también que hay actores que sí

Voz 0752 07:58 no que no que no

Voz 0324 08:00 sí pero vamos este tío no no para de currar se lo disputan no sea que a mí me pasa algo tendrá

Voz 0752 08:07 con quiere que es una actriz fantástica lo visto permanece pero ella ella no me da un poco de repelús parecer fría o no me da repelús

Voz 10 08:14 no no tengo otra explicación me da repelús ya

Voz 0324 08:17 no no no no no es científico lo es visceral no puede entender para mí me parece un triunfo hable fantástica magnífica si no no hay para mí estará siempre

Voz 0752 08:29 era era ella curarle de Bildu a Meryl Streep quién pues yo ahora tengo dos sesiones Clemente pasa también a veces soy Meryl Streep y Glenn Close

Voz 0324 08:39 claro que el personaje de de Glenn Close en las relaciones las amistad que es la relaciones a las amistades peligrosas

Voz 0752 08:49 las amistades peligrosas amistades peligrosas Un día podemos hacer este tema oyentes aquí en La Ventana del cine actual nos llamen oyente os lo haremos la próxima semana cuando sea ahí el actor o la actriz con la que lo puedes que no son gorrillas y saldrá es curioso porque sí sí sí actores actrices cojo nudos que por lo que sea alguien no no no puede tragar con este ya tiene pasa con

Voz 0324 09:10 pues no ya hay hay una actriz que me parece inmerso cosa Glenn Close como la débil sí

Voz 0313 09:16 estaba yo bien hay una actriz que me parece

Voz 0324 09:19 de inmensa esa que es que es Meryl Streep sin embargo nunca me enamoré de Meryl

Voz 0752 09:27 los puentes de Madison

Voz 0324 09:29 no hay incluso fíjate que esa puede desprender un punto de frialdad pero es tan buena actriz

Voz 2 09:35 que allí estaba erótica

Voz 0324 09:37 conseguía te acuerdas sí sí sí sí perfectamente el deseo por las miradas que buena actriz pero es una señora que que a mí no me pone nada hay otras que me me enamoran ansía darlo

Voz 0752 09:53 interpreten lo que interprete bueno este viernes estrena dudó ir a juicio de Carlos Boyero

Voz 2 09:59 se deja ver más

Voz 12 10:20 es que con diez

Voz 0313 10:22 otro de los estrenos de esta semana la caída del imperio americano del canadiense Denys Arkan un doctor en Filosofía treintañero trabaja como repartidor para tener un sueldo decente en fin una historia que no suena pero un día mientras entrega un paquete se encuentra con un robo a mano armada en el que mueren dos personas frente a él que se encuentran dos bolsas repletas de billetes y un dilema coger o no coger el dinero

Voz 12 10:57 hola señor quiere que les lleven necesita ayuda a tiempo demasiado bien

Voz 0324 11:02 es decir unas cuantas cosas de la cuente cuenta Carlos con la pasta corriendo y seguro que me que me

Voz 0752 11:11 mataban al día así que no llegaba la noche anterior te pierdes

Voz 0324 11:17 sí aquí daría la pasta de dientes saldría corriendo no pero que seguro que me cogían bien Nunes y ganaderos qué tal la por donde por la veía con interés en principio porque este tipo el de Cannes tiene tiene algunas películas muy interesantes como el declive del imperio América Annan os acordáis de amigos intelectuales porque la amigo de toda la vida se está muriendo no iban a acompañarle a mí me suena a la historia pero no el título de la película tenía Las invasiones bárbaras

Voz 0752 11:52 eso sí que estaba estaba bien

Voz 0324 11:55 esta resulta simpática pero también bastante increíble no ya por este personaje el repartidor que es también filósofo un hombre lleno de de miedos y

Voz 13 12:12 muy poco

Voz 0324 12:14 muy poco atractivo por por tímido Poor de repente me resulta muy inverosímil que la se enrolla a través de de internet con con la puta más cara de Montreal una colgada de superlujo no Iggy ellas pues especialista en en millonarios en todo el mundo pues se queda prendada de su cese esas cosas sólo pasan en las en las películas entonces como como ya no no me creo la historia central que es el amor entre estos dos personajes bueno la veo con con cierta simpatía el director de que listo dialoga bien pero pero hay se me cae por todos los lados que yo pero que lo has de dinero eso sí lo ves muy muy real muy lógico no hay al principio pues es hable le da dinero a ella pero vamos eso dura poquísimo porque ella descubre la enorme bondad de su corazón y su soledad y se enamora locamente vais a la voz que a la cosa

Voz 9 13:28 calidad y le ayuda en su empeño para ver cómo eh

Voz 0324 13:34 eso pues está bien para el cine pero no no pertenece a la vida real

Voz 14 13:57 sí

Voz 0313 14:11 segunda semana consecutiva de música de Los Bravos en La Ventana del cine la semana anterior por formar parte de la banda sonora de la próxima película de Tarantino y ahora porque como Boyero tiene fibra en casa está viendo la serie el día de mañana de Mariano Barroso donde canciones como esta no sitúan en los años sesenta

Voz 8 14:31 quién era gusto

Voz 0313 14:36 es la historia de justo Gil sí un joven y ambicioso inmigrante que llega a Barcelona en busca de una vida nueva ahí mejor no allí se enamora de Karma una joven aspirante a actriz pero todo se complica cuando se acaba convirtiendo en un confidente de la policía franquista

Voz 8 14:52 ese es mejor que lo que está Sahara han hablado de rendirse

Voz 0313 15:01 antes de que lo que te parece el día de mañana ya que ya muy avanzada estaba gustando mucho déjame que confirme a los oyentes de La Ventana que no habrá Goya para la serie que ya no nos dejó ver Mariano Barroso Un día aquí cuando el entrevistamos te estaban ahí discutiendo pero que seguramente no habría no habrá habrá categoría de de series en los premios

Voz 0324 15:22 sí pues Lasse la serie me ha gustado mucho es muy bueno me parece muy buena muy buena me parece espléndida y el personaje esto que contaban en la avances es tan complejo de entrada me me da muchísima las ganas de leer la novela de Ignacio está muy bien muy bien muy bien

Voz 0313 15:41 bueno no muy buena