Quim Torra: "Nunca ordenaré quitar los lazos amarillos"

Voz 1 00:00 son las no we set minutos

Voz 2 00:12 la fallida en tres Punset

Voz 3 00:18 una de las noticias al día de Alaska que programas hasta hacen raso desde que Cuban chata las set es Counter salsa y hasta espera palabras iba Jutta darla ya en exporta pregunta a la no

Voz 4 00:32 esta audiencia si la prioridad al esa traspasar las políticas sociales Govern gobernada la Generalitat para que en caso multiplican las listas de espera la Sanitat así con también a otras cuestiones que a que estas políticas Socials cabal otra banda Pedro Sánchez se entra Dallas se iba tan siguió al actuado la pregunta Caudillo Downs la el ha desplazado las políticas sociales Talgo Varda la Generalitat as batutas Thais hasta culta están vía Twitter arroba aquí Cuní que la Audiencia Gisela algo y tanta cuatro sido casi Cano Dance aquí a una pareja obsequió como apunta a partir de la conversación y ama al presidente de la Generalitat la percepción o de otra banda posiblemente ve Luna ansía la vivencia cada mes a desplazar las políticas sociales

Voz 3 01:19 el president bon día mundial que quedaron Kelly

Voz 4 01:22 esta cuestión

Voz 5 01:23 casus también la prioridad son las políticas subsidiar yo recordó al primer edil reclaman allá casonas son motor de cambio república no se donados

Voz 6 01:33 la manera es de sí y a no nombres

Voz 7 01:37 porque ya ha al presidente Ramón va por Santa a los presupuestos y a nosotros también en pasan Tatum proyectada

Voz 5 01:44 la presidenta presupuestos o las políticas

Voz 7 01:48 se ha prácticamente

Voz 5 01:50 unifiquen

Voz 7 01:53 va transporta sin para hoy lamento insistir pero es un tema de país cuarenta insistía una bajada de una a otra allí también murió ni una están también a estas DOT

Voz 5 02:07 hasta repartían es modificar que aquel país Li bastante pena estacas Mahrez si no pueden disputará dos quince mil millones de euros es un déficit fiscal absolutamente aparcó al país que sacaba transforma Nacho a un déficit el déficit de infraestructuras a un déficit educativo han déficit sanitario es es es que vuela se Independence no en una bandera no partan un millón sanitario tenía aparcados nosotros si es

Voz 3 02:39 John Carlin estar la Generalitat ministra aún grapa de miles de millones de euros a exacta no dan no no en alabastro hoy día una prioridad diferente a la que realmente seguridad detenido

Voz 5 02:52 no aparque continúen también prorrogada tras lo cual aproximarán a esa danzas impartiendo a presupone continúa Dalí cansa apolítica

Voz 7 02:59 ahora bien tan inmensa más sistema ten a unos incumplimientos torno insistí en los últimos años a que confieren en cuanto encuentra pase Generalitat nosotras en completar gastando representa Duran cada millón antes a taparse abra sus también que esta medida política dada tendencia

Voz 5 03:26 de un millón seis mil millones

Voz 7 03:28 hasta le sobra nosotras arriba pues Hackett sensata

Voz 5 03:34 a

Voz 7 03:35 la garantía indica a han aumentado ética nosotras en París

Voz 5 03:39 es que eso manteles las pasiones tan vean aumentar

Voz 7 03:42 para ser también hace mes es que es que es evidente

Voz 5 03:46 sí

Voz 3 03:46 gusta presupuestos prorrogados apartarse de adaptarse a un plenario al una sesión plenaria al Parlamento Cataluña pueda expulsa a eso pero al ser CSKA Bustelo no apuró los presupuestos al Parlamento

Voz 5 03:59 no no porque parque Julieta ni a estas extasiado a la cual es indiscutible y saber si pude en punta donde parlamentaria

Voz 7 04:09 no es la de obligadas a malos es común precisamente par diferente postas incluidos a políticas fiscales pagan perfectamente que creían que aún se nos presupone tus el Moll Bonns par para Cataluña malograr en darle al un ciclo al actoral cuado Downs a aprobar los presupuestos es a tiene un grado de dificultad altísima no irrenunciable a

Voz 5 04:38 a insistí pasadas las campañas fracturada

Voz 7 04:41 porque creían que sería Catalunya Ankara cafés al June técnica presupuestos aprobados impar

Voz 5 04:47 así que hasta ahora no son las responsables

Voz 7 04:50 that alcanzó será presentado pues no ha continuado la que supone para

Voz 5 04:55 a en esa estabilidad pero

Voz 3 04:57 a una chica que no los presidentes los presupuestos porque no tendría que impartían con que no serían aprobar todos los problemas

Voz 5 05:09 marchó que

Voz 7 05:12 lo necesiten Mastretta

Voz 5 05:15 a Seychelles millón Sancho arriba ya no pude

Voz 7 05:18 se aplica también a otras una política como está

Voz 5 05:20 el Gobierno español ha arrancado con el hecho

Voz 7 05:23 se da además que nosotros insurgencia

Voz 3 05:30 más famosos de a Pedro Sánchez son Ram TAP las Randy Pardo por la Generalitat

Voz 5 05:36 no lo incidía en que a nosotras también estaremos estimar sus ese día otras cada animarse a cristianas mes prioritario insurgentes a la paga extra a los funcionarios etcétera donar su ilusión a todos los compromisos que no nosotros entrarían comprometes a Trois Dance Dance Dance Dance aquel plan de contingencia

Voz 3 05:58 y cómo pagarán

Voz 5 06:00 Downs prime a sus propios insiste Schumacher Chechenia millón estabas tretas que Ayala ministras va comprometerá a más a más

Voz 7 06:08 acá acá vía darla

Voz 3 06:10 paralelamente a esto tesón que no son unos presupuestos según sales Commons es porque los presupuestos no son tan reclaman

