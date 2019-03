El Larguero: Los detalles de la marcha de Lucas del Atlético y hablamos con Futre y Cazorla (27/03/2019)

Voz 1 00:00 puede decir es historia del Atlético de Madrid el Bayern de Munich echó esta tarde oficial que paga la cláusula de rescisión porel valorada en ochenta millones de euros y que a partir del uno de junio de julio va a jugar en el en el

Voz 2 00:52 luego alemán firma por cinco temporadas y el futbolista

Voz 1375 00:56 qué ha dicho hoy que ha tomado la decisión más difícil de su carrera deportiva no va a volver a jugar porque ahora mismo debe estar a punto de terminar si no lo ha hecho ya la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido pero para arreglar y resolver los problemas que padece en el ligamento interno de la rodilla derecha no es grave pero sí han entendido en el Bayern de Munich que Silvana a pagar una pasta porel lo mejor es que supere ahora antes de que siga arriesgando a romperse y estar siete meses de baja así que Lucas lo ha tenido claro queridos amigos del Atlético como ya no nos jugamos nada como estamos como estamos en la Liga Nos han echado la Champions y no sabe echado de la Copa prioriza el que va a ser mi nuevo club Illa que va a ser mi nueva vida en Alemania paso por el quirófano me olvido del Atlético de Madrid el año que viene estaré con la rodilla nueva en el Bayern de Munich eh la intervención ha tenido lugar está teniendo lugar repito que si no ha terminado está a punto de terminar en Innsbruck en Austria e por un equipo médico que no es ni del Bayern de Munich mide el Atlético de Madrid aunque a partir de mañana o de esta misma noche la supervisión va a correr a cargo de

Voz 3 02:04 de los doctores de su nuevo club que es el

Voz 1375 02:06 el alemán aunque hasta el treinta de junio va a seguir perteneciendo al Atlético

Voz 3 02:10 madrid

Voz 1375 02:10 repito en Austria ha sido Prado Lucas Hernández que ya es historia del Atlético de Madrid hoy vamos a hablar enseguida le voy a hacer cinco preguntas muy directas a Paulo Futre que es una voz autor izada para los atléticos pero para voz desautorizada las la nuestra la de la Cadena SER Kiko Narváez que enseguida lo voy a preguntar también por lo de Lucas Hypo rodeado una posible salida más de la que nos van a contar enseguida detalles Miguel Martín Talavera Pedro Fullana enseguida también con Pablo Pinto sanedrín hoy para hablar de un verano que se presenta especialmente movido en el vestuario rojiblanco parece el verano más difícil desde que llegó el Cholo Simeone al Atlético de Madrid por los que pueden salir veremos los que pueden llegar enseguida los detalles de todos los jugadores en un día en el que se ha sabido también que en plena pretemporada el Atlético de Madrid se enfrentará al Real Madrid en la International Champions Cup en esa Champions de verano no será el veintiséis de julio en Nueva Jersey Real Madrid Atlético de Madrid por si vas hasta raíz de vacaciones podéis ir haciendo planes veintiséis de julio habrá derbi antes de que empiece todo el lío de la temporada ir una vez pasado el parón de selecciones vuelve a primer plano la Liga que

Voz 4 03:24 vuelve el viernes en el bar

Voz 1375 03:26 hola buenas noticias después de cuatro días de descanso para Messi e también parece que va a llegar Luis Suárez así que los dos apuntan al derbi contra el Espanyol por cierto un acierto el del Barça el de darle cuatro días de descanso a Messi que para muchos puede ser de vacaciones para Messi es que Messi se sintió con molestias en el en el pubis en los días previos a ese partido que jugó la selección argentina contra Venezuela que en principio por cierto iba jugar sesenta minutos y luego acabó jugando los noventa jugó el partido completo partido que perdió en Argentina y y al final Messi es más listo con respecto a sus lesiones que nadie sabe más que nadie de cómo está su cuerpo Messi sabe que después de unas molestias en el pubis viene otra cosa que sellaba puvalgia inside afectara doblaje te tienes que operar

Voz 5 04:14 eh los jugadores que han tenido puvalgia sabe lo que es enfrentarse

Voz 1375 04:17 eso hace que Messi ha decidido jugar un partido no jugar el segundo en Marruecos que jugó ayer Argentina y el Barça le ha dado eh esos cuatro días de descanso pero hoy se ha vuelto volverá a entrenar también a Luis Suárez y repito estarán seguramente los dos contra el Español en el derbi luego contamos la última hora también de ese asunto estaremos en Barcelona hablando del Barça enhorabuena al equipo femenino ha ganado al LSE Cathy cero uno con gol de Martens en el minuto ocho en la ida habían ganado tres cero así que tenemos al Barça en las semifinales de la Champions League femenina

Voz 5 04:46 luego hablaremos con una de las jugadoras se enfrentarán

Voz 1375 04:49 al Bayern de Munich es por cierto la segunda vez que el Barça llega a la a la semi en y fuera del fútbol en el Master mil de Miami tremenda la machada que había hecho Roberto Bautista eliminando a Djokovic pone pues acaba de caer eliminado ante el gigantesco John tener siete seis siete seis mala leche los dos en el taller en los dos sets siete seis siete seis nos quedamos sin españoles en el torneo de Miami y en baloncesto ha habido Champions League de la FIBA primer partido de cuartos Jerusalén setenta y cinco Tenerife setenta y tres partidos ha jugado esta tarde son las once y treinta y cinco enseguida como digo sanedrín especial para tratar el asunto de la marcha de Lucas al Bayern que se ha hecho hoy oficial como ven nuestras voces autorizadas del Atlético de Madrid el futuro a corto plazo que puede pasar este mismo año con las salidas de los jugadores rojiblancos enseguida lo contamos en un ratito estarán por aquí Ramon Besa hay Manuel Jabois Se va a pasar por allí Santi Cazorla tenemos ganas de hablar con con el asturiano al que no hace mucho le dijeron en Inglaterra olvídate de jugar

