Kiko Narváez: "Si el Cholo hubiese querido habría muchos jugadores que podrían haber seguido o que seguirían"

Voz 1 00:00 el Atlético sí de muchas otras cosas gusto me has dado macho buenas noches portavoz digo diga que ahora está afectan ciudadano la eh los

Voz 2 00:08 a ver ten cuidado no te note no te ofrezca has que tengo que te viene a porque esta noche

Voz 1 00:12 yo te digo la verdad de suena un teléfono un número que no lo digo por si acaso no haya se como Paulo Vito a Pablo pues mira yo a Kiko le votaba me clave Jagger torero ahora el otro ahora que ya hay que tener cuidado que me sentiré mucho más cómodo donde estaban y no te ni te muevas decirte que aquí está muy bien y muy tranquilito así que nada Oye que me ha parecido que te apareció esto primero no no es una sorpresa que se vaya pero qué te parece como se ha hecho que se opera hoy que lo acuerdan los clubes sí que te aquellos Se acabó Lucas el Atlético

Voz 1266 00:48 hombre la precipitación lo decía Atala con el tema de que tiene un problema en el ligamento interno tienen que operarlo se precipita todo entonces pues no tiene más remedio que el Bayern de Munich cuando compra o un coche tiene de cambiar pues lo que sea la rueda o lo que es el motor pues yo creo que hemos populista levante era todo el mundo oye pues ya lo está todo totalmente hecho

Voz 1 01:10 creo y lo pongo apuntado tu Pombo y cómo veía gasto

Voz 1266 01:12 tener dinero al Atlético Madrid se oye la forma de pago como pues pues de esta manera de aquella hecho nunca los signos otro también te podemos por aquí o por allá vale perfecto todo maravilloso por eso en la precipitación y no ha sorprendido absolutamente a a nadie porque ya estaba todo recae te pactado estoy hecho creo recordar que el veinte de enero después de jugarse un diecinueve el partido en Huesca creo recordar que la tele el Madrid pues había una persona súper clavada en privado oyendo ese día ese domingo a Munich y de vuelta clavadito a Lucas una cosa más propia dice Kiko es supuestamente no te puedo decir pero qué has clavado a a él y entonces ya te digo que esa precipitado también porque el tema de lo de la la lesión ha sorprendido absolutamente a Anadir y ahora hay que

Voz 1 01:53 echar porque ahora te pregunto por el resto de de de puesto pero fíjate Se va a Godín Filipe Luis Lucas y hay que hacer una defensa nueva eh claro sí

Voz 1266 02:02 Sage es muy muy importante sobre todo en lo sabe tal a Fullana hay Pablito con el tema de Godín Tiago Gabi Fernando lo instructores no de esa filosofía solía Ana cuando venía lo nuevo a la hora de explicarle que lo que había que hacer no entonces claro tiene que acertar ahora él lo fichaje que esos algo que me inquieta de cara al futuro si miramos hacia atrás mano en el tema Jackson Martínez Gameiro canario Vitolo eh yo que se levante Vrsaljko Arias le mar Vietto yo sumar No somos la verdad un equipo fiable a la hora de fichar pero la mayoría de los casos todo te he dicho de medio campo hacia arriba que es donde el exige el Cholo las cosa no terminan de cuajar atrás puede costar algo menos a la hora de acertar pero que se van tío Manu que te comía la oreja ahí te convencía de que el Cholo de verdad

Voz 1 02:51 exactamente se van se van yendo los

Voz 1266 02:54 los los porque fíjate quien queda le preguntaba Futre abriendo Larguero quién coge la bandera

Voz 1 02:58 mismo en este vestuario Koke

Voz 1375 03:00 qué Saúl demente cogerla

Voz 1576 03:03 Jiménez para mí es sí sí sí sí Jiménez de hecho hebreo la valoración que hacen en portales de mercado lo hablaba antes con Pedro y el defensa más valorado ahora mismo en Europa es junto con Lucas Hernández queda uno de euros era Josema Jiménez saque evidentemente ahí tienen que apostar ahí darle las llaves de la defensa que sea líder de ahí eso que decías tú de los líderes ahora Kiko por eso el Cholo Simeone

Voz 3 03:31 y está en tiene en mente

Voz 1576 03:34 ha hablado he hablado con él IU quiere convencerle para que Juanfran sea el que con

Voz 1 03:39 además ese nuevo vestuario junto con Dios

Voz 1576 03:41 los jugadores de una temporada de Lucas hace daño

Voz 1266 03:44 en mano una cosa el sentimiento y la gente que se pueda sentir cómo se pueda sentir pero lo deportivo de verdad que yo estoy con el tema de Paolo Futre a la hora de decir el baluarte la bandera la parte atracón Jiménez que yo ya me hacía mucha ilusión de cara a lo que es lo próximo seis año de tener con Oblak pues fíjate una columna vertebral que a partida puedes aspirar a mucha a muchas cosas de lo jugadores que que no se te cae una columnista que lo decía tú es un pilar de

