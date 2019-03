"La carga mental es una construcción social que podemos modificar"

Voz 1 00:00 IDC data

Voz 2 00:08 el agotamiento afecta a muchas más mujeres de las que cree pero muchas veces negamos nuestras emociones las señales de alarma y los pensamientos trampa para qué voy a pedir ayuda con los niños tardo menos haciéndolo yo cómo me voy a lamentar del peso de la organización de la casa si mi madre lo hacía sin rechistar es que no soy capaz de organizar me solita el día a día de trabajo la escuela y la casa La

Voz 0008 00:34 carga mental femenina o por qué las mujeres continúan al mando del hogar a coste cero editado por Planeta aborda el fracaso de la conciliación laboral y familiar femenina su autora asegura que hemos asumido como naturales comportamiento si tareas que no lo son darles el apellido de carga mental es una manera de reconocer que algo tenemos que cambiar sin nosotras queremos sentirnos liberadas Samanta Villar buenas noches buenas noches seis y más gracias por atendernos creo que en plenas grabaciones de pillamos no

Voz 3 01:07 sí sí sí terminando la vida con Samantha

Voz 0008 01:11 de qué hablamos cuando hablamos de carga mental

Voz 3 01:14 pues mira carga mental para que lo entendamos rápidamente es el estar pendiente de todo esto es muy común entre las mujeres no el el supervisar el organizar a tomar la iniciativa y planificar tener siempre en la cabeza todo lo que compete al hogar ya los cuidados tanto de nuestros hijos como de gente mayor esta típica actitud muy femenina de ha acordado de del la ropa del niño acuérdate que hay que poner la lavadora jueves porque necesitamos la ropa del fútbol para el domingo el Ceseca a ver si el sábado va a llover y no lo vamos a tener acuérdate de esto la compra nos faltan huevos podrás pasar cuando salgas de trabajo por huevos a lo mejor hacen al Acer marido después en tiene en mente todo lo que falta en el hogar todo lo que se tiene que hacer para para que es de las cosas preparadas cuando toca que estén preparadas normalmente solemos hacer las mujeres y esto en el a día de hoy cuando con la mayoría de nosotras tenemos trabajos fuera de casa lo que representa es que llega hasta casa y tienes una doble jornada de trabajo o no o a veces incluso triple porque si nos ponemos a contar las horas que le dedicamos a la ejecución

Voz 0008 02:26 sí tareas de lugares de los cuidados puesto

Voz 3 02:28 todavía nosotras asumimos muchas más horas que ellos

Voz 0008 02:31 me pregunto Samantha site vino bien a ti también no sólo como autora sino como mujer como profesional ponerle ese apellido de carga mental total

Voz 3 02:41 ante y me vino muy bien porque de pronto tanto Sarah Brown como yo que somos las salas de una amiga mía que colaboró muchísimo en este libro de la carga mental femenina el día que nosotros conocemos este concepto de la carga mental tomamos conciencia de esa realidad que casi es ancestral en las mujeres no eh nos damos cuenta de que nosotras mismas tenemos esa actitud y asumimos esa manera de actuar como natural casi como una ley universal no siempre ha sido así nuestras madres lo han hecho así nuestras abuelas lo han hecho así echamos un vistazo a nuestro alrededor nuestras amigas están igual las compañeras de trabajo están igual todas tenemos estas Carrillo de hoy es que yo llego a casa y mi marido pues fíjate las mantas llevan ahí quince días esperando que alguien las guarde en el armario si no se lo digo yo pues no lo hace no o el lavavajillas está limpio Le pido que me saque un plato pues me está completo y no me saca más chico no puede sacarlo ya todo ellos en general están esperando que nosotras les demos las órdenes para hacer lo que se necesita hacer en cada momento somos nosotras las que llevamos esa iniciativa no eso puede representar eso sumado con todo el resto de cosas que llevamos a nuestros hombros el trabajo fuera de casa la ejecución de las tareas al final representa una sobrecarga no le vamos restando horas a nuestro ocio a nuestros auto cuidados a simplemente un descanso sin más parar un momento media hora no tomarnos un té sin pensar en nada sin estar mentalmente diciendo bueno de todo lo que tenía que hacer hoy lo he podido hacer es lo paso mañana lo más no desconectaron poco descansa le vamos quitando horas a nuestro descanso ya en nuestros propios cuidados al final cuando empieza a saber que entre las mujeres hay mayor nivel de ansiedad hay mayor nivel de depresión sensación que a veces tenemos algunas de no sé feliz con mi vida que me pasa cuando lo tengo todo no tengo pareja tengo hijos tengo salud estamos todos bien tengo trabajo no tengo problemas de dinero porque estoy agobiada que me pasa es que a lo mejor no te tienes a ti misma no a lo mejor necesitas un espacio para ti está muy bien llamarle la carga menta a tomar conciencia de eso porque de repente es un concepto que nadie lo quién encima no carga mental huy no yo no lo quiero verdad