Voz 5 06:22 siempre es una cuestión a la la cual cosa Lloll dinero porque activamente My esa Obilla dedicar més de Inés política

Voz 7 06:32 sus ibas a través de también anda a los falsos han publicado educación Sanitat ahí

Voz 5 06:40 propiedad de hacer

Voz 6 06:43 hemos Art un mes ha

Voz 7 06:47 mira a las partidas a incrementarlas distribuirlas sino también una política fiscal una política tributaria a Camps

Voz 5 06:58 Juan

Voz 8 06:59 o sea Totta sobraba Taula

Voz 7 07:02 cosa cada sesión presupuestarias no va

Voz 5 07:08 fe en absoluto no no no

Voz 7 07:10 la otras nauseas presupuestos My ni una

Voz 6 07:13 cada eh

Voz 5 07:16 lo que hay a la tramitación presupuestaria en Parla también a otras Brooks

Voz 7 07:22 pero es que ellos ya han unas Partit política Downs cata Rain

Voz 5 07:31 a partir ya unas Alex

Voz 3 07:33 con a la CAM tú nada entre otras motivos porque al independentismo catalán al Congreso disputas no va a avala al proyecto de Presupuestos ni tan Sounds par se tramita sean para que disgusta

Voz 5 07:45 no no me han hecho pensó que avanzó que a base correcta pensó que también poca al PSOE le supone tus yo recuerdo aquel martes día da votación a la Mesa del Congreso primero ahora a Rooney en la mesa más naval esas minas había una posibilidad sobre esas menos en cascada había personas probablemente se ve difícil que los datos PP PSOE vota al PP que no porque tú también si aquí no hubiesen presupuestos primera pregunta sajona desde Faye aún dicho Sabina ha acabado Check San Blas Casado presidenta del Guber yo a cabalgatas en broma al ultimátum de la entorno secreto al cual se que al que él no hablan de acabar en los últimos años

Voz 3 08:43 provoca cada día yo también es tratado otras cosas escasean equipar una política en relación a España de cuanto peor mejor

Voz 5 08:52 en absoluto yo el conflicto a Cataluña yo Tin presos políticos a la profesor yo te llena y ya tiene un sitio hasta dos ciudadanos

Voz 7 09:04 es absolutamente Napa

Voz 5 09:06 hizo abarató ningún tema sobre la tabla que es auténtica la de Cataluña que es Moments ha relatado Di nen a echar si Cataluña un refrendó dos cosas siempre matarla

Voz 3 09:21 usted mete un sede guerras Cal increpan querré al cual hundía Badía y Araitz la aprietan como usted no cumple

Voz 5 09:28 respecto al mes en aquel país supina

Voz 7 09:31 yo votaría quería ceder resta a las veinte

Voz 6 09:36 casa pero yo

Voz 7 09:39 sí cree ska

Voz 6 09:41 yo creo que yo venía a la

Voz 5 09:44 presidente de la Generalitat a tiran daban a Cataluña aferra publica al día que yo creí Cano pub Porta aquel país a la independencia

Voz 1 09:53 pero si de embustes al Papa al Papa

Voz 5 09:56 son todas que está en la que estatal Blaise millón símil dos futuros exclusiva que acaben de inaugurar calentito de sí sí mientras se pensó que es Cataluña perdone

Voz 3 10:07 no lo hará que estas surtir

Voz 4 10:09 el Espanyol puridad no ha propaganda no repara para Palma no sé si hechas lo ofensa o no pero no

Voz 5 10:18 no no no no Miri la otra día a la Universidad de Lleida

Voz 7 10:22 la XXVI aniversario da

Voz 5 10:24 la Universidad de Alida importantísimo importantísima la Universidad de Liga es decir lo es dormir hasta que natal histórico Las Navas Universidad dos veinticinco Heinze Banega ni el ex president de Catalunya ya había al señor Artur Mas José Montilla debía partir en Puyol

Voz 1 10:47 yo presido puso un gran disgusto

Voz 5 10:50 pero se puso al paseo

Voz 7 10:52 Tica dadas

Voz 5 10:55 el país debe pensar en el sistema de arrasar Kaká le llevaron a la revolución

Voz 3 11:05 también salía retrete la seva frase ya son Pla Ankara Ansa el sede Ras que en prensa Joshua al Papa madison sí sí sí así dada

Voz 9 11:25 yo Fadel Soto poco

Voz 3 11:30 ya jazz al Papa camino diques yo no

Voz 7 11:32 lo que no hará que yo pagadas a Reus

Voz 1 11:38 sí

Voz 10 11:38 yo soy yo

Voz 5 11:40 la carga al coche oficial pensó que no es en casa

Voz 7 11:48 pero a la picaresca extraordinaria sentimental gratitud de Cataluña

Voz 5 11:59 volver a mí

Voz 7 12:02 castigado cada banda Sanitat nuevo tributo personal en su forma parte de una daba

Voz 5 12:11 al Raspeig aquella en la que país Parras institución tanto la Institució presidencia la casi portan aquí dedica esta frase era Cheney que no Non teen más mozas holgadas comparo es que yo estaba la otra acusada la pancarta vírica yo estaba ya no yo ya había tres sectores políticas me había culta eh yo he trabajado en la empresa privada en una editorial escribir libros etcétera Dentro escasamente en una charca castiga a lo que es estrictamente política e insegura

Voz 7 12:51 frase desde que cumbre esta prueba al final

Voz 3 12:54 inversa bucean va de una a otra frase tan ve Porsche interpretada d'amor otras maneras gusté Vadim Anselm blanca como aprendiendo y una mica de respecta tela Asensio que no eran Prou

Voz 1 13:08 ya lícita Vance yo en aquel país yo no me cabe muy bien a más querido asadas

