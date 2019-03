"Estoy casada con un hombre, tuve una amante y ahora me ha dejado"

Voz 1 00:00 sí sí sí

Voz 0401 00:18 pues Celia esta noche nos acompaña Marta Ibáñez

Voz 0542 00:21 es psicóloga especialista en terapia sexual y de pareja está al frente de vida sexual pareja punto com Marta te pedido que nos acompañes porque hemos recibido la consulta de un oyente que merece especial atención por la singularidad de lo que le ha pasado sobre todo

Voz 2 00:37 por la valentía de de contar compartirlo

Voz 0542 00:40 con nosotras hola buenas noches muy no

Voz 0401 00:42 sí es Marta

Voz 0542 00:44 pues es cuento les escribo porque hay algo que necesito contar porque se me atraganta en el pecho y no estoy funcionando bien necesito que esto permanezca anónimo estoy casada con hijos y me enamoré me enamoré de una veinteañera que me conquistó y caí como un adolescente después de varias semanas de mensajes caricias besos y abrazos me dejó de un día para otro dejó de responder a mis mensajes Illa

Voz 0401 01:09 bueno es un clásico del soul clásico no es un clásico el hecho de que una pareja de repente se le crucé otra persona en este caso la singularidad es que bueno pues

Voz 2 01:21 que parece que ya no tenía ninguna intención de

Voz 0401 01:26 lo que sale cruzase nadie parece que tampoco debía saber si es que le atraía las mujeres si de repente se han encontrado con que se ha enamorado de una es bueno pues te una chica mucho más joven que ella

Voz 0542 01:38 León ha dice sueca

Voz 2 01:39 de la Chica dice que es una veinteañera no ya de ella misma no que bueno dentro y sobre todo porque como dice que es que era más joven pues es que sea una señora como yo que tengo cuál

Voz 0401 01:52 en siete años los que vaya a cumplir

Voz 0542 01:55 y una chica que tú fíjate que choque no

Voz 3 01:57 aparte se una persona en esperabas que además sea

Voz 0542 02:01 del mismo sexo que a lo mejor tampoco lo esperaba

Voz 3 02:03 no hay mucho menor que tampoco el esperadas no es como ahí

Voz 2 02:07 un un como tiene un bonito comprobaron cómo convoque ya que además hay implante está oyendo

Voz 0401 02:13 qué es lo que qué es lo que pide porque esto es un verdadero drama y eso ya lo asumimos

Voz 0542 02:19 bueno ella y continua

Voz 4 02:21 la explícanos cómo ha transcurrido

Voz 0542 02:24 han transcurre las cosas dice lo que quiero compartir es el duelo del infiel porque uno pasa por todas esas etapas del duelo pero como es infiel tiene que hacerlo en solitario casi a escondidas de simulando que tiene el corazón roto la lágrima pronta el anhelo de esa relación determinó y peor aún no por decisión propia así que a la pérdida de la persona amada se suma el duelo por la persona que fui era o conocía lo que pensé que nunca haría me llevo veintitrés años con mi esposo inunda había tenido siquiera la inquietud de buscar a alguien más y además el dolor de ser dejada odios como duele luego nos dice en fin así estoy así comenzó el año y mientras tanto buscó consuelo en vuestros programas al tratar de comprender y aceptar que me pasó y la persona que soy hoy después de esta vivencia clandestina

Voz 0401 03:11 es que lo tiene todo porque además claro es que además es que es absolutamente sola claro se lo está no sola me hago estábamos

Voz 3 03:18 mucho lo que ha dicho el duelo no de la persona que fui no porque es como algo que nunca pensabas que te iba a pasar inserta junto con el duelo de encima verlo perdido no que es como como es bien no pasará a un huracán por tu tu lado dejar a todo destrozado y es que claro con todo esto

Voz 0542 03:32 yo quién soy y ahora que está claro yo creo que la pregunta al menos como se supera el ídolo de la infancia

