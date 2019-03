Contigo Dentro: Hipersexualidad, anticonceptivos, un bulo del VIH y Michael Jackson

Voz 1 00:00 uno uno cero

Voz 4 01:00 es más que probable que las últimas semanas hayan sido alertados de la supuesta nueva moda entre hombres homosexuales gays que literalmente buscan Elbicho Elbicho no es otro que el virus del VIH según la información que circula algunos necesitan tentar a la suerte les pone según cuentan lo que ese polvo supongo entre la mucha literatura que circula al respecto hay entrevistas en las que alguno dicen que se anuncian un portal de intercambio sexual muy conocido reclamando seropositivos para tener sexo sin protección su argumento es que quiere la adrenalina hasta las orejas después de tantos años protegiéndose por miedo al sida su argumento es que ahora mismo con la carga médica que dispensa la Seguridad Social

Voz 5 01:50 basta con que dediques para que no te muevas

Voz 0401 01:53 la peligrosa moda titula

Voz 4 01:56 casi parece que los homosexuales de todo el país se han lanzado al sexo sin protección alguna infectando se infectando a diestro y siniestro por mucho que parezca Wikipedia el nombre que le han dado a la actividad sexual Bach Chase sin sepan que no existe tal moda ni siquiera ha subido el índice de infectados pero el caso es volver a decir lo que son capaces de hacer toda esta panda de marcas lo en realidad no es nada más que eso buscar que hagamos clic cuando nos asustamos al leer el escandaloso titular en Internet que la vida liceos que pase al Whatsapp de un montón de personas que se exija señalando a los de siempre dudo mucho que los homosexuales sean quiénes sean vayan a poner en riesgo su salud o la de los demás si alguno que sí que lo hace que lo mismo lo hay es tan anecdótico que llamar moda a un hecho aislado es algo más que exagerado

Voz 6 03:00 pues sí que cojamos con pinzas estas noticias y a las personas

Voz 4 03:05 Dios de comunicación no políticos que se apoyan en esta mierda de información

Voz 0401 03:10 para cimentar sus argumentos ya lo dice el refrán exagerar y mentir por el mismo camino suele

Voz 9 03:32 el gol

Voz 5 03:42 buenas noches Elia Fernández Granados Granados buenas noches que hoy es uno de las pocas veces que empezamos en órdenes maravilloso pero ahora sí sí sí que gusto empezamos no creo que sirva de precedente pero bueno no no va a servir en absoluto de precedente pero me encanta que sí yo creo que que sienta las bases bien

Voz 0542 04:03 una semana más nos adentramos en el mundo de los neologismos y los anglicismos de cara

Voz 5 04:08 pero sexual porque esto es una especie de academia lingüística haber sido una vez comencemos Álex Grijelmo para hablar con nosotras de sexo consentido pero tampoco lo hemos intentado bueno bueno yo sabes lo pesada que puedo llegar yo a ser conciertos equipos de fútbol os insistiremos

Voz 0542 04:27 una vez más han sido los responsables de le heló la marca de juguetería erótica los encargados de enseñarnos algo más porque han querido destacar tres practicas sexuales no convencionales que están llamando la atención ultima

Voz 5 04:39 nunca los espérate que junto a nunca porque yo te digo que de tres sabíamos o le vale

Voz 0542 04:49 la primera es el Cuco El Cuco

Voz 5 04:51 claro ya estamos con los anglicismos jodido lo llevó Cuco al

Voz 0542 04:55 consiste en que una mujer con pareja mantenga relaciones

Voz 5 04:58 tercero de forma consentida distintas variables

Voz 0542 05:03 por lo general la mujer cuenta su pareja lo que ha experimentado en este encuentro pero en otros casos la otra persona juega el rol de

Voz 5 05:10 espectador de la interacción si estamos hablando de que yo de que alguien sea cueste con yo que estoy casada tú te acuestas con algo otros listín gratuito si bien patillas está allí presente en cuerpo presente vale son las después del vale ido yo después yo después siempre de acostarme con este señor señora entonces yo digo patillas despierto yo tengo una lista de los cinco permitidos que debemos hacerles es decir si yo me tiro a Sébastien Chabal ex jugador de rugby ex ex capitán de la selección de rugby francesa

Voz 0401 05:45 si uno de los segunda tercera línea más impresionantes que yo he visto en mi vida yo tengo dicho ya que si yo consigo

Voz 5 05:52 tirarme no conforme llega a casa tengo que despertar al patillas si decirle patillas me he tirado a Sébastien Chabal y él me tiene que aplaudir pues esa

Voz 0542 06:00 un poco la idea pero dando un paso más utilizando es un relato para él

Voz 5 06:06 excitar los ánimos después hombre yo creo que sí le digo al patillas que me he tirado a Sébastien Chabal hombre es que tú sabes lo que no ha enseñado un buen muchacho

Voz 0542 06:17 bueno tú sigue suspirando la segunda es el PP que ya hemos hablado aquí de El ex recordamos a que no ha que no lo escuchara un intercambio de roles en el que las mujeres realizan una penetración anal al hombre ya sea con algún juguete erótico o con el no

Voz 5 06:34 entonces por qué cada vez

Voz 0542 06:38 es más conocía esta práctica porque el placer es doble por un lado estamos estimulando ese desconocido punto pe que cada vez más hombres se atreven a probar y por otra la mujer se permite adoptar esos roles más dominantes que gustan tanto a ellos como ellas se sientes poderoso entonces el palmeo ya sabemos cuál es la reticencias de los hombres a que se se simplemente se me lo ves y te iba a decir echábamos esos prejuicios siguen estando los ánimos

Voz 6 07:11 sólo lo de por detrás ni el pelo de una gamba eso ya estaba esperando te que esto ya

Voz 0542 07:18 por último la tercera estas practicas en auge es el phishing que es la introducción del puño en la vagina y en sus casos más extremos en Elano hacen hincapié en leerlo en este caso de las precauciones que hay que tener a la hora de llevar a cabo estas prácticas claro porque ya existen claro que me acuerdo te acuerdas de él Salónica

Voz 10 07:42 Tico de Barcelona

Voz 0542 07:43 sí sí Bates aquel percutió por si yo me da un poco fue miembro debe saber lo que pasa lo que pasa