Voz 5 05:53 que no vas a volver a poner unas botas de fútbol bueno no solo

Voz 1375 05:56 jugando sino que está haciendo el mejor del Villarreal de largo en un rato aquí el Larguero Santi Cazorla ahora vamos a Portugal que está eh

Voz 1 06:03 perdónenme podría poner un capuchino vale yo quiero un maquillaje vale

Voz 2 06:31 enseguida eh bueno está el mar

Voz 1375 06:34 en Talavera nuestra voz de la Atlético de

Voz 3 06:37 de Madrid o la tala muy buenas mano buenas noches está por aquí Pedro Fullana también a Pedro hola muy buenas y enseguida se incorporan yo Narváez y Pablo Pinto los vamos a sumar enseguida te sanedrín eh pero está por ahí Paulo Futre que ha hecho un hueco en en su curro que está Toledo

Voz 1375 06:50 te en Portugal para atender y explicar a los oyentes de El Larguero su opinión

Voz 3 06:54 por lo que se ha hecho hoy oficial Don Paulo Futre muy buenas

Voz 8 06:58 buenas noches mano a todos no

Voz 1375 07:00 eh te escuchan los atléticos como siempre voz autorizada para los atléticos te has sorprendido lo de Lucas Hernández en este punto de la temporada

Voz 8 07:09 bueno sí pesaba podría si era más tarde no en instrumento me ha sorprendido no pero yo pues es fermento pensaba ver a a Lucas cómo come a un nuevo Sergio

Voz 3 07:25 el veintinueve

Voz 8 07:27 sí a nuestro nuestra bandera pero si eso fútbol no creo que no esté la diferencia eran muy grande no a nivel económico hiciera eso sí no lo entiendo ciencia la diferencia es muy poco ya ahí no entendería no yo creo que ya

Voz 1375 07:47 está al final tampoco eh ha sido tanto una cuestión de tanta diferencia de dinero no es una cuestión de de de pues también de querer probar otro proyecto otra aventura en un en un club como el

Voz 5 07:57 ayer no pero pero hay que tenía

Voz 1375 07:59 todo el futuro por delante en el Atlético de Madrid para ser para para ser un pilar en este equipo no

Voz 1642 08:04 sin duda de un gran club luego ella lo que también es es un gran club no

Voz 8 08:10 es creo que ha hecho ya ya pasó Guás tiempos horribles hoy es un club comprador no tiene que vendió una idea o futuro es es es rojiblanco no es de la ley

Voz 1867 08:24 sí

Voz 8 08:24 pues yo creo yo creo que Himma noticia elementos sólo puede entender la diferencia económica es muy superior no como ex profesional aunque sí o no

Voz 1375 08:37 en cualquier caso el Atlético hace caja Lucas lo ha dado todo leído en Twitter que ha puesto un mensaje esta tarde has dicho que bueno que nada

Voz 3 08:42 entiendo que nadie puede reprochar que lo ha dado todo el Chava

Voz 1375 08:45 en el Atlético hace caja que con ochenta kilos se puede comprar un buen central o dos

Voz 8 08:49 el sin dura también imágenes o por lo menos uno pero seguro que entrenadores no pero ha sido un jugador que ha dado tuvo acierto que emprenda un mundo yo pensaba que sería nuestra bandera vamos próximos años no no ha sido así Aizoon no Gestha agradecerle todo acabado ponerle que

Voz 5 09:13 aún oye Pablo tu olfato te dice que este verano puede ser un poco

Voz 1375 09:16 lo más movido en el en el vestuario del Atlético jugadores que no se han acabado de adaptar del todo bien como Vitolo como le mar Se va a Godín Filipe Luis vamos a ver qué pasa con Juanfran el asunto de Griezmann que se quedó para que se quedó para ganar títulos inseguras de que sequedad pero pero por el momento con el desencanto de decir oye yo me quedo aquí para comer

Voz 5 09:37 y para ganar crees que este verano puede ser un verano punto

Voz 1375 09:41 de inflexión en este proyecto el Cholo

Voz 8 09:44 bueno sin duda en el caso de Griezmann yo creo que que que ha sido un una gran usted ha tenido seguro como todos los cocineros hemos tenido m en algo Metropolitano no esperábamos au pero casi nadie no lo que ha pasado en Turín no entonces entiendo su decepción a la desilusión pero yo creo si le pregunto desde este momento se piensa cambiar ya que si no vamos de centro de humildes algo continúa pensamos lo mismo no

Voz 9 10:23 te preocupa que se pueda ir

Voz 8 10:27 sin duda el conducta miembro de un auténtico crack no mundo ya es un hombre muy querido por todos nosotros sería un palo durísimos y que te va no seguro será nuestra nuestra durísimo

Voz 1375 10:44 el conductor es mucho mayor

Voz 8 10:47 qué ahorcados Lucas no

Voz 1375 10:49 fíjate lo que puede ser sólo de pensarlo como se ponen los atléticos la última idea dejo crees que faltan líderes ahora mismo en este vestuario sea ese fue Gabi Se fue Torres queda otro tipo de líder se va a Godín eh a ver qué pasa con Griezmann un quién tiene claro quién tiene coger la bandera en ese vestuario

Voz 8 11:08 bueno está eco que está sus creo yo creo Jíménes yo creo que puede ser otro de los dos futuros capitanes no creo que en tres estaréis no Jíménes según indicó que no tiene de qué que que que se es

