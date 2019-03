Hora 25 Deportes: Lucas Hernández se va al Bayern (27/03/2019)

Voz 1 00:00 uno veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus

Voz 0919 00:06 ya llego buenas tardes Ángels un fichaje en la portada hoy no Lucas Hernández veintitrés años tiene solamente trío juega de defensa central puede jugar también de lateral y el Bayern de Munich se lo va a llevar pagando ochenta millones de euros al Atlético de Madrid como está el mercado ochenta millones más que nada el City pagaba por la por delante el vaho setenta bueno pues ahora ya más ochenta es el defensa más caro que sale de nuestra Liga Lucas había pagado esta cantidad por tan bueno e por un defensa es bueno pero es que como diría Rato es el mercado Anger es el mercado hoy y ya está esta noticia avanzada por los compañeros del diario Marca en el mes de diciembre se decía entonces que en enero incluso iba a salir el Atlético de Madrid lo desmintió ha intentado convencer a Lucas para que se quedara en el Atlético le ha hecho una oferta de renovación tremenda pero al final hoy primero Bayern de Munich y luego al Atlético de Madrid en sendos comunicados hacían oficial el traspaso ochenta millones Lucas va a firmar por cinco temporadas hasta dos mil veinticuatro va a ganar aproximadamente trece millones de euros netos al año y además no va a volver a jugar con el Atlético de Madrid lo que queda de temporada porque dice el Bayern de Munich que tiene el ligamento de su rodilla algo tocado que quizá tenga que pasar por el quirófano en definitiva que el Atlético ha llegado a un acuerdo con el Bayern para que ya no fue además el Atlético ya no se juega prácticamente nada en lo que queda de temporada y Lucas se marchará al Bayern de Munich ha emitido un comunicado el chaval diciendo que le ha costado mucho decirle no al Atlético de Madrid y que siempre estará en su corazón pero al final trece millones de euros limpios un contrato de cinco temporadas Lucas Se va al Bayern de Munich es la noticia del día que ahora vamos a abordar desde todos sus aspectos pero antes deporte en directo acaba de terminar la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina el Barça jugaba en Noruega en las cancha del Lille Strong ya había ganado en el partido de ida las chicas del Barça han ganado también en la vuelta Elena de Diego están en semifinales de la Champions buenas tardes hola Gallego

Voz 0545 02:13 sí gran éxito del Barça que se clasifica por segunda vez en su historia para unas semis de Champions azulgranas han ganado al ESK noruego por cero a uno gracias a un golazo Delia que Martens ha sido un partido dominado de principio a fin a pesar de que no lo han tenido fácil por el pésimo estado del terreno de juego el resultado de la ida fue de tres a cero así que el global aplastante para el Barça cuatro a cero y ahora a esperar el rival de semis que se juegan el veinte y veintisiete de abril contra las ganadoras de la eliminatoria Bayern de Munich Slavia de Praga ahora mismo a falta de que se disputó el segundo tiempo las alemanas ganan tres a cero y estarían clasificadas la otra semifinal será Olympic de Lyon contra Chelsea o PSC

Voz 0919 02:51 más noticias del día en la Volta a Catalunya hoy se ha llevado la etapa el británico Adam y ahí los españoles han estado mal la verdad y estamos pendientes del Master mil de Miami a ver qué pasa con la participación de los españoles en el día de hoy pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 2 03:13 sabéis sois conscientes que

Voz 1623 03:16 papel va a venir al Real Madrid no ahora cuando le queda un año de contrato vale cuando ese vaya a acabar su contrato ahora es imposible pero vais a seguir dando la matraca con en va pero por qué por casi te el debate y el quilombo montado in luego cuando no venga en va P que no va DNI que el Madrid no va hacer nada para que venga vosotros vais a decir que Florentino ha fracasado en los fichajes una vez más tela marinera como actuales

Voz 0919 03:46 sí sí pero nosotros damos la matraca como la dimos en su día con lo de Lucas Hernández y el Bayern de Munich y al final que ha pasado Lucas Hernández sedo al Bayern de morir deja vuestro mensaje

Voz 3 04:11 hay que ver cómo soy y sacarme co cantando que Vidal los Martine Aubry por favor cómo soy oye mira Gállego yo lo de La Casa Azul también están en aquí en Radio tres e también están promocionando lo que me gusta me gusta