Voz 3 03:38 ostras tienen mucho más difícil porque hay un punto muy importante en el en las rupturas que es el apoyo no Tous que se pues tus amigos de de la gente que te quiere de empezar cuando no puedes decir

Voz 0401 03:50 claro es que es mucho más fácil siempre es mucho más fácil decir me ha dejado me pareja todo el mundo lo conocéis sabéis que era sabéis la pareja tan estupenda que hacíamos a no tener consuelo de nadie porque no puedes decir que te has enamorado de de una amante en este caso una mujer

Voz 3 04:09 yo entiendo que ya lo que intenta es es que nosotras éramos sus cómplices ahora mismo no pero

Voz 0401 04:15 porque necesitamos cómplices en estos casos

Voz 3 04:17 luego claro yo recomendaría es que claro entiendo que puede ser muy complicado igual buscarse un confidente una confidente una persona a la que sólo podía contar

Voz 0401 04:25 que es que ayuda no contarlo o liberarnos de de esto que nos preocupa tanto de esto que nos duele que nos Car come por dentro ayudar realmente ayuda muchísimo hablarlo o incluso escribirlo ayuda pasarlo bien

Voz 3 04:39 vamos al cerebro racional sabes cuando pasamos por algo así con la ruptura tenemos el cerebro emoción

Voz 0542 04:44 al lleno de sensaciones dolor recuerdo recuerdos todo ahí como un amasijo cuando lo hablas cuando él escribe se pasa digamos al cerebro racional y entonces se procesa por eso es importante hablarlo pero si no puede pues igual lo escribe lo ha hecho muy bien hecho además una de las de las peculiaridades que plantea el principio es esto que ahora sea llamado todo el Ghost in que es cuando una persona deja otra por omisión del si se deja de responder mensajes no vuelve a saber nunca nada más es mucho más doloroso es que cual que una ruptura con una explicación

Voz 3 05:20 por medio claro desde luego no te sientes como ni siquiera me merezco

Voz 5 05:25 no una explicación ni siquiera

Voz 3 05:27 ni siquiera le importaba tanto como para romper conmigo

Voz 0542 05:31 bien lo que pasa es que claro no sé a mí lo que me

Voz 0401 05:34 y es que no nos lo ha contado sin si hubiese estado ella aquí yo lo hubiese preguntado si realmente había dejado volar su imaginación es decir esto que te pasa muy a menudo o qué qué nos pasa a todos de repente pues como que te te emocionas mucho con algo al principio y también con las personas de puede pasar tú puedes conocer a alguien de repente se puede cruzar a alguien tuviera Itu en dos semanas que tenga cualquier cosita ya te imaginas que vas a llegar

Voz 3 06:01 mucho más claro es que me falta muchos detalles lógicamente pero ella ha dicho compartir hecho besos abrazos caricias sí que parece como un poco

Voz 0542 06:11 enamoró como un adolescente con lo que eso implica

Voz 0401 06:14 que eso sí que sabrá distinguir lo sabe está mujer de evidente que sabe cuándo está enamorada

Voz 3 06:20 claro pero ese amor de adolescente realmente es algo como que te viene como una como

Voz 5 06:24 no Álvaro

Voz 3 06:28 hola entonces claro me entiendes podemos enamorar como un adolescente efectivamente con cuarenta y cinco años también no hay ningún problema pero es verdad que puede pasar lo que tú dices Celia que a lo mejor fueran poco tiempo pero bueno es realmente da igual sea lo que ha ocurrido es que estamos chicas esta mujer estaba enamorada como una adolescente con todo esa revolución hormonal de la que hemos hablado otras veces de repente se corta que has con un lazo

Voz 2 06:51 cero porque es una droga que es una droga las hormonas de la felicidad se convierten en hormonas totalmente esa es una droga en la que quiero chutar MEDE y quiero volver a ser feliz es un síndrome de abstinencia

