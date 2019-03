"Me impactó tanto el contraste entre lo que yo creía que era la cárcel y lo que me encontré que tenía que guardarmelo, en forma de historia"

Voz 1457 00:00 pues eh

Voz 1 00:04 es mi amor

Voz 1457 00:13 esta madrugada los muchos libros de la Ser nos acompaña una escritora cuya primera novela seré frágil hablaba de su experiencia con un trastorno de la conducta alimentaria ha sido finalista del premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes ganó la segunda convocatoria del Ripley de ciencia ficción y terror con el relato niña caducada público aunque llueva fuego esta noche

Voz 2 00:36 que su novela más reciente presas

Voz 1363 00:40 pues la presenta está editada por nocturna Beatriz Esteban buenas noches hola buenas muchísimas gracias por por venir hoy en la novela está ambientada en una prisión me preguntó si has estado de noche dentro

Voz 2 00:51 no me noches no pero por poco bueno también porque era verano ya las siete pues todavía el luciendo pero no yo estuve pasando todas las mañanas durante dos semanas en la casa el de Picassent una especie de Escuela de Verano que se organizo para para madres y niños no eran una unidad bueno no exactamente estábamos con presos de todo tipo con hombres mujeres jóvenes ancianos pero sí que es cierto que los voluntarios como nos quedábamos todo el día en la prisión a la hora de comer estábamos en el módulo de madres profesorado tenemos un poco más de contacto con ese ese trocito en concreto de la carta

Voz 1363 01:29 enseguida los los oyentes sabrán porque hablamos precisamente de las madres privadas de libertad que salen en la conversación presas esta novela habla de la vida privada de libertad tiene siete narradores aunque destaca el protagonismo dedos de Leire una joven bailarina de diecinueve años que es voluntaria el de Azara que está en el módulo de madres por un crimen son los puntos de vista que hacen crecer una trama que nace precisamente tu experiencia personal como voluntaria por qué decides este voluntariado que es lo que recibes del mismo aparte de una buena trama o varias tramas para una novela

Voz 2 02:07 pues yo no estoy voluntario Car Voluntariado casi por casualidad porque le faltó una plaza una plaza se quedó libre porque era un voluntariado muy pues tenías que hacer tienes que hacer de hecho previamente una especie de cursillo para entrar de cómo funciona la cárcel y demás pero dio la casualidad de que una compañera mía de clase estaba yendo se enteró de que había una plaza libre les habló de mí pero pensó que entraba dentro del perfil de una persona que podría estar interesada en este tipo de voluntariado y me tiré de cabeza sin saber sin pensar ni siquiera en lo que me iba a encontrar la verdad sí que diré que pasé miedo los primeros momentos que pase en la cárcel porque te causa mucha impresión no la sensación de ahogo de las puertas cerrando a tus espaldas vez las viejas ver las celdas de lejos ver a la gente paseando y no saber quiénes son qué hacen aquí que que ha pasado pero sí que es verdad que todo el miedo se desvaneció en el momento en el que comenzamos el voluntariado en sí sería la escuela de verano empecé a conocer esos rostros empezar con fresas Historias empecé a ponerle nombre a lo que antes habían sido simplemente delincuentes eso simplemente presos a partir de ese momento perdona a partir de ese momento supe que iba a escribir una novela sobre esto porque me impactó tanto el contraste entre entre lo que yo creía que era la cárcel y lo que luego me encontré sé que dije esto tengo que guardar al menos para mí en una forma historia claro

Voz 1363 03:32 en esta esta novela está asentada sobre sobre la paradoja es una historia de dos mujeres decíamos trenzada con otras están las relaciones entre ellas sus miedos sus deseos hay un hombre que tiene a su mujer y a su hija dentro hay diferentes puntos de vista como el de un funcionario de prisiones o el de una presa con esperanza y otra que la ha perdido en ocasiones Beatrice para estar presa no es necesario estar privada de libertad

