Carolina Yuste: "Mi padre me envió un selfie trajeado con un cuadro de Goya detrás porque no pudo venir a la gala"

Voz 1 00:00 y vamos a usarlo

Voz 2 00:05 qué relación tiene con el mar

Voz 1 00:09 pues el mar para mí yo creo que es un lugar al que necesito ir varias veces al año para conectar me con conmigo y con lo que creo que es el cuando más conectada estoy más tranquila más en paz y más

Voz 2 00:26 pero como respirar sabes cuando viste el mar por primera vez te acuerdas si eran verano en vacaciones siete llevó a alguien si tenéis una casa

Voz 3 00:36 la sí pues mi familia materna es de la zona de La Línea de la Concepción San Roque tira yo creo que lo primero que vería probablemente sería muy muy pequeña ir allí a ver a la familia sí recuerdo ver el pene os al yo creo que la primera imagen es ver el mar y el Peñón ojo está la derecha justo enfrente de casa dimitía

Voz 2 01:00 cómo era tu casa de la infancia Casa de Badajoz

Voz 4 01:07 pues será un un segundo piso en que estaba quedaba justo una plaza

Voz 1 01:15 era una casa grande porque bueno eramos dos ser muy bueno grande era un piso normal con dos habitaciones

Voz 3 01:20 pero yo recuerdo mi mi mi cuarto que era el el

Voz 1 01:24 el cuarto que estaba al final de la casa que tenía una camita chica quiera derecha ese un armario empotrado la Ventana daba la placita si es una casa aquella ya mi familia no vive en esa casa sea vivimos en en casas separadas es una casa a mí dio muchísima ASA cuando me dijeron que nos íbamos de esa casa fue como pues un lugar en el que has construido tantea has estado tan en Familia dan hogar de repente marcharse ahí fue un trauma fue un trama grande es decir porque Carolina Yuste se ha puesto de Yutera de seudónimo bueno porque

Voz 3 02:02 sí a la a la gente de Badajoz nos llaman los moteros los cacereños a los mangos Rino y nosotros Bello Otero si yo me siento yo amo mucho en mi tierra y a la gente de allí y me siento muy con os llevo mucho tiempo fuera pero me siento muy conectada todo el rato con

Voz 2 02:21 con la raíz sabes Carolina yo estoy cuando ganó el Goya a la actriz revelación se lo agradeció a muchas personas pero destacó a a mi padre por haberme enseñado a amar el cine a mi madre por haberme enseñado a amar

Voz 3 02:40 por qué dices que tu padre te enseñó a amar el cine mi bueno mi padre dije define pero podría decir en realidad cualquier arte porque desde que yo soy muy pequeña recuerdo

Voz 1 02:50 no llevaba a museos a conciertos de la Orquesta Sinfónica a ver películas que probablemente no serían aptas para nuestra edad pero como él él las variantes

Voz 3 03:00 sí creía que era la las podíamos ver a ser hasta me leía el sueño de una noche verano cuando yo era pequeña o me leía también fragmento eh

Voz 1 03:08 Quijote como que él ha estado conectado con el arte desde de hecho ya a punto de jubilarse se sacó la carrera de Historia del Arte por la UNED por puro placer osea que yo creo que en parte termine dedicándome a lo que me dedico por estas pequeñas cosas que él iba haciendo que yo cuando era pequeña decía Bhopal a la Orquesta Sinfónica escuchar dos horas de música clásica con seis años había momentos en los que decía no por favor no puedo más pero ahora lo lo miro y digo me enseñó tanto es momentos sabes esos momentos estar ahí apreciando porque tu padre que trabajaba mi padre trabajaba en en una caja de ahorros

Voz 2 03:46 en cambio tenía un un una inquietud un interés por transmitir los la cultura por meter la cultura en casa si desde siempre de hecho

Voz 1 03:54 yo mi hermana la mayor canta Mi hermano David que es el mediano tocar el piano y la pequeña que Sara escribe o sea que al final ya sabes en una familia en el que profesionalmente ninguno se dedicaban a a tareas artísticas todos estamos vinculado sabes tu madre que qué dijiste