Voz 3 07:02 como una casa entonces

Voz 0401 07:05 un punto bueno pues qué pasa con el tiempo pasa pero fíjate la Historia di el del hombre casado que se enamora de una veinteañera la tenemos supera asimilada y además nos acostumbramos mucho es como que que nos la cuentan en casi ni no se extraña los extraño mucho más cuando es una mujer no te quiero ni contar además con otra mujer porque claro eh todos tenemos cerca a un señor de mucha más edad que que su pareja

Voz 2 07:35 bueno a lo mejor te da lo mejor el día tienes que llegar a mi edad para tener con ellos leo mucho lo que pueda comentar las las páginas rosas del país que dar menos señores empresarios tiene muchas dice hubiera sido el nombre que se enamora de un hombre

Voz 3 07:48 jovencito

Voz 2 07:49 pues si hubiese choca también eh igual menos fijaros lo menos porque también tengo más en mente esas historias sí pero cuando casadas a dos hombres casados menos pero claro no dista escandalera es la escandalera perfecta ustedes que es la escandalera de la mujer que es enamorado

Voz 0401 08:04 la persona más joven y que esa persona más jóvenes de su mismo sexo cuando hasta ahora de ella sabe prácticamente todo su entorno que es más abre esposa y ahora también amante claro y ella misma sabe eso

Voz 3 08:17 de ese misma no es como eso es lo que ha dicho de ella que se pierde como su identidad ahí de repente es como esto a quién se lo cuento y está quién se lo digo y qué hago yo con todo esto que tengo dentro o no

Voz 0401 08:25 se puede reconstruir

Voz 2 08:28 pues esto ya que me han destrozado de esta manera como pudo empezar a encontrar de nuevo a mis ganas de estar conmigo muy propio

Voz 3 08:38 menudo te valor primero tienen que pasar ese periodo de de síndrome de abstinencia del que hablábamos porque eso sí que es algo físico es una revolución hormonal que todavía está pasando en ese momento de ruptura y eso pasa con el tiempo se Weisz sintiendo peor peor peor peor peor hasta que llega un momento en que se siente igual igual igual luego ya se va sintiendo es así siempre y eso es siempre así hay peor peor y cuando ya te parece que ya no pueden estar peor

Voz 5 09:04 igual

Voz 3 09:07 lo mejor Tardà aún puede tardar meses porque detrás y cuando eso pase ya esa revolución hormonal pase entonces ya bueno yo me voy a volver a me voy a volver a encontrar conmigo misma hombre yo la verdad es que sí que recomendaría que tuviera algún tipo de apoyo sino tiene a la misma la de que en que dárselo apoyo psicológico o algo así porque estoy mucho

Voz 6 09:29 hola mucho

Voz 0542 09:31 cuando yo cuando cuando decía Celia lo de la historia de hombre que le pasa esto me da la sensación de que la carga de culpa en las mujeres con este tipo de historias es mayor si seguro no más todo el tema de la sexualidad de las mujeres siempre va cargado un poco de culpa no mejor haber pensado que a lo mejor pues bien pero me dejó llevar votaban sí sí que puede llevar mucha culpa a la culpa que lleva asociada a la sexualidad femenina les somos la culpa del avance de la culpa de una relación homosexual cuando cuál has tenido antes y me imagino que a mí no se tiene que sentir fatal

Voz 3 10:08 pero bueno pues así no estás escuchando No te sientas culpable es algo que te ha llegado y bueno pues eso te has disfrutado que ibas a hacer nunca alternativa tenías no seas has elegido toma la decisión que tienen que tenías que tomar con las herramientas que tenía en ese momento

Voz 0542 10:25 tras lo ha hecho mal camino se lo tenemos que decir eso no se hace yo estoy absolutamente en contra de la gente que no da la cara aunque él lo más mínimo de su vida se imagínate dejar a alguien no es me parece me parece una falta obstina este me tiene loca porque esto de que la gente desaparezca sin decir por qué no sea

Voz 5 10:44 pero y eso lo hace gente que no tiene veinte años ya está bien es verdad que yo tengo salud

Voz 3 10:50 eh que a lo mejor es un poco el peligro o no porque no se año no me imagino a nadie de