Voz 0919 04:50 la Casa Azul también suena en Radio tres nos ha dicho Maite lo cerraremos el programa con ellos ahora empezamos con lo de Lucas venga acabamos de abrir una encuesta en el Twitter de Hora veinticinco Deportes la marcha de Lucas Hernández al Bayern de Munich por ochenta millones es una buena o una mala noticia para el Atlético de Madrid mil doscientos cincuenta votos en apenas diez minutos y la cosa está muy igualada buena noticia cuarenta y seis por ciento mala noticia cincuenta y cuatro por ciento hay que recordar que cuando la noticia salió el Cholo Simeone delante de los medios sobre la posibilidad de que Lucas se fuera al Bayern dijo él

Voz 4 05:37 la decisión es personal y un chico joven tiene un precedente tremendo y un futuro mejor para que elija seguir con nosotros porque ahora hay mucha gente que lo quiere que obviamente el equipo lo necesita

Voz 0919 05:53 ojalá que siga ojalá que elija seguir con nosotros bueno pues al final Lucas Hernández ha elegido marcharse a Alemania a Pedro Fullana buenas tardes

Voz 5 06:02 qué tal muy buenas y hoy comunicado oficial común

Voz 0919 06:04 todo oficial lo que quiere decir es que entre el Bayern y el Atlético de Madrid ha habido un

Voz 5 06:08 acuerdo si sacaba el culebrón iniciado a finales de diciembre cuando el Bayern habían cerrado el acuerdo el Atlético consiguió aplazar la salida y retenerlo en enero a cambio de facilitar su salida para junio y esto es lo que ha pasado ahora una vez eliminados la Champions sin opciones de la Liga los dos clubes han acordado de forma amistosa el traspaso por el precio de la cláusula ochenta millones de euros es el mayor traspaso Soria del Atlético de Madrid y también de la Bundesliga Lucas firma por cinco temporadas cobrará trece millones de euros netos por temporada ideada por ejemplo sirvió el intento de renovación a desesperada por parte del Atlético para convertirlo en uno de los tres mejores pagados de la plantilla llegó tarde porque ya estaba todo hecho con el Bayern de Munich así que el Lucas no volverá a jugar con la camiseta del Atlético de Madrid porque aunque estaba para jugar el Bayern quiere que se opere de esa rodilla para acabar con las molestias que tiene ligamento y será el propio ayer el que ya supervise todas la recuperación declaraciones de Lucas es la decisión más difícil de mi carrera me ha costado mucho decir que no al Atlético de Madrid pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern

Voz 0919 07:07 en el comunicado oficial el Bayern de Munich dice

Voz 1104 07:09 que Lucas tiene que pasar por el quirófano

Voz 0919 07:12 que tiene tocado un ligamento de la rodilla y que es mejor que se opere cuando ahora estaba entrenando con el Atlético de Madrid y parecía que iba a reaparecer vamos a los entrenamientos entrenamiento del Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 07:24 Diego buenas tardes Lucas estaba entrenando iba

Voz 0919 07:26 jugar iba a reaparecer ahora va a pasar por el quirófano qué pasa

Voz 1576 07:30 bueno a la tenerlo una lesión de rodilla lo ha tenido en dos fases ha tenido estuvo mes y medio fuera Lugo estuvo aproximadamente otro mes tenía tocada esa rodilla derecha y es verdad que ha vuelto en ese tratamiento conservador en el que en la desigualdad entendían que no hacía falta pasar por el quirófano al final después de pasar la revisión médica con el club tu teutón evidentemente miran por sus intereses para pagar la cláusula iban a pagar la cláusula iban a hacerse con el jugador querían mirar más a futuro para que no tuviera problemas en su rodilla derecha en aconsejado operarse y por lo tanto ya que se iba a operar Illana voz llana volverá a vestir la camiseta del Atlético de Madrid ha precipitado ese como te decía Pedro de acuerdo por ochenta millones en principio iba jugar el otro día provee fue la primera prueba de la semana pensando en el partido del sábado frente al Alavés formaba como central y por lo tanto en principio estaba para jugar evidentemente ya no no pensaba en el presente en esta temporada o ha preferido pensar en el futuro tanto él como el equipo alemán y por eso va a pasar por el quirófano