Voz 5 13:15 lo absurdo es que no tenga

Voz 3 13:18 respecta ya probada en oferta

Voz 5 13:21 no pero que tema tabú

Voz 10 13:24 no le importan Viti

Voz 7 13:26 insiste que Z da da da al respeta caía a la figura de la presidencia importan respecta al no Fermax KAS yo pensé nuca yo SOCA lo sé

Voz 5 13:39 en la Generalitat

Voz 6 13:41 a mí si alguna cosa a preocupa

Voz 5 13:45 también que esos dos meses que vendrán es mantenía al Prestige si de aquí a esta institución

Voz 1 13:49 sí

Voz 5 13:50 eh Amós casus Sanitat a Cataluña acabar compartir

Voz 1 13:53 ya

Voz 5 13:54 al margen de la Sanitat para siempre si le eh en los casos de los presidentes Tarradellas y clarisimamente

Voz 11 14:01 y aguantáis la la la institución

Voz 5 14:04 no

Voz 7 14:05 pero sobre todo Tote ya a Bután

Voz 5 14:09 esta figura un un

Voz 7 14:11 Pons apartaban ameba gran reto

Voz 5 14:14 según severidad Katyn SCA que practica si continúa Gemma ese momento quise trasladar al president presidentas pero que presidenta ya de tanta que guerra

Voz 3 14:24 por qué cree que hay ya una par importan da la sociedad catalana que tela para esa opción

Voz 1 14:32 sí

Voz 6 14:32 porque es de un a

Voz 5 14:37 sí lo comunica comunicativa en Stones Mall inmenso yo F3 y como país de visita se ante a comarcas catalanas en Cataluña han a la Unión

Voz 7 14:52 Jesús nos travesía dos va al Porta Barcelona a la la Agrupació Retail a agrupan Nimes Neuroscience a dos en cuantía

Voz 5 15:03 en cuanto al país Kyra Parcent al PIB para siempre en la última semana Inti

Voz 1 15:14 Totta que esta actividad Totta que la ha intentan sabe

Voz 8 15:18 esta pasaban Don a os Pirineus nadie me encanta Samana al al Pallars hablarán ya la Ribagorça o

Voz 5 15:28 Castelldefels quién esquinas problemáticas llana Castelldefels

Voz 8 15:32 hola Ana a Badalona o dos

Voz 1 15:36 esta actividad

Voz 5 15:38 queda tapada para nada claro ese sobre el tema político sobre lo pues es útil

Voz 7 15:43 va a Castella estío diaria de la cual así

Voz 3 15:45 la Caixa acredita Pat

Voz 5 15:48 a mí me ha creo que efectivamente no pudo brillar a hace estatal ICFO tenemos arrase arca Champions primerísimo nivel europeo del Mundial

Voz 3 16:01 hasta en vez de xenofobia Fabia

Voz 5 16:04 si sacas pensó que son otra es decir al punta cayó Bach propulsada Hay Jan Brewer pudren saldrá una Taula dato tras partir eh

Voz 1 16:16 también al Síndic de Greuges etcétera a par aquel aquel

Voz 5 16:21 país

Voz 1 16:22 a los grandes consensos sobre el mal pasaba

Voz 5 16:28 aquí siguen

Voz 1 16:29 al país ahí partan

Voz 7 16:32 a al cual sabor tipos da

Voz 5 16:37 la Racisme ansia la aquí tomes ven y nosotros somos un país de acogida nosotras vamos a un país de ayer y saben perfectamente que significa la derrotan a que divulgue a la vida Catalunya Mingus Basterra

Voz 3 16:51 Ama al Prestige a la Generalitat no te la Asensio que esta batalla da a sus Gross preso Yemen daba luz a que prestigio

Voz 5 17:00 no yo pienso que a la ayuda no hayan batallas patitas Parral llevar tanta expresión no hayan batallas patitas apartaban hecho pensó que si tú estás Koeman chut

Voz 1 17:11 sí sí ansiedad

Voz 5 17:13 Porta Downs a Defensa

Voz 1 17:16 a la boca tú consideras que es que el estrés fue uno se Acosta tan de aquel país es Gaudí

Voz 5 17:23 ahí

Voz 1 17:24 a mí me también ayuda a

Voz 5 17:28 Castillo de la Institució que es la institución una institución está siempre dar tres cuartas catalanas

Voz 3 17:36 a la libertad de expresión es un derecho individual no es un interés institucional comandita Tots a los prestigiosos juristas de aquel país in the men de la siempre ideas políticas parqué insiste disguste han reclama la libertad de expresión han París duda la cual es si alguna cosa te un periodo de la Cultural es bastantes cosas yo perdí porque al menos cantidad

Voz 6 17:58 mire a respecta a balsas tapadas está perfectamente avería una una

Voz 5 18:05 ya ley aprobada en dos mil catorce

Voz 7 18:07 a esa explicaba Carlos hasta caladas era una alegría

Voz 5 18:10 a llevar Pabla Cataluña respecto a sus gags anduvo resolución dudas propuso al PP con Ciutadans Aspar para la mayoría absoluta a la Cambra una mayoría larguísima de tres cuartas partes de los casos John del Parlament de Catalunya ya la misión

Voz 3 18:29 el Parlament no van James president no

Voz 5 18:32 el Instituto esperaban próxima

Voz 3 18:34 el amén obligan a la estricta cumplimento

Voz 5 18:38 un unas unas votaciones de una amplísima

Voz 7 18:40 la mayoría y al que también

Voz 5 18:43 da tantísimo han sus gags no no aquella ratonera que es algo que las lleva Artacho practiquen Pla así

Voz 1 18:53 dos miembros de la Xunta la actual central que son miembros del Tribunal Supremo Castán You Chan a nuestros Compains es norma Sean

Voz 5 19:02 es la neutralidad

Voz 7 19:05 ya no queda contaminada

Voz 3 19:09 sí sí

Voz 5 19:11 Polly sí también a la resta currículum dos miembros de la Xunta la actual fase al análisis periodística de aquí son Don ven han aquí hay tendrá un panorama de lo que es la actual central

