¿Por qué nos gusta tanto el mar y montaña?

Voz 0194 00:34 el con uno de los momentos más relajados más interesantes más divertidos de Hora veinticinco de esos gatitos en los que siempre estamos a gusto que es la hora de la gastronomía porque no sólo nos encanta comer también Nos gusta mucho cocinar y en estos minutos cada semana aprendemos todo sobre cocina seguro que ustedes han oído eso de mar y montaña Marie montaña platos típicos de la en catalana que llevan productos tanto del mar como de la montaña caza hay pescado pollo y langosta vamos aprender en qué consiste en estas mezclas y están de moda Si siempre lo han estado aussie nunca dejarán de estarlo Carlos Cano nuestro compañero de la sección Gastro en Cadena Ser punto com Carlos hola buenas noches qué nos gusta tanto el mar y montaña medias porque los dos somos catalanes pero pero gusta mucho las maniobras

Voz 0335 01:15 me gusta en Cataluña y fuera también eh yo creo que es una cuestión empírica no no no creo que se pueda teorizar sobre por qué Nos gusta pero temas que cuando lo probamos Nos gusta mucho es cierto que de hecho de mezclar texturas distintas de que los sabores contraste entre ellos todo eso ayuda no pero bueno yo partiría de que a priori sí damos dos cosas que están muy buenas hay alguna excepción pero sí las juntas pues al mezclar las siguen estando buenas no podríamos decir que que si Cataluña es sobre todo el Ampurdán es un poco la cuna de del mar y montaña de hecho Josep Pla se ha hecho un bueno se ha hecho se hizo eco del éxito de platos como el arroz negro con marisco como la langosta con pollo o cigalas con pollo no yo

Voz 0194 01:58 yo no yo fui de los primeros platos que aprendí a cocinar así Cigales con

Voz 4 02:02 no yo concejala es igual igual los ricos te cigalas y si seguramente hay algo

Voz 0335 02:10 también de de de necesidad de quizá que no haya suficiente cantidad de de un ingrediente Nilo Allard vamos con otro que tenemos más a mano no no me extrañaría para nada que que si hubiera sido un poco el origen pero lo cierto es que hay presencia de platos de dañan muchas otras cocinas en Mallorca por ejemplo es muy tradicional la letona con mero se ha perdido un poquito pero se está recuperando en Haití los de paella que son un mar y montaña en sí mismos muchísimos más la al final el hecho es que más que sumar multipliquen esa combinación de ingredientes

Voz 0194 02:42 tanto yo con caracoles Martín Berasategui buenas noches

Voz 6 02:46 buenas noches antes Carlos

Voz 0194 02:48 cómo estás muy bien claro

Voz 6 02:50 yo yo contigo no lo tengo nada claro porque

Voz 0194 02:53 ya sé que eres de mar y el otro día que hablábamos de Galicia nos quedaba muy claro pero yo sé que también eres un poco de montaña yo no sé con qué te queda

Voz 6 03:00 pues pues me he criado al lado del puerto Donostia y claro soy más de Marc los monitores del Cantábrico y en aquellos tiempos de chaval pues nos llevaban de excursión como algo exótico a la montaña santuario de Loyola o restringía para visitar a la familia y a mí aquellas extensiones de Birthday de caseríos y me parecían algo muy extraño porque siempre cuando era niño haberles preguntado a los mayores hacia dónde quedaba al mar que era mi medio natural no pues al puerto de San Sebastián jugábamos al igual que era saltar y zambullirse tras de las monedas que nos tiraban al agua en el puerto oí luego ya un poquito más crecidos pues el plan de la semana era darse un baño o con los amigos y las amiga en al espigón y luego pues muy joven me puse a trabajar con el y Committee ahí descubrí miraran vocación que es la que me sigue a la que Messi volviendo loco que es cocinar

Voz 0194 03:54 claro es la semana pasada se lo decía a Martín hablamos de Galicia pero esta semana todos estamos en la montaña no

