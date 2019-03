Ramón Cosío: “La policía patriótica ha trabajado supuestamente para intereses partidistas”

Voz 1 00:00 Ramón Cosío es portavoz del SUP del Sindicato Unificado de Policía buenos días coloridos de supongo que está igual de estupefacto y preocupado que nosotros

Voz 2 00:11 estamos todos los policías eh

Voz 0455 00:13 patriotas son los policías que hacen relevos la las seis de la mañana otros compañeros pero tras pasar frío y con unos medios precarios con que te prestan servicio con unos números rojos esto no es una policía patriótica esto es un grupo de personas muy reducido que pues no sé si ahora no es menos que supuestamente y a la espera de que el judicialmente pues al trabajado pues para intereses partidistas lugar serlo para la sociedad para el esto que es para lo que estamos dos personas cortes obvias

Voz 1727 00:45 para la patria entera y no para la mitad verdad sigue quedando algún resto de la estructura de aquella policía patriótica en el cuerpo les consta

Voz 0455 00:52 a nosotros no nos consta que existiese consta que están en este momento de hecho pues pues de la estructura que se publicó en su día que para para esa parque salía una especie de circular informativa instrucción en la que se anunciaba la creación de San nunca llegó a tener una infraestructura en nuestro en nuestro catálogo de puestos de trabajo entonces nunca ha existido como tal nosotros no tenemos conocimiento de hechos y cualquier policía tuviese conocimiento que hay un policía dedicándose en fear entrar y de alguna forma ponerlo ante la autoridad judicial comunicarlo superiores inicialmente instigación para eso estaba unida Asuntos Internos para detectar este tipo de de actividades pero lo que pasa en este caso pues nos encontramos pues desde los medios de comunicación sobre esto tres investigaciones ha salido al lucro Company formaliza esos informes falsos que se atrevieron a la UD es que son unidades de élite la cualificación los compañeros que trabajan en el pues extraordinaria que hoy como un trabajo extraordinario sin embargo pues por la utilización de determinadas personas de su de su nombre no de sellos pues así noches tan estigmatizada si hablamos de ellas muchas veces la gente habla de ellos pensando que son un servicio pues como digo intereses políticos oportunistas cuando comunidades con un nivel de especialización un altísimo

Voz 1727 02:19 una última cosa les recuerdo a los oyentes que hablamos con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía por su experiencia es posible que una decisión así cuando filtrar una información para que perjudique a un hipotético gobierno de coalición Wall la negociación de un gobierno de coalición se tome esta decisión simplemente en el ámbito policial

Voz 2 02:40 a la pregunta pregunta

Voz 1727 02:42 sí puedo decir que pueden decidir los policías estos policías que estaban adscritos a ese a esta camarilla tomar la decisión de cuando filtrar una información que perjudica a una negociación de un hipotético gobierno de coalición

Voz 0455 02:55 pues yo entiendo que no entiendo que no porque tendríamos que estar hablando no ante un grupo de policías una decena de policías que subir impuestos Televisió vemos que tengo objetivo tiene objetivo detrás entiendo que tienen que tener entendemos tendría una estructura digamos que aquí se beneficie como siempre es ese día históricamente en estos casos pues entre las actividades de ese grupo de policías puesto trabajar para ir entonces nuestro trabajo se rige por la neutralidad no por la independencia de otros somos dependientes del Ministerio de Interior no estos Pepón si tenemos que ser neutrales no somos independientes entonces caía un grupo de personas que trabajan en la línea que usted sugiere pues indica que obviamente mentes están trabajando bajo la influencia bajo la dependencia de alguien o de algo está pues orientando estable tienen que dirige su trabajo

Voz 1727 03:45 Ramón Cosío gracias por atender a la serie un abrazo a todos los policías que hacen su trabajo con honestidad que son la mayoría