Voz 6 19:25 sea que realmente vean su cara

Voz 5 19:29 al se casaron anuncia asado denuncia al día

Voz 3 19:33 pueden la Xunta lectura al parque

Voz 5 19:36 que si sigue porque toca

Voz 3 19:39 los partidos políticos iban a facilitar Tello Moura como a la lectura las reclama cuál cuál sábado día cuán Lisa Marie Cano división han Unda va a en cual salvo la otra planta de Siemens ya augura la Xunta la actual central un arbitra de facto durante una campaña electoral ALCA anula ALCA en Urrea es la libertad de información de aquel país aseguró

Voz 7 20:05 se Blackout entraba actoral santoral casi un jazz la daba casi agotada Navalón gracias a las apareció de allá

Voz 3 20:12 pero la Junta Electoral Central contesta que algún

Voz 5 20:14 se pregunta a sí sí ya saben perfectamente que pregunta aquí en aquel país yo ya un Partit clásica pregunta cosas no no obstante la obra total a Fiscalía eh hay judicializar la política presentar querellas contrató que han la política de una abogada

Voz 3 20:31 no

Voz 5 20:32 no no no no no Lluís Llach

Voz 3 20:34 me parece política no se da habita batallas hasta edil al una batalla

Voz 5 20:40 yo insiste Motta cómo acaba da otra banda se parisino es la aparcar civil y individual a una batalla estéreo yo tengo la conciencia muy tranquila al lleva hechas raudo al país sapo que representa que en aquel momento bueno pues un símbolo justicia un symbol da dados Companys que ha tenido mala parasol

Voz 1 21:09 la política granate importan yo pienso que sino también pretende también prescindió en cosa volcadas par mí es libertad de expresión

Voz 3 21:19 Buster sacar Ayad contra la Xunta lateralmente la fiscalías querella contra Bustelo

Voz 1 21:24 sí

Voz 3 21:25 sí sí

Voz 5 21:28 Ello cree que había que a mí Murder en hace una cosa absolutamente impuso

Voz 3 21:34 Parker a sus grandes a las seis de la Generalitat

Voz 7 21:37 el hospital

Voz 5 21:40 colas

Voz 8 21:42 on sacaba adulto aula

Voz 5 21:44 difícil público Sanitat

Voz 1 21:47 ya

Voz 7 21:48 One es yo

Voz 3 21:50 a Haití puta hasta era era la da largas

Voz 7 21:52 sí yo da la la a Londres vi era absurdo

Voz 5 21:58 deben impusimos nada da cumplí U dos Tony Parker imposible ya un correo

Voz 3 22:04 el actor Toni envió un correo electrónico a todas las da buena en vía Moscú rosca Abadía quiso les digo a partida dama no hipoteca símbolo

Voz 5 22:11 para que la actualidad parques Sauca siempre han sobria movilidad alguna de Kaká aunque tendréis amplía Barça no público Qualitat la Xunta Electoral Central Valle se ve que que que acabará surtir no yo no tiene My una hora y no

Voz 1 22:31 el parqué porque

Voz 5 22:34 yo no hostigan un Current y visita da las cosas sino han parné atrás

Voz 3 22:39 la alta expresión pero al Maté Síndic le iba a acabar bien al al actoral

Voz 5 22:45 yo otra cansado de la Autoritat Catalana

Voz 10 22:47 y ahí sí suban al al

Voz 5 22:52 dejar para cansa en está la institución Síndic de Greuges Downs dejarían casi a la Xunta la Coral santoral que era retira hasta pasadas las e iba a cambiar ya hablan a que ésta era la primera Dallas Jones iba a cambiar un hablan

Voz 3 23:08 a partir de aquí a las pancartas

Voz 5 23:11 críticas a aquella resolución eso es también un motivo de la

Voz 3 23:14 querella parqué no va a permitir la pregunta directa a un destacan miembro iba propuso desde el primer momento que retiró la pancarta

Voz 5 23:24 desde que destaquen miembro a Emilio que ya no nos disposición explica la megafonía

Voz 7 23:30 Hadid que nosotras

Voz 5 23:32 si no al Consell Executiu por unanimidad que te temas Barroso Laudrup

Voz 1 23:35 en el Ejecutivo

Voz 5 23:37 hasta Accor o no sino lo que es no líder

Voz 3 23:42 hasta ahí a la discusión

Voz 5 23:45 You dabas cuál era recuerda

Voz 3 23:48 la liberación son secretas tenía y si se da Libération se son secretas pero tan de ese con lo que tu tómbolas explica a naked Kas y San Telmo sí sí Anselmo Pestana con saca

Voz 5 24:04 a media punta

Voz 3 24:06 hasta seguir si las TIC seguir casta coman san apunta a la posibilita de pes al delito de malversación en su que no está en condiciones de anti no desván útil ya como usted que en aquel momento no era president ya estaban en política activa

Voz 1 24:29 no no era activista pero no estaban política si es podrían recuerda Chopra para lo que Ducati absolutamente cumplan su disimulando

Voz 5 24:42 no hayamos Varsavsky en su

Voz 1 24:44 la informa darle al Tribunal de Cuentas sobre

Voz 5 24:47 era las actividad la exterior

Voz 1 24:50 es una auténtica en ese día es un auténtica piña porque es que estábamos Ciclo veintiuno

Voz 5 24:56 total que va pasó va directa o indirecta están Asmar Marsan horas y horas horas y horas y esta tantas yen par intentar construir un rato a la violencia o intenta con su un rato a la malversación o intenta construir otro yo ir a la Conselleria de Economía a otras Solbes para llevaba hasta a las las colas catalanas tendrás parque yo creía que había de Chery creía que sabía la boutade es que es que discuten

