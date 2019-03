Santi Cazorla: "Siempre es una ilusión estar en la Selección, pero ahora lo veo en la lejanía"

Voz 1375 00:00 bueno está por ahí Xavi Isidro en Vila real con un protagonista que que nos hagan a todos por por su historia personal por su calidad futbolística porque ha demostrado que cuando uno se empeña en que las cosas salgan adelante pueden salir a pesar de que alguien le dijera un día tan claramente a la cara oye olvídate de esto que lo de que a jugar al fútbol va a ser complicado no sólo ha vuelto a jugar sino que está jugando noventa minutos partido tras partido jugando a un gran nivel bueno creo que sabes de quién hablamos esta dicha visita hola Xavi muy buenas

Voz 1867 00:30 hola qué tal mano muy buena aquella decisión del Villarreal

Voz 1375 00:32 cuando dije venga te abrimos la puerta bienvenido al Villarreal no era sólo un gesto de cara a la galería era algo más eh

Voz 1 00:38 era una apuesta evidentemente por por la fe que es el que tiene a Santi Cazorla que Santi Cazorla salgo más un futbolista quién en Villarreal era una apuesta arriesgada pero una apuesta convencida de que podía salir bien váyase ha salido bien porque yo no sé el qué le dijo en su momento que igual no volvía a jugar si ahora

Voz 1867 00:55 haciendo penitencia que por ciento pero Santi Cazorla

Voz 1 00:58 el mejor futbolista de largo de este Villarreal ha cogido el timón del equipo da igual que juega en la mediapunta en la banda en el centro del campo cuando Santi toca el balón pasan cosas en el Villarreal que yo creo que en gran medida gracias a él el Villarreal ahora mismo está vivo en esta Liga y la gente en Vila real disfrutando de de un

Voz 1867 01:15 fútbol que bueno pues cuando ves jugar Santi Cazorla sabes que van a pasar cosas que son cosas diferentes a Santi Cazorla

Voz 1375 01:21 hola muy buenas e igual te llega una oferta del Arsenal para ver si vuelves

Voz 1867 01:26 Ramón nada agradecer las palabras decidieran que se nada es un placer escucharle y nada así a Juanita así nada cuando siempre dije al final lo que se entonces aportar al equipo en todo lo que pueda y si es verdad que por suerte estoy cerca de recuperar el nivel Mi va a disputar el fútbol no que que son sí señor

Voz 1375 01:45 hay cuatro años pero pero sí se puede decir que que estás en uno de los mejores momentos de tu carrera o exagerados tú cómo te sientes porque desde fuera te vemos así pero no sé cómo lo ves tú

Voz 1867 01:54 bueno estoy cerca de lo que llegue hacer antes de la decida claro es verdad que era era algo impensable cuando cuando decidí volver a intentar volver no sabía que podía estar a un gran nivel pero pero sí es verdad que acerca el nivel dos de estuve versión lo veía poco es posible y y cada día tengo más esa sensaciones eso no soy soy más optimista Hay y eso hace que que sea pues es mucho más bonito todo el a día de hoy

Voz 1375 02:16 a a uno se le llega no a un jugador como tú en tu caso ese calvario de de las lesiones y tan tan graves además si se les llegue a quitar eso de la cabeza siempre está ahí

Voz 1867 02:28 siempre está ahí no siento miedo el respeto el lo que pasase al final tienes más presente no el día a día en poder disfrutar de de cara momento pues se lo pusimos en cuenta no han tasa al final cuando los Beatles lesiones novedad importancia muchas cosas yo ahora practicamente la importancia cada minuto a cada momento oí eso hace también que disfruté mucho antes

Voz 1375 02:49 es que fíjate entre octubre de dos mil dieciséis y agosto de dos mil dieciocho prácticamente dos años no no pudiste jugar por esa lesión en el tendón de Aquiles llega este a pasar ocho veces por el quirófano que difícil no venirse abajo ahí no