Voz 1104 08:30 me decían que hoy mismo entre hoy y mañana

Voz 1576 08:33 y una vez que que lo haga la supervisión hito va la recuperación ya la va a tener en tierras alemanas con los médicos del vallas

Voz 0919 08:39 con ochenta millones al Atlético le tienen que venir bien el Atlético tiene que pagar sueldos altísimos como el de Griezmann o el Cholo Simeone pero fichar el año que viene un central de garantías eso parece más complicado mítico Manuel Esteban Manolete buenas tardes hola qué se va Lucas ochenta millones que hay que decir que dan que se muchas gracias o adiós adiós con cierto rencor porque ha elegido al Bayern en vez de la oferta que le ha hecho la TDT

Voz 1372 09:09 estoy para quedar con rencor ninguno que tenga la misma suerte que ha tenido que o cuando fichó por el Real Madrid el lo único que le deseo y en cuanto al tema de los fichajes que desde el Atleti va a fichar cuatro defensas la próxima temporada número cuatro ya apunta el Ajax es el punto de mira dónde tiene el Atlético para atraer los recambios el central del la gente pese a su espiaba al Barcelona el Atleti va a entrar y sobre todo quédate con tal y el lateral lo argentino de Lalla sin descartar que ver NAP o Gayá también puedan estar en su punto de mira al pierdan reforzar y no creo que nadie en el Metropolitano en el próximo partido vaya llora que Lucas no

Voz 0919 09:50 vaya justo después la encuesta que tenemos en Hora veinticinco Deportes es una buena o una mala noticia para el Atlético de Madrid que se vaya por ochenta millones Lucas al Bayern que pones el otro

Voz 5 10:02 Parker que no no no no no es aún no no es buena o mala en última instancia que el seamos la solución pero luego te das buen agotados otros ocho

Voz 0919 12:00 me evito que Marcos Granado Juan Carlos Ingelmo yo queremos ir a ese congreso de bienestar aquí lo dejo la selección española ganó ayer su segundo partido de clasificación para la Eurocopa dos cero en Malta tres puntos la verdad es el partido fue un rollo por decirlo de alguna manera a Morata marcó el gol pues eso sí se quitó la espina de los que había fallado en el partido ante Noruega y España es líder de su grupo de clasificación por delante de Noruega y de Suecia que parece serán nuestros rivales aunque yo creo que la clasificación no va a peligrar en cualquier caso me llamó la atención que Morata después del partido y marcar los dos les dije

Voz 0105 12:46 era esto yo sé que hay mucha gente esperando que quedaron para opinar si Bono es normal estoy la sección española Mercamadrid es normal que se me exija oí bueno estoy quizás muy muy observado oí muy criticado pero bueno es lo estado creo que desde que desde que empezó a jugar en en el primer equipo además que intentó trabajar siempre lo mejor posible y ayudar a mi equipo de la selección hay gente esperando que

Voz 0919 13:11 no la meta para criticarme bueno seguramente habrá mucha gente Fernando que las metas para ensalzar de que eso nunca lo dicen los futbolistas se acuerdan siempre y cuando el critica cuando se sacan en las portadas ponen grandes titulares entonces nunca dicen nada hay que ver cómo es es bonito caso queremos mandarle desde aquí un abrazo a Luis Enrique ya sabéis que el seleccionador no pudo estar ayer en el banquillo por ningún asunto familiar grave nuestro cariño y no pero abrazo y ojalá todo vaya bien Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego sí la verdad es que esa esa esa ausencia también afectó un poco a la selección que pareció un poco deprimida ayer en la primera tarde

