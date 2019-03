Adrián, mago especialista en cubos de Rubik

Adrián para mí que soy un negado hacer un cubo de Rubik ya me parece mágico pero hacer magia con un cubo de Rubik eso me lo tienes que explicar cómo lo haces

es que depende quién practique más el la magia tiene mucha no es bueno hay una parte de la magia de hecho que además tienen muchos principios matemáticos otros pues que tienes lo ciertas técnicas seguir que que usamos al final bueno pues todo es cuestión de práctica ensayo el a ambos persona no serían grandes no

Voz 1684

02:17

cuál es el truco que no falla o que no sé si tu alguna vez la practicado que no te has fallado para para ligar