Voz 4 03:59 sí he estado en un congreso

Voz 0335 04:01 en Huesca que se llama ha hecho una marineros no es mal sitio de hecho allí se ha hablado mucho de cocina pero te diría que se hablado todavía más de producto porque en esta zona tienen auténticas joyas a veces poco conocidas empezando por ejemplo por la fruta de montaña y había sido alguna vez el anís Pola o por ejemplo de la Zerolo no son frutas que yo no sabía ni que existían también hay granadas que es algo que yo tenía muy asociado a zonas más tropicales pues en la monta

Voz 0194 04:27 pero eso no te lo sabría decir pues también tienen Granada

Voz 0335 04:31 no se carne de vacas que están pastando en el campo razas de cerdo como la donde la fuerza que vive en libertad son hombres que no son un poco como así no bueno pues los pruebas están riquísimos que esos fantásticos como el de erradicar pero luego quizá lo más de lo más la trufa negra duermen en Huesca es como a la gran capital histórica de este producto también por los ríos caviar trucha esturión a Fran embutidos bueno tienen un montón de de productos interesantes se están poniendo las pilas en la cocina también

Voz 0194 05:04 Martín hay productos de los Pirineos en tu despensa

Voz 6 05:06 pues uno de mis jefes de cocina desde hace más de veinticinco años es David Beltrán que Austria que es una pieza fundamental en mi vida profesional Yeles Aragonés ir desde hace unos años gestiona con su familia un hotel en el Valle de Benasque que se llama Casa arcas mi debes deben cuando pues es un lujo ir por allá para empaparme de ese ambiente de alta montaña ahí de esa naturaleza tan viva y tan salvaje y lógicamente detrás de tanta pureza no pueda haber más que productos de primera categoría yo soy un fanático de las setas que se recolectan ya de esos establos y esos pastos que están llenos de animales de una carne aprieta aprieta como los vascos leche y también me gusta proclama Abbey dicho de las trufas de los quesos de los panes de los embutidos de la Mier illes un privilegio tan tan cerca Aitana mano y tan buena gente

Voz 0194 05:58 decíamos antes Martín que la cocina catalana es muy de mar y montaña muy tradicional yo vasca no sé si tradicionalmente ha sido más de una cosa o de la otra sin mezclar tanto

Voz 6 06:08 pues yo creo que en el País Vasco siempre ha habido dos economías muy diferenciadas que no han compartido puchero como en el Mediterráneo que sí que ha parido esa cultura mestiza de carne y pescado ya aquí en el País Vasco ha asistido una frontera entrena Amalia El Caserío y a pesar de que los hombres o las mujeres ambos mundos en algunos casos han intercambiado la labor cada uno de ellos ha definido a sus ingredientes y su recetario eh esto nunca se ha hecho mezclado ya lo asumo a lo sumo que yo recuerdo pues hemos llegado a meterle pues un punto de jamón al relleno visado de los chipirones en su tinta y yo tengo que decir que aquí somos muy de si haces besos von pues él verse con refrito la merluza con almejas cuando al como hemos pollo cordero pues lo acompañamos con derecho va con un poco de cebolleta y tengo que decir que cada vez más los vascos sobre todo la gente joven se atreven a un medido o no nos atrevemos a unir las maravillas del Cantábrico en con la de nuestros en nuestros bosques y hay muchas recetas de las en los últimos años con mezclando

Voz 0194 07:16 de hecho uno de nuestros y montaña preferidos porque su Marie montañas tu milhojas de foie con manzana anguila ahumada que no puedes quitar de la carta jamás ese a nosotros nos encanta Atica María montaña te parece memorable

Voz 6 07:28 pues a mí todas esas cazuelas que entremezclan los menudos blancas casquería con los crustáceos sólo en mariscos me parecen lo extraordinarias luego hay combinaciones que me parecen de matriculadas Madrid como el conejo con caracoles hiciera Ladd o el pollo con cigalas y butifarra que me vuelven loco o el regusto que deja en un sofrito en Calamaro unos o una sepia si luego vas a incorporar un buen pollo unas codornices a unos buenos pichones hay que decir que las vacaciones son inmensas yo también soy un apasionado del arroz y cuál quiera de las combinaciones que se hacen a lo largo y ancho de la costa mediterránea son un vivo ejemplo de esa sabiduría popular que reúne y un Calderón pues el mar y la montaña no hay más que fijarse en básico como pude como puede ser el pollo con anguila con calamares con almejas con cerdo Olvera desconcertado con verdura yo creo que tenemos mucha suerte de haber nacido en este país porque existe una diversidad gastronómica increíble