Voz 10 13:52 claramente no sea no es que fuera un poco y me dice la gente contábamos ayer en Carrusel y en El Larguero que este viaje a Malta Jesse hotel pues Hotel Westin muy cerquita de eh desde la playa hay al lado de La Valeta para muchos va a ser inolvidable por desgracia porque fueron horas muy largas para los más allegados a Luis Enrique hubo gente que no sabía nada porque lo quiso llevar con mucha discreción y hay que respetarlo apoyo y respeto para Luis Enrique en un momento muy complicado ojalá todo vaya muy bien incluso hasta ese viaje que se montó por parte de la Federación hasta Barcelona para Luis Enrique estuviera cerca de la Familia afectó al partido que en fin ya era malo de por sí porque un mal España sí es un pestillo en lo deportivo pero bueno pues esa tema eh apago todo lo demás y esperemos que vaya a que vaya bien si nos quedamos con buen partido de Marco Asensio luego goles de Morata como tú decías bien Sergi Roberto y sobre todo Jesús Navas que ya tenemos junto con Carvajal creó lateral derecho para el futuro y el futuro es dentro de dos meses ojalá que Luis Enrique ya pueda estar ahí con la selección dos partidos Islas Feroe Suecia que en principio debe de ser va a ser en el Bernabéu se partido un lunes sólo que no acaba de cuadrar mucho un lunes a las nueve de la noche en el mes de junio España Suecia Si España gana que debe de ganar al rival más directo pues estará en la Eurocopa dos mil veinte que es el objetivo

Voz 0919 15:13 pero con las Islas Feroe y luego con Suecia a los dos próximos partidos de la selección gracias Javi hasta luego la verdad es que la primera parte del partido ante Noruega dejó claro que se puede ser el equipo de España a mí no me gustó que ayer se volviera a cambiar todo el equipo porque si Jesús Navas Jordi Alba están jugando en los laterales de maravilla no los cambia es dejarles que se vayan adaptando en una al otro que se vayan conociendo lo mismo que los centrocampistas pero como hasta junio no vamos a volver a jugar un partido pues tiempo hay para ver qué pasa con por la cabeza de Luis Enrique con con la estructura con un el esqueleto de la selección más cosas pensando ya en la jornada de Liga el Barça el líder juega el sábado con el español derbi de la ciudad condal siempre un partido duro siempre pareció interesante y todas las miradas puestas en Leo Messi a ver si llega recuperado de ese partido que disputó con la selección argentina porque ya sabemos que de baja

Voz 1330 16:06 Suárez y Messi llegan no

Voz 0919 16:08 no llegan Adrià AVE buenas tardes hola Gallego buenas

Voz 1330 16:11 las después pinta que si te van a llegar los dos a este derbi frente al Espanyol hoy Messi ha vuelto a los entrenamientos como se esperaba la noticias que ha entrenado con aparente normalidad parece que las sensaciones son buenas a pesar de que no jugó el segundo amistoso con Argentina por unas molestias en el pubis pero es verdad que han podido descansar cuatro días y esto le ha venido muy bien así que hoy ha entrenado y en principio podrá jugar este derbi frente al Espanyol y Luis Suárez hoy por primera vez ha hecho una parte de la sesión con el grupo está casi recuperado del esguince en el tobillo derecho como digo apunta también a este partido frente al Espanyol hoy han vuelto otros jugadores como Ter Stegen Rakitic Umtiti irse miedo así que Valverde recupera efectivos para preparar este partido del sábado en el Camp Nou

Voz 0919 16:56 una noticia en el Alavés a la vez que está quinto en la clasificación temporada donde los vitorianos impresionante cuarenta y cuatro puntos a solamente dos de la zona de Champions el mérito también debe ser del director deportivo que ha hecho esa plantilla y que hoy ha renovado su contrato Kevin Fernández

Voz 1264 17:12 hola Gallego buenas tardes mérito total de Sergio Fernández que es la persona que ha hecho la plantilla que ha llevado al equipo a la final de Copa del Rey que la ha mantenido tres temporadas en Primera División y que además está haciendo que ahora mismo el club pelee por estar en Europa la próxima temporada es la persona que descubrió a jugadores como Marcos Llorente Theo Hernández Víctor Camarasa Alfonso Pedraza Mari pan y también repescó a jugadores como Munir se le da mucho poder porque renueva cuatro temporadas hasta junio del año dos mil veintitrés yo ahora mismo gallego Sergio Fernández El leonés es la persona más importante de toda la parcela deportiva del Alavés por encima de cualquier entrenador o de cualquier otro jugador

Voz 0919 17:49 muy merecido y queremos cerrar antes de la pausa con el recuerdo a Bush señor que fue durante mucho tiempo directivo del Betis y que hoy ha fallecido los que tuvimos la fortuna de estar en algunos momentos cerca del a parte de sus sentimiento bético sabemos que era un tipo excelente ha muerto Gregorio Conejo en Sevilla Manolo Aguilar buenas tardes hola qué tal buenas tardes día triste para

