Los vikingos dieron muchos malos días

Voz 1

00:00

una de las cosas de las que más se queja la gente que vive en las grandes ciudades es de la inseguridad también es común la idea de que esa inseguridad es ahora peor que nunca bueno pues aquí está la historia para poner las cosas un poco en su sitio para inseguridad de la buena la que tuvieran los habitantes de París un veintiocho de marzo el del año en concreto ochocientos cuarenta y cinco porque ese día recibieron la visita de alguien que os sonará si sois fans de la serie vikingos resignar los Brook bueno a ver Se cree que era él porque la historiografía de la época no es exactamente fiable al cien por cien pero bueno digamos que llegó Rainer el Caudillo vikingo que sea al mando de ciento veinte barcos con cinco mil guerreros a bordo al rey francés del momento que más de tener la fortuna de ser conocido como Carlos Calvo pues no calculó muy bien la estrategia defensiva errar y sus alegres muchachos procedieron a saquear a París a fondo de hecho parecían estar muy a gusto una ciudad sólo se fueron cuando el pobre Carlos accedió a pagarles unos dos mil quinientos kilos de oro y plata que además no sería el último pago que tendría que hacerles pero ojo que como siempre la historia tiene otra versión alternativa unos años antes Carlos este mismo Carlos el Calvo le había prometido arreglar sus hombres unas tierras en las que presentarse pero luego había retirado su oferta así que todas las asalto a París podría estar justificado como venganza pero bueno sea como sea el mal rato a los parisinos no se lo quitó nadie un rato mucho peor que ninguno que te puede deparar tu querida ciudad a día de hoy así que no te quejes que peor la vida hace mil ciento setenta y cuatro años