Voz 10 07:52 conocimos una pareja deliciosa sí

Voz 0542 07:54 pero pero bueno precisamente esa pareja que practicaba footing practicaba penetración táctica practica a práctico practiquen de practicar no digo practicaba en aquel momento son personas que lo han hecho muchas veces de manera profesional con todas las precauciones necesarias el entrenamiento los lubricantes todo entonces esta gente que se inspiran en el porno decide hacerlo en casa habría que ponerles el el CAR

Voz 6 08:19 delito de tengan cuidado recomienda no prácticas en este caso Bollit ideal

Voz 0401 08:27 estas tres prácticas cuál era la que tu manejábamos El Cuco eh abre porque lo que nos había será la denominación en sí claro pero en ha habido Cuco Baena haya sido nunca yo tampoco ha habido nunca alcohol pero sabías que esto existía no

Voz 0542 08:39 hombre claro hemos tenido muchos testimonios aquel acuerdo

Voz 0401 08:42 te acuérdate de esas parejas

Voz 0542 08:44 había una que no sólo disfrutaban viendo que se costaba con otras personas sino que el disfrutaba cuando se sustituía con otras personas

Voz 10 08:57 que de todas formas ojalá que no se esté escuchando sea de los que se excita cuando vea su pareja con otra persona

Voz 0401 09:05 Nos cuenta un poquito más porque creo que es un tema que no andamos

Voz 10 09:11 porque a la gente le cuesta mucho reconocer estas prácticas sexuales y me consta que existen tanto Celia antes de ir te escucha

Voz 11 09:20 buenas noches hoy en el planeta existimos más de siete mil seiscientos millones de seres humanos esto quiere decir que probablemente existan más de siete mil seiscientos millones de formas preferencias y hábitos sexuales el sexo aparte de ser un elemento lúdico muy importante en nuestras vidas es un elemento clave nuestra salud física y mental por eso inmigrante enhorabuena a Celia ya Elia por la labor fantástica en de evangelización que estáis haciendo con este programa deseo poder escuchar todavía los miles de millones de temas que el sexo no ofrece un fuerte abrazo de un oyente anclas llegado muy adentro

Voz 0401 10:03 a qué bonito que bonito y encantado en la reflexión que ha hecho tan acertada atan con tanta mesura además citan también explicada jo pues muchísimas gracias por por abrirse así de esta manera encantan Canalis sobre todo por tomarse la molestia de mandarnos un mensaje de voz que quiérase o no iría siempre bien cuando alguien nos arropa de esta manera

Voz 0542 10:27 totalmente además de verdad que mucha gente me pregunta Oye no se acaban los temas no se no sacaba ni tenemos siempre muchísimas perspectivas y formas de abordarlos distintas para que sexo sea hombre

Voz 10 10:42 un tema interesantísimo pero sobre todo en los acaban los temas porque cada vez más son ellos los oyentes toda la gente que tenemos alrededor los que llaman a nuestra puerta contigodentro

Voz 0401 10:53 arroba Cadena Ser punto com dicen

Voz 10 10:56 oye tengo una duda ya que a ti no te da vergüenza porque no me una preguntas total muchísimas gracias

Voz 0401 11:15 normalmente hablamos de temas sexuales relacionados más con la falta de ganas que con la sobredosis sin embargo hay personas que les pasa justo lo contrario la hiper sexualidad se manifiesta de muchas maneras

Voz 4 11:31 todas terminan siendo problemáticas

Voz 0401 11:34 buenas noches Carolina Armero sexóloga y frecuente en este programa cuando empezamos a hablar de que tenemos un problema de adicción al sexo

Voz 13 11:45 hay mucha gente que te llama ya predispuesto no tiene esa esa adición tener un exceso de sexo no es una adicción eso hay que dejarlo claro cuando se genera una adición cuando es problemático para tu vida es decir cuando dejas de hacer cosas por recurrir al sexo y hay muchos tipos de adicción además puede ser adicción a tener relaciones sexuales puede ser adición a la masturbación puede ser adicción a ver pornografía hay muchos tipos de de de adicciones dentro del campo de las eso elogiado

Voz 0401 12:17 cómo es la vida sexual de una persona que efectivamente tiene un problema por exceso de cualquiera de las vertientes que me has contado

Voz 13 12:26 al final es frustrante porque en ese momento se convierten placentero no pueden dejar de hacerlo cosas como al final es como una droga no hablando hablando en plata sí que es verdad que cuando una adicción a la pornografía e les afecta sus elecciones y a sus relaciones en pareja

Voz 0401 12:44 no sólo jazz hubiera cotidiana es decir a gente que la gente que que esa dictada al porno realmente después lo que pasa es que lo manifiestan su propia selección muchísima gente se mucho

Voz 13 12:54 Gemma agentes más creo que va a ser uno de los problemas del futuro porque hay mucha gente adicta a la pornografía y luego no son capaces de usar esta parcela cerebral que tenemos era imaginación sexual claro y es muy difícil decirle a tu pareja que bueno no sería ningún problema pero siempre de tener que tener porno de fondo para llegar a excitar que no son un problema que afecta directamente a la erección la podemos perder en cualquier momento o incluso no conseguirla

Voz 0401 13:20 hace

Voz 10 13:20 pero sexualidad a las personas que rodean a la persona que padece híper sexualidad

Voz 13 13:28 les afecta irme en muchas ocasiones no se enteran no sentir hay en muchísimas ocasiones la pareja no lo sabe pierden de horas de trabajo pero no el tiempo que están con su pareja yo por ejemplo tengo en consulta a una pareja que ella piensa que él tiene un problema de erección pero que es por estrés laboral cuando en realidad eh claro secreto profesional yo cuando le le veo a él lo que tiene es una adicional a la pornografía importante entonces no consigue esa erección o en otros casos no consiguen ella acumular es decir sería una eyaculación retardada

Voz 14 14:02 hay hay en estos casos

Voz 10 14:05 los tú por un lado habrá

Voz 13 14:07 con ella por otro lado hablas con él yo las terapias de pareja siempre las hago por separado siembre porque bueno es algo que no suele hacer a la gente pero cuando viene la gente a consulta por Terapia de pareja si yo tengo a mi pareja al lado no soy sincero cien por cien por mucho que diga si nos contamos todo no lo mismo terminase