Voz 1 25:34 la cosa tan vis a vis tan tan su bien calabrés a Fraga

Voz 5 25:42 pero al ridícula en tantas ocasiones a que aquello Camus Camus suda de Judy Si de la Judith si no mutara la gran indignación si la sentencia de absolución

Voz 3 25:58 Tour lema al Tribunal de Cuentas una que estas filtraciones creía que es días sobre si es bueno nos bandas zona dinero público sobretodo a cuestiones la caída internos uno al usted no quiera pero la han invita da Informació al Palau al Palau de la Generalitat y a las conselleries corresponden sobre si cabe algún tipo de las vías yo porque el Tribunal de Cuentas en definitiva con la Sindicatura contesta Cataluña radica a contabilizar esa confundir una una administración vistas estricta en la estructuración y distribuirse los dientes

Voz 5 26:32 yo sé que informa dado lo otro donde cuentas quan va rival a a la Conselleria de en Sama con unas doscientas a a la hora de entrada al informan atrás

Voz 6 26:46 pero a todas

Voz 5 26:49 en la línea de Anaga cual Savall malversación así al al subsanados los internacionales Castán explica Ana precisamente Judith Stones quién a base la oposición pensó Castán Las en clarísimo alemán que había hecha porque mantenía la independencia

Voz 3 27:09 daremos holandesa en hay que había cobrado sí

Voz 5 27:12 Nos otras faenas de no sé qué pero no en absoluto Parra es una toma te amaba

Voz 3 27:17 pero si hasta da mostraran no iba

Voz 5 27:19 de violencia imprescindible la compra

Voz 3 27:22 cuánta ni al Dalí Terroba lío

Voz 5 27:25 yo en su deseo es que ya She's Katerin llena la un año ni por un par unas falsa Parquesol Good descabezar el movimiento independentista criminalizado y ahora saben que investiga el muy bien independentista

Voz 7 27:43 a Vance mola Vance

Voz 5 27:45 es al referéndum e instó son cosas que estén bien no cascotes que asisten a la par un rato

Voz 6 27:55 par eh

Voz 5 27:58 unas cosas que has dado que al ciudadano normal no es hasta absolutamente de arribar a la que pum da da al ridículo la inmensa hasta hacen al Tribunal Supremo español la farsa

Voz 1 28:13 en compartida que ha hecho que es menos dócil

Voz 5 28:16 acudí yo ahora cobre se había tenido que Torra no Lisandro la espectacular oscura Antawn sonados Frances

Voz 3 28:24 mire acaba de hacer la pregunta de la boca

Voz 5 28:27 dos Française Nava preguntarle

Voz 3 28:29 lo que es más eficaz para que acudan Town sano dos François esos digno dit al primer secretario al que había Stat al Partido Socialista francés kárate una otra no Burgui visita a los presos o al show de la pancarta

Voz 5 28:46 mire yo pienso que es al que importan Esca pueden surtir como a Portugal han dudas banderas importantísimas la bandera de los derechos civiles y la bandera o a lleva hechas

Voz 1 28:59 EU

Voz 5 29:00 Bachar hasta Juni vaya a Eslovenia

Voz 6 29:03 va a Portugal

Voz 5 29:07 Scottie las yen VVD da seguida así que aquí definitiva ALCA al muy bien independentista catalán se sabía pro en reforzar ataquen Saëns es es son insiste hecho y no bien se casó es una ayudita exhibido en una plazo para otras motivos

Voz 7 29:30 por el papanatismo

Voz 5 29:33 tapar defensa incluidos los talado tu determina soy partan insiste cuitas patitas

Voz 3 29:40 por eso ve Guara par todos las consecuencias cada al proceso a Ararat IU reivindica que se observaban seguramente se observaban saques puta actúa de una manera diferente a como actúa bien desde que no

Voz 7 29:57 ha ha ha

Voz 5 29:59 el tema muy bien y hay Redford reforzar parque al en reforzar para un flanco capuchino no lo había

Voz 1 30:12 por

Voz 5 30:12 invitad para el Institut Martin Luther King

Voz 1 30:15 a la de amigos

Voz 5 30:19 tras la independencia Cataluña

Voz 1 30:21 pero no mala compra Ansar también eh

Voz 5 30:24 no ha sido dada la manta als eh

Voz 3 30:30 tan mal está maté en Cali Costa vendrá la independencia

Voz 5 30:33 el unha como aparque yo con Bach doctor actúan coma clubs apartar una

Voz 7 30:41 esa es que a nivel Downs a a nivel da la diplomacia diplomacia españolas Mou Don a a lo grande y una otra

Voz 5 30:54 cosa es la ciudadanía

Voz 7 30:58 yo pensé no a la percepción de la Unión europea

Voz 5 31:06 en aquel momento sobra la Qualitat demócrata

Voz 7 31:08 da la estatua español tan de país

Voz 5 31:13 suspensos clarísimos no

Voz 7 31:16 yo pensé español y salas está

Voz 1 31:20 ya

Voz 7 31:21 Vaitenu en aquel momento a salmón hiló una cosa es la diplomacia estatal

Voz 5 31:29 otra cosa es la opinión pública internacional la ciudadanía

Voz 3 31:32 coméis Downs casi un Estat actúa como al club destaca un país que pretende un nuevo billete Pod desde un punto de vista de si una actúa como acorta está cometió un país Cataluña en Kabul según hasta sí a través de autobuses se no presenta una te actúa como un club de Indra Mou difícil o de otra manera no serán fashion

Voz 5 31:59 yo pensé que siempre complica enormemente difícil

Voz 3 32:04 el que a los es vamos a gatas íter minis

Voz 5 32:08 parque pagadas sabía intentar pactar la está en un referéndum acuérdate que van a un a a la acción no a un referendo sino muy eso sí la culpa es presentar al programa la estas