Voz 2 03:58 no de hecho una de las cosas que quería hablar con esta novela era el contraste entre Leire pagara Leire que va a la prisión como Moldavia igual que yo pero lo que nos diferencia es que ella tiene una motivación extra una culpa que arrastra que la tiene prisionera que intenta lidiar con ella a través de ayudar a otros y por otra parte está Zara que aunque es presa físicamente también es mentalmente y también es presa de de su situación porque como ya has dejado caer tiene su pareja hubo su marido de hecho fuera de la cárcel pero lamentablemente está envuelta en una situación de violencia de género bastante grave y ella misma no es consciente de ello porque es una de las cosas que ocurre con las víctimas de violencia de género que muchas veces intentan quitarle importancia lo que están sufriendo que las cosas van a cambiar se creen esos quiero que a veces pesan más que cualquier palabra hiriente eso salir de esa situación entonces sí que es cierto que todas estas distintas perspectivas que quería hablar y que muchas veces no te piensas que una mujer maltratada pueda acabar en la cárcel pero luego Tassos darías a ver las historias que pueden encontrar uno dentro y me parecía interesante jugar con todos estos conceptos de culpa va de prisión de perdón a través de la historia estas mujeres que componen

Voz 1363 05:21 historia tienen detrás una personal muy fuerte algunas se han dejado llevar por sus circunstancias como decías pero en ningún momento tú las víctimas no no construyes buenas y malas aunque es difícil ver a la personas en separarla de su delito pero creo que para tira muy importante no hacer crecer los personajes desde su humanidad

Voz 2 05:40 exacto porque una de las cosas también que me hicieron pensar al estar en la cárcel y que me daba precisamente miedo a la hora de publicar esta novela era caer en el buenismo o que yo al denunciar esta falta de reinserción que es uno de los temas principales en la en la novela o el denunciar estas situaciones que se viven en las cárcel la gente el lo entendiera como que estaba justificando perdonando o incluso me han llegado a decir que parece que está queriendo decir que Abul que que hay que abolir las cárceles cuando no es ese el mensaje yo lo que quería mostrar con estas historias era que realmente en el mundo las cárceles es un mundo muy gris no hay buenos y malos no no es tan fácil como decir esta persona cometió al terrible punto sin más hay que ver las historias las consecuencias las la lo que ha llevado a la persona a estar donde está y entonces todo te cuenta que todo es mucho más complejo y los problemas está mucho más arraigado este lo que pensamos ir yo lo digo mucho la novela también lo e intento dejar claro en persona que es que en ningún momento estoy intentando justificar los delitos no estoy intentando perdonarle no se trata de perdonar se trata de justificar nada se trata de escuchar Iber e intentar que que de verdad a la cárcel si sirva para algo que sirva para mejorar que sirva para que las personas que entre no salgan peor de cómo han entrado sino que puedan reinsertarse de verdad en la sociedad

Voz 1363 07:01 Beatriz creo que otro de tus intereses fue mostrar la psicología de la tiranía en prisión no donde las relaciones de poder son tan determinantes

Voz 2 07:09 sí este es un tema que me parece muy interesante porque de hecho el recuerdo con mucho cariño a una de mis primeras clases en la universidad en Psicología Social se trató todo lo que era la psicología de la tiranía del mal no que llaman mucho la atención porque hay por ejemplo un experimento que yo siempre recomiendo que es el experimento de la cárcel de Stanford en lo que se cogieron a varios voluntarios a la mitad se les puso en el papel de presos ya la mitad en el papel de funcionarios entre comillas o o gente que está ahí en prisión al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que estas personas que no habían cometido ningún delito y estas personas que no eran realmente funcionarios Se metían tanto en su papel en suposiciones posiciones de poder que acababan adquiriendo esas identidades que no eran propias entonces me parecía importante también investigar bueno más que investigar y explorar un poco lo que lleva a las personas a cometer distintas barbaridades como como pueden pasar en las cárceles lo que la comunidad en la que muchos se sienten cuando están en estas posiciones de poder en la que pueden hacer lo que quieran a quien quieran y como a otros se les niega totalmente suma en su humanidad como es el caso de muchos presos que acaban siendo reducidos a un número que es que a mí me llamó incluso la atención que cuando yo estaba haciendo voluntariado por ejemplo los presos no Sagra decían que les llamamos por su nombre que nos acordaremos de su nombre de un día otro porque no están acostumbrados a ser vistos no están acostumbrados a que la verdad una persona les vea como una persona más allá del delito la personalización

Voz 1363 08:45 personaje de Azara encuentra en la escritura una forma de ordenar su cabeza de evadirse de ese entorno penitenciario este es un punto muy luminoso no de de la novela me pregunto hasta qué punto es una realidad de una realidad que te has encontrado dentro

