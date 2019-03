Jose Antonio Ponseti nos cuenta toda la actualidad del mundo americano

Voz 1 00:00 José Antonio Ponseti

Voz 1501 00:03 sí

Voz 1 00:04 bueno qué tal estás feliz

Voz 2 00:07 la maravilla que concita ahí a lo Panenka Félix madrugada como madre estoy me estoy muy bien deseando que llegara ahí Mario Torrejón amarillo hola buenas noches a todos felices madrugada para

Voz 3 00:18 sede igualmente me me pero que que me da paso a estas horas si me necesitas un poco más temprano para pegar un poquito empujón dado audiencia o lo que tú quieras tú siempre empujando claro si empujar es importantes de esta vida siempre siempre siempre de esta vida te lleva harás lo que empuje nada más decía

Voz 4 00:36 más vale que no seamos por este este barrio de estrés y Hong con con Mela Chércoles que como jugador está en Argentina que querido ya están ya

Voz 2 00:50 de allí las motos que hay segundo Gran Premio del Mundial a ráfagas

Voz 1104 00:55 hola pisando fuerte aquí son las nueve y diez de la noche en Termas de Río Hondo a donde llegó después de dos días de viaje miran está lejos esto luego merece la pena y merece la pena estar aquí dos días viajo viene dos días sí sí en Madrid Buenos Aires son casi trece horas de vuelo era hasta las diez de la noche a Buenos Aries toca dormir allí hacer escala y un paseíto por la mañana por recoleta produciendo ante la tumba de mitad de Evita facturadas

Voz 5 01:21 ahí le tienen a las cuatro otro avión barco

Voz 1104 01:24 Santiago del Estero luego una horita más noche hasta Termas de Río Hondo así como te digo esto está un poco en el fin del mundo pero es un auténtico circo y danza hay mucha ambiente es la la meca a la catedral del motociclismo suramericano sin ninguna duda si viene gente de toda Argentina de Chile Perú ella también una SD por las calles eternas esto va cobrando color y ojalá Ana meteorología porque ha llovido durante estos días

Voz 5 01:47 vale decir que hay cincuenta por ciento

Voz 1104 01:49 su unidad de tormentas el domingo día de las carreras en horarios especiales en diferentes en España lo habitual son cinco de la tarde Moto3 sí sí veinte motos dos y ocho de la tarde en la clase reina Moto GP

Voz 5 02:00 ocho de la tarde Moto GP te te llega Loreto

Voz 6 02:03 no cree en la primera Guerra estuvo ahí de aquella manera como escuela

Voz 1104 02:07 espero que mejora la vuelta de de Qatar de encontrar una fisura en una costilla sabes que esas son las lecciones que se curan solamente con el tiempo que no se puede hacer prácticamente nada si acaso un poco de fisioterapia y confiamos en que esté mejor y aquí de lo que la gente tiene muchas ganas de ver otro gol a Valentino Rossi que se recuerdan lo que sucedió el año pasado Market salía desde atrás después la la parrilla remontó estuvo a punto a varios pilotos en su remontada y nada tu por nacional que tiró fue a Valentino Rossi luego se disculpas al box Valentino no he recibió mucho su hombre de confianza el hecho en el box y bueno pues es un capítulo más de la enemistad entre Valentino y Marc Márquez ese vivía aquí con muchísima intensidad dieciocho en una argentina en la que la gran mayoría veía que el a mí Dámaso uno como la hinchada de boca pues son pan tifosi de Valentino Rossi

Voz 2 02:53 pues hala disfruta del asado por ahí a las ocho de la tarde Moto GP en Telecinco por cierto en directo este Gran Premio en Telecinco ha perpetrado un atraco otra vez más se va pero en fin

Voz 7 03:05 yo estoy siempre te lleva hasta allí quinto el veinte por ciento paren cerveza

Voz 2 03:14 vale ya esta hecho ha sido otro adiós adiós lo de las motos en Argentina este fin de semana que forma parte de Jean girando por supuesto que bueno aunque esté un poquito más al sur pero no si no pasa nada no pasa oye que por cierto que claro