Voz 7 32:27 Esca muta a referéndum eh

Voz 5 32:30 pro probará hoy ITEL supone

Voz 7 32:32 dada la mayoría de la población de Cataluña

Voz 5 32:35 sí da la mayoría absoluta a la Cambra a partir de ahora se cansan amor morralla van todas las esta sesión al Parlament aspiran se compra democráticamente por mayoría absoluta al Parlamento de Cataluña que son Rahola soberanías Catalans eso es raya van a Isabel las dificultades inmensas que vivía en la acusa debían al derecho a la autodeterminación no es un permiso ha sido aquí han Partit Politics que a casi sí al derecho a la autodeterminación que me has para que eso es que es una Dret a la libertad de expresión es una Koons así o es su sistema de Andrés Isasi Isasi son está dado el valor Cate aquesta Aula dos y yo Racó sedo la otra manera hay parque exceso de cava fe la anterior en imputado Mon

Voz 3 33:30 pues sí podrían fe serías para dibujar a partir de una mayoría social amplia Kabir en el independentismo Good en muchos casos acusan al independentismo al Partit independentistas debe cum Fos la mayoría parlamentaria estamos la mayoría exiliados

Voz 7 33:49 prohibiría iba avería una mierda

Voz 5 33:51 tan divertidas más a la política

Voz 7 33:54 catalana no

Voz 5 33:56 la planta letra hay al referéndum Million Pablo Iglesias ama hasta tanta sin parcelen no se da al referéndum dos pasan tachas canta no vi las cosas Wayan a sin aparecen os voy a una excusa para que una excusa pude puta han tenía Prou engaña a que el referéndum los cincuenta y dos para que os catalán Santa tenía excusa

Voz 1 34:28 si algún punta hasta aquesta pregunta de uno Esca resulta que a tú

Voz 5 34:33 ya no sé qué no

Voz 1 34:36 eh porque cree que sus derechos

Voz 5 34:38 su toda excusa nocturnas sitios una mayoría sí Santa sí

Voz 7 34:41 da hoy no

Voz 5 34:45 puse a el límite Uríos

Voz 3 34:47 pero al lleven a excusa es políticamente difieren

Voz 7 34:52 así si se pierde para siempre

Voz 3 34:54 la sino odiosas forzosas

Voz 5 34:57 es pura hadas no premiada en inglés

Voz 7 34:59 no no tenía Mariano Rajoy no

Voz 3 35:02 aquí al señor Salmon también deben inicial cada palmo no planteaba una en que una un referéndum no planteaba un refrán no van tres posibles respuestas si ella estaba para mis autonomía al otra cosa Esca al señor Cameron va a otro Torres sí o no a partir de que iba muta

Voz 4 35:23 le agrada como gusta alegra di más que es una gran

Voz 7 35:26 exactamente a que Assange ha

Voz 5 35:30 pues que me saca el referéndum sonda sí o no no no

Voz 3 35:35 a usted se obtendría una consulta y referéndum e igual para tres surtida

Voz 7 35:40 no al referéndum la la autodeterminación independencia Catalunya de un referéndum Klein

Voz 5 35:46 Eric con la pregunta plantas ya da sí o no

Voz 7 35:50 vienen a la acción Parlament en español

Voz 3 35:53 el Congreso de los Diputados Despres a acción municipal si al acciones europeas esa Biden casi presenta Linda papanatismo pro que Abadi en que tendrá una unidad de acción posterior provoca no trova My la manera tan aún ni es eso

Voz 7 36:09 ah sí han dado

Voz 5 36:12 no si es independentista ha dado los último estados últimos de que siempre era opuse llamó dos mil de acuerdo a la importancia que AT aquella consulta ninguno yo ayer Arenas d'Amunt a una mica una mala literatura

Voz 7 36:29 al dentista al alza

Voz 5 36:32 eh pero siempre tengo la virtud porque no a esparcir jurídico sino que aprenda la yen les da construir sus curas pues se siendo éste su custodia

Voz 7 36:45 en que arriba a Kumba eximen a sí

Voz 5 36:48 sí Ansa Downs a Omnium mal asamblea

Voz 7 36:50 Ateneu con DACA que no pude boutade

Voz 5 36:57 a usted independencia sembró la cosa bastante a no estemos dando al siglo XXI impartan

Voz 1 37:02 a a siempre sacaba

Voz 5 37:05 el pum aquel pum d'Unitat no yo estoy con van su también de la peli parque al Partit Puri tics ya va Campos un pas honradez e para captar a partir también siguen sus dando al rectas inmenso a Dallas ante ansias cuatro vean al pum al en las

Voz 3 37:28 Sari hubo hasta conseguir hasta conseguir que Cataluña Esquerra Republicana Bicing

Voz 1 37:35 en los ataques

Voz 7 37:36 a Berna

Voz 1 37:38 sí que es Astapa

Voz 7 37:40 que la tire daban al nada gobernaban para Santa Ica sobre tot

Voz 5 37:46 pero que no vamos presupuestos no prosigue creo que ya una mayoría alternativa al Parlament de Cataluña total Dret dado a profusa una o candidata Shura Ica a evalúe si alguna otra alternativa plano al Parlamento sitas

Voz 3 38:02 esta la sala al la aritmética parlamentaria Carmen que di Porta Pedro Sánchez ha pude cría entre Dance it all black que el IVA hace confianza la censura usted que creo que fría Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 5 38:19 yo no tengo Ciutadans

Voz 7 38:23 porque es su proyecta Mi

Voz 5 38:26 hay una frase más significativa Anna libra

Voz 7 38:28 la escritura los años Sánchez a enmienda es de once asistencias se saca manual de la resistencia

Voz 3 38:40 Sala

Voz 7 38:41 me diciendo algunos Fragments da cubana

Voz 5 38:44 optaba al presidente Rajoy si aplicasen sin cuanta así no no aplicarlo una frase más significativa