Voz 1867 03:02 sí bueno hubo momentos complicados no al final en dos años siempre momentos de todo tipo no oí cómo momentos muy difíciles como ya dije muchas ocasiones la lesión avanzaba algo peor patrocina tú haces todo tipo de cosas pones todo de tu parte y las pues no está alrededor también hace todo lo posible que no dé soluciones no ves que la lesión avance y te planteas no muchos pueblos y merece la pena así Si todo el trabajo que hemos podido recompensa pero bueno al final la constancia y las ganas de volver pues hoy en día pues diciembre que toda la cena Hay bueno siempre hay que apretar las cosas malas eh siempre por suerte la positivo de las cosas no

Voz 1375 03:41 momento dijiste me planto o pensaste levanto

Voz 1867 03:44 sí sí pero bueno supongo antes puntuales no estaba solo si la familia hijos y eso también incluye no al final es que sólo el apoyo de los tuyos hace que haya momentos complicados en los que merece la pena seguir adelante sí sí lo mejor de todo es pues bueno dar un paso al lado es decir hasta que llegara no pero bueno marchar me decía que el hombre la verdad que familia y eso es lo que me daba fuerzas para levantarme al día siguiente iba a cambiar un poco el chip pensar en positivo y cero

Voz 1375 04:13 y ahora que está hecho un chaval cualquier día te llama Luis Enrique

Voz 1867 04:17 no aguarda desde aquí aprovecho para para mandarlos fuerte abrazo a él y a toda su familia el problema espero que solucione todo acabe bien inhalan en la selección como bien sabes he tenido la suele estar en la mejor generación de la historia ahí siempre es una ilusión no estará en la selección pero bueno ahora mismo la lejanía hay deseo todo el bien a a los ex compañeros están ahora ya los compañeros han estado

Voz 1375 04:42 fíjate Navas eh otro de los veteranos que hay ha vuelto también

Voz 1867 04:46 sí con Jesús además coincidí varias veces noria la del también ha tenido lesiones lo ha pasado mal y hemos decidido hay varias veces y me alegro mucho por él no es un futbolista espectacular soy yo creo que ha ganado el estar en la lista

Voz 1375 05:01 el como tú eres un tío de metas y de seguir y de no dar nada por perdido eso lo da por perdido ya o quién sabe si te has dicho hoy igual un día si sigue a este nivel por qué no

Voz 1867 05:12 bueno yo no me dieron ninguna puerta pero al final ni siquiera las escuchas de fútbol como estoy haciendo jugar cada partido con el Villarreal todo lo bueno que me pasó en el futuro pues osea no no me no me planteo nada a largo plazo y pienso en cosas que puedan ser no sólo me planteo ahora mismo partido el Celta por ejemplo que es una final para nosotros de llegar en el mejor estado posible y demás pues ya veremos qué pasa

Voz 1375 05:35 si te dicen hace unos meses que el treinta de marzo vas a jugar a un Celta Villarreal clave por el descenso ni te lo crees

Voz 1867 05:42 no no hemos esos peces no primero por por la lesión que tuve y luego porque al final el club Nos la esperada no cine a cuando yo quería traerle yo vengo un equipo con jugadores de mucho calidad pues al final no hemos estado a la altura de las circunstancias vienen es es la que es hay que ser responsable con ella hay advierte en esta situación es difícil no pero bueno hay que afrontarla y como te digo no de su partido fundamental para ambos equipos sí ojalá llegan nuestra parte y poder de

Voz 1375 06:08 Se juega diferente saliendo al campo peleando por Europa por un título por estar arriba a a estar abajo jugando por el descenso a la cabeza está igual

Voz 1867 06:18 si no es muy diferente no funcionan con David de esta situación si es completar la eurofans Champions es una presión importante pero al final son cosas bonitas no decir las consigue es pues bueno todo sea bienvenido pero sí ha pues el año que viene tenemos otra oportunidad no al final cuando te te planteas parany división toca piano al final ahí ya lo he dicho varias veces que al final el sufrimiento que pasé con la lesión es incluso menor con el suficiente lo estoy pasando muchas personas detrás de este club como presidente cuerpo técnico directivos se juega muchísimas cosas así es totalmente completo

