Sol Sánchez (IU Madrid): “Tendemos la mano a Podemos”

Voz 1727 00:00 Sol Sánchez buenos días

Voz 1 00:02 muy buenos días es portavoz de Izquierda Unida

Voz 1727 00:05 madrid noticia esta semana porque las bases han decidido que no quieren concurrir con Podemos a las selecciones de la comunidad sorprendida usted misma

Voz 1 00:16 no a ver bueno en primer lugar que decidir lo que ha habido sin referéndum donde había dos opciones que en esas dos opciones una de ellas era aceptar el acuerdo que proponía la la dirección de de Podemos que era cerrado y la otra seguir construyendo un espacio que no es excluyente y en el que se puede involucrar a más gente incluido Podemos a quienes desde luego hemos invitado pero que no es decir no queremos ir con Podemos y no ese acuerdo cerrado que había presentado pues a las bases además ha sido un referéndum precedido de debates públicos y vamos que que hemos retransmitido incluso por exprime pues lo que han decidido es que lo correcto era seguir caminando por por por ese otro por esa otra vía de construcción con otros icono tras eh que ya digo no es excluyente a diferencia de esa otra opción que que se nos plantea

Voz 1727 01:17 en esta otra vía de la que habla que se está construyendo puedo determinar todavía en un acuerdo que evite cuatro candidaturas en la izquierda

Voz 1 01:24 pues por nuestra parte abierto está ahí tenemos desde luego la mano yo espero que todavía puede haber tiempo para ellos si nosotros llevábamos negociando oí inventándonos con todas las partes desde mayo de dos mil dieciocho desde mayo de dos mil dieciocho el tablero de la izquierda como bien sabes en la izquierda madrileña pues se reventó no muy a nuestro pesar muy bueno nosotros lo que hemos seguido construyendo de esta manera entendemos las dificultades que hayan podido tener otras fuerzas obviamente sí pero ni nosotros nos hemos salido de ningún sitio como un proyecto personal que hemos sido quién que lo ha

Voz 1727 02:12 si ustedes están abierto ustedes están abierto este proyecto en construcción del que habla está abierto a Podemos abierto a más Madrid de Rejón

Voz 1 02:21 bueno está abierto a todo aquel que quiera suscribir el el la parte programática de una manera vinculante y a quien quiera participar del proceso de construcción que hemos llamado Madrid en pie en el proceso democrático de primarias abiertas y proporcionales por lo tanto por supuesto entendemos que Podemos no debería ver mucha dificultad para involucrarse además tiene un peso específico que es obvio que por lo tanto abierto completamente

Voz 1727 02:53 le voy a poner o montaje de oyentes de la cadena ser muy muy muy preocupadas por la división histórica eterna y a su juicio que ser reedita con un esta decisión que han tomado las bases de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid

Voz 2 03:07 aquellos que combaten por separado acaban siendo derrotados juntos esto

Voz 3 03:13 yo no sé si es de el general este que escribió el libro éste de la guerra su son

Voz 2 03:20 pero sino es bien merecería serlo parece ser que

Voz 3 03:24 algunos de nuestros dirigentes de izquierda no han leído el libro del arte de la guerra

Voz 4 03:30 me tiene profundamente cabreada no hay derecho como pueda gobernar la derecha pues la fracción desde la izquierda no sé si sólo voy a perdonar y si a partir de de estas votaciones pueda ser que deje de votar robot temblar

Voz 5 03:45 las derechas no están unidas está muy unidas que juegan al despiste de todos nosotros flashes izquierda así que están unidas a izquierdas no tienen remedio no van a llegar a ningún sitio siempre con su desunión

Voz 6 03:58 divide y vencerás estamos en ello la izquierda súper súper súper dividir a cada vez más es que así se puede conseguir algo el único que mantiene la cabeza fría que me sorprende gratamente es Pedro Sanz

Voz 1727 04:11 es verdad que a veces te pido una cosa y la contraria no que se vote que se vote democracia interna cuando ocurre y el resultado no es el que todo el mundo le gusta se critica pero pero esto esto me imagino que les llega usted es verdad esto que que no se ha llegado a nosotros a través del buzón de voz

Voz 1 04:24 mira como como te comentaba cuando se produce una ruptura en en uno de los espacios de la izquierda nosotros intentamos ser lo dijimos el pegamento el pegamento que uniese todas esas partes pero nosotros también tenemos eh pues digamos un camino que entendemos que tiene que pasar por las decisiones democráticas yo con todo el respeto creo que hace falta desde luego estamos por por por la máxima unión y la máxima fuerza en los espacios pero no creemos por un lado que eso se pueda hacer que pasando por encima de la democracia de la decisión de las bases tampoco creo que se pueda responsabilizar al admita hacia Izquierda Unida que ha hecho un proceso ejemplar participativo y democrático de de rupturas o de atomización es que hayan sido previas al mismo a mí esto sí que me parece es un poco delirante no querer cargar con la responsabilidad de todo esto los titulares han sido los que han sido pero yo creo que nosotros estamos actuando de manera democrática irresponsable hablando también de programa ideó un programa vinculante porque a la derecha no suele para con programas y propuestas de derechas eso yo creo que es también un sentir mayoritario que ha expresado de forma democrática en la propia militancia Izquierda Unida a la hora de de votar de manera las

Voz 1727 05:50 antes de decirle adiós su opinión me imagino que lo han comentado mucho sobre la información de las últimas horas ese ese esta investigación en la Audiencia Nacional sobre información obtenida

Voz 7 06:01 da del robo de un móvil de una colaboradora

Voz 1727 06:04 Pablo Iglesias según los investigadores según nos cuentan a los periodistas de la SER la hipótesis que manejan era que se intentara desprestigiar a Podemos no sólo en general sino para impedir un gobierno de coalición

Voz 8 06:18 cuál es su opinión

Voz 1 06:20 bueno pues este es tremendamente preocupante que sucedan este tipo de cosas yo creo que a nadie se le escapa la gravedad de de este asunto y que espero que se depuren todas las responsabilidades por supuesto

Voz 1727 06:35 Sol Sánchez portavoz de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid suerte y gracias