Voz 0194 08:26 claro lo vamos a hacer una cosa vamos a Akon bueno ya conocemos él ya pastillas pero quién es su chef quiénes Carmelo Bosque

Voz 0335 08:31 bueno pues es el responsable de este restaurante para mí el el mejor de Huesca un restante que tiene una estrella Michelin desde hace muchos años pero para mí es uno de esos que tienen una estrella coma no

Voz 4 08:42 nueve sabes un notable alto

Voz 0335 08:45 sí sí que está más cerquita de la segunda área de la primera en mi opinión además estado comiendo ahí esta semana y me ratifico eh siempre

Voz 0194 08:53 se come muy buen nivel altísimo fue cocinero

Voz 0335 08:56 la acción en Madrid Fusión en dos mil tres hace dieciséis años y sobre todo es conocido por por ser un gran defensor de la trufa negra de la tuve hermanos Fórum pero también embajador de toda la despensa de de la provincia de Huesca de los Pirineos además es oyente

Voz 0194 09:12 además ha participado en alguna ocasión claro Carmelo muy buenas noches Merche ahora Carmelo es más fácil pero en la cocina tradicional oscense hay platos con pescados encontraban platos con pescado

Voz 7 09:25 sí yo tuve la suerte de no nazi como cocinero lo después de conocer a Martín yo estaba bastante Navas de Huesca ya entonces el el pescado que no era de pescados Conde de San Sebastián Seat todos los cada tres días lleva al tren a recoger en nuestra ya que género lleva recogerlo y era un pesca o maravilloso sea nosotros yo tenía suerte de tener mejor pescado de aquel momento dese del mundo en mi mano cigalas vivas las angulas cuando iban en papel y era una auténtica lunar lubinas que cogía que van rectas sea pescados Conde para mí era una auténtica locura hay bueno tú has practicado el mar y montaña bueno practicamos el de montaña pero ahora ahora más tenemos un plato que refleja lo estos momentos no porque porque ya sabes que ahora se hace aquí en Huesca en el Pirineo no si ciento damos un plató que es una Royale de azafrán con trufa y caviar no entonces no es Tata como tal el pescado pero sí está el caviar es un plato que que tomó el tomaron el otro y en la cena no se dice Jo que que bueno no tenemos otro que al tener esturión es pues una parte de otra una judías con una liebre que hacemos una judías y una liebre unas albóndigas con con cerdo y anguila no la anguila nosotros trabajamos muchísimo bueno la aprendimos en Martínez que desamor del águila logramos traído aquí es un auténtico placer

Voz 0194 10:44 yo te confesaría que Martín es el nuevo consiga que como anguila no no me gusta la anguila lo siento porque además me me da cosa el animal en sí pero ese milhojas de Martín eso es imposible no comérselo

Voz 8 10:54 es diez o doce

Voz 0194 10:57 sí o Veinticinco incluso un poco eh que productos de montaña Carmelo dirías tú que están al nivel de un lenguado una gamba roja porque claro uno siempre piensa que el pescado es como mucha más categoría no cambio la carne bueno pues es la carne

Voz 7 11:10 bueno pero he pescado aquí ya sabes que que al estar siempre habrá una comunicación muy fácil en los llega no pero sí que es verdad que estamos centrándonos un poco en pescado en esturión el águila estos productos quedaron más cercanos no pero también hay veces que que pedimos quitemos es Pardiñas tenemos un plato bueno guisantes con sobrasada donde la FIBA es Pardiñas no la gente hagan guisante lágrima con verde y el rojo de el de la sobrasada hilo o es que ya visualmente ya teatral pero cuando gusta activamente llega tuvo que esto es una auténtica maravilla no estaba

Voz 0194 11:42 pues no hace mucho a principio de temporada entero maravilló en Huesca in lo pude comprobar pero tú dirías que está viviendo un buen momento la gastronomía de los pilotos

