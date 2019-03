Manu Carreño: "El discurso de Simeone corre el riesgo de que se desgaste"

Voz 1375 00:00 pero se avecinan verano yo creo que movido son ya camino de ocho temporadas en el Atlético de Madrid con el mismo discurso del Cholo

Voz 1 00:07 el mismo eh

Voz 1375 00:08 que no es un discurre precisamente liviano ligero son discursó con el mismo profe Ortega exigiendo te cada mañana en Majadahonda que no es un preparador físico cualquiera tampoco son preparadas yo que te aprieta y te saca las muelas cada mañana cuando te vas a a anginas vez padre mañana no vengo mañana me voy a otro lado es un discurso que como todos los discursos en todos los lugares del mundo en todas las profesiones y en todos los sitios corre el riesgo de que se desgaste de que de que no llegue Inc que no cale y que no penetre tanto en la en las en en la piel del que te escucha durante durante tanto tiempo no se ha ido renovando pero huele a que este verano puede haber más renovación que nunca en los últimos años porque ahí está Godín

Voz 1 00:55 que se va

Voz 1375 00:56 ahí esta Filipe Luis que se va lo de Lucas ya se ha hecho oficial son tres defensas a ver qué pasa con jugadores que no se han adaptado a este a este estilo a este a este equipo esta filosofía como Vitolo que no se ha adaptado a ver qué hace con él que ya estuvo a punto de salir en el mercado de invierno a ver qué pasa con la mar que ha pagado poner una pasta y tampoco sea adapta de ninguno ni de lejos ahora hay que tener paciencia con él todavía un poco más a ver qué pasa con Griezmann que le preguntaba Paulo Futre a ver qué piensa horas Kiko si ese desencanto puede hacer que alguien se preocupe también y Si Griezmann va aguantar así o no a ver qué pasa con Diego Costa hay muchas hay muchas dudas cosas que otros años no Ampa no ha habido tantas Bueno Diego Costa tienen la seguridad de que en cuanto meta ocho goles que no sabemos cuándo va a ser que sean Si hay alguien por el que el Cholo mata es por Costa pero están convencidos de que cuando meta siete goles va a llegar al despacho a decir Griezmann cuánto cobra Yoko ahora no porque está lesionado sobre costas cuestión de un rato un rato en cuanto meta cuatro goles los lo es aún acaba de representante Isaura está buscando aunque tiene contrato hasta dos mil veintiséis si no me equivoco está buscando una mejora cada cada poco eso también de alguna manera cansa un poco en el Atlético de Madrid a ver qué pasa con Juanfran que tiene una oferta de renovación de un año más pero hay muchos interrogantes esté en este verano en el Atlético de Madrid y luego esa norma que viéndola con el paso del tiempo a mí cada día me parece más un error a mí de no renovar a jugadores que pasan de los treinta más que una temporada te vas dando cuenta que por eso se han ido jugadores como Gabi Sanyo jugadores como Godín porque como es

Voz 1 02:42 un año más un año más