Voz 0401 14:27 dándote F por cualquier cosa no

Voz 13 14:30 efectivamente entonces hay veces que las parejas no lo saben cuando la pareja lo sabe buenos y es una adicción a la pornografía no suele afectar tanto cuando una adicción a la masturbación a las relaciones sexuales nunca en las relaciones sexuales en París me empiezan a afectar la autoestima de la de la pareja no porque yo no les cito porque prefiere tocarse etcétera no entonces al final la persona que la sufre es muy es muy triste para él no para ella porque no pueden controlarlo

Voz 0401 15:00 más mujeres más hombres da lo mismo hombres y mujeres podemos cualquiera ser adicto

Voz 10 15:06 el sexo cualquiera puede ser adicto al sexo

Voz 13 15:09 que lamentablemente la adicción al sexo masculino ha estado súper justificada toda la vida cierto la femenina eran Info manía para mí eh aquí mucha gente Meira que no está de acuerdo para mirar informaría no existe es decir si existe el ánimo manía sí que tendríamos que normalizar que sí que hay una palabra que que se refiere al edición masculina pero no se usa es decir están de desuso entonces la adicción estamos expuestos todos es más en consulta vienen en cada vez más hombres sí que es verdad que la mujer le cuesta todavía contarlo no que que tiene este tipo de adicción a muchas mujeres adictas a la pornografía inocuas

Voz 0401 15:45 que está ellas porque antes me hablabas de que nombres una adicción al se

Voz 10 15:49 eso podría repercutir

Voz 0401 15:51 en su silla acumulaciones en sus en sus direcciones en una mujer a mí como me afectaría no llegarían al orgasmo

Voz 13 15:58 acabaría por no llegar al orgasmo solamente en las masturbación es en las que de fondo tuviera esa esa pornografía

Voz 0401 16:04 es decir yo ya relaciono esas imágenes eróticas sexuales sí con un contenido determinado es como el único vehículo para mi propia

Voz 13 16:12 hacía eso es al final nos hemos vuelto muy cómodos y estamos atrofiado literalmente la parte del cerebro que hay que afecta a la imaginación entonces todas esas adicciones o una adicción a la masturbación femenina por ejemplo que también puede pasar que al final no nos hacen eran ese trauma osea que tú te más turbios mucho que ver mucho porno mientras que no te afecte mientras que no te afecte a tu vida cotidiana no sería una adicción es desleal puedes mantener el nivel cada uno tiene su propio nivel Hinault por eso es adicto en la el es cuando te afecta a tu vida a tu vida diaria

Voz 10 16:45 me pregunto consulta me dices que tengo un problema de adicción al sexo de híper sexualidad por dónde empezamos

Voz 13 16:53 bueno lo primero lo mismo hablar un poquito con la persona ver un poco cuando empezó porque siempre

Voz 15 16:59 sí

Voz 13 17:00 empieza por algo esas la hay una razón hay una razón eh pues puede ser pues familiar puede ser estrés laboral al final dan nos tenemos que dar cuenta que en el caso de la mujer en la liberación de oxitocina es un relajante y en el caso del hombre la liberación de ser otro Nina en principio buscamos eso para quedarnos relajados ante pues igual que al final es está es triste pero al final es como una adicción al alcohol no sabría estamos esa calma

Voz 0401 17:28 como me lo estás contando que efectivamente las hormonas que suben es oxitocina hay serotonina dependiendo si somos hombres y mujeres

Voz 10 17:36 es que lo que pasa es que ese confort que te dan es de repente ese

Voz 0401 17:42 qué subidón esa esa

Voz 4 17:45 placidez

Voz 13 17:46 eso es como una droga es una droga ahí al final al principio digamos que el usamos de forma puntual e pero luego lo usamos para solucionar todos nuestros problemas y luego se convierte en una adicción es decir ya lo necesito muchas veces al día estoy en el trabajo tengo que salir para hacerlo llega momento aunque no voy al trabajo porque necesito eh bueno pues consumir no digamos pues así entre comillas

Voz 6 18:10 ponerte ponerte a hacer algo necesitas ponerte

Voz 10 18:15 ya hemos pasado esta fase por donde me

Voz 6 18:18 anda Art tarea voy a tener que aprende

Voz 0401 18:21 era hacer cosas cuáles van a ser los deberes

Voz 13 18:24 bueno yo siempre mando tarea en la consulta siempre estoy un poco hay mucha gente que me está oyendo me dice que soy un poco sargento pero al final si quieres cambiar algo contra el club y que tienes que hacer algo si si no está haciendo lo mismo a estar igual que antes y entonces hay que hacer cambios yo mando ejercicios físicos normal aunque parezca contradictorio de masturbación así es decir si mandamos ejercidos de masturbación para dosificar esas masturbación es es decir no hay que cortar de raíz el dejar de masturbarse o el dejar de tener relaciones sexuales sino que hay que dosificar las eh hay que aprender a darle la orden a tu cerebro cuando esto llegue pues va a ser súper placentero no hace falta que dentro de cinco metros lo vuelvas a hacer es decir irá alargando esos tiempos poco a poco progresivamente se mandan ejercicios de masturbación si hay pareja se mandan ejercicios en pareja si es una adicción al sexo se corta progresivamente el consumo de pornografía y aparte esa trabaja de forma psicológica lógicos allá fichas etcétera ver un poco que represiones les ha les ha ocasionado qué problemas les ha ocasionado el reducir los consumos y pues ir un poco trabajando cada cada semana o cada quince días con ellos

Voz 10 19:37 no se nazi Per sexual osea hace uno se hace uno a ver qué componentes pueden

Voz 13 19:47 hombre más hay una cosa muy Melitón Tom no hay una cosa importante que no se nace híper sexual pero sí se nace con una predisposición dispuesta al sexo que otras personas eso es la realidad porque hay mucha gente en el caso de las mujeres por ejemplo como es mi caso eh que no liberamos la oxitocina de forma natural entonces pues para dormir todos los días tienes que tener una masturbación tienes una apetencia mayor al sexo eso es diferente de la de la de la adicción sea así que es ver pasar también en caso de masculinos a la pasa también en hombres que no liberan esa serotonina la serotonina se libera con el sexo y el deporte por eso también hay mucha gente que hace muchísimo deporte no para para captar a ponerse en situación