Voz 1 04:12 de lo fuerte ahora a acertar a ver

Voz 1266 04:14 que nació a ver quién es lo Godín Pablo que se marchan

Voz 1 04:17 Inter Filipe Luis se va en junio ya veremos dónde se va a ver qué pasa con Savic que termina en dos mil veinte el contrato pero pero va a escuchar ofertas el Atlético porque Savic tampoco esté muy contento y se quiere ir tiene cartel ya tiene cartel a ver qué pasa con Juanfran que está aquí

Voz 1670 04:30 que quedado muy poquitas partidos no creo que atrae me parece de bueno no es no es del todo correctas en formación en la oferta ya la tienen sobre la mesa no deja te llega el nueve partidos no no no no pero se lo está pensando ya pero sólo lo piensa eso es si se lo está pensando a la espera un poco de de una conversación también en torno a lo que venía esto hablando oí lo cual subrayó es la la famosa teoría

Voz 4 04:53 ya de ellos tres que creo que a mí me engaño

Voz 1670 04:56 porque al final mira hace cuatro días Jesús Navas ha vuelta a la selección con treinta y cuatro treinta y cinco años y Jorge Molina está jugando con treinta y siete treinta y ocho años y mejor nivel de su carrera bueno cada vez del futbolista inició su carrera hay dilata su profesión entonces dos ejemplos rápidos eh Gabi en la última final de la Europa League es de los dos tres mejores del Atlético de Madrid que tiene que esperar a mayo para que el Atlético de Madrid va a abril y para que el Atlético de Madrid le de un año

Voz 1 05:22 Mas no ha hecho méritos suficientes para hacerlo

Voz 1670 05:25 Dean que en el Mundial en en en Rusia le llama el Inter llama el United con Mourinho le llaman no sé quién aquí tiene que estar esperando de año en año a ver si da el nivel cuando en otros sitios de llaman tres años dos y tres claro hay que añadir

Voz 5 05:39 cuando el Atlético Madrid firma jugadores sobre los treinta años si les ofrece tres años de contrato por ejemplo

Voz 1 05:45 el Quijote convencer que con el tiempo lo voy viendo cada vez más

Voz 1266 05:49 yo desde el principio me haga muchas veces justo por pegadores Manu hay gente que se cuida de que está de de categoría I no puede estarlo durante un año con cantos de sirena sabiendo que firman sólo exclusivamente u

Voz 3 06:00 un año aquí la verdad que

Voz 1266 06:04 que no estoy para nada al acuerdo oí yo firmaría a jugadores con esa da de dos tres años porque físicamente andan como cómo montó pero pero es que yo no de verdad yo es que tampoco tabaco pero lo que contiene el tuve

Voz 1576 06:16 que tú crees vuelvo a repetir quitando el caso de Filipe que va a ser muy puntual que ya salió en su día volvió y por lo que pasó en el principio de temporada que yo creo que no se comportó bien con el club con el entrenador y un caso en el que el Cholo haya dejado tirado a su guardia no

Voz 1 06:31 no no si tira no es un caso claro pero me refiero que si tú estás

Voz 1576 06:36 en en confiado en que tu rendimiento va a ser bueno qué más te da que te den los tres años seguidos uno más uno más uno

Voz 1 06:42 pues sí pero no es lo mismo te lo dan si te lo crees que Godín si le dan tres se queda bueno también estaba sueldo bueno pero te pero pero Godín sino al Atlético en vez de decirle uno y él el que decidido claro hubiera dado ya sigue Godín tienen la mano por un lado un año del Athletic por otro tres del Inter dice coño que puede ser el último año

Voz 1266 07:04 Manu también los cantos de sirena cuando estaba mar temporada te pueden llamar y oye firmado no aquí en enero en no sé qué que también hay un equipo que se pueden interesar Portillo Gabi se habría quedado sirvieran echó dos otro año difícil por la pasta

Voz 5 07:17 te daban en dos pero bueno ahora es más factible que se quede

Voz 1 07:19 Alfredo Díaz si hubiera que da cuenta Juanfran sufre por eso digo que al final Miguel Ángel Moyá por ejemplo por también ofrecían

Voz 1670 07:26 el caso otro caso exactamente igual no sólo por los años mano o es que acaso jugadores que por un lado se han dejado la piel durante la etapa seguramente más gloriosa de de la etapa de la historia de club pero por otro es que en el día a la verdad a la hora H el día de sigue tirando el Cholo de ellos es que no son ninguna rémora es que el día que van a jugarse el partido con la Juve de ida

