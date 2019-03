"Hay que hablar de cáncer y sexo"

Voz 0401 00:00 el cáncer de mama de útero son las dos patologías más frecuentes entre las mujeres que padecen esta enfermedad y sus secuelas por todos conocidas afectan a los órganos sexuales en el caso del cáncer de útero también a los reproductivos teniendo en cuenta que son también dos de los cánceres más frecuentes es lógico que nos preocupemos por la vida sexual de una mujer que ha sufrido o sufre estos cánceres buenas noches Mercedes Herrero ginecóloga y responsable de la web salud sexual para todos punto com hola buenas noches hablamos de cáncer y sexo delicado tema

Voz 1 00:41 así es pero que hay que abordarlo

Voz 0401 00:43 sí sí porque son somos demasiadas no

Voz 1 00:49 así es sobre todo porque el cáncer es una enfermedad frecuente en este tiempo pero también hay una gran durabilidad por suerte eso significa muchas mujeres que han tenido contacto con cáncer de mama ginecológico o de cualquier tipo que su vida sexual se puede ver afectada no se suele tener esto muy en cuenta muy importante

Voz 0401 01:13 durante la enfermedad doctora es posible el sexo

Voz 1 01:17 claro que sí lo que ocurre es que digamos que te pones el reto en en el tratamiento en la supervivencia la libido baja muchísimo pero siempre es posible excepto que el sexo no nos podemos centrar solamente al coito vaginal no solamente puede ser el momento de descubrir otras formas de relación sexual pero los beneficios de del contacto del sentir el cariño la liberación de endorfinas todo eso sí siempre es beneficioso

Voz 0401 01:51 durante el tratamiento cuando éste trae implícito tratamientos de quimioterapia resulta muy agresivo

Voz 1 01:59 durante el tratamiento

Voz 0401 02:01 se puede tener ese tipo de de sexuales tal de habló precisamente porque me me ha hablado doctora de la descarada endorfinas es que es una inyección de vida así dicho pero hay determinadas fases de el tratamiento de un cáncer que son especialmente agudas incluso ahí me recomienda habla de otra sexualidad es es por ahí por donde tenemos que explorar

Voz 1 02:26 yo creo que hay que ser muy muy abiertos en el sentido de adaptarse a la situación de cada mujer hay mujeres que con quimio pueden encontrase pues con muchas tenia mucho cansancio tampoco esto se puede convertir en una especie de obligación pero yo a muchas el sentirse queridas que otra personales demuestre afectó sus ganas de verla a disputar ayudamos grande a nivel emocional ahora bien hay quién prefiere darse un paréntesis pues también hay que respetarlo pero no no es habitual que este tema se trate en las consultas

Voz 0401 03:10 bueno en las consultas no es sin embargo en los cánceres masculinos sí porque una una de las prueba

Voz 2 03:17 las inequívocas de que todo habían después de

Voz 0401 03:19 es un tratamiento de cáncer de próstata es precisamente la respuesta sexual de esa persona de ese hombre a las mujeres cuando hemos hablado con una mujer que ha pasado por un cáncer siempre le preguntamos en algún momento los médicos tardaron de tu vida sexual siempre dicen que no

Voz 1 03:38 que no es así porque puede más el el prejuicio o incluso la falta de de conocimiento pensemos que durante el tema tratamiento los que lideran el control y las pautas son los oncólogos médicos o de radioterapia que digamos que el tema sexual lo tienen como como algo accesorio oí que tampoco tienen preparación para abordarlo de de una forma eficaz y no pocas veces es como Casino preguntamos para no meternos

Voz 0401 04:09 de berenjenales Canarias

Voz 1 04:12 sin embargo las mujeres cuando les das la oportunidad de que te cuenten es como que se les abre un nuevo mundo y una liberación a a porque muchas veces son miedos ni siquiera un cambio físico lo que las estoy pidiendo

Voz 0401 04:28 todo esto es todo esto que estamos hablando doctora eso en un apunte porque realmente lo que ocurre es que salud sexual para todos ha preparado unas jornadas específicas de este tema no es así

Voz 1 04:40 así es la verdad que la idea primera o del proyecto salud sexual para todo será más dirigido a la población joven como prevención y también adultos para que se formaran poder ayudar a sus hijos pero lo que no ha ocurrido es que las mujeres con cáncer han empezado a demandar una asistencia específica y que ellas también tenían problemas y entonces hicimos un taller piloto en octubre a modo de prueba y la verdad es que fue un éxito enorme lo hacemos con con nuestra psicóloga que también es sexóloga de formación con una paciente que se muy advierte que le gusta compartir sus experiencias hacemos una pequeña parte teórica y luego preguntas en directo

Voz 0401 05:26 cómo consiguió mi plaza

Voz 1 05:28 pues nada escribiendo al correo que aparece en la web impidiendo una plaza para acudir a ver tres sedes tres días en los hospitales Montepríncipe Sanchinarro Rocío y en ella hay Puerta del Sur de Móstoles al final la última semana de marzo y la primera semana de abril

Voz 0401 05:48 imagine doctora que mañana me diagnosticaron cáncer de útero esperemos que no pero pero esto no pero estoy en el lote estrenen lo tomas soy mujer aunque el bombo por eso soy mujer estoy en el lote acabó entra una de sus jornadas aunque acabe de empezar mi odisea me recomienda asistir

Voz 1 06:11 si El saber no ocupa lugar ya lo dice el refrán español tuvimos la otra vez fue muy de interacción hubo una cosa muy curiosa preparamos un sistema para preguntas sin ánimo porque nos parecía que quizá era la forma para que todo el mundo se sintiera libre a preguntar que nadie preguntó en anónimo es decir se generó una complicidad muy especial entonces hubo en esa él ese taller piloto mujeres que estaban recibiendo el tratamiento recién operaba ellos confiesan que les puede mucha ayuda también ver la experiencia de de mujeres que llevan más tiempo y de que eso se pueda abordar y que tenga solución por supuesto que sí

Voz 0401 06:57 conforme hablamos del sexo menos menos pudor tenemos de tarde tener descubrir qué es lo que queremos es donde podemos conseguirlo era Mercedes Herrero ya sabe usted que yo siempre a sus pies que es un placer hablar hablar con ustedes si hablar así de claro todo sobre sexo un abrazo muy fuerte y muchas gracias