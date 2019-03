PSOE: programa ganador, si...

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos están en el poder tiene muchas ventajas pero en campaña electoral presenta un inconveniente sus propuestas tienen menos atractivo digamos que su voz se hacia oficial cuanto dice tiene un cierto carácter administrativo como de propaganda gubernamental dando por supuesto que a las promesas electorales les otorga una credibilidad muy relativa a quien las hace desde La Moncloa se le otorga menos licencia para fantasear que a los aspirantes que tienen bula para prometer la luna Pedro Sánchez presentó ayer su compromiso electoral que fantasea o no es absolutamente coherente con lo que he estado haciendo o deseando hacer en sus diez meses de gobierno se concentra en ciento diez medidas con los temas sociales como columna vertebral la prioridad combatir la lacerante desigualdad con actuaciones como el ingreso mínimo vital la renta básica de emancipación para jóvenes y una política fiscal que incluye gravar las grandes multinacionales tecnológicas y a la banca en un programa controlada mente socialdemócrata aunque los tiempos que corren será acusado de radical en materia territorial Sánchez ha corregido su punto de mira la referencia a una reforma constitucional federal para perfeccionar el reconocimiento de la nacionalidad del Estado que así literalmente se mencionaba en el congreso socialista de hace dos años ha sido sustituido por la profundización en el Estado de las Autonomías que es un concepto menos vulnerable a los ataques de sus adversarios a Cataluña no se la menciona específicamente en definitiva un programa ganador si durante la campaña los argumentos sociales consiguen abrirse paso en medio de la segunda identitaria que no va a ser nada fácil