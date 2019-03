"Ser poliamoroso es una opción, no es mejor ni peor que la monogamia"

Voz 1 00:00 no te puedo con revender

Voz 3 00:12 a veces aunque algunos no lo creo sucede que alguien se enamora de dos personas que de vez conocemos más detalles de lo que es una pareja abierta ahí poco a poco vamos diseccionar no pues cómo queremos que sea nuestra relación de pareja establecemos nosotros los límites establecemos nosotros los contratos establecemos nosotros la promiscuidad que queremos que podemos llevar en esa relación aunque no lo crean hay personas que lo que quieren ampliar es su proyecto de vida en común no quieren una relación abierta lo que defienden es enamorarse de dos personas buenas noches Miguel baja Lumen o la Celia buenas noches como eres sexólogo cómo estás superpuesto en el tema del amor porque eres la persona con la que más se ha hablado de Polly amor nunca existen personas que se enamoran de dos personas efectivamente

Voz 4 01:08 osea uno de los mitos es que es imposible enamorarse de dos personas a la vez si es posible lo sea quiero decir ahí están las pruebas no con la incapacidad de nada

Voz 3 01:20 la capacidad de amar no no no tiene por qué te

Voz 4 01:22 el límite de que sea hacia una única persona no eso es posible las dos cosas enamorarse dos personas a la vez amar a dos personas a la vez enamorarse de una mala la otra hay muchas combinaciones posibles vamos a hablar con una persona que tú conoces que está muy lejos muy lejos porque buenas noches Juliette free

Voz 5 01:43 hola tuya pasaste hace tiempo

Voz 3 01:46 programa pero hemos recurrido de nuevo a ti porque bueno nos parece es que ese es el ejemplo perfecto de un tipo de relación en la que no hay

Voz 5 01:55 no es así es tendrás cuéntame cómo es tu familia

Voz 6 02:01 los hijos con mi marido hace veinte años y también con otra mujer durante once años ahora hemos estado juntos y tenemos una hija de diez años Maya

Voz 3 02:15 vaya vaya tiene dos madres au tiene un par tiene un padre y una madre como legalmente cuál es la situación

Voz 6 02:24 tiene una mamá allí un Bami como dicen en Inglaterra lo mi mamá

Voz 5 02:30 muy bien Miguel

Voz 3 02:34 esta estructura familiar aquí parece que podría vamos a hablar de ella como hablamos con Juliette que esta es la segunda vez que viene a contarnos cómo su familia aquí te parece que en una sociedad como la nuestra la española

Voz 4 02:46 es todo es factible es complicado porque eso tenemos como una cultura familiar muy fuerte que además nos diferencia bastante de de culturas anglosajonas con lo que entonces todas esas relaciones familiares son muy vertebradores de todo el proyecto de vida en general no sólo el de pareja y eso complica bastante las cosas el eso como por ejemplo salir del armario o siempre hay un armario hay un montón de ellos y la la cuestión es de cuales sales de cuáles no de cuales puede salir en él no sólo en nuestro país sino en el sur de Europa es bastante complicado el el llevarlos a la práctica realmente vive una manera idealizada Se puede llevar pero hay que tener en cuenta estos factores different

Voz 3 03:39 Díez cómo es tu vida a la gente a tu alrededor tú lo tienes en secreto la gente sabe cómo es tu estructura familiar

Voz 6 03:47 sí toro todo el mundo sabe no es un secreto muy bueno se cura que seguro que dicen cosas que no sé cómo se dirige mi española ya lo voy perdiendo suena Holanda ahora pero a Brooke hablan sobre nosotros pero todo el mundo sabe no dicen nada a nuestras caras sabes

Voz 3 04:10 porque claro es verdad es Juliette vosotros vivisteis envisten Holanda pero ahora mismo te estamos llamando y está Senasa que es en el sudeste de Estados Unidos en La casa de tu madre no es verdad

Voz 5 04:19 sí que dice tu madre tu modelo familiar