Voz 1642 11:28 el equipo se vestuario

Voz 8 11:31 como como fuera no tengo futuro no habló a partir de la próxima temporada sin olvidar veréis bueno no nombró pensaba al ciclismo en los psiquiatra no

Voz 1375 11:44 del Cholo no se duda aunque hay quién se ha sentido decepcionado por esta temporada en marzo ya sin competir ningún título

Voz 9 11:50 pero hay que pedirle más

Voz 8 11:53 pero siempre se auxiliarias aunque bueno no por todo lo que ha hecho un obstáculo siendo uno se pueda ganar se puede perder pero el equipo está ahí en Fobos mejores al hay hay noches horribles como ácido

Voz 10 12:07 la de Turín sí

Voz 8 12:08 pero pero el equipo está ahí como te he dicho antes hoy su equipo comprador no algo impensable durante años ya años después dado interno de segunda o creo que hasta Boys daños otra es siempre hemos podido vivir que no es el jugador no se o no o quiero intransferibles tres éramos obligados para sobrevivir Ilroy gracias a todo lo que ha hecho estamos en una situación privilegiada no hora anoche es posible es tremendas con entonces ella como como aquellas de

Voz 10 12:49 pero y no no me extraña que te

Voz 5 12:52 salgas en la televisión portuguesa no

Voz 1375 12:55 cómo tienes cláusula de rescisión y no te dejas fichar pues es quieres la leche te lo digo en serio Paulo Futre es que les la de Oye como va el programa en la tele bien no

Voz 8 13:03 bien como os virus

Voz 11 13:06 eran fruto portugués mano que te tenga un día que tengas no hay en España

Voz 5 13:12 sí o sí

Voz 8 13:14 creo hay partivo diga tendrá que hacer un un programa dedicado al portugués donde debatiera emprendiera

Voz 10 13:22 no queremos que está

Voz 8 13:23 no qué está pasando aquí en en Portugal es algo sugiera o no

Voz 1375 13:27 te tomo la palabra Paulo este tomo la palabra hablamos un día de todo lo que está pasando con el fútbol portugués

Voz 11 13:32 perfecto un programa no vaya a dar pero todo un poco

Voz 12 13:38 si hay que hacer un

Voz 1375 13:39 seria pararé

Voz 12 13:44 no Graf amigo y muchas gracias un abrazo adiós jugarlo

Voz 8 13:47 un saludo todos di y eso siempre

Voz 1375 13:50 a Paulo Futre un abrazo y gracias por sacar ese ratito bueno enseguida llamamos aquí con arma decía Palomino ya están por ahí conectándose pero de estar aquí hay Fullana en un día en el que a muchos les apoyo bueno por sorpresa por el día y sobre todo la forma en la que se ha hecho me pero me borro ya me limpio me borro el mapa ya me voy al Bayern Munich pero vamos es algo que

Voz 13 14:09 lo que se veía venir que que que a Lucas

Voz 1375 14:11 qué manera de convencerlo Yanira negándole más dinero ni su viéndole información órganos lo cuentan tal ay Pedro es que no estaba tan lejos lo que iba a ganar en el Atlético que lo habían hecho una oferta realmente realmente importante sino que él tenía ya metido en la cabeza que

Voz 5 14:27 lo que esto estaba apalabrado que esto estaba firmado con el Bayern y que no se podía dar marcha atrás pero se avecinan verano yo creo que movido son ya camino de ocho temporadas en el Atlético de Madrid con el mismo discurso del Cholo el mismo eh que no es un discurso precisamente liviano y ligero son discurso con el mismo venga exigiendo te cada mañana en Majadahonda que no es un preparador físico cualquiera tampoco son preparados exigió que te aprieta y te saca las muelas cada mañana cuando te vas a a al gimnasio jugadores mañana no vengo mañana me voy a otro lado es un discurso que como todos los discursos en todos los lugares del mundo en todas las profesiones y en todos los sitios corre el riesgo de que ese desgaste

Voz 14 15:09 de qué de quién no llegue que no cale y que no penetre tanto en la en las en la piel

Voz 5 15:16 del que te escucha durante durante tanto tiempo no es un vestuario que se ha ido renovando pero huele a que este verano puede haber más renovación que nunca en los últimos años porque ahí está Godín

Voz 9 15:27 ahí está Filipe Luis que va lo de Lucas ya se ha hecho oficial

Voz 5 15:32 con tres defensas a ver qué pasa con jugadores que no

Voz 12 15:35 que han adaptado a este a

Voz 5 15:37 tilo a este a este equipo esta filosofía como Vitolo que no se ha hartado y a ver qué hace con él que ya estuvo a punto de salir en el mercado de invierno a ver qué pasa con Le mar que ya ha pagado por él una pasta y tampoco sea adapta

Voz 1375 15:49 eh ningún eh ni de lejos ahora que te en el patio

Voz 5 15:52 sea con el todavía un poco más a ver qué pasa con Griezmann que le preguntaba

Voz 1375 15:56 Paulo Futre a ver qué piensa horas Kiko

Voz 14 15:58 sí ese desencanto puede hacer que alguien se preocupe también hay sí o sí y Griezmann va a aguantar así o no

Voz 5 16:07 a ver qué pasa con Diego Costa hay muchas hay muchas dudas cosas que otros años no Ampa no ha habido tantas Bueno Diego Costa tienen la seguridad de que en cuanto meta ocho goles que no sabemos cuándo va a ser que sean si hay alguien por el que el Cholo mata es por Costa pero están convencidos de que cuando meta siete goles va a llegar al Despacho iba a decir Griezmann en cuanto cobra Yoko ahora no porque está lesionado Costas cuestión de un rato un rato en cuanto meta cuatro goles los lores aún ha cambiado representante Isaura está buscando