Voz 6 03:29 lo voy primer día el Toyota ahí Lux era amigo Alonso que se le apodaban prometió para sí

Voz 5 03:37 para eso entonces lo que no que no sabe la gente que lo sitio pero bueno si yo bien la suerte de otros indio te entiendo que por cierto que que hay gente que dice que no que está ahí para divertirse y que luego tomará la decisión de la decisión está más que tomada bueno pues sigan que sigan diciendo que a despegar sí es que es donde se cuece mucho fútbol

Voz 2 04:00 te voy a dejar Álvarez venía bien bueno el calendario

Voz 1501 04:03 en prisión sabes que en mi tema han ido representante de cada libro está este envite este es de ser Vuelo diecinueve el tuyo es correcto porque he vivido unas cuantas unos cuatro campeonatos de estos síntomas en la Champions

Voz 5 04:14 no

Voz 1501 04:15 durante la pretemporada que te con el Real Madrid ir pena es que mola ver el calendario porque se sea sorteado hoy a algunos interesantes por ejemplo americano e veinte de julio Bayern de Múnich Real Madrid Bayern Houston Tech Lucas contra el Real Madrid es correcto partido espectacular por ciento veintiuno de julio Juventus Tottenham en Singapur se confirma la noticia que dio New York Times que la Juventus no va a pisar territorio americano en esta gira de hecho juega también el Atlético de Madrid lo ha dado todo contar en Suecia pero digo que Juventus Tottenhan en Singapur veintidós de julio Real Madrid Arsenal en Dover en Maryland si hay un Chivas Atlético de Madrid en Arlington en Texas

Voz 8 04:55 hizo un Real Madrid Atlético de Madrid en Nueva Jersey bonito que bonito en el Met Life anti el veintiséis de julio tío aparte de Lance derbi juega al Athletic Juve que es el día de agosto en vas a ir do supongo Manel a eso van para ir viendo un poquito como tienes María Atlètic Granollers

Voz 1501 05:13 es el Met Life Stadium que es como tú bien sabes ese territorio sagrado conquistado por el dios Bruce Springsteen en el que ellos Bruce Sprins así dentro de otros eso yo estuve yo soy tres noches seguidas viendo en septiembre de dos mil no sé si tras noche se llevaba efectivamente lo que no había más ni ni otro más tiempo animal dinero si no me hubiera quedado

Voz 5 05:35 no no tiene escasa tú en la que vivimos y sabes que en ese

Voz 1501 05:37 ese mismo estadio en dos mil el año el noventa y nueve hizo quince noches seguidas no no seguidas Javier algún intervalo entre una y otra vez de quince conciertos con interés por cierto quizo en soldado todo vendido en su tierra natal en si estaría de la abuela cebolleta pero que es así

Voz 5 05:53 no me me pasa a mí lo mismo cuando yo salgo a la gira del de vuelo es bueno la gira del libro va a ser espectacular eso sí sí sí no voy a decir una cosa nueva ayer si no se pero que a lo mejor hay sorpresa en América se lo merece es él no vas a ir a Miami pero vemos

Voz 2 06:17 pues vaya pronto

Voz 5 06:19 pero hombre pues lo cierto antes

Voz 1501 06:22 pasará a eso que se juega con la mano GERA gusta tanto a Ponseti de fútbol americano este calendario hubiera International Champions Cup hijo decir que quitó al Chivas no no se me hace Se nace calendario muy muy muy muy muy muy parecido a lo al bebé oiga que yo creo que va a ser la Superliga no todo lo que está hablando sino en la Superliga de verdad Superliga algunas súper liga cerrada europea de clubes los clubes más importantes que veo aquí Mancheter United Inter Arsenal Bayern y Roma Arsenal Bayern Real Madrid Juventus Tottenhan es que son todos

