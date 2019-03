El observador que no se sabía los colores de los uniformes

Voz 1985

aquí en este juicio del proceso como sea llamado a declarar a quinientos testigos acude de todo todas las mejores muestras las menos mejores de la condición humana hay testigos que narran bien un episodio de que se equivocan otra en otros según sean sus pasiones aficiones amistades ser juez debe ser muy muy difícil porque exige saber separar el grano de la paja entre los del Gobierno y los de la paja y un peor entre aquellos que acarrean un poco de cada cosa por ejemplo el digamos observador internacional jubilado Felix von Greenberg ex diputado alemán llamado por las defensas se confesó profundamente conmovido por la voluntad y determinación de mucha gente de votar en el referéndum ilegal del uno de octubre el novio de organización sino sólo espontaneidad como hizo que las propias urnas eran llevadas a los centros por Ciudadanos pero claro sin organización que las compre distribuya no puede haber generación espontánea de reparto en los colegios electorales así que tras la jornada número veintitrés del juicio la de ayer persiste el misterio de las urnas ya lo que se va viendo tampoco aquí lo vamos a aclarar un juicio puede aclarar muchas cosas conductas bondades maldades pero no todas tampoco se le puede pedir todo lo que no le pedimos ni a los servicios de espionaje perdón inteligencia del Estado como vinieron las urnas este don Félix era un poco ingenuo compró y vendió todo enteramente el relato oficial de los de precios según el cual los cuerpos policiales del Estado fueron violentos y agresivos y los manifestantes siempre benéficos bondadosos y pacíficos pero se le escapó un detalle tuvo que reconocer que no era experto de los colores de los cuerpos de policía españoles entonces cómo pudo saber quién hizo que hay el generoso observador alemán vino a reconocer que no sabía observar algunas cosas importantes de las que sucedían la vida la condición humana tienen estas cosas