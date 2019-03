Víctor Rodado: "la clave es trabajar muchas horas, rodearte de talento y ser constante"

Voz 5

01:57

bueno pues minimal y SEM es una marca de ropa y complementos Natalia Tutor muy cómodo si muy funcionales en veamos emparedado lanzando una mini caracteriza que es posiblemente la más pequeña que jamás haya inventado y dimos el primer año veinte Mi el carteras y haremos lanzado una mochila que también la verdad es que está yendo súper súper bien minimal y Hambrán punto com y luego me fui bulés otra cosa que no tiene nada que ver mi abuelo era era carpintero iba este me pegó y bueno pues creemos magrebís Emma queremos creemos que son unas ilustraciones muy finas en madera que pues clavada en la pared Clean mucha vida a tu pareja no pesan nada no he faltado clavos y bueno como os gusta bonitas me gustan las paredes bonitas pues hemos que estamos intentando que eso que que la gente por su casa además a un precio bastante coherente