Voz 2 08:59 pues es muy real de hecho porque yo una vez acabe el primer verano aunque y Fede voluntaria porque he estado dos veranos en prisión de voluntaria Le pedía una presa con la que había tenía más cercanía que me comentaba que cosas acerca de la de la cárcel le gustaría que la gente fuera su supiera me llamó la atención porque me me vine al día siguiente con un montón de hojas de distancias escritas por todas las esquinas que no había ni un espacio en blanco porque al parecer ahí está claro no tienen otra forma de distraerse entonces Tele el papel y lápiz es un regalo muchas personas no sólo ella muchas presas muchos presos se volcaban en la escritura en cartas que mandaban o no mandaban a familiares amigos como una forma de de escapar del recordarse quién eres quién quién enseñan porque es lo que he dicho antes llama la atención cómo muchas veces independientemente del delito que habían cometido si estás ahí por no poder pagar la luz y estás ahí por haber matado a una persona independientemente el castigo es el mismo estas en el mismo sitio está privado de libertad de la misma forma las consecuencias psicológicas son tremendas y entonces mucho o poco tiempo que pases en las cárceles necesitas una forma de volver a recordar quién eres algunos lo hacen de formas muy brutales porque hay mucha brutalidad hay mucha violencia en la cárcel eso es un hecho pero me pareció bonito y una parte de la que yo no conocía ver toda estas ganas de de catarsis estas ganas de explorar estas ganas de de pasar tiempo con uno mismo que muchos presos pasaban en en sus propios expertas no escribiendo es asimismo estoy escribiendo les Cartas a Dios cartas al universo cartas a familiares fue una experiencia bastante curiosa la verdad

Voz 1363 10:40 la lectura la escritura la cultura es redentora

Voz 2 10:45 totalmente sí sí de hecho muchas de las actividades que hacíamos en la escuela de verano tenían que ver yo estaba por ejemplo en un taller de música de creatividad y hacíamos muchas actividades que estaban enfocadas en que un poco más conectados con una está humanidad no con esta esta capacidad que tienen de crear porque muchas veces ellos mismos acarrean con la culpa de haber destruido mucho hay mucha culpa también no por parte de todos obviamente no todos sienten remordimientos pero teníamos un grupo bastante en este sentido bastante avanzado en cuanto a a querer reunirse querer ser mejores personas

Voz 1363 11:20 qué bonito la culpa de haber destruido hace que que uno que uno quiera construir

Voz 2 11:26 exacto así

Voz 1363 11:28 tres de estos personajes te acercas a temas de importancia capital como son la violencia de género el deterioro de las personas en esta novela está claro bueno escuchándote yo creo que ya ha llegado a este punto de la conversación verdad en esta ficción hay mucha realidad

Voz 2 11:41 sí de hecho de tremendo y a sus tampoco cuando muchas veces clarificó que realmente todo lo que cuento es real no porque yo lo haya vivido directamente aunque mucho sí claramente todas las escenas que hay entre las los voluntarios y los presos son escenas reales de de los talleres de las dinámicas que hay dentro pero todas esas historias lo que es la trama central que no entra casi nunca suele entrar en ella porque es un poco chafado lo que cuenta la historia no

Voz 1363 12:11 sí ya ves que yo estoy sí cuidadosa

Voz 2 12:14 Beatriz pues todos estos hechos que le ocurren especialmente Azahara en relación con las dinámicas que hay dentro de la cárcel ya cuando los voluntarios no están cuando la cárceles sólo la cárcel están basadas en historias reales porque son porque después de yo acudir a ver este mundo me estuve informando mucho hablé con más voluntarios que pasan todos los que están todo el tiempo a tiempo completo en la cárcel hable con expresos hable con gente que está en pisos con presos de tercer en semilibertad en tercer grado hablé con abogados hable con gente funcionarios con gente involucrada en el mundo de las cárceles y escuche historias que obviamente no estamos acostumbrados a escuchar porque lo que pasa en las cárceles no nos interesa creemos que el problema ya está resuelto que ahí esta gente que hemos derrochado totalmente entonces lo que ocurra ahí dentro no es de nuestra incumbencia muchas veces pero olvidamos que esas personas que sufren a veces tratos inhumanos en algún momento van a volver a la sociedad van a salir de nosotros también depende de las condiciones en las que salgan depende que hayan tenido un proceso real de reinserción Hinault que les haya destrozado todavía más o que les haya alimentado esas ansias de venganza

Voz 1363 13:30 seré frágil tu anterior novela nació con la intención de volcar en el papel lo que querías dejar atrás lo que querías hacer entender el al mundo bueno hemos hablado ya de la paradoja que te encontraste no al entrar en prisión y de esa necesidad de de plasmar la pero no sé si hay alguna otra necesidad de Ken necesidad nace esta nueva novela presas