Voz 1025 16:37 no aunque tiene contrato hasta dos mil veintiséis

Voz 5 16:40 jo está buscando una mejora cada cada foco de eso también de alguna manera Cannes

Voz 1375 16:45 con el Atlético de Madrid a ver qué pasa con Juanfran que tiene una

Voz 5 16:47 la oferta de renovación de un año más pero hay muchos interrogantes esté en este verano

Voz 1375 16:53 Atlético de Madrid y luego

Voz 5 16:55 esa norma que viéndola con el paso del tiempo a mí cada día me parece más un error a mí de no renovar a jugadores que pasan de los treinta más que una temporada te vas dando cuenta que por eso se han ido jugadores como Gabi Sanyo jugadores jugador como Godín porque como

Voz 9 17:13 es un año más un año más

Voz 5 17:16 es una norma que tiene el Atlético que es para todos pero no sé yo papas

Voz 14 17:20 con el tiempo y Maze me me me me pregunto si

Voz 5 17:23 todos los jugadores llegan a los treinta años con las mismas condiciones físicas yo creo que no hay jugadores que a los treinta están que no dar una patada a un bote y hay jugadores con treinta que están para que te hagas un contrato de cinco años pero la norma del Atlético dice que a los treinta Se acabó que de año en año bueno todo eso

Voz 1375 17:39 está metido en una coctelera que hace que ahora mismo haya

Voz 5 17:42 hay que remangarse en las oficinas del Atlético de Madrid porque se presenta un verano movidito

Voz 1375 17:46 Talavera

Voz 1576 17:47 sí seguro que sí lo que pasa es que yo

Voz 3 17:49 no creo que sea malo pero movidito así mal movido

Voz 1576 17:52 otros años seguro porque ya hemos venido contando la Cadena Ser que van a ser muchos los que iban a salir y que bordando iban a ser mucho los que iban a llegar lo que pasa es que bueno Si el oyente ha seguido la Cadena SER sabe que Lucas se lo hemos dicho desde el minuto uno como tú has explicado perfectamente en el arranque del programa

Voz 10 18:10 precipitado toda esa revisión médica esas molesto

Voz 1576 18:13 las que no remiten recordemos que ya se lesionó en el en invierno antes de el año dos mil dieciocho se lesiona está casi dos meses parado con la rodilla esa rodilla le dolor de hecho él entrenaba tres días a la semana en solitario haciendo recuperación incorporaba el último o el penúltimo día antes de viajar y dar la lista para trabajar con el resto de sus compañeros probando tenía molestias ha vuelto volvió a recaer con esa misma molestias y es lo que le ha llevado al Bayern a que por mirar a su salud

Voz 1375 18:40 Bayer ha dicho pago ochenta aquí pero vente aquí como un

Voz 1576 18:43 pero que la molestias hay siendo justos de que decir que nunca se le han quitado y al final bueno pues eso ha precipitado todo a mes y medio que termina la temporada porque no ha por qué va a pasar por el quirófano y no volver a jugar con la camiseta del Atlético de Madrid pero la intención yo creo que lo que le podrían reprochar los atléticos es que su intención era irse en el mercado de invierno cómo contar a nuestros compañeros de marca lo para en su día Miguel Ángel Gil Marín directamente con el Bayern de Munich

Voz 3 19:09 a lo para porque es el año de la final en el guardia ahorro melillense está ahora te das

Voz 15 19:13 eso ya era no tenía marcha atrás no tenía marcha atrás y por eso

Voz 1576 19:15 se va evidentemente hay operaciones que hay que hay que mirar y en las que tiene que entre el Atlético de Madrid yo creo sinceramente que no haber tantos cambios de medio del campo hacia adelante y que todo va a ser en la parcela defensiva donde como mínimo que firmar cuatro sino cinco defensas y eso eso volver otra vez

Voz 5 19:33 a engarzar todo va a ser complicado la línea más importada

Voz 3 19:36 para el Cholo va a ser precisamente nueva

Voz 1576 19:38 lo de lo que decías tú es verdad que la política de del club es no hipotecar con con contratos largos pero al final yo el único va ser el caso de Filipe por cómo se presentó El en el arranque de la temporada exigiendo y no gustaron las formas para buscar salida a todos los demás que han pasado de treinta años a todos les ha ofrecido la renovación quiere decir que a nadie ha dicho que no renovara el único que ha habido hay un poco

Voz 3 20:02 no hay pues alguno de dos años tres que el Atlético de año

Voz 1576 20:07 el año de un año oí eso no se cambia y sobretodo y otra cosa que decías tú de lo del del mensaje la verdad que el mensaje sedo renovando porque estaban renovando los jugadores el mensaje es el mismo desgasta lo tienen claro en el cuerpo técnico lo tienen claro en el club lo claro los jugadores por eso todos los años se mete aire fresco en el Vestuario y ahora lo importante es que acierten con lo que vaya a llegar sobre todo vuelvan a conformar ese equipo competitivo que ha tenido los últimos sale el Atlético de Madrid

