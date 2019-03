Flash Deportes SER de las 10:00 (28/03/2019)

el Atlético de Madrid pierde a Lucas Hernández los rojiblancos se quedan sin uno de los jugadores con más futuro Lucas será jugador del Bayern desde el próximo uno de julio según anunciaban ayer de forma oficial los alemanes pagarán su cláusula de ochenta millones de firmar un contrato por las próximas cinco temporadas cierra así el culebrón que arrancaba el veinte de diciembre cuando le llegó la oferta alemana los rojiblancos frenaba su salida en el mercado de invierno pero con su lesión de rodilla operación ayer en el del ligamento en Austria no jugará más con la camiseta rojiblanca para recuperarse durante estos tres meses su marcha se suma a las ya conocidas de Godín al Inter de Milán y Filipe Luis ambos terminan contrato y no han llegado a un acuerdo para renovar Paulo Futre sobre la marcha del galo

Voz 1

00:38

me ha sorprendido no lo pesaba viera a Lucas comer huevo que el como el tiempo leche no no sido nuestro nuestra bandera