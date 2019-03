Paulo Futre: "Veía a Lucas como el Sergio Ramos del Atlético de cara al futuro"

Voz 1 00:00 está por ahí Paulo Futre que ha hecho un hueco en su curro que está toleraría con la tele en Portugal para atender y explicar a los oyentes de El Larguero su opinión sobre lo que se ha hecho ya oficial Dom Paulo Futre muy buenas muy buenas noches mano yo yo todo eso eh

Voz 1375 00:14 te escuchan los atléticos como siempre voz autorizada para los atléticos te ha sorprendido lo de Lucas Hernández en este punto de la temporada

Voz 2 00:23 bueno sí empezamos podría ser más tarde no a mí en este momento me ha sorprendido no pero yo pues ese elemento pensaba ver a a Lucas cómo comer aún a un nuevo tiempo sí a nuestro nuestra bandera pero ciencia o fútbol no creo que no esté sea la diferencia era muy grande no a nivel económico hiciera eso sí docencia la diferencia es muy poco ya ahí no entendería no yo creo que ya tanto al final

Voz 1375 01:01 tampoco lo ha sido tanto una cuestión de tanta diferencia de dinero no es una cuestión de de de pues también de querer probar otro proyecto hoy otra aventura en un en un club como el Bayern no pero es verdad que tenía todo el futuro por delante en el Atlético Madrid para ser para para ser un pilar en este equipo no

Voz 2 01:17 sin duda de un gran club luego ella la que también es un gran club no es creo que ha hecho ya ya pasó was tiempos horribles hoy es un club comprador no tiene que vendió hijo futuro es es es rojiblanco no es del Atleti pues yo creo yo creo que Himma noticia elementos sólo puede entender toda la diferencia crónica es muy superior no como ex profesional que Ci U no

Voz 1375 01:50 en cualquier caso el Atlético hace caja Lucas lo ha dado Toledo en Twitter que ha puesto un mensaje esta tarde has dicho que bueno que nadie que nadie le puede reprochar que lo ha dado todo el chaval el Atlético hace caja que con ochenta kilos se puede comprar un buen central

Voz 2 02:02 es sin duda también si a por lo menos uno pero seguro que Deutsche entrenadores no pero ha sido modo que ha pudo tuvo campeón del mundo y yo pensaba que sería nuestra bandera vamos próximos daños no no ha sido así hay son no está claro decirle todo lo a poner

Voz 1375 02:26 aún oye Paulo tu olfato te dice que este verano puede ser un poco más movido en el en el vestuario del Atlético jugadores que no se han acabado de Adif adaptar del todo bien como Vitolo como Le mar Se va a Godín Filipe Luis vamos a ver qué pasa con Juanfran el asunto de Griezmann que se quedó para que se quedó para ganar títulos y seguramente que sequedad pero pero por el momento con el desencanto de decir oye yo me quedo aquí para competir la ganar crees que este verano puede ser un verano punto de inflexión en este proyecto el Cholo

Voz 2 02:57 bueno sin duda en el caso Griezmann yo creo que que que ha sido un una gran decepción tenido seguro como todos los toreros hemos tenido en el engaño metropolitano no es para vamos au pero casi nadie no lo que ha pasado en en Turín no entonces entiendo su decepción a cuadros ilusión pero yo creo se fríe pregunto desde este momento se piensa cambiar ya que si no vamos dentro de un mes un me decía ahogo continúa pensamos lo mismo no

Voz 1375 03:37 te preocupa que se pueda ir

Voz 2 03:40 sin duda conducta miembro de un auténtico crack de mundo es un hombre muy por todos nosotros sería un palo durísimos y que se va no seguro será nuestra nuestra durísimo tremendos era mucho peor que no hombre de lo que puede ser sonada

Voz 1375 04:05 Serra como se ponen los atléticos la última idea dejó crees que faltan líderes ahora mismo en este vestuario sea ese fue Gabi Se fue Torres queda otro tipo de líder Se va a Godín a ver qué pasa con Griezmann un quién tiene quién tiene coger la bandera en ese vestuario

Voz 2 04:22 bueno está dedicó que está Gus creo yo creo que el crimen es yo creo que puedo decir otros de los dos futuros capitanes no creo que en tres estaréis no Jíménes según indicó que no tiene de qué que que que su equipo se vestuario como como fuera no tengo futuro no habló a partir de la próxima temporada olvidar de bueno no tan propensa al ciclismo en los siquiera no

Voz 1375 04:57 del Cholo no se duda aunque hay quién se ha sentido decepcionado por esta temporada en marzo ya sin competir ningún título pero hay que pedirle más

Voz 2 05:06 pero siempre se lo no por todo lo que ha hecho un obstáculo siendo uno se pueda ganar se puede perder pero el equipo está ahí en robos mejores y hay hay noches horribles como ha sido la anoche de Madrid

Voz 1375 05:20 Turín

Voz 2 05:22 pero pero puesta ahí como te he dicho antes hoy a su equipo comprador no algo impensable durante años de años después del infierno de Segunda yo creo que hasta voy daños otra es siempre hemos podido vivir que nuestros jugadores no se vendió no quiero intransferibles usted éramos obligados para sobrevivir si yo doy gracias a ocho todo lo que ha hecho estamos en una situación privilegiada no hora anoche es posible es tremendas con doctor enseguida como como aquel es de David no

Voz 1375 06:04 no me extraña que te salgas en la televisión portuguesa como tienes cláusula de rescisión y no te dejas fichar pues es crees la leche te lo digo Sergio Paulo Futre ex tienes la oye cómo va el programa en la tele bien no

Voz 2 06:16 bien y supo portugués mano que tendrá un día que tengas no hay atento LP España

Voz 1375 06:25 sí o sí

Voz 2 06:28 Croacia partivo obliga tendrás que hacer un un programa dedicado al portugués donde emprendiera está pasando aquí en Portugal es algo sugiera o no

Voz 1375 06:41 te tomó la palabra Paulo este tomo la palabra y hablamos día de todo lo que está pasando con el fútbol portugués

Voz 2 06:45 perfecto Un me dar pero es todo un poco

Voz 4 06:52 si hay que hacer una serie hacemos una serie para eso sí sin duda no abrazo amigo y muchas gracias