Voz 2 06:50 bueno yo creo que absolutamente absolutamente al margen de la UEFA pero bueno yo entiendo que la UEFA está buscando un escudos claro claro también lo comprendo lo ha visto ahora me acuerdo

Voz 1501 06:59 a ver si en la gozaba cabalgando el Chivas cabezal diciendo bueno yo creo que sí

Voz 5 07:04 es ya el tema de la NFL favor venga nos ha retirado broncos y es el nombre de línea de ataque que también puede recibir pases en este caso del único gran quarterback que está por ahí Javi Blanco gustará emocionado por ahí está escuchando te consta echarme una hora broncos quiso sacarse el micrófono inalámbrico digo se tiene ahí bueno blanco era de ahí estamos recibía pasos de Tom Breivik para para mí el mejor de la esto moría de todos los tiempos estás de acuerdo a Javi el hombre de lo que he visto que tampoco he visto todos los tiempos pero de la última época desde luego que se inundará mental en la era gloriosa de los Patriots en la última década calificada Springsteen común Dios tú a ver si no no pero ante los pases al bueno a un hombre

Voz 2 07:58 yo lo deportivo Paulo Futre por ejemplo pero bueno lo que pasa

Voz 5 08:03 que Javi tiene el póster de Tom Brady podía tener en cuenta que echen pero no lo lleva en la carpeta como en la cajones finalmente veintinueve años se jubila en tiene un montón de opciones a trabajar con la roca con The Rock que te pueden juzgar a los veintinueve

Voz 1501 08:23 sí

Voz 5 08:24 pues que te dan muchos palos se lleva nueve años jugando a esto a nivel profesional a nivel en en el más alto nivel pensaba

Voz 2 08:31 no yo no lo puedo yo no puedo criticar pues si me dejaron lo haría también vamos yo este páramo

Voz 5 08:40 en todo para volver a tú tú crees que Alá el camino el veinte de la madrugada Si una hora

Voz 1621 08:47 venga dale por cierto si tuyo tuviésemos los poderes que tiene el chico este no

Voz 1501 08:53 estaríamos jubilados muchos años queríamos queríamos jubilado estoy muchas cosas

Voz 2 08:59 no creo que habría miedito planeta miedito del Athletic El pobre es como un robot osea es que ya el por ahora

Voz 5 09:15 me miro pero es que le ves sobre el campo y el veintinueve años muchas bolas a las espaldas y allegados su agente que ha hablado para la televisión de la oficina de Feli ha dicho oye sea retirado pero si alguna vez en por ejemplo la cita galo por la temporada que viene necesita por lo que se llama Tom Brady le dice oye

Voz 1501 09:33 el bronco te que viene a veces oye pues a lo mejor vuelve luego hay no hay posibilidad lo tiene muy claro esperado por que no en la gente ha dicho bueno si vuelve aunque sólo los partidos no encaja pim pam gana decirlo tan bien bueno más porque tú has apuesta le dan una las posibilidades que sea luchador de la ópera de dos Doble W de lucha libre eso sí está hecho por esta tierra

Voz 5 09:55 no hemos llegado un palo metió por donde sabes SARS también bueno dice que se retiene no me lo creo él dice la verdad es que este tiene una fortuna de más de ochenta

Voz 1501 10:09 a millones de dólares eh pues me parece poco en qué se parece en el que se gasta al año digo que soy un afortunado ochenta que es es decir que por ejemplo Cristiano Ronaldo no no solamente por jugar sino por todo lo que tiene como policía ingresa unos cien millones al año por ejemplo que es una barbaridad ahí ir deportista que están mejor pagados pero tiene razón pensé que se está en el top estaba uno de los sí sí de los más alto en el top veinte top doce por ahí está sí sí sí sí hay varias cosas

Voz 5 10:37 estaba el tiene problemas ha tenido problemas ahí por temas de abusos sexuales y tal que hay que ver cómo termina la historia luego tiene una afamada