Voz 6 20:29 para poner eso es entonces

Voz 13 20:32 final yo creo que ahí sí que se nace con esa disposición pero la el exceso o cuando ya llega a ser un problema es que se hace es decir el cuerpo empieza a demandar tú le ofreces demanda ofreces hasta que se convierte pues en un círculo vicioso que puede ser ya dificultoso para tu vida

Voz 10 20:49 soy adicta al sexo voy a tu consulta tratas lo solucionamos me tiró el tiempo que haga falta de verdad súper disciplinada estoy ya totalmente repuesta puede volver a caer por supuesto por supuesto es una edición como cuál

Voz 13 21:07 por otra ni come a poder proteger para no volver a caer al final lo más importante en las consultas sea de lo que sea yo siempre cuando estamos en la primera o la segunda consulta que yo he dado bastantes ejercicios es la conciencia tú tienes que ser consciente consciente de lo que te pasa una vez eso ni una vez que ya eres consciente se trabaja diferente porque hay veces que la gente viene a consulta por la pareja por la familia yo no les habernos que no les atienda les atiendo en la primera sesión pero luego no tú tienes que querer trabajar tú mismo porque es una de las claves para no recaer

Voz 10 21:42 claro cuán importante es la gente que nos rodea para quitarnos esta adicción puf

Voz 13 21:48 muy importante muy importante sobre todo natural Izar porque muchísima gente que tiene adicción al sexo no lo cuenta ni siquiera en su círculo más cercano porque van a pensar que están enfermos que son lo peor las cosas que a mí me dicen en consulta que yo digo bueno pues tampoco cuántas veces me habrá sonaba el teléfono y me han dicho Karol Armero si soy un pervertido eso es una frase que a mí me me impacta porque yo siempre conteste digo que es para ti ser un pervertido porque a lo mejor para tu entorno ser un prometido es una tontería lo que para mí es una tontería mejor dicho no claro entonces el el entorno afecta mucho aquí afecta a la vez nos puede apoyar

Voz 10 22:28 tú crees que en el caso de de ser adicto al sexo de de de que ya esté estemos en tratamiento conviene que que a la gente de nuestro alrededor lo sepa sea consciente y podemos participar con ellos de nuestra recuperación

Voz 13 22:43 depende de la cercanía la confianza que tengas con esa persona sinceramente hay mucha gente que es muy cruel pues esa es la realidad Si se lo contamos a una persona que no es la más cada o que a lo mejor pues de forma inocente si se hace una broma o en medio de una terapia igual nos puede afectar y eso nos puede hacer bajar bastantes escalones de los que hemos avanzado te sí que hay que contárselo a la familia más cercana si tú tienes una pareja estable yo creo que sería ideal que lo compartiese con esa persona aunque yo siempre respeto la enorme y usted no quiero compartirlo con nadie no hay problema usarse se trabaja desde la intimidad pero es importante tener un apoyo

Voz 10 23:23 por qué no juramos efectivamente eso no

Voz 13 23:26 no tiene solución nunca vamos a ha yo no a una persona dictarse crono le voy a poner a cero sexo porque ellos no tildada de acuerdo en que la gente tenga relaciones simplemente algo que no te incomode que puede que para otras personas puede seguir siendo un alto nivel sexual pero si tú puedes hacer tu vida normal sería algo totalmente

Voz 10 23:46 es importante que encontremos nuestro punto idóneo de frecuencia sexual de intensidad

Voz 0401 23:52 y que conforme voy hablando contigo siempre

Voz 10 23:56 lo que uno de nuestros grandes problemas es que no nos queremos conocer a nosotros mismos

Voz 13 24:01 eso vamos seguro no nos queremos conocer y luego empatar con nuestra pareja y que nuestra pareja tenga el mismo nivel eh que nosotros sexual es súper difícil es muy muy difícil entonces para eso está la el conocernos y el tener esa la masturbación no que es es ese angelito no es que sí

Voz 6 24:18 no podemos recurrir que viene nuestra cama efectivas

Voz 13 24:21 el efectivamente

Voz 0401 24:22 que Carolina Armero que bueno es que cuando hablamos de de temas más serios más un poquito menos agradables que cuando nos reunimos para contarnos maravillas del sexo seas capaz también de de tranquilizarnos de esta manera muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros siempre uno de los temas por los que más nos preguntan es por el tema de cómo no me quedó embarazada el tema de la anticoncepción es evidente que nos interesa ya que no siempre es sexo tenemos también que decidir cuándo queremos ser padres y cuando no así que decido llamar a Abel renuncio que es ginecólogo y que está en Radio Castilla Cadena SER Burgos

Voz 10 25:16 para que le hemos bien todo esto que tenga que ver con los anticonceptivos le parece bien a usted doctor

Voz 0401 25:24 el renuncio

Voz 8 25:25 me parece estupendamente Celia

Voz 0401 25:28 no sabemos tanto de anticonceptivos como queremos verdad

Voz 8 25:31 pues realmente no realmente a nivel de la sociedad hay no sé si bastante desconocimiento pero por lo menos una carencia bastante importante y unas ideas erróneas unas ideas falsas implantadas bastante generalizadas

Voz 0401 25:45 vemos que la píldora es el anticonceptivo hormonal más empleado no es el Lántica

Voz 8 25:51 de tipo hormonal más empleado pero no el anticonceptivo más empleado

Voz 0401 25:54 cuál es en activo más empleado

Voz 8 25:57 el preservativo el preservativo que lo utilizan

Voz 0401 25:59 básicamente los jóvenes no es así

Voz 8 26:02 pues jóvenes y no tan jóvenes porque esa es otro de los falsos mitos son falsas creencias realmente el preservativo si vas analizando las diferentes franjas de edades en las que se utiliza es el anticonceptivo mayoritario quitando una franja entre los veinticinco treinta años que sería la píldora anticonceptiva en el resto de las franjas por edades el anticonceptivo más utilizado es el preservativo

Voz 0401 26:25 y además sabe todo el tema de las enfermedades transmisión sexual casi mejor que también nos planificamos bastante

Voz 8 26:31 pues casi mejor el nombre método

Voz 0401 26:34 sin embargo hay mucho es gente que cree que la píldora es el método más eficaz a ti te lo parece

Voz 8 26:41 es un método bastante eficaz si se utiliza bien sino hay errores sino y fallos es un método bastante eficaz el la eficacia los anticonceptivos se mide mediante lo que se denomina el índice de Peral qué es el número de embarazos no deseados que hay un fallo o no o mejor dicho no planificados por cada cien mujeres durante un año la píldora estaría en un cero coma tres por ciento