Voz 0542 10:55 en eso cuando leído sobre el asunto es verdad que no especificaban franja de edad pero sí hablaban de que las redes sociales facilitaban

Voz 5 11:05 apariciones quede claro es que te a contestar yo es que existe a lo mejor

Voz 0401 11:11 así exactamente como en este caso desaparecer así sin más no lo hace una persona de más edad de cuarenta y tantos años era en cuenta pero sí que es verdad que la tortura de Facebook está ahí está ahí totalmente entonces es mucho más fácil con las redes sociales desaparecer sin dejar ni rastro claro

Voz 2 11:32 es bueno recordar que yo bloqueado

Voz 0542 11:34 entera pero pensada en el grado de crueldad que te miran como este no lo sabía el grado de crueldad que implica el hecho Steen porque dejas de contestar pero no seguir estando en las redes sociales de la otra persona que eso también lo hacen personas que se dejan como pareja dejan de responder pero se siguen teniendo como amigos incluso de no me gusta bueno yo mismo Genaro John puto yo esto te puede costar la solución que son es súper maquiavélico no

Voz 5 12:04 pero a mi me gusta no se impiendo

Voz 0401 12:10 no la de su ego de fuego está destrozado a mi me gustaría saber si terapéutica mente es más fácil enmendar a la persona que es dejada o a la persona que deja porque yo creo que dejar también a alguien cuando lo quieres pero no quiere ser su pareja también es un PSOE

Voz 2 12:28 que del que es muchas veces muy difícil

Voz 3 12:31 sí hombre es más fácil es más fácil superar cuando dejas por muy duro que sea porque al menos tú tienes toda la información la persona dejada aunque sí que la tenga información siempre se intentar otras cosas sabes y entonces eso hay que trabajar mucho eso la ISI que hubiera hecho tal entonces qué hubiera pasado si no sé qué hice mañana eso estoy plenamente de

Voz 2 12:53 ha dejado bloquearla en el móvil noise

Voz 3 12:56 me llama mañana

Voz 5 12:58 dicen que mañana justo y no

Voz 0401 13:02 vamos a decirle entonces está oyente tiene que buscar a alguien o para hablar de este tema porque le va a hacer mucho bien

Voz 0542 13:08 alguien de confianza una amiga a un amigo o no sino a buscar ayuda sino verbalizar lo escribirlo con sacar a nosotras que creo que es un gesto sufre aliente un paso para totalmente

Voz 2 13:22 en el duelo también sigo dos

Voz 0401 13:25 hemos dicho también que además de poder verbalizar lo que es lo que ha hecho es innegable que tiene que dejar de torturar se con los sí sí contó con el tiempo condicional no existiría tiempo condicional para para alante hay que eliminar tres eliminarla de tu móvil de redes sociales de todos sitios porque necesitas dar un duelo y además como es el duelo del infieles mucho más complicado sí sí

Voz 3 13:54 a eso hay que cerrarlo todo a todas las redes es que cuestan montones él hemos hablado otras veces cuenta cuesta muchísimo porque la cosa de eso

Voz 0542 14:01 le bloqueo disimula ese bloqueo del móvil me llama

Voz 3 14:05 además lo mucha gente que tengo yo en consulten cuando se lo digo me tienes que borrar su número es que me lo

Voz 5 14:10 no yo ahí las es que a mí es que le bloquea da igual

Voz 0542 14:21 pero en contacto cero ese famoso de terapia es muy eso ya se me ha complicado pues no

Voz 2 14:26 ahora contacto cero para nuestra oyente ahí verbalizar los no

Voz 0542 14:30 y que siga espera arropan

Voz 0401 14:32 José con nosotras que somos Agustí esperar que

Voz 3 14:35 todo pasa y que bueno que ahora parece que están un agujero muy profundo pero que hay una luz ahí que bueno

Voz 7 14:40 en unos en un tiempo en

Voz 3 14:43 diez semana diez meses emprendió

Voz 2 14:47 se ha olvidado muchas gracias Marta Ibáñez por volver a