Voz 1375 06:53 no no no hay presión mayor que la que se vive ahora

Voz 1867 06:57 sí por supuesto yo nunca he vivido oí me ha tocado vivir la hora y ojalá todo salga bien a través de cara al futuro pero fuera

Voz 1375 07:07 oye Xavi con desde Calleja Calleja otra vez en la vuelta Calleja es un fijo llevaba creo que son he dicho seis siete partidos lleva seguidos los noventa minutos pero en general sumando casi cuarenta partidos ya hay seis goles no la temporada

Voz 1 07:20 sí sí hay que tener en cuenta un detalle cuando empezó con con Javi a principio de temporada bueno pues existían dudas no de qué nivel podía tener y poco a poco tuvo que intentando en el equipo al final se convirtió en un fijo pero con la llegada de Luis García por ese cambio también al sistema cuatro cuatro dos con dos extremos Santi no se extremo aunque el Arsenal ha jugado organizador no es un organizador puro por ahí tuvo problemas aunque Jun partidazo con el Real Madrid yo creo que Luis ahí ya cambió el chip y dijo no Sandri tiene que jugar con el regreso de Javi con esos tres hombres por dentro Santi Cazorla sin tocarlo ahora mismo de hecho lo vemos que puede jugar el doble pivote y que prácticamente cuando no está Trigueros ahora por lesión y con las bajas en el centro del campo Santi Cazorla el hombre que lleva al timón del Villarreal

Voz 1375 07:59 como si no cambia de opinión el entrenador después del dos dos con el Madrid hizo doblete tuyo ahí ya dijiste aquí o cambia de opinión hoy ya no sé qué hacer no

Voz 1867 08:07 no bueno nada lo que necesitaba era tener continuidad no el final por la lesión que tuve muchos entrenadores creían que que igual no podía jugar dos partidos seguidos sólo tenían que regularlo de una manera diferente no yo por sensaciones que tenía lo que a la contrario no cuantos más partidos jugara seguidos el cuerpo más iba un poco a a obrar rutina no de competir diariamente acá tres días bueno fue una pelea un poco hay continuas senadores sí por suerte pues bueno el que la ha visto que recupero bien de cara a un partido a otro si es verdad que regula mucho por ejemplo con el tema de de Europa o conducía Copa del Rey pero bueno necesitaba no es verme apto toca cada fin de semana para Eli y cada día como te digo pues todo lo mejor que es que son mejores puedo no

Voz 1375 08:53 ahora mismo está ahí ese décimo séptimo con veintinueve puntos cuatro por encima del Celta es que esto sí que es una final porque bueno pues vuelve Yago Aspas con receta después de tres meses lesionado pero es que es una final para los dos

Voz 1867 09:05 si no somos muchísimos no soy insiste ella no la noticia era común amigo de Eli Elisa yo creo que que todos deseamos que es la que son son jugadas espectaculares complicar mucho la vida el el próximo fin de semana pero pero bueno eso situaciones difíciles para los y será un partido complicado como te digo no ojalá podamos tener un buen resultado para seguir con opciones de de aumentarla

Voz 1375 09:28 Barroso o de mantenerlo de cara a los Juegos viene el Barça Hay seguir vivos en la Europa League contra el Valencia eso como como Cayo en apetece más jugar contra un equipo que ya se conoce en Europa o es como decir jo otra vez prefería un extranjero

Voz 1867 09:44 sí yo creo que no no ha gustado nada sobre todo de todos nosotros como a ellos fina creamos evitar no los españoles pero bueno creo que nosotros ahora cuarto sí yo una abierto al final somos los tipos hasta cuatro veces Alí hizo ha complicado superarles pero bueno tiene muchas esperanzas en me era vamos a pelear al máximo y ojalá podamos es superarle se esperaba es que volviera Calleja

Voz 2 10:12 bueno es un caso raro al fútbol de todo el mundo lo veis ya sólo tampoco vivido nunca no pero bueno yo creo que la la situación en la que estábamos Si yo

Voz 1867 10:24 me preocupa El Vestuario que es una es una situación en la que la decisión sensata no debe ser yo creo que también al estar fuera pues varios meses ha visto cosas que que tiene que cambiar y el equipo lo ha demostrado el mister pues el equipo ha mejorado muchísimo muchas aspectos sí sobre todo tiene aún mejor a no estamos muy contentos de de la vuelta del Mencey ojalá entre todos podemos podemos sacar la situación adelante