Voz 0401 27:09 no está mal no está mal no está mal

Voz 8 27:11 mal hay algunos mejores es

Voz 0401 27:14 dining uno que se llama viejo mejores

Voz 8 27:16 mejores incluso básicamente los que no requieren una implicación muy directo muy constante de la usuaria como por ejemplo hundió hormonal o un implante subcutáneo anticonceptivo de ambos ambos bajan un poquito esa cifra

Voz 0401 27:32 que eso es muy también son más cómodos por lo que tú me dices no un DIU yo me lo coloco y durante el tiempo que tendrá el Duri el digo yo estoy usando un anticonceptivo que es eficaz

Voz 8 27:42 exactamente exactamente sin necesidad de una interacción directa o diaria o semanal

Voz 10 27:48 mensual

Voz 8 27:50 como si que tiene por ejemplo el parche o el anillo anticonceptivo sino que esto es una es una duración a largo plazo son lo que se denominan pues los anticonceptivos reversibles a largo plazo

Voz 0401 27:59 vamos a hablar de los parches maravilloso mundo de los parches los parches cada cuánto tiempo te tienes que poner un parche hormonal para que funcione como método anticonceptivo

Voz 8 28:09 los parches son semanales están diseñados con una utilización semanal se cambia cada semana durante tres semanas hice hace una semana de descanso

Voz 0401 28:19 in necesito receta para usar estos parches

Voz 8 28:23 necesita bueno necesitaré una prescripción médica una recomendación médica receta no están financiados en la mayoría de los sistemas sanitarios pero sí que es aconsejable por lo menos pues una prescripción médica

Voz 0401 28:35 vale que vaya a mi médico por lo menos me quiero poner los parches de mi usted un papelito que lo pongo

Voz 8 28:40 eso es eso es básicamente para que el médico pues pueda constatar que no hay una contraindicación en la utilización de los anticonceptivos hormonales combinados en general y que pues no hay un problema que vaya a dificultar lo como una tensión arterial Bada como una obesidad Venice masa corporal elevado un problema ginecológico de otra índole que contaba indica el uso de anticonceptivos hormonales en general

Voz 10 29:05 los anticonceptivos hormonales son

Voz 0401 29:08 te tengo que estar con esto de la alarmista en el móvil para acordarme de tomar vuelos todos los días

Voz 8 29:13 sí son orales los orales son diarios entonces sí que la eficacia se basa en parte en un buen cumplimiento del metro

Voz 0401 29:21 todo sea la píldora anticonceptiva Ximena tengo que tomar todos los días

Voz 8 29:24 todos los días y a ser posible a la misma hora puede haber alguna alguna pequeña variación pero sí que esas recomienda ser bastante constante en cuanto a la hora de de la toma

Voz 0401 29:36 hay con esto está anticonceptivos hormonales

Voz 10 29:39 es

Voz 0401 29:39 tienes la regla pues

Voz 8 29:42 habitualmente tienes la regla el tema de la regla es un poco es un poco diferente creo es un concepto diferente el que se tiene cuando estás utilizando un anticonceptivo hormonal porque la regla que tienes una regla un poco artificial entre comillas sino regla porque privación hormonal estás tomando una medicación hormonal durante tres semanas habitualmente en la semana de descanso semana de Placebo hay normalmente tienes un pequeño sangrado usando artificial que muchas veces y conforme las utilizando los anticonceptivos a más largo tiempo se suele reducir el por ejemplo si continúa utilizando un anticonceptivo al año pues hay un pequeño porcentaje de menos rea de no tener regla que puede ser con los anticonceptivos orales uno por ciento Si vas ampliando los años de uso del anticonceptivo pueden llegar unos años aun dos dos diez por ciento de mujeres que se quedan sin regla y luego otro tema es si es imprescindible necesario tener la regla que también es un tema no muy debatido porque es desconocido entonces es algo que sorprende cuando lo comentas en la consulta cuando lo comentas a las usuarias futuras usuarias que realmente el hecho de que tenga la regla va a depender de ese descanso que hagan

Voz 0401 30:58 es decir que si yo no lo hago eso es que si no

Voz 8 31:00 hace es el descanso no vas a tener es exagerado

Voz 0401 31:03 sí sí no quiero tener sangrado puedo no descansar

Voz 8 31:07 puedes no descansar de algo que se ha hecho habitualmente aunque sea pues anteriormente con cualquier anticonceptivos es decir por motivos de profesionales y cualquier motivo que interesa a la mujer no tener la regla en ese momento habría o saltarse la semana de descanso de Placebo enlazar con un nuevo una nueva tanda un mes anticonceptivos incluso están saliendo anticonceptivos diseñados con otra pauta es decir diseñados con pautas por ejemplo trimestrales con idea de tomar un anticonceptivo durante tres meses redondeando más o menos por no entrar mucho en en detalles más específicos tener una regla a los tres meses

Voz 0401 31:48 bueno no está mal claro

Voz 8 31:50 qué o con una pauta flexible también que en un anticonceptivo que puedes tomar realmente son ciento veinte pastillas tienes que tomar obligatoriamente entre la pastilla primer el la veinticuatro y a partir de entonces podrías hacer un descanso cuando quieras cuatro días de descanso tener la regla o llegar hasta los ciento veinte días ahí en ese caso pues descansar cuatro días pasado los ciento veinte días

Voz 0401 32:13 una de las cosas es que siempre de las que siempre se habla cuando hablamos de personas que toman la píldora dicen siempre hay es que los anticonceptivos hormonales vas a tener unos problemas que te vas a deprimen ir basan gorda en problemas en la piel Se te vas a quedar sin deseó

