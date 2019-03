Andrea Pereira: "Apetece mucho la semifinal ante el Bayern, es un rival con nombre"

Voz 1375 00:00 hoy el Barça se ha metido en las semifinales de la Champions femenina hice va a enfrentar al Bayern de Munich Elena de Diego está en Barcelona hola Elena muy buenas

Voz 1315 00:11 hola Manu qué tal si ha sido una noche grande para el Barça femenino que se clasifica por segunda vez en su historia para unas semifinales de Champions lo ha conseguido tras ganar cero uno al es seca de Noruega con un golazo de día que Martens en un partido sin casi ocasiones para las noruegas recordamos que el Barça había ganado el de la ida por tres a cero es la segunda semifinal como decimos de Champions que alcanza el Barça hace dos años la jugó y perdió contra el PSC ahora a priori el equipo ha tenido más suerte porque ha evitado en el cuadro a los rivales más duros esta vez le toca jugar contra el Bayern que se estrena en una semifinal europea la ira será el veinte veintiuno de abril la vuelta una semana más tarde en el Miniestadi el Barça Manu lleva tres años sin ganar la Liga este año el club había marcado ese título como principal objetivo pero visto que allí dependen del Atlético estas semifinales son una buena recompensa para todo trabajo de la temporada

Voz 1375 01:04 dijo Messi en la pretemporada que este año verían

Voz 1 01:07 querían la Champions Íbamos eso ha sido Pepa

Voz 1375 01:10 para ellos y para ellas eh sonándome a todos y todas al pie la letra

Voz 2 01:13 quieren la Champions es decir si quieren la Chamba

Voz 1375 01:16 Nos ellos y ellas también eh

Voz 2 01:19 está hay una de las jugadoras

Voz 1375 01:21 de del equipo que han ganado hoy cero uno pero como dice Elena ganaron tres cero en el partido de ida Andrea Pereira muy buenas

Voz 3 01:28 hola buenas enhorabuena

Voz 4 01:31 muchas gracias que bien sabe meterse en las semis

Voz 1375 01:33 final de Champions

Voz 3 01:35 pues sí la verdad que sí que que no es nada fácil y lo hemos conseguido

Voz 1375 01:40 eh sobretodo yo creo os habéis ganado cero uno con el gol de Martens pero yo creo que la clave estuvo en lo que hicisteis en la ida no

Voz 3 01:47 sí la verdad es que sí porque además viendo cómo estaba el campo cuando vinimos aquí a entrena menos mal que que me pero en Barcelona algo que si no hubiese sido un partido totalmente diferente

Voz 1375 01:59 tres cero en la ida hoy cero uno así que con los deberes muy bien hechos el rival en semis va a ser el Bayern que ha eliminado al al Slavia de Praga bonita semifinal apetece no

Voz 3 02:09 sí la verdad que sí puedo por nombre hay un acuerdo al final es un rival que que tienen algo que ya atención y que que nadie Mariano lo cuadraba muy difícil además con Juanjo fuera en Barcelona

Voz 1375 02:25 como estaba ese vestuario cuando vais acabado fiesta por todo lo alto no

Voz 3 02:28 pues sí la verdad que mi que es bueno pero muy felices todas al final meterse en semifinales es complicado no hemos conseguido oí pero también te das cuenta de la Liga eso sí

Voz 1375 02:41 exactamente estáis ahí en la pelea en la Champions eso te iba a decir en la Liga que el otro día ganasteis a tu ex equipo porque es tu primera temporada en el Barça ficha esté llegando del Atlético Femenino

Voz 3 02:52 sí la verdad es que sí que que ganancias y bueno al final es lo del ojo no hay Weisz tiene edad no

Voz 1375 03:02 qué te dijeron te dijeran algo alguna oye ten cuidado aporta también hoy en honor a leyes

Voz 3 03:08 bueno la verdad que que llegado poco tocada no y al final voy dijeron bueno que ya está recuperado nada pero bueno el partido que no que no quería perderme ya no sólo por jugar pero cuando ha sido con puede exequipo con por El ambiente de jugar contra el primero

Voz 1375 03:26 que pasada no pasada lo de lo de del espectáculo que se vivió en la grada no lo de ese sesenta mil aficionados

Voz 3 03:32 sí la verdad es que sí sabemos que la afición del Atleti es muy fiel que que siga al equipo que animan los noventa minutos y la verdad que estuvo es genial no ojalá haya muchas cosas

Voz 1375 03:43 buena entrada en el campo viene el césped bastante mejor que hoy no que hemos visto por la tele se veía el césped de bastante chungo no hoy

Voz 3 03:51 sí la verdad que sí que parecía nada es verdad que por las fotos padecía peor a lo que a lo que realmente es pero bueno es verdad que que no era nada comparable para un campo de cuartos de Champions entrega una último y te dejamos

Voz 1375 04:09 que descanses en ese vestuario está ahora contento en la pelea por la Champions en la pelea por la Liga como veis vosotras quede que se dice en ese vestuario del lío que hay entre Federación y Liga os preocupa que pueda llegar a plantearse una guerra hay que acabe habiendo dos competiciones distintas

Voz 3 04:25 bueno al final no lo no lo no estamos al final son los presidentes digo no es otra es lo que nos digan no lo que nos convenga ahí bueno en eso no podemos entrar

Voz 1375 04:38 ojalá que hay acuerdo no habrá que ahora que está el fútbol femenino con con este auge y han momento en el que ha despegado hoy esto ya no lo para nadie eh pero Jorge yo creo que no es no es bueno no que al final el para que vosotros os dedicáis a jugar pero qué bueno sería que un acuerdo entre todas las partes y que y que no ahora lo que menos le conviene al fútbol femenino es que haya este tipo de follones no

Voz 3 04:58 sí bueno Espinal ya sabes que cuando algo empieza esperar

Voz 1375 05:01 exactamente lo más si yo estoy loco

Voz 3 05:04 sí lo que padece es lo que está pasando pero bueno al final son problemas que nosotros no tenemos poder de decisión y bueno al final de lo que nos diga

Voz 1375 05:14 pues nada Andrea a pelear por la Champions a pelear por la Liga y bueno en este auge del fútbol femenino que estamos del que estamos hablando también han confirmado casa real que la reina Letizia estará en la final de la Copa de la Reina algo que no haya pasado hasta ahora en ese Athletic y Real Sociedad

Voz 3 05:28 sí porque apenas había nadie el primer año que ahí bueno la visita de la Reina así que que no jugamos la final bueno es un paso adelante no para para todo el fútbol español

Voz 1375 05:44 pues eso será entre Atlético Real Sociedad enhorabuena por lo de hoy ya pelear por la Champions y por la Liga enhorabuena Andrea Un beso chao hasta luego adiós

Voz 1 05:54 eh hasta luego otra es la imagen de de

Voz 1375 05:59 de lo que ha sido y lo historia el Barça por segunda vez en una semifinal de Chaplin femenina y la final donde es Elena este año donde toca