Voz 1375 10:49 luego Calleja luego cincuenta días duro Luis García Plaza volvió otra vez Calleja decisión valiente por parte de de del presidente traer de nuevo al entrenador que había empezar la temporada en hoy en la la la recuperación y fue con con Karlos Arguiñano no

Voz 1867 11:04 bueno verle de Vitoria El ayudaré

Voz 1375 11:07 estuvo muy bien en parte de la recuperación del te ha dado muchos ánimos no

Voz 1867 11:11 sí sí la verdad que era un espectáculo coincidir con él no se veía el lado positivo de las cosas sí y sobre todo me alegra muchísimo el día de hoy ya sabes que existe es decir capital de chistes no sí un poco como aquí pues antiguo no en la clínica todos hacía mucho más

Voz 1375 11:34 joe ya había hay apuestas él te dijo te me me juego lo que sea que que que va a volver a jugar y a triunfar ahí

Voz 1867 11:39 no no me pasa deseamos todo lo mejor no está claro que tenía a ver ha explicado en aquel momento pero cero si es verdad que siempre confiaba hay sobre todo ese a toda su puesto de cara a que hubiera gustado ahí bueno además tenemos una hemos hecho una apuesta que se hubiera jugar iríamos de a comer a su restaurante Artaud ticket Sánchez como a todo su equipo médico no y por suerte he vuelto a jugar una fecha para visitar a Artiñano y ya hay poco celebrar que hemos vuelto a jugar no

Voz 1375 12:07 pagar la paella te digo he votado lo va a falta las la paella hay un viaje por ahí

Voz 3 12:14 ya que se acabe esa bien después

Voz 1867 12:16 de todos los pasaron el tener que pagar puedo celebrar como ya te digo oye a luchar

Voz 1375 12:23 Isidro que va a hacer Santi Cazorla ahora que no nos oye va a renovar o no

Voz 1 12:26 pues hombre yo creo que si le preguntara sexto a cualquier aficionado del Villarreal te diría sí sí o sí o sí la duda es si realmente por contrato tiene esa renovación automática por objetivo son partidos o hay que sentarse a negociar yo espero que sea automática a negociar yo me imagino que el Villarreal va poner un cheque en blanco porque ahora mismo para continuar pesa a los XXXIV años uno dos tres o cuatro los que se plantee la gran pregunta es qué va hacer si va a seguir o no en el Villarreal y ojalá no de respuesta

Voz 1867 12:54 bueno al final tiene una opción yo estoy contento muy feliz en el club donde considero mi casa el icono de futuro lo volveremos no es verdad que que ahora mismo no me planteo el negociar nada porque lo primero que eso el equipo a la tontería de futuro iré ningún jugador no está por encima de todo el grupo a ningún jugador más importante que el club consiga el objetivo que ojalá sea lo antes posible entraremos a valorar todas las cosas pero pero como te digo no ahora hablar de contrato me parece es una falta respeto está jugando Louis momento me planteo era hablar de mis condiciones personales no

Voz 1375 13:31 ya cuando acabe ya tocará ya tocará hablar pero pero claro pero éste plantease a ir a otro sitio ya sé que ahora mismo es el presidente pero quiero decir como opción es Villarreal o nada o podría ser otra cosa que no fuera Villarreal

Voz 1867 13:44 bueno a día de hoy no tengo nada que no me planteo nada que no sea jugar esa final no el día que que me siente iba a las opciones que tenga o lo que mejore tenga para mí pero lo que apetezca porque pensarlo pero lo que es algo que no pienso que no tengo nada encima de la mesa y que además que no quiero saber no sólo quiero sector de salvar al equipo y como te digo una es que una vez que consigamos el objetivo caja la antes posible Turquía nos sentaremos todos a ver las opciones incluso mejor para ganar

Voz 1375 14:13 con lo que has pasado como para pensar en el futuro hay que pensar en el partido el partido el CO2 exacta