Voz 8 32:31 pues digamos que todos esos conceptos muchas veces entrarían dentro de lo que hablamos al principio de falsos mitos que rodean la anticoncepción hormonal es decir no está no está demostrado que haya una una influencia como comentabas pues ni alteraciones del estado de ánimo que incluso suelen mejorar los cambios síndrome al que pueda haber sus alteraciones no hay un aumento de peso significativo problemas en la piel puede ser incluso el efecto contrario es decir pueden mejorar estados de Agnes absolutismo Estados derivados de uno mentó de hormonas masculinas así simplificando un poco que se normalizará sean con el uso de de un anticonceptivo hormonal en cuanto al deseo tampoco está demostrado no hay estudios serios que hablen de que disminuye el deseo el tema del deseo es es muy complejo es decir tendrán como todos sabemos pues muchos factores psicológicos emocionales personales que influyen en el deseo que mismamente pues el estar con una muchas veces con una relación mantenida a largo plazo es simplemente el hecho de esa relación a largo plazo mantenida puede disminuir el deseo haya o no un anticonceptivo hormonal o incluso aunque aunque esa mujer ese hombre este con un preservativo que no es hormonal puede ser que la rutina el paso del tiempo puedan disminuir el deseo independientemente el anticonceptivo

Voz 14 33:57 sigue usted recomiendan mucho eh

Voz 0401 34:02 tomar la píldora sus a las señoras que buenos consulta

Voz 8 34:08 un recomendado digamos que más que recomendar es una opción personal es decir sí que hay en algunos en algunas aspectos en algunos casos en los que sí que es recomendable por algún problema médico ginecológico el tomarlo pero la gran mayoría de las mujeres que deciden tomar un anticonceptivo hormonal lo hacen por su deseo anticonceptivo fundamentalmente una vez que la mujer decide dar ese paso inicial un anticonceptivo hormonal se la debe asesorar en función de las diferentes opciones que hay diferentes vías de administración pautas dosis porque es que el mundo de la anticoncepción es muy es muy amplio mismamente entre anticoncepción hormonal oral tras vaginal Trans térmica a través de los parches dius dius hormonal

Voz 0401 34:54 es Dios no hormonales implante sí

Voz 8 34:56 cutáneos es un abanico muy amplio y cada mujer pues una vez que es asesorada que es el presenta un poco los pros y los contras de cada una de estas medicaciones es la que a fin de cuentas pues debe tomar una decisión autónoma y orientarse más hacia un tipo anticonceptivos otro

Voz 0401 35:11 pues Abel renunció ginecólogo desde Radio Castilla Cadena SER Burgos muchísimas gracias por este repaso que hemos dado a al anticonceptivos hormonales y no descarte que sigamos profundizando en el tema de la anticoncepción que ya saben que es un tema que nos interesa mucho

Voz 8 35:30 pues muchísimas gracias ha sido un auténtico placer ya sabéis que soy muy fan declarado de música

Voz 6 35:34 amantes lo sabe por eso por eso hemos recorrido a ti y que sepas que me acaba de decir el pinganillo Elia Fernández

Voz 17 35:42 dile por favor que muchísimo recuerdas de mi parte

Voz 6 35:45 así que trasladó los recuerdos de nuestra productora

Voz 10 35:48 qué te tiene mucha querencia Abel muchas

Voz 8 35:51 gracias pues igualmente un saludo para Elia hay para ti Celia

Voz 0401 35:53 un abrazo un abrazo

Voz 4 36:02 de lo dicho nada más empezar el programa es probable que haya han escuchado algo sobre esa supuesta práctica de riesgo entre hombres homosexuales que quieren tentar a la suerte de infectarse con el VIH por qué porque llevan tantos años protegiéndose que ahora que ella que la enfermedad es crónica no mortal no les importa medicarse el resto de su vida a cambio de tener sexo de verdad eso es lo que cuentan cuando hablan de esta noticia buenas noches Jorge Garrido director ejecutivo de Apoyo Positivo Si alguien está al tanto de cuanto sucede en la calle sois vosotros en otras ocasiones hemos hablado de reuniones por ejemplo en las que el sexo entre hombres serán menos convencional de lo habitual y que podía entrañar algún riesgo así que Dino hay alguna moda entre hombres homosexuales de tener sexo sin protección para ver si se infectan del VIH

Voz 16 36:59 las Damas es una cosa que nos pita como de huevos con los años como una corriente por parte de alguna parte en ambas concretamente de los medios de comunicación insiste en destacar no sólo en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres y el VIH prácticas que son chicas de alguna persona que haya podido hacer algo similar y que de repente es un colectivo de personas sino que pasa también con el colectivo heterosexual recordemos el muelle no

Voz 0401 37:25 han se acuerda efectivamente

Voz 16 37:28 es como muy puntual se puede darse el caso de que somos muchos millones de personas y evidentemente no todo el mundo un las cosas de una manera adaptativa pero la mayoría de las personas creo que nos estamos programadas ni siquiera para él para sufrir

Voz 4 37:40 bueno veamos además

Voz 16 37:42 el sufrimiento animal nosotros ya hemos hablado

Voz 4 37:44 debe de cómo es el sexo con personas con VIH pero vamos a repetirlo porque parece que efectivamente hay medios de comunicación que todavía no se enteran una persona que esté infectada de V H que esté

Voz 10 37:58 y en tratamiento que supone esto Jorge

Voz 16 38:02 pues que está detectan es decir que el tratamiento lo consiguen eliminar el VIH pero sí contenerlo de manera que no puede tener ninguna acción y esa persona no transmite el virus por mucho que tenga prácticas de riesgo que suponen una vía de traducción de la inserción proveía Arce nunca va a estar otra persona sabiendo que además España es un país en el que aunque falta diagnosticaran una porción de la población explicamos aproximadamente un ochenta por ciento de las personas que habían con lo veía más del noventa por ciento sale en tratamiento antirretroviral estos indica que la mayor parte de ellas instancia indetectables no pueden transmitir con lo cual es absurdo buscar un virus que no está activo

Voz 4 38:42 fíjate cómo están las cosas Jorge porque haya estado una página de Wikipedia muy nueva e muy nueva porque me he puesto a investigar es que investigado todo lo que dice esa supuesta esa noticia de la supuesta moda investigado todos a me metido en el en la red de contactos en la que dice que se anuncian que se anuncian los este supuesto hombre para poder infectarse hecho todo lo que dice

Voz 17 39:06 de la página todo no no me he encontrado a nadie que diga

Voz 4 39:09 fíjate lo que dice la página de Wikipedia dice que sí se ha molestado de escribir sobre esta práctica sexual lo llama sub cultura LGTB qué significa que significa que se le dé pábulo a noticias como ésta Jorge