Voz 1 07:49 mejor parte otra temporada las defensas Juanfran Filipe

Voz 1670 07:51 sin ir porque no estaba Gabi que lo hubiera jugado también

Voz 1 07:54 que al final esto es como lo de la bandera que estáis diciendo es muy fácil decir no que la coja Saúl coja Jiménez esto yo creo que lo dijo Camacho la puerta de los canteranos y lo que viene detrás la tienen que tirar no será así pero la que tirar pero

Voz 1576 08:06 a esos jugadores Pablo que que son bandera que son la guardia pretoriana que tienen todo el el mérito y el honor del mundo lo son porque ha habido un gran confiado en ellos

Voz 1 08:17 que ha respondido perfecto referido pero que venía eh

Voz 1576 08:20 que que los ha hecho internacionales y los hechos super estrellas entre otras cosas el entrenador

Voz 1 08:25 sí pero es que también ha confiado y le ha dado a esa confianza es lo que quieras a Nico Gaitán que fue un fichaje suyo ya sale por la puerta de grasa Jackson como decía Kiko claro aquí confianza a muchos pero hay que devolverla al final el Cholo yo creo que se perjudica también porque todos sus gladiadores a los que él quiere retener los retendrá de manera más fácil si le dice venga por dos o tres años de verdad estéis bien y confío en vosotros sois tan importantes en El Vestuario en el campo en vez de un año venga dos tres hacemos excepción este este tío está bien se cuida llega bien físicamente los treinta porque al final los echando de menos a todos estos la folio no Manolo mano yo creo que lo dice bueno por favor del Oporto

Voz 1266 09:00 te comente IGAE como es el caso de Griezmann tu cree que el Cholo no es el que aprieta que para que le venga vamos más veintitrés junto al perímetro sobre todo lo que aprieta Miguel Ángel de Barbacid ha de dinero con la fuerza que tiene vamos yo creo que el Cholo si se hubiese querido llega a mí hay mucho jugador que podían seguir hubiesen cambiado pues es el método ese Manu

Voz 1 09:22 eso es lo que iba a apostillar por ejemplo en el caso de Godín si Godín se va es con el consentimiento del Cholo totalmente sin ninguna duda Sánchez lo sabe Hinault ha querido hacer lo suficiente por ejemplo para que se quede Godín echa tanto de menos jugadores como Gabi es que esos jugadores que luego decirnos si hubiera ofrecido dos años o tres Javi que ahora miras en el campo dice es un tío que tiene que tomar decisiones personalidad

Voz 1266 09:43 ese tipo

Voz 1 09:44 desde que lo has preguntado al líder exactamente este tipo de gente ahora no está no no quedan van yendo hoy se van a ir los que los que lo son todavía están a punto de irse tiró la de hoy os digo adiós

Voz 2 12:38 Carrillo bueno ha sido el nombre propio de El día Lucas Hernández un jugador al que pretendía

Voz 1 12:45 Lido darle más pasta al Atlético de Madrid

Voz 2 12:48 mira la que le negó a Godín aquí es la que no lo hago bien para que se quedara Lucas olvidarse lo va a Godín Lucas ofrecía cinco años ya Fullana con este ser sueco más alto lo decía ahora Fullana de verdad que

Voz 1266 13:02 toda la plantilla sí sí de mal no puedes hacer o no lo que es lo comentado alguna que otra B para mí este año es una de la temporada que el club ha estado por encima de del cuerpo técnico de los jugadores a la hora pero contrasta a dar no será una por ser generoso en todo lo que era en no ya Luca le daban todo eso después alguna connotación es también con el tema de lucro Manu que que que que también necesita salir de Madrid vivir fuera Munich también bien de cara a lo que es

Voz 1 13:31 pues despeja despejarse un poco Nahr más ordenado y es

Voz 1266 13:34 sí despejarse un poquito poquito ni

Voz 4 13:37 pocas veces más si iba a decir

Voz 1670 13:40 no se acordó de las palabras cuando se despidió Fernando Torres no sé si fue el día que se despidió lo dijo unos días antes en torno al tema Griezmann de no quiere jugadores que ese que se queden sino quiere jugadores que se quieran quedar se quieran quedar es es el tiro que el Atlético de Madrid para mí no han entendido sanos no se tiene que convencer a Lucas con dinero si se quiere marchar que se vaya igual que con Griezmann la manera convencerle no era con dinero y para mí eso hipotecó al Atlético de Madrid de esta temporada hay buena ya no vamos a analizar eso desde el verano pero la la manera de de el proyecto oí seguir la línea de lo casi el Atlético de Madrid toda la vida no es convencer a gente con dinero si llega una oferta otro lado que a ti te va a suponer hipotecar adiós muy buenas ochenta kilos y a por otro ya está

Voz 1375 14:23 pues nada Oye decía para terminar decía que le preocupa Griezmann a como te preocupa Griezmann hasta el punto de que te preocupa que vamos a salir