Voz 7 11:50 los es Huesca y yo quiero es la provincia la provincia de estamos muy convencidos estos días pasa también con la convivencia con el par de buena parte ya cuando estará Martín veía lo que él ya estaba comunicado con Francia cuando algún cocinero francés venía a Vitoria el embajador a Martín Berasategui izquierda tiene una reacción siempre magnífica con todos ellos y esto me ha pasado al otro y a nosotros tuvimos en la feria Boris llamamos a David Tetuán diciéndole que habíamos ardió mesa para esa noche en un rincón avale tengo una parodia pues por favor que me aborda y estuvo maravillosa que decir que la relación entre entre la cocina de los cocineros está ampliando muchísimo y estamos convencidos de que llevamos un camino principalmente como te decía angels la provincia es excepcional provincia hay gente joven que quiere está en su territorio gente que quiere estar ahí que ha nacido ahí ha hecho su local y esto para mí es maravilloso no descubrirlo Si soy al que les tiene que que a ayudar lo que lleguen al nivel más salto que hemos llegado nosotros porque lo van a conseguir

Voz 0194 12:52 esto que haces tú cuando vaya a un sitio diré no yo no he pasado por lo bueno si pasa diré que pasado por la cocina de Mathieu

Voz 4 12:57 ya sé que no es ninguna mentira a ver si me dan una buena mesa Martín bien yo he pasado por la cocina de Martino Martíns la reina de la adelantados por eso cuando Oliart cuando vaya hombre estaba

Voz 0194 13:07 diga yo pasado por la cocina de Martín no estaría diciendo ninguna mentira que nunca Carmelo nunca ha sentido la tentación de irte a trabajar a una zona turística de Playa

Voz 7 13:17 yo yo estuve siete años de mi mi inicio fue a partir del congela Martín que lo conocía lo XXVI yo tenía veintisiete años entonces no India partida entonces cambio mi vida porque yo venía de hacer siete años de Costa no ya en la costa prendía quitar muchas plumas a los pollos porque hacía platos combinados en restaurante y él no podía haber una pluma en el pollo o hasta bueno me dejó lo ha con soplete no vaya de la extinta Manzanares es por eso que estoy feliz en territorios hoy estoy enamorado de Huesca de mí es donde puede yo creía mi familia donde vivo y donde estoy feliz no yo creo que es cada uno estamos donde realmente queremos estar yo quiere estar en Huesca porque es donde donde disfrutó

Voz 0194 13:55 con mucha calidad de vida ahora sí nos vamos era la costa porque no se escucha Alberto Ferruccio de bona nit en Jávea Alicante que tenemos que saber de él

Voz 0335 14:04 bueno pues que es un restaurante que tiene dos estrellas Michelin en realidad desde Cariñena Zaragoza o sea que sí que todo eso que preguntas aclararlo de estar en el interior irse a la costa además es un tipo al que al parecer le doy suerte porque le conocí días antes de que le dieran la segunda estrella Michelin y luego nos hemos reencontrado con su tercer sol Repsol en las manos me lo dice que cada vez que Mb le pasa

Voz 4 14:27 era algo bueno pero bueno volviendo a al tema de

Voz 0335 14:30 Mar y montaña su cocina es eminentemente marinera pero también ha hecho platos que encajaron a la perfección con lo que estamos contando como por ejemplo un cordero con caviar

Voz 0194 14:41 Alberto muy buenas noches

Voz 4 14:42 hola buenas noches años no le estás viendo físicamente

Voz 0194 14:45 pero estás hablando con él está Carlos aquí a lo mejor mañana sí

Voz 4 14:47 mañana te pasa algo llámanos vale mañana se reparte algún premio o comprar lotería al menos comprometería esta noche

Voz 9 14:56 eso me lo voy a defensa del mira cada vez que lo veo mojamos

Voz 4 14:59 como como diría yo yo era una parte Alberto cuando Alberto cuando

Voz 0194 15:07 no es de de Interior tú dirías que disfruta al mar y sus productos de una manera diferente al resto