Voz 11 18:13 el beticismo para el Real Betis Balompié para todos los que conocía Gregorio Conejo que no era un directivo más muchos años directivo del Betis después también con Lopera relaciones públicas conocido el del mundo de la farándula de los toros de los medios de comunicación amigo de Serra Gordillo Alfonso y otros tantos personajes ha fallecido hoy a los setenta y cinco años de edad

Voz 0919 18:34 descanse en paz un personaje que cuando perdía el Betis lloraba Ike yo tuve la suerte de comprobarlo contaba unos chistes mucho mejores que los de Joaquín pero vamos de largo seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 2 20:32 Ben Nasser

Voz 0919 20:40 Master mil de Miami ayer Roberto Bautista la derrotó al número uno del mundo a Djokovic perdió el primer set seis uno le ganó los otros dos a Djokovic vaya temporada aunque está haciendo Roberto Bautista no es la primera vez qué le gana Djokovic que ha ganado también recientemente y estaba así después del parto

Voz 19 21:01 se han impartido realmente estaba casi imposible no tenían muy pocas opciones de ganar el partido después de perder seis uno contra aquí de la manera que el acabó cuando el primer set y al final eso viene Bentley acabe jugando lo eh la victoria bueno siempre aún no le pone muy contento muy feliz y yo no quiero a mis padres porque me han dedicado su vida para que yo pueda para al si bien nacidos

Voz 0919 21:30 Webber hechos Roberto Miguel Ángel Zubiarrain y ahora tiene por delante al norteamericano Isner en cuartos de final pero lo que ha hecho hasta ahora ya es de alabar buenas tardes Miguel

Voz 20 21:40 hola muy buenas Jesús pues la verdad es que sí que ganarle a Djokovic dos veces ya este año y además ganó el torneo aquí vamos a ver todo puede esperarse aunque tiene hoy dentro de porque Federer ya le está ganando hace seis cuatro uno cero con compré por lo tanto ni una hora más o menos jugará con Isner Isner es siempre una incógnita si te mete veinticinco Icex te lo hace pasar muy mal pero si saca peor que da muchas opciones porque jugar no juega demasiado bien así que bueno podía ser yo y luego si ganara tendría un Auden canadiense joven nuevo icono y que tampoco es nada de otro mundo podía a nadie meterse en la final ya si se toca final concede bueno ahí donde hay que dar a la campanada cada vez está jugando muy bien está muy bien físicamente ayer empezó mal pero luego se recuperó y que acabó Egipto físicamente yo que que fue Djokovic yo creo que Djokovic no está demasiado bien algún problema tiene ahí Bautista le sabe tomar las vueltas

Voz 0919 22:46 Bautista Isner comienza dentro de nada en el Larguero lo contamos gracias Miguel Ángel luego ciclismo Volta a Cataluña que interesante está la Volta a Cataluña hoy una etapa durísima donde ha ganado un británico pero donde los protagonistas han sido los colombianos Borja Cuadrado buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes que hay que ver el chaval este Bernal que solamente tiene cuanto veinte veintidós añitos y dos añitos

Voz 0298 23:08 sube como es una locura eh es una locura pero bueno la noticia está en que Nairo Quintana le ha aguantado es decir que bueno pues tenemos a unos colombianos a un nivel espectacular Superman López también está a un nivel increíble otro corredor como esa iban Sosa horas el gregario de Bernal es decir que hay que ser colombiano para dominar en el nuestro del ciclismo últimamente aunque el que se llevó la etapa como dices es Adán Jade que se ha colocado segundo a veintisiete segundos del líder Thomas Dekker en un mal día para los españoles Valverde no ha tenido buenas piernas desde el principio al final ha cedido dos diecinueve estados cuarenta y cinco en la general Enric Mas está de a también a uno cuarenta y dos un poco retrasado pero mañana hay oportunidad de revancha en La Molina una etapa muy dura también donde seguramente como decía mero Quintana pues algunos de los que ha estado Ripa hoy pues termine acusando el esfuerzo así que muy pendientes

Voz 0919 23:51 el liderato de de quien es provisional

Voz 1104 23:54 entre los favoritos ahora quiénes son los colombianos si Bono vamos a ver un poco hecha es el líder en teoría el que el jets