Voz 2 13:52 además de contar este contraste no quería que se quedara en la mera anécdota así que para mí tuvo mucha importancia a ese componente de crítica social a en el sentido de que me di cuenta de lo que he comentado ya previamente que es que el problema de las cárceles es que no cumplen su función reeducadoras su función educativas función con de reintegrar a los presos en la sociedad y a mi esto me me llamó la atención en el sentido de que se supone que esa es su función principal pero muchas veces nos quedamos simplemente con lo punitivo lo destructor de la persona la olvidamos que no nos diferencia tanto como creímos a no nos diferenciamos tanto de las personas que están ahí dentro porque aunque es cierto que vemos en los medios de comunicación vemos en la televisión vemos en las noticias a criminales que han cometido delitos horribles muchas veces olvidamos que es a gente que acaba en la cárcel es un diez por ciento de la población pone penitenciaria porque de hecho España es una de los países a la cabeza en cuanto a población penitenciaria que tenemos más gente en la cárcel que toda Europa a llamar atención porque de hecho somos uno de los países menos violentos y eso nos hace pensar quiénes son esas personas que acaban en la cárcel si una parte de ellos son toda esta gente que vemos en las noticias que cometido delitos imperdonables muchas veces injustificables pero se nos olvida que hay personas en situación de pobreza que están ahí precisamente por ello que hay muchos inmigrantes que hay muchos drogadictos el problema de las drogas también es gravísima en las cárceles el problema se extiende en cuanto que la cárcel no ayuda a reducir el consumo de drogas sino que muchas veces lo aumenta incluso hay muchas problemáticas que permanecen ocultas yo pensé que de alguna forma a través de la escritura ya que ha sido siempre para mí una herramienta una especie de voz que podía que tengo la suerte de tener se podía podía utilizarla para también hacer una crítica e intentar dar luz a estos temas que muchas veces olvidamos que están ahí que estará nuestro lo que nos que nos que es algo que nos perjudica a todos porque el hecho de que la los la gente que acaba en la cárcel vuelva a salir Isaura con todas esas secuelas es perjudicial también para nosotros no sólo para ellos

Voz 1363 16:07 Beatriz Esteban es una voz joven que conecta con los jóvenes es una mujer valiente en esta anterior novela han será frágil hablaba de su experiencia con trastorno de la conducta alimentaria como hemos comentado al principio además imparte charlas sobre literatura de salud mental en institutos en universidades estás estudiando Psicología estás a punto de terminar de hecho no en verano ya termino desbordado por todas se ha por esas asignaturas que quedan crees que esta novela estos temas que son valientes repito conectan con la gente joven con la gente de tu generación

Voz 2 16:42 pues con el caso de ser frágil era un poco más o menos no porque realmente en casas de los trastornos de la conducta alimentaria es algo que nos afecta mucho afeita mucho a la sociedad hay muchísimos casos aunque muchas veces no le pongamos ese nombre te debajo de esta de esta problemática pues hay otras más generalizadas como es la falta autoestima el no sentirse querido no sentirse suficiente que comentan mucho no con la población joven pero en el caso de de pre estas por ejemplo sí que siento que tiene esas ansias de que de reinvindicación en sentido de que antes de que el mundo conozca historias de gente que está sufriendo y que no son escuchados yo tengo la suerte de estar rodeada de una comunidad en la que me siento muy arropada de jóvenes que no se quedan callados ante las injusticias y que quieren luchar por un mundo mejor entonces tenemos la suerte de que todo esto es lo que nos une que además aunque la temática sea la de la cárcel dentro hay muchos temas con los que contamos en el día a día como ya ha hablado de la violencia de género es algo que está muy presente y que lamentablemente ocurre dentro y fuera de la cárcel y ocurre en mayor o menor medida ocurren jóvenes ocurren mujeres ocurre entonces también espero hablando de esos temas son temas con los que la gente conecta porque conoce ir alguna forma a través de la literatura podemos dar ese mensaje de que no están solos en esto de que les entendemos que estamos aquí para ayudarle de que la lucha no es individual sino que somos todo para todos parta desde esta misma sociedad esta misma comunidad

Voz 1363 18:13 Beatriz que en presas habla de los matices de la condición humana

Voz 2 18:17 nada es blanco o negro que todo todas y todos estamos formados por