Voz 16 39:28 pues no sé yo creo que nos casuística o no estamos decía antes el hecho de que sean los esta noticia en el año dos mil diecisiete que nosotros punta estaremos almacenes doce los blogs son una aquí que animamos a que todo el mundo en el dorso Gloria lo positivo con todo explicando precisamente todo esto en contra y además venga del medio de comunicación que ha aceptado publicidad de estas organizaciones que van precisamente a los derechos básicos de sexuales y reproductivos de una parte de la población que es el colectivo en el club pues evidentemente creemos que hay una desinformación muy grande por parte de la gente extender a esas noticias y que y que deberían lo primero de todo empezar a cambiar ese es registro no para no faltará la verdad y luego bueno pues cualquier otra explicación que lleve a a promoción de un delito de odio al cine porque lo que hacia eh dar esos sentimientos de rechazo hacia el colectivo

Voz 0401 40:19 pues nos quedamos con eso que lo que se estaba propagando rechazo hacia

Voz 4 40:25 el colectivo LGTB

Voz 6 40:27 hay les de verdad que no que no hay ninguna moda muchísimas gracias Jorge Garrido qué tal

Voz 4 40:33 hemos pillado en mitad de un

Voz 6 40:35 jaleo un abrace muchísimas gracias de verdad

Voz 0401 40:38 por por estar con nosotros

Voz 20 40:45 sí

Voz 10 40:49 todo

Voz 0401 40:52 a pesar de su crudeza tal y como recogió la revista Rolling Stones es difícil de ver más difícil de ignorar imposible de olvidar casi termina el artículo de nuestro próximo invitado publicado la semana pasada en El Confidencial buenas noches Nacho Lorente

Voz 21 41:09 nosotros lo saben

Voz 0401 41:12 Miren Neverland viviendo en Neverland la mansión magnífica del rey del pop Michael Jackson paraíso de supuestos abusos sexuales a menores no es así Nacho

Voz 21 41:23 y totalmente nadie debería dejar de verso documental una o dos capítulos tremenda yo cuando escribí el artículo lo primero que pensé nada observarlo consciente juzgó la simplemente luego te voy a a abusos sexuales que se comete en cualquier parte lo menos importante el debate que se producía ese produce en las es así ponemos los discos de Michael Jackson sino los ponemos somera igual y creo que a todos nosotros hemos ya da igual lo terrible es escuchar lo que esta señora sea allá donde iba no es indescriptible hasta que tú te pones en la que al televisor escucho no

Voz 0401 42:13 el dúo el documental emitido por cero Se basa en las declaraciones de dos de esos muchos niños que pasaban temporadas en la mansión del rey del pop porque estos niños dejaban sus vidas sus familias y formaban parte de un séquito que incluso la acompañaba las giras qué pasa con esos padres Nacho

Voz 6 42:34 que que que estoy cuentan en el que cuenta en el documental

Voz 21 42:37 ese es el problema el problema es que los padres para otro lado el el el los Cartabia de todas maneras los dos puestos dos chicos primer los los los que aplastando sobornar a los que apabulla entonces a los padres en principio si los lleva de gira es la empresa que para una tasa como la quiere el un conjunto de viviendas enormes cada vez más grande dado el Rey del Pop está en una de ellas con los niños ya cinco kilómetros podría ser la madre qué pasó con la la la el documental lo reconocen miramos para otro lado nosotros éramos conscientes que muy normal no era pues más cuando mi hijo de Clara de de quién de en uno de los procesos judiciales donde el le acusa de de abusos a menores yo permite que otra vez llegó entonces el momento que yo estoy permitiendo eso evidentemente cuando ellos les a las madres que he sufrido este tipo de toda la vida después verdad deberíamos haberlo evitado pero no lo hacen igual que pasa aquí en todas partes o no es víctima de cualquier tipo de abuso sexual en el entorno familiar donde mucha gente conoce que existen

Voz 16 43:56 una abusos a menores dentro de la fábrica

Voz 21 43:59 las madres y otras muchas oralmente lo sabían no es normal pero no la deja son casi exactos que se vaya con alguien de gira la manita y que lo ayer para que las habitación cuando llegaba la ella Egipto en Letonia en el primer piso si él se iba con el niño dormía en el noveno la gente sobre decía no no no ustedes no pueden subir entonces madre todas las familias todo el mundo miraba hacia hacia otro lado todos habíamos de todos a menos que precedió al anime es que me da igual los de Michael son uno pero todo el mundo sabe que no era normal que supo imponerse en You Tube Michael Jackson aparece como tú has dicho una retahíla de niños las al revés por por todas partes y niños pequeños a los que sacaba al escenario a los que se llevaba en brazos a los que Neverland efectivamente cuando se que al uno y metía a otro es decir a estos dos niños cuentan ya tengo meter nosotros carecemos sería efectivamente pues a paseo no somos perfecta cuenta pero lo lo duro del documental primera nuestro escuchas no es que escuchos que que ya aquí podemos hablar acatando que escuchas que es que me tocaba no es de estos niños él él decía era penetrar es que les les hace les obliga a hacerle es que tocando en el en el culo es que todo tipo de de esta y lo más importante que dicha el director estos niños hoy en día algunos un director de cine esta baja el cine pero otros no los mejores coreógrafos Estados Unidos que tiene pasta para aburrir no necesitan un euro ya un hecho gratis eso y la entrevista que lo hicieron con Oprah

Voz 15 45:42 oportunista

Voz 0401 45:43 claro pero es que además Michael Jackson realmente diseñó un plan perfecto envolvente manipulador tenía relaciones sexuales con niños que creían que aquello que estaba sucediendo lo hacían porque lo querían muchísimo lo sabía ha llegado a convencer

Voz 6 45:59 de quién masturbarse a él o dejarse penetrar era una demostración de cariño nos lo cuenta

Voz 21 46:06 no es lo más terrible es que nosotros no creíamos que hubiéramos sido nada más típicas depredador sexual es que yo de mi trabajo y otra de la edición me encuentro a diario es entrevistas de gente que dice no es que yo creía titula millones de vez esto es normal posee estos niños lo hacían por tu ídolo que no estas constató ayer fueron tiene que tiene millones que te lleva a sitios que pasea que te lleva enlatada más de hacer editor llamar pues yo le pedía cosas y ellos cargaban con toda es más insisto de dos veces declara unos a favor de acosos sexuales y todavía les vuelva a llamar después para que cobran ha declarado en otro lo duda insiste cuando está en el procesado una vez que ya como con muchas complicaciones vuelve a llamarles a uno aunque es el el verdadero protagonista del documental te vuelve a llamar para por favor varía el tío de ella con dieciocho años que haciendo e incluso volver a verla sufragar cuando en la segunda vez que pues vuelve a acostarse con él porque no están enamorados de lo piensan que salir en qué estado para darle placer lo el discurso de cualquier tipo Tarraco que quiere aprovecharse de un exceso Turleque cápsulas en él él de gimnastas forrado a octavos es una qué hacer es un parque de atracciones pues pues evidentemente cualquier cosa te parece normal