Voz 0298 24:00 viene de ganar una gran vuelta es su hermano Simon pero bueno este Adán también va a ganar algo así que vamos a estar muy pendiente llegó que Bernal es el favorito porque es el que más anda para arriba pero hemos visto que Nairo también muy bien así que los colombianos seguro que hasta el último día van a pelear por el triunfo

Voz 0919 24:12 mañana lo contamos gracias Borja vamos con la previa de la jornada de Euroliga de mañana vamos a comenzar con el equipo que más se juega que es el Barça Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 24:21 hola buenas tardes Gallego sellar la quinta plaza esto es el gran objetivo mañana al Barça a partir de las nueve en el Palau frente al Buducnost los azulgranas que vienen de ganar al Real Madrid nace de pelo de tres derrotas de cuatro partidos en la Euroliga tiran las dudas de Hanga hay Seraphin pese y Chávez pido oído Cholo Simeone dicen que ahora empieza otra temporada escuchamos activo

Voz 2 24:44 más yo no tengo otro transmitidos cultivos

Voz 1 24:49 sí tiene otro es otra cosa

Voz 2 24:52 bueno para mí personalmente en pesa ahora Liga

Voz 1982 24:56 ahora mejor temporada ahora empiezo una temporada mañana a las nueve en el Palau Barça pudo nos

Voz 0919 25:02 y el Real Madrid que ya lo tiene todo hecho Marta Casas como llega al partido de mañana buenas tardes muy buenas tardes

Voz 1509 25:08 el Madrid como dices que ya lo tiene de todo hecho es tercero visitan al Panathinaikos que séptimo y que sí que es esta peleando todavía por meterse en los play off los blancos que vienen de la derrota contra el Baskonia en la última jornada de la Euroliga hay también en el clásico en la ACB vienen sobre todo con ganas de recuperar sensaciones si bien como decimos los deberes están hechos lo dice Pablo Laso

Voz 1665 25:26 porque casi más que las dos últimas horas las tres las cuatro porque al final lo hemos conseguido los dos objetivos primeros en las alas regular que son entrar en playoff Si lograr la ventaja de campo en play off muy pronto y habla muy bien del trabajo del equipo cómo afronta bueno pues una oportunidad también bueno para crecer como equipo para saber que son partidos importantes que no nos debemos dejar ir obviamente te sin la presión clasificatoria del resultado pero eso no es que no queramos ganar nuestro entre comillas nuestro ADN es intentar ganar todos los partidos

Voz 1509 25:54 pues el Real Madrid que va a intentar ganar también en estas dos jornadas que quedan trece jugadores sea ha llevado Pablo Laso que habla de que no tiene en la cabeza a la palabra rotaciones aunque eso sí va a dar minutos a los menos habituales como es el caso de Kut MIT se han quedado en Madrid panza Gabi de que continúa recuperándose de su lesión de tobillo Kidd también Felipe Reyes al capitán al que se le quiere dar un descansito

Voz 0919 26:12 mañana también juega Gran Canaria que ya no tiene a que hacer visita la cancha del Maccabi a disfrutar de estas tres jornadas que le restan en la NBA Javi Blanco buenas tardes tal Gallego muy buena ayer en El Larguero Ricky Rubio desde la NBA

Voz 21 26:23 sí entrevistamos en El Larguero con Manu Carreño a Ricky Rubio ya sabes que este verano esa gente libre le preguntamos sobre su futuro dice que todavía no tiene decidido que dependerá de lo que pasen los playoff ya están prácticamente clasificados ya no se conforman con pasar una ronda quieren ser quieren llegar a la final de conferencia la conferencia Stiles sometidos

Voz 5 26:40 a un test a la última respuesta sobre quién cree que va a ganar el rookie del año quién crees que va a ser

Voz 22 26:47 el envite Pedret que has Jagger

Voz 1104 26:52 que la europea hay quién crees que va a ser campeón del este dijo campeón del Oeste y campeón de la NBA ya puestos

Voz 23 27:07 que bueno entonces aquí nada proyecta ya no estaría mal de Toronto ya tendríamos me español ganador del anillo estaría bien gracias Javi

Voz 0919 27:15 nos vamos sonando de fondo la nuevo de La Casa Azul hora25 nosotros volvemos mañana ocho y media un saludo de Gallego adiós