Voz 1867 14:19 la retirada

Voz 1375 14:21 oye Dios quiera que lo Dios quiera que no oye quedó bien el reportaje eh para la tele estuvo muy chulo eh

Voz 1867 14:26 sí sí la verdad que ha sido un placer no es increíble otro aportase muy bonito por su parte y estoy muy a gusto y no el que desde aquí le ahí hay equipo no he puesto por por pensar en mí por el rap tan bonito que pasa

Voz 1375 14:41 esa imagen en la que se ve el trozo de piel que te lo quitan de un lado te lo ponen ahí dijo y además la parte del tatuaje no de esas imágenes que tanto se han visto y que y que tú estás cansado de ver pero que que al final dices bueno lo superado que parecía una pesadilla no

Voz 1867 14:55 bueno yo creo que yo y la gente yo creo que la gente está ya bastante cansada de diez poco la rutina de cada reportaje que he hecho

Voz 1375 15:05 sí sí

Voz 1867 15:08 quiere abre poco tiene a ver un poco esa foto pero pero bueno es verdad que que no caiga no no está mal recordar no todo lo que he pasado yo cada día que alguna fue fútbol pues los recuerdos no tengo que que lo inmunizar un poco los momentos malos que pasaba para saber qué cara tengo que disfrutar lo hagan partido antes de empezar

Voz 1375 15:27 Xavi al de la última que se tendrá que ir a dormir a dos niños no están ya igual están escuchando El Larguero los peques

Voz 1867 15:32 me la verdad es que es un futbolista Manu

Voz 1 15:34 se merece lo que le ha pasado lo bueno que le está pasando en el en el Villarreal es sobre todo porque insisto es un futbolista que en su momento marcó un antes y después que se marchó para hacer el fichaje más caro en este momento de la historia o la venta más cara de la historia del Villarreal y que vuelve además para lideradas a este equipo lo que mucha gente se pregunta no sé si Santi tú tienes esa posibilidad ahí esa idea en el en la imagen en el recuerdo es que si eliminamos al Valencia en la Europa League te gustaría un Villarreal Arsenal te gustaría recordar lo que fue aquella semifinal de Champions caso pudiera hacer en la en la Europa League intentar cambiar la historia

Voz 1867 16:09 sí me encantaría no me encantaría hacer muchas cosas no supo fuera aquellas una final que puede bonitas pero yo creo que para cometer más difícil porque te veas a las puertas a una final de Champions del equipo fue fue superior al Arsenal y luego por supuesto puedo por el cariño que tengo aquel a que el club no se de no es pedirme de Campos acude puede ser número hacerlo aunque sea con otro equipo estragos que tengo clavado que ojalá manera por Trinidad en semifinales instantes nosotros pasamos como ellos de encontrarnos sí bueno vamos a ver qué depara el futuro ojalá todas las primeras pasar nosotros y luego pues que que le para el sorteo

Voz 1375 16:47 sería bonito sería bonito el Villarreal Arsenal otra vez en en competición europea oye Santi gracias por sacara un ratito que se que hoy has tenido un libre pastar con los peques y tal como van los peques dando guerra

Voz 1867 16:57 si bien de estar aquí pero pero bueno todo más cada día

Voz 1375 17:03 no no vayan a la cama que luego nos echarán la culpa al larguero por haberse acostado

Voz 1867 17:06 nada nada no te preocupes no me problema

Voz 1375 17:08 había mucha gracia Nos alegramos de verte y sobre todo de verte jugar como cómo lo estás haciendo muy bien gracias un abrazo Santi cuidarte mucho verdad Santi Cazorla en el larguero en un momento muy feliz Xavi para para él aunque no tanto para el equipo pero bueno vamos a ver qué pasa de aquí a al final en estas diez jornadas que quedan eh

Voz 1 17:27 sí pero ha cambiado mucho la película eh fíjate llegó que Javi Calleja y el equipo estaba a cinco de la salvación y a día de hoy está cuatro por encima del descenso se le gana al Celta el golpe puede ser de moral brutal así que vamos a ver la ACB de momento por el lado positivo en el submarino amarillo