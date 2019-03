Voz 2

00:05

la ambición da la medida del estado de salud de los partidos con subidas se atreve a todo cuando siente que sus fuerzas flaquean mira a derecha e izquierda hice obsesiona en las fugas de votos de las ciento diez medidas de Pedro Sánchez se pueden discutir su viabilidad pero tienen la virtud de poner el punto de mira en la desigualdad mientras todos separa P tantas retórica identitaria el presidente ha pero al estado real de la sociedad es decir pone la acción sobre las causas del malestar como prioridad en tanto que sólo actuando sobre ellas se podrán superar las consecuencias de no haber sabido afrontarlas en cambio ciudadanos vacila desde que Vox lleva la voz cantante en la derecha Albert Rivera transmite dudas tantas que en su último golpe de efecto electoral ha optado por una posición son alterna se ofrece a Casado para aparecer desde ya como coalición de gobierno sin esperar los resultados electorales de una tacada Ribera reconoce que no está en condiciones de alcanzar el sorpasso al PP y renuncia jugar la carta de la polivalencia ante un resultado electoral que puede ser endiablado miedo al fracaso obstinación contra el independentismo que va camino de convertirse en el único signo de identidad de Ciudadanos que se ha hecho de la retórica liberal que debía distinguirlo del PP darle las llaves de cualquier superación transversal del eje derecha izquierda el nacional populismo atendido la trampa de la polarización Rivera está atrapado en ella el juicio por el proceso catalán sigue encallado en el mismo punto la enorme distancia entre las palabras y los hechos ni siquiera la esperada declaración del teniente coronel Baena rompió el círculo vicioso como sus colegas fue generoso con el relato de la Fiscalía en las palabras escogió como concepto la palabra insurrección nadie había llegado tan lejos pero al descender del nombre a la cosa resultó que no había habido detenciones ni heridos ni grandes desperfectos ni se tomaron decisiones de una intervención especial como requerirían unos hechos tan graves Moraleja estamos donde estábamos qué soluciones de esa