Voz 1621 10:47 aquí tiene un carácter asqueroso entonces eh

Voz 5 10:51 bueno todo junto a todo eso no puede salir nunca viene sellar billetes en sí pero sí cuando llegó poco si no sé qué Mayweather también si es esto tío yo no sé si son los golpes son qué les pasa pero al final son de PCB si son cómo no sé

Voz 2 11:09 es algo que tengo somos gente de pasta humilde

Voz 5 11:12 humildes pero sí muy humilde en general somos gente humilde

Voz 1501 11:20 no sacamos pecho en plan tener diez coches no siete

Voz 2 11:23 es eso pero somos como una familia cuatro claro cuánta cuanto seis en Kaká lo típico ocho no voy a otro sin duda verdad la cifra

Voz 5 11:42 imagínate que aún pues lo típico aquí a un par en par de motitas acaban perdiendo la cabeza sí pero ya cerrado

Voz 1501 11:50 no estoy tiene aplicaciones en las que habla de su estilo de vida que la gente sigue aplicaciones para seguir su entrenamiento

Voz 2 11:56 por más serios en cuantas marca de publicidad

Voz 1501 11:59 cuestan ponerlos a es un tipo que puede tener ese es el amor odio que tiene algunos deportistas la marca Le quieren algunas evidentemente que alguna gente que le buena

Voz 2 12:09 pero bueno porque como Ariana Grande siendo el número uno promete darnos la Turrado durante todo el año

Voz 5 12:19 la posición así que hemos decidido he defendido en este caso lo has dicho tú por decisión propia yo ya me he reunido conmigo mismo y ha decidido que buen día

Voz 1501 12:27 para para escuchar esta edición treinta Aniversario que sale el próximo día veintinueve en un par de días del Tall Ship el primer disco que Keith Richards mítico guitarrista de los Rolling Stones o Sakon solitaria escucha a ver

Voz 9 12:42 eh

Voz 1 12:45 música de verdad claro Music Store Day Boys habrá música esto esto es una es una

Voz 5 12:55 yo que escribió que el dichas para Ponseti se llama playboy pique tanto cariño a ver un poquito más

Voz 9 13:01 mira mira

Voz 1 13:07 donde sigue siendo quién del Ariana Grande grande grande

Voz 5 13:11 para ti para ti ruido Carreño variada

Voz 10 13:15 muy bien

Voz 5 13:16 una película a película era semanas en un peliculón de los que van a marcar la nueva época de Disney

Voz 1501 13:23 en los grandes clásicos de dibujos animados hechos en formato actores de carne y hueso esto es donde

Voz 11 13:31 bienvenidos al PP tumbó cada

Voz 9 13:33 Jamil a Pekín

Voz 2 13:38 bonito canto esto vuelve a mí me me a tocar el corazón quieres ir a verla porque vamos a ver si porque me han dicho que está espectacular la dirige Tim Burton lo cual es garantía de que va a ser famoso impresionante

Voz 1501 13:49 en los que son fan de Tim Burton que no se lo pierda aquí me tiene además Danny De Vito es uno de los protagonistas Colin Farrell dicen que está muy bien recreado el Tito todos son los movimientos la Historia

Voz 5 13:59 entraron pita todo todo compite bien

Voz 1501 14:02 es buena pinta sigue que nadie se humo que es la primera de llevan a mi marido para ver el reparto es a haberla sabes que va a haber el Rey León con actores de carne hueso el que Will Smith por ejemplo es el genio de la lámpara esto estos una serie de hasta ahora que mola mucho la serie aunque todavía quedan unos días pero estos acerca allá porque voy los acerca eso o no me digas

Voz 9 14:23 con Azcona sí sí sí

Voz 2 14:30 también es la última temporada el día quince de abril

Voz 1501 14:34 así que la gente los fans no lo he visto de modo que no esto no he dicho

Voz 2 14:36 los otros siete interrumpiera aquí yo no he visto a Juego de Tronos Juego de Tronos nunca vaya usted a la primera temporada porque no es yo que tampoco he visto Juego de Tronos y me considero una afortunada porque claro pues para para el programa pero desde Cangas visto juego de Tronos sí se he visto que sectores que vieron pueblo de Asturias en la televisión pero ha yo soy muy bien pero yo puedo Sporting ha llegado