Voz 9 15:13 bueno yo creo que al principio puede adelante cuando llegan cuya bastantes porque al final la diversidad producto que tenemos aquí en el Mediterráneo es grandísima no in simplemente yo siempre pongo desempleo que hay como más luz nórdico final Sastre como un poquito más fácil no

Voz 0194 15:31 ya hay producto Aragonés en la carta de bona

Voz 9 15:34 sí sí lo hay como si es bueno tener ibérico que que que un poco lo lo lo lo puedo donde donde Marcelo Usera donde Carmelo y bueno es un es un cordero o que la alimentar un poco como si fuera un cerdo ibérico de consiguiente influir y la verdad es que es también se parecen poco podríamos decir al cordero francés es un productor de una calidad extrema no hay no hay un cocinero que no podía más podíamos aportar ibérico

Voz 4 16:05 así se llama así le llaman curioso no lo había oído nunca Alberto qué qué mar y montaña

Voz 0194 16:12 no podemos probar en tu restaurante si es que hay alguno

Voz 9 16:15 bueno ahora tenemos un angosta quede un poco es un homenaje a un escritor catalán grandes cientos de gastronomía y un tenemos un un un timos con una gasa con largas al hilos simplemente lo acompañamos con o de Vitoria y un peso de

Voz 0194 16:34 y ahora en la lonja que está entrando de temporada que pescado hay

Voz 9 16:37 para que es un pescado muy muy humilde si es un poco una vuelta se pueden conseguir grandes cosas no todo jugamos básicamente no hace un poquito denostado hizo que no están en uso hablamos con los pescadores

Voz 4 16:51 poco ponemos en valor ganas Alberto

Voz 0194 16:54 que estás escuchando Carmelo hoy Martín lo digo porque les

Voz 4 16:57 ya sabíamos que te voy a pedir perdón para que sepan que estás ahí

Voz 10 17:00 Alberto

Voz 4 17:04 barro

Voz 9 17:06 también decir de empecé con Martín con dieciocho años que las son mi padre

Voz 4 17:12 otro otro que ha pasado por la cocina de jardín Alberto muchísimas gracias muchas gracias a disfrutar

Voz 0194 17:21 tenemos que Fernando Martín receta de mar y montaña va no lo sé son cogollos con pomelo y anchoas iba a decir exacto encima más de mar y montaña Marie Huerta

Voz 6 17:31 es decir si le pones unas monjas de pato confitado la convertimos en Malí montaña

Voz 0194 17:35 pues ya está pues al final son las vamos a añadir a eso vamos a necesitar esas Mollet has al capaz de aceitunas negras Charlotte bueno ya saben los oyentes que el resto de ingredientes y las recetas la tenemos en la web pero venga

Voz 6 17:46 cómo hacemos esos cogollos pues vamos a cortar los cogollos en cuartos las vamos a poner en una fuente lo van a sacar los gajes del ponme la vivo con un cuchillo quitándole toda la parte blanca luego aparte en un mortero aplastar el ajo vamos delegar una cita de vinagre de sidra cien gramos de aceite de oliva y el jugo exprimido el corazón del pomelo vamos a SAP y mentar vamos a remover bien ibamos a colocar los bajos del pomelo sobre las cogollos vamos a es polvo torear la cucharadas opera de Alcarràs Parras encima las doce aceitunas Iván masas tirarlas dos chal botas pero en tiras en tiras finas final luego le añadimos la conserva de anchoas Oliva la conserva de ventresca de bonito terminamos vertiendo a la vinagreta los gusto oí listo de ponemos las monjas de pato pues Nadal cuanto

Voz 0194 18:39 ya tenemos un mar y montaña

Voz 7 18:41 pues eh Carmelo muchísimas gracias por estar ahí con nosotros a vosotros te has tomado nota de la receta de Martín bueno se te acaban las ideas de todos los de Martín iba a decir no hay palabras para definirlo como y lo más importantes lo buena persona que es lo que ayuda a tantos y tantos cocineros gracias Martín

Voz 4 18:58 bueno Carmelo un beso bien grande Martina hasta la semana que viene

Voz 11 19:03 un abrazo de tamaño XXL para todos sin

Voz 6 19:05 en fin de semana para toda vez casos