Voz 1266 14:30 si no yo no descarto nada en esto del fútbol mano la descarga pero no descartó absolutamente nada ahí aparte ahora con tres meses que ya está todo el pescado vendido en absoluto no por mucho que puedan comentar una cosa u otra deportivamente a mí me parece un jugador impreso imprescindible en todo la AP a la hora de la honestidad del trabajo del curro me parece ejemplo para la gente que que venga al igual que te también me pareció exagerado la pasta que que se les dio a un equipo que está acostumbrado a tener veinte o veintitantos soldado a la órdenes de del Cholo y cuando la diferencia es tan grande no se convierte en general normalmente los soldados confundir un poquito pero deportivamente me parece un tío imprescindible de cara al al futuro

Voz 1 15:15 totalmente ahora vaya a centrar que se lleva el Bayern de Munich he dicho lo dicho vaya central que se que no

Voz 1266 15:19 no con el Liverpool como es Poblete o falta me parece también por por abrumado cuidado eh

Voz 1 15:27 en el mercado no no ahí jugar como Lucas veintitrés años creo que tiene te puede jugar de central y el lateral es que cosa hoy asentada es barato vamos que lateral así el Athletic quisiera coger directamente los ochenta kilos y es decir venga me voy a gastar en uno igual es que no hay uno igual en el mercado se ha te vas a tener que gastar en dos en lo que te jugar entraría dentro

Voz 5 15:46 el mercado sabe que el Atlético Madrid tiene ochenta millones para fichar ahora

Voz 4 15:50 no que decía que lo que tiene Lucas es lo que decía

Voz 1576 15:53 Pablo es que ha sido campeón del mundo como lateral izquierdo que para mí es su peor demarcación con diferencia porque es todavía mejor que evidentemente es una joya por eso el el el Valle bueno paga récord en la Liga nadie había pagado nunca ochenta millones de euros por jugadores

Voz 1 16:08 ya no sólo la premio Nobel Bayern también que repito viene con saco un más saca de millones

Voz 2 16:13 la mala fichara vamos no sé lo que se ve no a parar del lado del día compren al que le ha fíjate si no se le puede toser

Voz 1 16:26 ha trasladado la foto

Voz 2 16:29 que aquí y ahora ya ya da igual

Voz 1 16:34 pero visto lo visto por eso lo digo pero si llegamos a saber lo que iba a pasar nada mejor que hubiera cogido la pasta en Navidad hubiera fichado a alguien ya no hacer este esfuerzo por retener a Lucas suplicar la ayer que al final es que en la Volta a jugar en ese momento entiendo las cuatro partidos además saber si no no claro cuáles son momentos desde mi degeneren en Telemadrid ya no jugador

Voz 1375 16:54 en ese momento entiendo que Miguel Ángel Gil hiciera todo lo

Voz 1 16:57 que estaba en sus manos y más para decir oye no me lo quite sabrá porque tenemos la Champions viene la Juve la finales en el Wanda entiendo que hay hagas lo que lo que lo que se hizo pero exactamente era el destrozo pero al final es que a mí destrozos por ejemplo me consta que desde Navidad

Voz 1670 17:13 con esta lesión que ha tenido Lucas los médicos del Bayern han estado viniendo a Madrid a supervisar le han estado haciendo fuerza porque no jugará la eliminatoria con la Juve quiero decir al final vale si se te ha quedado

Voz 1 17:23 buenas condiciones que pues hasta luego Lucas que diría el otro Carlos Moya no llegan por boca exactamente y veremos a ver si hay desbandada no hay desbandada que que no sé si llegará tanto punto de inflexión Martin con el tema de Berta tiene pinta que ya tiene preparada es total

Voz 1266 17:39 veinte diferente a las otras a ver si acertamos

Voz 1 17:42 hay damos la diana no sé lo siguen

Voz 5 17:44 punto dos laterales zurdos dos tres centrales en función de lo que pase con Savic veremos qué pasa con Juan para así que

Voz 1 17:50 Herrera hasta así ya lo dijo Miguel Ángel Gil Marín influye influye también

Voz 1375 17:56 ni con eso terminó la relación que hay en general digo en el vestuario del Atlético con el profe Ortega con el preparador físico eso es una realidad IS información hay muchos jugadores que están realmente cansados por no decir otra palabra eso no digo de quién será la culpa ni de quién no es una realidad en el Vestuario del Atlético de Madrid jugadores del Atlético que por el desgaste por la presión por la exigencia no pueden más y cuando digo no pueden más es no puede más no digo que el fuerte ganó sean buen físico como para decir lo contrario pero que esa es una realidad en el vestuario del Atlético de Madrid tan grande y tan cierta como que el micrófono que tengo delante es amarillo de la Cadena SER y eso también a la hora de tomar decisiones a más de un jugador le influye les sigue influyendo punto