Voz 5 15:16 claro que esto mola de abogados en Netflix ha sido muy chula estoy viendo Nicky Jam no me gusta el reggaetón pero está muy bien

Voz 2 15:25 pero bueno muy bueno si la recomendación tuve la última la última americana que vi fue por trece razones durísima

Voz 5 15:32 sí a mí me lo lanza bonanza banal muy bien muy bien siempre llegará yo yo estoy viendo la nueva temporada de El coche fantástico y luego a sale Kaká

Voz 1621 15:45 es verdad siento pero los así os acordáis de Rafael Henze por favor por favor periodista superviviente del accidente aéreo que en dos mil dieciséis hizo que prácticamente no hubiera supervivientes en la que la gente del Chapo del equipo brasileño bueno pues murió ayer tras sufrir un infarto mientras disfruta

Voz 5 16:04 el fútbol era el periodista David partidos y supervivientes entró en El Larguero aquella hermana con tanto es lo que había pasado y ahora juegan partido al Betis ha perdido a otra tan maravillosa que es totalmente totalmente totalmente

Voz 1621 16:23 tercera bueno un recordó también al ex presidente de la Osasuna Juan Miranda fallecido también en el de hoy en fin cosas tercer etapa de la Volta a Cataluña Adán Yeltsin pone a Bernal y Adán Martín en la Dama Rainey por cierto se ha hecho viral un vídeo en el que hay tontos en todos lados se cae un ciclista aporto goles en la Volta a Catalunya lo graba un aficionado si es que se le puede llamar aficionado le dice que le va a robar la bicicleta en plan de coña riéndose le dice qué tal estas

Voz 5 16:47 Manolete que tiene en la agenda te queda cuando te has dado tiempito gracias que lo que te apetece es que te cuente un chiste que te roban la bici es verdad que pedrada macho IVE perdón a salir ha sido el comentario

Voz 1501 17:05 en Francia aseguran que puede ser

Voz 1372 17:08 el futuro entrenador pese ya ingreso apuesta sería que Neymar se queda en va hasta el dos mil veinte y que Cristiano puede ser el recambio de Cavani Borja Valero está a un paso de Ence al fútbol chino ojo

Voz 5 17:24 El Athletic con lo de Lucas

Voz 1372 17:26 hace un favor al Barcelona Álava está a punto de ser nuevo lateral izquierdo del Barça

Voz 0699 17:32 la prensa que dice mañana Javi Blanco por favor El diario As Diane quiere a Ndombele sería el refuerzo ante la salida de Llorente o cross jugador del Olympique de Lyon en Marca lo dicho Lucas al Bayern acuerdo entre los clubes por ochenta millones de euros en Mundo Deportivo lo dicho

Voz 1501 17:47 yo dicen que sí bomba Griezmann el franceses

Voz 0699 17:49 daría bajarse el sueldo que cobra Enea les digo especialmente recale en el Camp Nou de blaugrana en el Sport dosificar a Messi tras cuatro días de fiesta incorporó los entrenamientos cumplan especiales que han sido y te traigo Time Manu la portada de L'Equipe

Voz 2 18:02 a palabras con el escudo del

Voz 0699 18:05 en la imagen de cero cero siete Casino Royale dicen la vuelta a su banquillo el Real Madrid está dispuesto a poner quinientos millones sobre la mesa el próximo mercado para traer a los mejores en papel poco hija SAR objetivos prioritarios contento te te hace poco tiempo ojo

Voz 5 18:24 me gustaría saber de qué va el faro estamos por favor a mí ya sabes que haya una vida mi antes y una después del Faro y esta noche el faro es que no los despertar despertamos me el despertar del huella a aquella eh a mí no se contado nunca porque de pronto me despierta a la bestia no eso eso sí si alguien ahí si pillaba impago como qué perro

Voz 2 18:46 a la bestia