Voz 2 04:15 evito me enseñó a amar

Voz 1 04:17 es que mi yo yo mi madre ha tenido un viaje vital hermoso y me ha enseñado yo creo que amar las las cosas realmente importantes de la vida lo vínculos el poder estar en paz en en el campo el poder no sé en las pequeñas cositas de la vida constantemente sabe sin que sean grandes historias el lo pequeñito ha estado siempre como con una siempre con amor osea no recuerdo a mi madre a gritar me nunca todo ha sido con un amor extremo entonces yo he aprendido muchísimo de sí de todas las co de todo de todo lo las pequeñas mira diitas no que que ha puesto ella todo Home muchísimas

Voz 5 05:05 gracias a todas las personas de la Academia gracias a uno gracias a todo mi país que son esa gente que que me han servido de referente que que me han enseñado que me han ayudado gracias gracias a mi padre por enseñarme amar el cine gracias a mí era hacía mamá con enseñarme a

Voz 2 05:27 cuando ganaste el Goya donde estaban ellos te acompaño tu madre no como fue ese ese momento primera película un Goya ya bueno fue inesperado

Voz 1 05:38 absolutamente

Voz 3 05:40 fue absolutamente inesperado yo no me esperaba la nominación mucho menos ya por la película Carmen isleño la armen hay algún oyente que que a mí me hace muy feliz y yo lo he dicho que poder

Voz 1 05:51 es que reconozcan tu trabajo por una película que confía tanto es hermoso lo que pasa que es verdad que luego elegir quién es mejor o peor actor es muy difícil Oseja llegas a un momento en el que las cuatro actrices que estábamos allí me parece que ellas habían hecho un trabajo increíble y si me acompañó mi mami me hubiera encantado que hubiera podido venir toda la familia yo encantada de la vida pues al final no se pudo ir a mi padre mi padre me envió una foto de esta ella supere vestidos de traje con un cuadro de Goya detrás mi cara en la televisión detrás también si con mi hermana pequeña qué bonita qué has hecho con el cabezón donde está pues pues mi compañera de piso Enrique que es amigo mío de toda la vida es como mi hermano de aquí de Madrid lo lo ha puesto en la estantería de las películas tendría que tenemos de las películas dice tú qué es

Voz 3 06:44 sabes venga y ahí la tienen que yo lo que hago Carolina cuál

Voz 1 06:48 en piezas actuar yo quería ser bailarina pero en un momento dado y descubrí a gente encima de un escenario que aparte de bailar también hacían una especie de teatro gestual danza contemporánea pero contexto

Voz 3 07:05 y me me encantó dije yo quiero

Voz 1 07:07 para aprender cómo se hace esto ni siquiera sabía si yo quería ser actriz sabes tenía más que ver con entonces conoció profesor mío de interpretación que se llama Carlos Silveira que también es extremeño pero ya le conocía aquí en Madrid y empecé a dar clases de interpretación con él luego entre la RESAD

Voz 2 07:23 Hideki y luego empecé atrás

Voz 1 07:25 bajar también con la sensación de bueno voy a empezar a trabajar a subirme encima de un escenario a ver qué pasa porque ahora me tengo formación ha estado cuatro años compartiendo dos escuelas y ahora me a subir a un escenario a lo mejor me horroriza me encanto esa bien has citado a carro Silveira

Voz 2 07:43 el escribió algo muy bonito de mi trae un fragmento que lo vamos a leer el dijo le enseñé a hacer improvisaciones a conectar consigo misma para prestarse a esos personajes con honestidad pasamos por lágrimas risas a veces se enfadó conmigo aunque lo niegue a veces pienso que no valía aunque no lo niegue a veces ganó y otras muchas perdió pero con toda esa cantidad de recuerdos ahora que me siento a escribir sobre ella me viene esa imagen del primer día en que la di con la coleta alta y el cuaderno no tiene explicación que me vengas e imagen creo que la recuerdo con la coleta alta y el cuaderno porque reconozco a Carol en la capacidad de aprendizaje sin descanso dije puedo llorar muchísimo llorar va es que aparte Carlos ser un gran