Voz 7 38:50 poca al Sánchez lideró al presidente Rajoy presidente que aquí está el PSOE adelante presenta al ciento cincuenta y cinco

Voz 8 39:02 todo la propuesta estrella da Vox igual da

Voz 5 39:07 da aplicado en sin cuantas in box Duke así aplicarse en cincuenta sí

Voz 1 39:14 es que eso resulta que al PSOE hace ya antes aplicados en cuanto al país Vidic

Voz 7 39:20 la apartaban aquí a nostra casa

Voz 5 39:25 Diez años Sánchez es a habla valentía Cánovas Dani al

Voz 1 39:31 invadía a laca qué país es S

Voz 5 39:34 tras miren con van a quiénes son las otras condiciones pero que Eitan ve Puig excusan la mitad daba otro full quiénes son las que estas basadas no sé quiénes la propuesta sino Pedro Sánchez para Cataluña es mes al programa la actual ni las mentes y seguimos esa que valor al Partit Socialista para Cataluña ya Sota de aquel full mire si es fácil aún fue el lema que estas tres blogs Sota pues la figura de un rato

Voz 3 39:58 el Avui el diario La Razón aportada al cada Estaca Sánchez olvida y olvido posa entra cometas Cataluña para el XXVIII a ser Ziggy un se interpretaba la noticia para el análisis que es un nublado voluntario

Voz 5 40:17 yo pienso que nos Partito español Sagra iría en aquel momento metan complicado Alfonsín fue sin Class expulsó sin es la se va propuesta para Cataluña para resaltar política amenazas

Voz 3 40:29 esta cuestión sería partidario con esta banda que pusimos la ducto aposta la actual da Sánchez Ciutadans para una banda blog da la censura para una otra rambla ha ido un mes confianza parque realmente Pedro Sánchez instantes Trueba a la surtido de Cataluña de Podemos llaman las minorías

Voz 5 40:49 si al señor Pedro Sánchez iba

Voz 7 40:51 a una voluntad real de hacer zafó tus si iba a ser el de ahora

Voz 5 41:00 eso que usted volcado Tozzi usaban un papel si ya una figura de un relato si Parla

Voz 3 41:06 impartan a partir de aquí usted estaría dispuesto a pedirle al Cataluña independentista Mika no tengan tanta prisa porque la pena durar Le confianza Pedro Sánchez no Fosca casi no la triple A ETA han que habéis gobernante

Voz 12 41:22 a mí insiste Suárez y la la la tripa es es a una

Voz 5 41:29 pues sí es dedica en aquel momento un partido fascista español Austin condición da pude pude Pardo e a la al Gobierno español una una una auténtica pésima noticia provoca una ilusión Ciutadans no sembraba tampoco con gran alegría antes al contrario

Voz 3 41:49 lo que estarían disposición da participa habitante Hugo para evita eso

Voz 5 41:54 nosotros al bloqueo llamadas bloques ya la situación nosotros le planta serán al señor Pedro Sánchez está anclado Rohner que tengo también que a nosotros ha talado todo que por si Sobral atado la quiénes la propuesta del Gobierno español y que hay un rato parque quemaban Sannum Net Transparent así que para nosotros no pudieron abrir supone

Voz 3 42:20 lascivo acabará una a la Cultural usted acaba de Adif unas casa espera que al mes de es Puyi rapera la yo para los presupuestos de la Generalitat es previsible que ya es una sentencia da está lascivo diferenciada Casas paraba para que esos estallará mes dado Contas bucea en el Parlament de Cataluña cada partido la la sí así era cunda una tortilla Segurilla hace alguna cosa quina

Voz 5 42:44 oye que no exhortaba a Ximo parné rebatir varias varias pagadas con Callón consideró que es Lizzy Parker disputa al al al banco a los acusados parque F sin ayudado que avance es Erica tire sin andaban un referéndum a toda Cataluña Antena hasta no en un mes eh no no me son un tratarme sino unas unas unas ellos una unas

Voz 7 43:16 nadas críticas eh

Voz 5 43:19 imparcial la rasposo que yo espero al Parlament de Catalunya Doni a una sentencia que no siguen surgió a pasarse una respuesta a primera democrática basada en el derecho a la autodeterminación que no Alfonso llegan a Madrid es Alfred autodeterminación Catalans para

Voz 3 43:34 dan una semana Twiggy

Voz 5 43:36 no yo no son Adur ni para una

Voz 12 43:38 la nipón Casimiro algo

Voz 3 43:41 estaría en tuvo lugar no

Voz 5 43:44 la presenta aún un informa

Voz 3 43:46 posibilidad de Olivas a explorar

Voz 5 43:49 Carlos han a explorar yo no haré a Capa alternativa Santina que ara no toca a que estas alternativas ahora toca Santar Santa anunciado Judy sí han acusado a exhibirse ahora insiste hecho con catorce soterrar lacio en Cataluña las rasposa a ganar aquí

Voz 1 44:10 la manera

Voz 5 44:11 a lo entenderán clara la respuesta

Voz 3 44:14 ah que usted convoque a la acción Salazar

Voz 5 44:17 yo no aprovechó convoca la acción

Voz 3 44:19 al

Voz 5 44:21 la convoca la acción se le ha preguntado si preguntaré no unos agujas y pregunto eh

Voz 3 44:27 de momento proclamas cada momento campaña a la actual y ningún

Voz 7 44:31 Paul di Resta y res buseas del única recordó Esca

Voz 6 44:37 a anaqueles Moments yo insiste Shwe

Voz 7 44:43 tenemos una mayoría al Parlament parné daban al

Voz 5 44:47 en San conlleva

Voz 3 44:50 ahora no tiene mayoría pero porque la mayoría de las opciones que plantean coma Gubern excepto si son puramente para La que esta mayoría no lo hace