Voz 15 20:34 yo retener a Lucas en enero convenciendo al Bayern entre otras cosas de una forma amistosa de cara a junio qué es lo que ha pasado ahora por ejemplo a parar esos ochenta millones de euros pero se ahorra todos los costes de pagar una cláusula el el Bayern Munich esa es una de las ventajas que tenía por esta decisión evidentemente el momento que ya no hay Champions no hay Liga practicante no hay nada y están pensar en el futuro del país mira por por el bien del jugador y que esté viene en julio en la pretemporada que es lo que les interesa les da igual el tratamiento conservador que llevaba a cabo el Atlético de Madrid la habíamos visto en la última semana y media ya entrenando con el equipo y estaba previsto incluso que jugase los próximos partidos pero el Bayern dice a mí no me interesa que jueves ahora me interesa que bien en la pretemporada y luego el Atlético de Madrid por ejemplo llegó tarde ya en el intento de renovación con prácticamente diez millones de euros que le ponía encima de la mesa entre nueve diez millones que le triplicaba el sueldo le convertía en uno de los tres mejor pagados de la plantilla pero claro el Bayern ya estaba allí desde el mes de diciembre y todo apunta que el contrato estaba firmado prácticamente llena

Voz 1375 21:30 me parece género sobre el Atlético también gesto decir venga porque esto lo han pactado y lo han nacido

Voz 10 21:34 a las dos parte porque entre otras

Voz 1375 21:37 yo le podía haber hecho el Atlético perdona tú a partir de julio a partir del uno de julio al lo que te dé la gana con Lucas pero hasta el treinta de

Voz 1025 21:42 veo bajar comió silos Vaguedeo segundo hoy

Voz 10 21:46 peleó la Liga hasta el tiene otro tengo lo que sé es que Lucas Hernández ya no lo tienes lo que pasa es que lo que te dicen en el club es que tú

Voz 1576 21:51 cuando es un tema de salud uno no le puedes negaron jugador

Voz 10 21:54 que se quiere operar que él tiene molestias en la rodilla y que se quiere operar entonces

Voz 1576 21:59 como no le iba a prohibir operarse iba a operar ya no vuelve a jugar Atlético de Madrid

Voz 5 22:03 pues al final por esos apercibida todos Donkey

Voz 1375 22:06 ese portavoz

Voz 3 22:09 el Atlético sí de muchas otras cosas está

Voz 1266 22:11 como macho buenas noches portavoz digo no me diga que ahora están fuera ciudadano cómo lo sabes

Voz 3 22:17 ten cuidado no te note no te ofrezca es que te que te viene deportistas

Voz 1375 22:20 si Dios te digo la verdad de suena un teléfono

Voz 3 22:23 no no me tengo que por si acaso no vaya a ser que Pablo Pinto a Pablo

Voz 5 22:30 sí

Voz 3 22:31 pues mira yo a Kiko le votaba devota inigualable Jagger torero ahora no

Voz 1375 22:36 otro ahora que te entiendo que fue pues no hay que tener cuidado que me ese que es mucho más cómodo donde no te da ni te muevas déjame decirte que aquí está muy bien y muy tranquilito así que nada Oye que qué te ha parecido que te apareció esto primero es una sorpresa que se vaya pero que te parece como se ha hecho que se opera hoy que lo acuerdan los clubes y que acabó Lucas en el Atlético

Voz 1266 22:57 hombre la precipitación lo decía tala con el tema de que tiene un problema en el ligamento interno tienen que operarlo se precipita todo entonces pues no tienen más remedio que el Bayern de Munich cuando compra o un coche que tiene que cambiar por lo que sea la rueda o lo que es el motor pues yo creo que a todo el mundo oye pues ya lo está todo totalmente hecho voló Túnez lo Tune hoy los bongos creo lo Pombo y cómo ve a gastar dinero al Atleti

Voz 1375 23:22 Madrid se oye la forma de pago como pues pues de esta manera de aquel

Voz 1266 23:25 ha hecho nunca los signos otro también te podemos por aquí ya vale perfecto todo maravilloso por eso en la precipitación ha sorprendido absolutamente a a nadie porque ya estaba todo recorte pactado y hecho creo recordar que el veinte de enero después de jugarse un diecinueve el partido en Huesca creo recordar que la tele el Madrid pues había una persona súper clavada en privado oyendo ese día ese domingo a Munich y de clavadito a Lucas una cosa más propia dice Kiko es supuestamente no te puedo decir pero que era clavado a a él y entonces ya te digo que ha precipitado también por el tema de los de la la lesión ha sorprendido absolutamente a nadie

Voz 1375 24:01 ahora ahora hay que fichar porque ahora te pregunto por el resto de de de puestos pero fíjate Se va a Godín Filipe Luis evalúe

Voz 1266 24:07 tras hacer una defensa nueva eh claro Manuel mensajes muy muy importante sobre todo en lo sabe tal a Fullana y Pablito con el tema de Godín Tiago Gabi Fernando lo instructor llenó de esa filosofía solía Ana cuando venían lo nuevo a la hora de explicarle que lo que había que hacer no entonces claro tiene que acertar ahora lo fichaje esos algo que me inquieta de cara al futuro si miramos hacia atrás mano en el tema Jackson Martínez Gameiro canario Vitolo eh yo que se levante Vrsaljko Arias le mar Vietto yo sumar No somos la verdad un equipo fiable a la hora de fichar pero la mayoría de los casos todo te he dicho de medio campo hacia arriba que es donde el exige el Cholo las cosa no terminan de cuajar atrás puede costar algo menos a la hora de aceptar pero que se Manu que te comía la oreja ahí te convencía de que el Cholo

Voz 1375 24:59 exacto exactamente se van se van yendo los fíjate quién queda le preguntaba Futre abriendo en Larguero quién cogerá Van der ahora mismo en este vestuario Koke

Voz 9 25:09 Saúl deben de coger

Voz 1266 25:12 hay Jiménez para mí Jiménez

Voz 1576 25:14 sí no sí sí sí Jiménez de hecho yo creo en la valoración que hacen portales de mercado lo hablaba antes con Pedro y el defensa más valorado ahora mismo en Europa es junto con Lucas Hernández que a sus precios setenta millones de euros era