Voz 1 08:37 su gran amigo mio yo no lo veo porque decir que es algo alguien no pero he aprendido tanto de de de mí no de de los lugares que los que yo me puedo encontrar lo lugares que yo puedo sí agarrar para para meterme dentro de esta profesión pero sobretodo de de la FIFA de lo que es generar una familia fuera de la familia que ya te viene dada no y no sólo Carlos sino la escuela en la que yo me formé min muchas y mucho de mis mejores amigos a día de hoy son gente de esa escuela porque fue el lugar en el que conocimos las luces y las sombras de cada uno

Voz 4 09:24 las amamos y eso genera o no

Voz 1 09:27 puedes llorar mucho entonces me controlo sabe porque digo que va y eso ha hecho que hayamos generado unos vínculos muy hermoso que me a mí a día de hoy para mí lo más importante que yo tengo

Voz 2 09:40 este programa esta noche Carolina gira sobre el verbo despertar Si yo te digo esta palabra despertar a ti que te viene a la cabeza

Voz 1 09:51 pues mira uniendo lo con con la primera pregunta que me has hecho me viene un amanecer en el

Voz 2 09:59 cerca del mar despertar en una casa que esté saliendo el sol y que no se Kitchen nada que tenga que ver con la ciudad

Voz 1 10:10 y mirar el mar si es lo primero que me

Voz 2 10:16 tú crees que con la película con tu papel de El Carmen y Lola de Paqui han despertado el cine

Voz 6 10:27 a Viña Hardy

Voz 2 10:48 tú tú crees que hay muchas mujeres que han despertado muchas mujeres gitanas lesbianas que han despertado también a partir de la película de Arantxa

Voz 1 10:57 sí sí de hecho nos han llegado muchísimos mensajes de de chicas gitanas Pallàs lesbianas muchas historias diferentes de que gracias a la película o bien sea ascendido muy identificada porque han tenido historias parecidas o les da un impulso para movilizar ciertas cosas de su vida yo creo que al final una película que habla del empoderamiento el de el ser quiero una es aceptarlo liberarse y seguir hacia adelante cualquier mujer bueno sí que lo vea hay que ese Sinde y que le toque yo creo que que la despierta a

Voz 2 11:33 a hacer su vida Iggy el teatro te hemos visto Laura Hablar por hablar muy importante para esta cadena muy importante para mí para este programa El Faro que va detrás de veinticinco o veintisiete años de Hablar por hablar también pero que ha sido para ti por ejemplo poner esa obra sobre el escenario yo creo que hablar

Voz 1 12:00 por hablar fue yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida a nivel profesional por supuesto creo que las historias que contamos no que historias reales que todavía se bueno con el equipo que formábamos así como se nos abrieron las puertas de esta casa no Avvenire a ver cómo era el programa o leyendo tu libro como veíamos que el público reaccionaba como conectaban porque son historias que no representan constantemente muy

Voz 2 12:27 durante para vosotros como actores porque

Voz 3 12:30 dais vida a varios personajes en en hora y media de la verdad que la transformaciones sorprendentes al espectador si somos cinco somos para darnos la enhorabuena gracias

Voz 1 12:42 son cinco somos bueno son somos tres actrices y dos actores que sí creo que hacemos veintiséis veintisiete personajes diferentes hacemos la de locutora y luego muchos oyentes que que no solos en lo bueno que allí se les pone cuerpo a esas voces que hemos escuchado tantas tantas noches en la radio no

Voz 2 13:03 vamos a terminar ya pero quería hacer de esta pregunta tú tienes miedo de que después de haber ganado el Goya Hay de todo el ruido mediático de todo es impulso de pronto alguien tarden llamarte sí pero yo creo

Voz 1 13:23 bueno esta profesión es muy insegura entonces son muchos años los que yo quiero dedicarme a esto es un miedo yo creo que con el que vivimos constantemente que de pronto puedes estar trabajando un año y luego estar otros tres pero bueno ahí estamos al pie del cañón y si no pues intentaremos generar proyecto propio para no estar para en casa

Voz 2 13:49 quién eso has ido el de tu vida no sé si es que no podía elegir a una persona

Voz 1 13:58 mi padre mi madre evidentemente sin duda vamos en cosas diferentes pero a la vez iguales eh