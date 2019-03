'Mercy Seat' de Nick Cave

Voz 0084

00:17

ya de la Piedad relata las últimas horas de un preso casi inocente como se describe en el corredor de la muerte Nick Cave Face un relato magistral sobre el bien y el mal donde nada es absoluto el condenado se muestra como un hombre sin miedo que defiende su verdad quizá no sea inocente pero siente que no merece la muerte como castigo Keith que escribe todo en primera persona siembra dudas sobre la culpa del preso y crea un relato lleno de imágenes poderosas de angustia desesperación ante un final una muerte que se antoja inevitable después de treinta años la canción siempre presente en sus conciertos ha ido evolucionando en forma pero no en fondo el fondo casi asesino casi inocente que ve pasar sus últimas horas