Voz 15 25:30 José Jiménez sea que evidentemente ahí tienen que ha

Voz 1576 25:33 costar darle las llaves de la defensa que sea líder de ahí eso que decías tú de los líderes ahora Kiko por eso el Cholo Simeone que está en tiene en mente hablado ha hablado con él IU quiere convencerle para que Juanfran sea el que con

Voz 15 25:48 bueno ese nuevo vestuario junto con copio

Voz 1576 25:50 los jugadores Iker no es una temporada de Lucas hace daño

Voz 1266 25:53 en mano una cosa el sentimiento y la gente que se pueda sentir cómo se pueda sentir pero lo deportivo de verdad que yo estoy con el tema de Paolo Futre a la hora de decir el baluarte la bandera la parte de atrás con Jimena que yo ya me hacía mucha ilusión de cara a lo que es lo próximo seis daño de tener con Oblak pues fíjate una columna vertebral que a partir de ahí puedes aspirar a mucha a muchas cosas

Voz 1785 26:15 Tyson de lo jugadores que que no siete

Voz 1266 26:18 cae una columnista de que lo decías tú es un pilar de de lo fuerte ahora a ver

Voz 5 26:23 aunque hacer a ver quién es el nuevo Godín Pablo qué

Voz 15 26:25 se marcha al Inter Filipe Luis se va en junio ya veremos donde se va a ver qué pasa con Savic que termina en dos mil veinte el contrato pero pero va a escuchar ofertas el Atlético porque Savic tampoco es que esté muy contento y se quiere ir tiene cartel tiene cartel a ver qué pasa con Juanfran que he está creo que eran muy poquitos partidos no creo que atrae eso me parece de alcanzar uno no es no es del todo correctas en formación en la oferta ya la tiene sobre la mesa no hace falta que llega el número de partidos no no no no pero se ya pero eso lo piensa eso es si se lo está pensando a a la espera un poco de de una conversación también en torno a lo que venía estado hablando oí lo cual subrayó es la la famosa teoría

Voz 5 27:02 ya de año en año

Voz 15 27:05 porque al final mira hace cuatro días Jesús Navas ha vuelta a la selección con treinta y cuatro treinta y cinco años eh Jorge Molina está jugando con treinta y siete treinta y ocho años el mejor nivel de su carrera bueno cada vez el futbolista más desde inició su carrera Hay dilata más claro su profesión entonces dos ejemplos rápidos Gabi en la última final de la Europa League es de los dos tres mejores del Atlético Madrid y porqué tiene que esperar a mayo para que el Atlético de Madrid va a abril a para que el Atlético de Madrid le de un año más no ha hecho méritos suficientes para hacerlo

Voz 3 27:34 Godín que en el Mundial

Voz 15 27:36 en en Rusia leyó el United con Mourinho le llama no sé quién aquí tiene que estar esperando de año en año haber sido el nivel eh cuando en otros sitios le llaman

Voz 3 27:45 de año dos y tres

Voz 15 27:48 cuando el Atlético Madrid firma jugadores sobre los treinta años sí

Voz 3 27:50 les ofrece tres años de contrato por ejemplo

Voz 1375 27:54 al Quijote convencer yo exclama viéndose con el tiempo lo voy viendo cada vez más por mí desde el principio me hagamos

Voz 1266 27:59 ABC justo por pegadores Manu hay gente que se cuida de que está de de categoría I no puede despistar lo durante un año con cantos de sirena sabiendo que firman sólo exclusivamente u

Voz 1576 28:09 un año aquí y la verdad que

Voz 1266 28:13 que no estoy para nada de acuerdo oí yo firmaría a jugadores con esa da de dos tres años porque físicamente andan como como moto pero veremos

Voz 1375 28:21 no es que de verdad yo es que tampoco te hablando

Voz 1266 28:24 pero pero tú ves que tú crees

Voz 1576 28:26 vuelvo a repetir quitando el caso de Filipe que va a ser muy puntual que ya salió en su día volvió y por lo que pasó en el principio de temporada que yo creo que no se comportó bien con el club y con el entrenador y un caso en el que el Cholo ha dejado tirado a su guardia

Voz 1375 28:40 no no no no no no

Voz 1576 28:42 pero no claro pero me refiero que si tú estás confiado en que tu rendimiento va a ser bueno qué más tela que te den los tres años seguidos uno más uno más uno

Voz 5 28:51 él líder no es lo mismo te lo dan si te crees que

Voz 1375 28:55 Godín si le dan tres se queda

Voz 5 28:58 bueno es que es que también estaba el sueldo bueno pero

Voz 1375 29:00 pero pero Godín sino al Atlético en vez de decir

Voz 5 29:03 P uno y el que lo raro hubiera dado sea sigue Godín

Voz 1375 29:07 en la mano por un lado un año del Athletic por otro tres del Inter dice coño que pues el mejor año un año más

Voz 1266 29:13 también los cantos de sirena quiere derramar temporada te pueden llamar y oye firma o no aquí en enero en no sé qué que también hay equipo que se pueden interesar Portillo

Voz 1375 29:23 Javi se habría quedado sirvieran echó otro año difícil

Voz 1266 29:25 las Basta que me daban en Doha pero bueno es bajo aquí

Voz 3 29:28 que se quede ofrecen lo que da cuenta Juanfran

Voz 1375 29:31 por eso digo que al final Miguel Ángel Moyá por ejemplo se fue también