Voz 5 45:04 también se han aprobado otra resolución atrás ni plantas ya todo hasta crezcan los datos deben aprobar el Parlament nosotros Señora presentar los allá yo creo las tenía Moll de acatan la banda cree significando el retorno a la paga extra su qué significa tanto en aquellos compromisos Ussía Óscar nosotros en contra en algún imaginar cómo ve usted

Voz 3 45:29 luego proclaman una octubre

Voz 5 45:32 no yo no proclaman en octubre parqué yo Begoña

Voz 3 45:37 sí

Voz 5 45:38 la Gata cuatro efectivamente

Voz 3 45:41 treinta cuadras una derrota han cambio catorce

Voz 5 45:43 contra en todo va a ser una victoria

Voz 3 45:45 ustedes ve un mes a propio al treinta tal da da al Pardo y treinta cuatro

Voz 5 45:51 yo soy Masia Mista

Voz 7 45:53 la de Francesc Macià sí sí sí sí sí sí sí para mí es una historia que más admiro da da da da

Voz 5 46:02 las mismas fotos históricas y a masía de tengo una gran admiración

Voz 7 46:08 para Manuel Carrasco i Formiguera con Sabero

Voz 5 46:10 hay par un partido que debía a la República

Voz 7 46:13 Acció Catalana al partiendo cuál era el Lluís Nicolau volver CAT en su boca póstuma amén a conseguir

Voz 3 46:21 Don si busca mal para la misma masía bucear hasta la fase Prats murió

Voz 1 46:26 no no estaban busca que es paralelismo

Voz 5 46:28 la Historia no puedo en busca

Voz 7 46:30 no a Raffarin el catorce de abril

Voz 5 46:33 iba a explicar Rodoreda hay explica anécdotas que vivió en la que el catorce abrir yo haberse Un patita Estudis obra que Els cuatro días la República al catorce de abril Prou Prou integra Sands a a mostra un control absoluto a la situación se consolidar una república catalana que aspiren a Ussía español con tres ministras dos cuartos serán cada Lance parchear

Voz 3 46:56 usted hasta en la Santi usted te controla la situación Bush tema yo al president de la Generalitat y Manu

Voz 1 47:04 sí

Voz 8 47:05 Villepin casta al Gobierno vacas al Parlament no trabado una

Voz 5 47:10 así Toxo alternativa mil Si Miri Si si son ahí al amparo ante una ironía que mis pasados presidente del Gobierno español han aquel Passat dos albornoz de calcado al Opus al Parlament marcha del Parlament se sabe plan

Voz 1 47:28 el chat una una batalla partida impulsada

Voz 8 47:31 además Sebas tesis So o las al su programa

Voz 7 47:35 ambas ideas

Voz 3 47:36 a ver si son propias de aquí a las TV darse presiden

Voz 5 47:41 a quién Santi ya que de una vez pasados

Voz 3 47:43 el pasado montarse

Voz 5 47:45 yo ALCA al Congreso a fans ha habido interés sus da Cataluña ya planteó ya alcaldes y media yo no aparecían Sánchez tanto todos los rehenes que le plantea siempre que saldré dormido de Cataluña que es Kuta sido la T una para Cataluña deseo fue de una manera Transparent clara Cobas merece las Ciutadans relató que da da Talavante en la que esta es una posición sino Parnaso tus no va la pena Sánchez

Voz 3 48:15 pero Malgrat PSOE el mal menor

Voz 1 48:19 Sánchez va a aprobarse en se encuentra así

Voz 8 48:22 perdona no yo posó sobre la tabla

Voz 5 48:24 quién se habla no Vox Ball

Voz 8 48:27 para aprobarse en sin cuantas insistimos B

Voz 5 48:29 es la estadística no están Sánchez Ciutadans martinis acaba a Thiem Bután PSC parque al tripartito a la treta digno es que ya vi remitió manera David tarta cuál es vote independencia

Voz 3 48:50 cuál Savall partir independentista

Voz 5 48:52 me de Fassi de la sanidad y la lírica casi yo había Cataluña para la Força dado que esta pluralidad Tita la suma un parque para los sesenta impartiendo el parqué ya deben hasta va a estampar sobre las sin cuanta de alguna taza

Voz 3 49:11 cesión aunque éstas que digan que hay ya mes Dunn sin cuanta la mayoría social catalana que está por la independencia Irán

Voz 5 49:20 pero Tot Moll me importan caso Asimo parné los famosos huy tantas e os tres muy tantas de aquel país tal consenso prime que hallaron Santín republicana si consideran que institución monárquica es una cosa aquí Cataluña ya no no no no no no niegan también por Judith a la política dictarse algún tanta partiendo has Catalans Ball Cake temas Rosol como no una otra manera porque para nada pacíficamente Bután han un referéndum de autodeterminación yo como presidenta Catalunya andén pasan tachas la suciedad

Voz 3 49:52 porque si bien multas gracias por acompañarnos lo podría compartir la vida o Khalid al Bate desata nada eh por qué no lo ve venir Bru echa sal no

Voz 5 50:07 no al al yo que el que el día de Deep usted señor yo que yo prosigue me envía un misal a das para enseguida confianza Tin asesor Dakar portan ahora a los niños al menos las familias experiencias está a nulidad Un centrada Reserca

Voz 4 50:31 sí sí sí

Voz 5 50:37 parda Tarragona aporta Tarragona a través dos

Voz 3 50:40 sí

Voz 5 50:41 pasa una parte importantísima dando PIB que gestionó Pardo Tarragona a Barcelona a Sixers que Obama atrás

Voz 3 50:49 no ya por aquí

Voz 5 50:52 esta al aeropuerto del Prat tu ratas su al aeropuerto a Madrid en número de visitantes tenía un mes las pese a que tú tú te pasó todo doparse Natur yo voy al Ciudad Cataluña karting y confianza a su país que antes en ascenso Ortín cansan surgirán también Purito

Voz 3 51:10 bien gracias pero sí democracias bueno dos minutos