Voz 0401 47:41 ya la ahora arrestado la emisión del documental en Estados Unidos ya de los avanzado toda ha supuesto una hecatombe hablamos del artista con más Single en el número uno El primero y único de la historia en lograr números uno en las décadas de mil novecientos sesenta mil novecientos setenta ochenta noventa dos mil dos mil diez es que estamos anoche que su música se ha escuchado a lo largo de seis décadas es que además de haber sido la persona que más dinero ha gastado en obras de caridad quinientos millones de dólares

Voz 10 48:18 es

Voz 0401 48:19 este documental lo que supone es el es el bombardeo fruto de la caída del mito bueno dicho tú lo has dicho es que en en muchas emisoras de radio estadounidenses en muchos programas de televisión han decido no volver

Voz 22 48:34 a a a pinchar a a Ammán

Voz 4 48:37 gestada a mostrar un solo te

Voz 0401 48:40 de Michael Jackson

Voz 21 48:42 es decir que la indignación de la Familia porque es no es tanta porque puede hacer a una verdad ese tema que Michael Jackson desde su muerte ha generado más de dos mil millones de dólares la mitad de su fortuna desde su muerte con lo cual lo que puede suponer documenta los hubo porque se avanza que pueda haber otro documental con otras dos víctimas está preparándose podría en las pérdidas millonarias para la familia sólo eh los ingresos en discográficas etc etc son tan grandes ha temblado América y luego no olvidemos quiénes Oprah

Voz 6 49:18 claro hablamos de provincia ve que es una es la súper entrevistadora periodista ha

Voz 21 49:26 te puedes que pueden estar de acuerdo o no con ella lo que pasa una pasta porque luego a éstos como a todos estos juego como tú de puta madre me Letta pero luego la gente olvida que es lo triste muchas entonces no que luego aquí se echa cuestiona esta criticado mucho es ha mucho yo le decía luego nos amén redes sociales son mucha gente critica los ha metido conmigo por mi crítica y prefiera verdad es que la mentira no soñaron sea quien sea está cuestionado sobre todo porque estamos hablando de personas que están hablando con Pipo Samos bueno fuera evidentemente no estamos hablando del documental ante los siempre eso mismo han ponemos en duda porque es pensando que alguien quiere sacar cerca de once años famoso no pero es que independientemente de eso a mi me da igual es su verdad es el momento en el que estos dos chavales han querido contarlo ya está que es que a mí me da igual que este tío que sea o no verdad SL lo que el documental plantea es lo que le pasa a muchísima gente llega un momento tuvieran que tú te quieres contar algo a nivel sexual le ha supuesto ningún trauma terrorífico ya estos chicos de la necesidad de contarlo no les pueden en la el debate no es éste lo que he a exponerle y no poner discos o o no el debate es que ha pasado que Dueñas tres a

Voz 0401 50:44 cómo se ha podido permitir como se ha podido permitir porque como tú decías un señor que cuando llega a un hotel se sube a su habitación con niños alguien tendría que haber parado aquello

Voz 21 50:55 exactamente es que yo tengo un hijo y desde luego con seis años no lo dejó con Michael Jackson osea Perico óperas no lo dejo con con con un adulto el Re3 o dormir y le es que bueno y estoy Señor tenía la escasa es llenar habitaciones con camas y con todo tipo de cosas con alarma azotados tasas de modo que es el servicio cualquier persona que va a las habitaciones sonaban todo tipo de alarmas que no lo podían pillado sea de partirse la sabía todas para intentar escabullirse las piezas que le demandaron Majó pasta se libra

Voz 6 51:33 celebra siempre libros

Voz 21 51:36 qué pasa de aquí o qué pasa pues que la gente ha mira para otra parte estamos hablando de los pero es que mira el documental a cuenta de dos hostigados rotos con cuarenta años contando barbaridades que localidades que la Parra igual que sea blanco negro Michael Jackson de notas

Voz 0401 51:54 pues Living Neverland está en cero implicación de todos denuncia todos Nacho Lorente guionista de televisión periodista compañero después de esta

Voz 15 52:07 amigo no gracias Nacho

Voz 21 52:10 Sáenz que buena parte buena ahora sea

Voz 0401 52:30 déjeme que les cuente mi estrategia para con mis amantes habidos a ver no soy de las que tiene una larga ristra de pretendientes

Voz 4 52:39 ni siquiera sólo percatarse la mitad de las veces de que le gusto a alguien me molesta sobremanera cuando alguien dice con lo que me gusta más hace años nunca entenderé que se queden con la duda y se permitan el lujo de usarlo como arma arrojadiza cuando descubren os sorpresa que no muerde qué poco amiga soy de aceptar lo que no esperaba que mal me llevo conmigo misma cuando tengo que fingir que pudo con formarme con lo que me haya tocado si in cómoda se nota ya está los que sólo me conocen de oídas notan por mi tono de voz cuando estoy a punto de liarla parda pocas cosas más apetecibles que puedas gustarle a alguien aunque no vaya a ser tu amante nunca aunque sólo sea una confesión que aporte información pero no intención no quiero alimentar mi ego pero sí escuchar lo mucho o poco que merezco la pena quiero creer que estuve con todos los amantes que podían aportar mi ojalá con los que tenga ahora ICO los que vengan complete las ganas que tengo de aprender de cada uno y cada una que vengan se de jugar en la misma división que los que se meten en mi cama me gusta trabajar en equipo y que ambos aprendamos filigrana se generosa pero necesito nobleza Si somos capaces de tener lo más mínimo

Voz 0401 54:06 bueno mito a cambio que digas lo que digas no teniendo tire ahora que me cuentan tanto de sus amantes

Voz 4 54:15 qué quieren que les diga intenten no quedarse con la duda de todo lo que les podría pasar si se atrevieron a decirle a esa persona