Voz 3 29:34 otro caso otro caso

Voz 15 29:36 exactamente igual no sólo por los años mano o es que acaso jugadores que por un lado se han dejado la piel durante la etapa seguramente más gloriosa de de la etapa de la historia del club pero por otro es que en el día la verdad a la hora H de sigue tirando el Cholo de ellos es que no son ninguna rémora es que el día que van a jugarse el partido con la Juve de ida el mejor partido de la temporada la defensas Juanfran Filipe Godín porque no estaba Gabi que lo hubiera jugado también que al final esto es como lo de la bandera que estáis diciendo es muy fácil decir no que la cojas Saúl coja Jiménez esto yo creo lo dijo Camacho la puerta de los canteranos y los que tienen que tirar no será fines Cabero le llamen que tirar

Voz 1576 30:15 pero que esos jugadores Pablo que que son bandera que son la guardia pretoriana que tienen de todo el el mérito y el honor del mundo lo son porque un entrenador que ha confiado en ellos que me engañan ha respondido perfecto referido pero que venía no que que que los ha hecho internacionales los hechos super estrellas entre otras cosas el entrenador

Voz 15 30:34 sí pero es que también ha confiado y le ha dado ese esa confianza y lo que quieras a Nico Gaitán que fumar Sage suyo ya sale por la puerta grande a Jackson como decía Kiko claro aquí confianza a muchos pero hay que devolverla al final el Cholo yo creo que se perjudica también porque todos sus gladiadores a los que él quiere retener los retendrá de manera más fácil Se le dice venga por dos o tres años de verdad estéis bien y confío en vosotros sois tan importantes en El Vestuario en el campo en vez de un año venga dos tres hacemos excepciones te tío está bien se cuida llega bien físicamente los treinta y los echando de menos a todos esto

Voz 1266 31:04 según la folio romanos voló mano yo creo que lo dice vamos bueno por favor del Saló por lo que comente diga es como es el caso de Griezmann tu cree que el Cholo no es el que aprieta para que para que les den ganas vamos

Voz 1375 31:17 el capitán Miguel Ángel

Voz 1266 31:19 esta barbaridad de dinero con la fuerza que tiene vamos yo creo que el Cholo si se hubiese querido hoy a mí hay muchos jugadores que podían seguir hubiesen cambiado pues es el método ese Manu

Voz 3 31:31 eso es lo que iba a apostillar e por ejemplo en el caso Godín Godín se va es con el consentimiento de Cholo

Voz 1266 31:37 ha sido una duda sabe

Voz 3 31:40 no ha querido hacer lo suficiente por ejemplo para que se quede Godín

Voz 5 31:43 tanto de menos jugadores como Gabi es que esos jugadores

Voz 3 31:46 creo que decir no sirviera ofrecido dos años o tres pero

Voz 5 31:48 Davis que ahora miras en el campo dice es un tío que tiene que tomar decisiones personalidad estética Lejeune

Voz 1375 31:54 con lo que has preguntado al líder exactamente este tipo de gente ahora no está no no quedan Se van a ir los que los que lo son todavía están a punto de irse tiró la de escollos digo adiós

Voz 19 32:50 los impresión de tela

Voz 1576 32:52 el Congo no venías un sitio tampoco lírico eh

Voz 19 32:55 sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura

Voz 10 33:01 sí

Voz 19 33:03 el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 17 34:23 mayo

Voz 3 34:41 Manu Carreño bueno ha sido el nombre propio de día Lucas Hernández un jugador al que pretende

Voz 2 34:48 ha sido darle más pastoral debió Madrid mira la que negó a Godín

Voz 3 34:52 la que es la que no le dio a Godín para que se quedara Lucas auditor Lucas ofrecía cinco años mano ya Fullana que conecte el Inter ser sueco más alto

Voz 2 35:01 yo lo decía ahora Fullana de verdad de

Voz 1266 35:05 toda la plantilla soy líder de mano puedes hacer no lo que es sí lo comentado alguna que otra B para mí este año es una de las temporadas que el club ha estado por encima de del cuerpo técnico de los jugadores a la hora de encontrar a dar no será

Voz 3 35:20 por ser generoso en todo lo que han podido o no

Voz 1266 35:22 a Luca le daban todo eso después algunas connotaciones también con el tema de lucro Manu que que que que también necesita salir de Madrid vivir fuera Múnich también puede venir bien de cara a lo que

Voz 3 35:34 a despejarse en poco no más ordenado

Voz 1266 35:37 pues sí despejarse un poquito poquito

Voz 15 35:41 más eh si iba a decir no sé si os acordáis las palabras cuando se despidió Fernando Torres no sé si fue el día que se despidió lo dijo unos días antes en torno al tema Griezmann de no quieren jugadores que ese que se queden sino quiere jugadores que se quieran quedar siquiera queda

Voz 3 35:55 es es el tiro que el Atlético Madrid

Voz 15 35:57 para mí no han tendido sanos no se tiene que convencerá Lucas con dinero si se quiere marchar que se vaya igual que con Griezmann la manera convencerle no era con dinero y para mí eso hipotecó al Atlético de Madrid de esta temporada hay bueno ya no vamos a analizar eso desde el verano pasado pero la la manera de de el proyecto oí seguirla nada de lo casi el Atlético de Madrid toda la vida no es convencer a la gente con dinero si llega tiene una oferta otro lado que a ti te va a suponer hipotecar adiós muy buenas ochenta kilos y a por otro ya está

Voz 5 36:26 pues nada Oye decía para terminar decía que le preocupa Griezmann a Tiko te preocupa Griezmann hasta el punto de que te preocupa que pueda salir no yo no descarto nada en esto del fútbol mano

Voz 1266 36:36 a la claro pero no descarto absolutamente nada ahí aparte ahora con tres meses que ya está todo el pescado vendido en absoluto no por mucho que puedan comentar una cosa u otra deportivamente a mí me parece un jugador impreso imprescindible en todo el apetito a la hora de la honestidad del trabajo del curro me parece ejemplo para la gente que que venga al igual que te también me pareció exagerado la pasta que que se les dio a un equipo que está acostumbrado a tener veinte o veintitantos soldado a la órdenes de del Cholo y cuando la diferencia es tan grandioso se convierte en general normalmente émulos soldados en el confundir un poquito pero deportivamente me parece un tío imprescindible de cara al al futuro

Voz 5 37:18 totalmente ahora vaya a centrar que se lleva el Bayern de Munich he dicho lo dicho vaya central que se que que

Voz 1266 37:22 Icono con él de Liverpool como es Pablo de My Lai Van Dyke me parece también por por abrumado cuidado eh

Voz 15 37:30 en el mercado no no ahí jugar como Lucas veintitrés años creo que tiene te puede jugar de central y el lateral laterales tiempo

Voz 3 37:36 hasta hoy es barato vamos

Voz 15 37:39 así el Athletic quisieran coger directamente los ochenta kilos es decir venga a gastar en uno igual es que no hay uno igual en el mercado se ha te vas a tener que gastar en dos teléfonos lo que te juegas

Voz 3 37:49 pero el mercado sabe que el Atlético de Madrid tiene

Voz 15 37:51 ochenta millones para fichar

Voz 1576 37:53 no que decía que el lo que tiene Lucas lo que decía Pablo es que ha sido campeón del mundo como lateral izquierdo que para mí es su peor demarcación con diferencia porque es todavía mejor acendrado cosa que evidentemente no

Voz 3 38:05 joya por eso hoy el el Valle bueno paga

Voz 1576 38:07 el récord en la Liga nadie había pagado nunca ochenta millones de euros por el jugador

Voz 3 38:11 ya no sólo la premio ahora el Bayern también que repito viene con un saco un más saca de millones para fichar pero parte del Pato cada cual Un día compren al que no se le puede toser

Voz 1266 38:30 a la foto

Voz 3 38:32 a Pepe cinco ahora ya

Voz 1025 38:36 ya da igual pero visto lo visto por eso lo digo pero eh

Voz 15 38:40 si llegamos a saber lo que iba a pasar a mejor que Atlético hubiera cogió la pasta en Navidad hubiera fichado a alguien ya verás nuevas

Voz 3 38:46 el esfuerzo por retener a Lucas suplicar al Bayern

Voz 15 38:49 Irán es con la vuelta a jugar en ese momento entiendo la cuatro partidos no no claro cuántos momentos de febrero Barcelona ya jugadoras

Voz 3 38:57 de momento entiendo que Miguel Ángel Gil hiciera todo lo que estaba en sus manos y más para decir oye no me lo quite sabrá porque tenemos la Champions bien a la Juve la finales en el Wanda

Voz 1375 39:06 lo que hay hagas lo que lo que lo que se sí

Voz 3 39:08 pero esa cometiera el destrozo pero al final Camí destrozos por ejemplo

Voz 5 39:12 me consta Manu que desde

Voz 3 39:14 en Navidad con esta lesión que ha tenido Luca

Voz 15 39:17 los médicos del Bayern han estado viniendo a Madrid a supervisarle han estado haciendo fuerza qué no jugará la eliminatoria con la Juve quiero decir al final va a quedar

Voz 3 39:25 presenta quedan unas condiciones que

Voz 5 39:28 pues hasta luego Lucas que diría el otro bueno claro

Voz 1375 39:31 los Moyano Chica exactamente nada y veremos a ver si hay desbandada no hay desbandada que que no sé si llegará tanto punto de inflexión Marin con el tema de Berta tiene pinta tiene pintada es totalmente

Voz 1266 39:43 diferente a las otras si acertamos My damos

Voz 1375 39:45 la diana no ha sido el momento

Voz 15 39:48 los laterales zurdos dos tres centrales en función de lo que pase con Savic veremos qué pasa con para así que la defensa

Voz 3 39:53 Herrera hasta ha sí sí

Voz 5 39:56 ya lo dijo Miguel Ángel Gil Marín influye influye también con eso terminó la relación que hay en general digo en El Vestuario del Atlético con el profe Ortega con el preparador físico eso es una realidad es información hay muchos jugadores que están realmente cansados por no decir otra palabra eso no digo de quién será la culpa ni de que no es una realidad en El Vestuario de Atlético de Madrid jugadores del Atlético que por el desgaste por la presión por la exigencia no pueden más y cuando digo no pueden más es no pueden más no digo que el fuerte ganarían buen oficio como para decir lo contrario pero que esa es una realidad en el vestuario del Atlético de Madrid tan grande y tan cierta como que el micrófono que tengo delante es amarillo de la Cadena SER y eso también a la hora de tomar decisiones a más de un jugador

Voz 9 40:45 la influye Illes sigue influyendo

Voz 1375 40:48 punto de inflexión que dice Kiko un abrazo chavales está hasta luego adiós a los a otro hasta luego bueno ve enseguida voy con Ramon Besa eco Jabois y a la última hora de Messi que ha vuelto hoy a entrenar con el Barça luego entrar por aquí Santi Cazorla pero déjame que te haga tres preguntas para cerrar el asunto a Álvaro Domínguez que es un central que fue un central de Atlético de Madrid que se fue a la Bundesliga al fútbol alemán y que conoce muy bien también eh lo que está decidiendo hoy Lucas y lo que está pasando por su cabeza o la Álvaro qué tal

Voz 1642 41:16 hola buenas noches qué tal vaya a centrar organizado ayer

Voz 1375 41:18 iba vaya central que pierde el Athletic