Voz 0008 04:55 me suena tiene peso no tiene demasiado peso

Voz 3 04:59 la losa que llevamos encima es en cuanto tomas conciencia de que es una losa de que esto no es una ley natural sino que es un es una construcción social que hemos hecho bueno entonces lo podemos modificar los podemos decir oye llevo demasiado encima porque no asume la responsabilidad no solamente la ejecución de determinadas tareas la responsabilidad sobre terminadas áreas yo me ocupo yo sé que no tengo que estar pendiente de la matrícula de las esta escolares no tengo que estar pendientes del calendario de las vacunas porque ya sé que lo que está pendiente tú no

Voz 0008 05:29 entiendo entonces que la sensibilización pues empieza en casa no este ensayo habla de tu experiencia aporta testimonios cifras de madres el de Gestoras no de su casa sin apenas igualdad no en el en el trabajo cómo te haces cargo de esa carga mental ya lo hemos puesto el apellido yo era como nos hacemos cargo como la gestionamos

Voz 3 05:50 pues mira al final todo es una cuestión de comunicación de negociación es verdad que por un lado se necesita establecer una negociación en casa en el seno de la pareja a hablar cuál es la situación como estamos dividiendo las tareas y cómo estamos dividiendo a las responsabilidades y cómo podemos hacer que tengamos cada uno nuestros espacios propios y nuestros momentos de descanso pero también es verdad que cuando ampliamos la visión de esto lo convertimos en un caso general necesitamos que intervengan las instituciones políticas y necesitamos que las empresas empiecen a tomar conciencia de su responsabilidad respecto a las familias empezar tenemos que empezar a hablar en serio de la conciliación porque no existe en dentro de casa no la vamos a llamar conciliación lo vamos a llamar corresponsabilidad y lo podemos conseguir nos sentamos y lo negociamos vas a hacer esto yo voy a hacer otro lo otro con las instituciones necesitamos hablar de conciliación y es muy importante que se empiece a poner en en los primeros puestos de la agenda política la Familia porque esto no es una cuestión personal ni privada para mí se ha concedido lo personal y privada simplemente porque hasta ahora siempre había considerado femenina y como tal secundaria

Voz 0008 07:03 efectivamente

Voz 3 07:04 no lo es tenemos un problema de natalidad muy importante en este país esto es un problema político real necesitamos a priorizar la crianza de alguna manera y hacer compatible el desarrollo de la empresa con el desarrollo de la Familia ser audaces ser creativos y entender la importancia hacia porque además esto compete no solamente a las mujeres sino también a los hombres todos tenemos familia de quizás no todos tengamos hijos pero todos tenemos padres todos somos hijos todos tenemos una familia no necesitamos empezar a tomar conciencia de la importancia de esto Isère muy creativos en las soluciones

Voz 0008 07:43 en hay conclusiones en este ensayo como qué estrés ansiedad o depresión son problemas que pueden venir acompañando al agotamiento que supone pues trabajar fuera de casa no hoy ser mujer estamos hablando de una cuestión de salud pero decíamos por esa manta que es verdad que hay vocación no en en el mundo empresarial hay medidas de conciliación que se están poniendo en marcha tímidamente pero están acompañadas de voluntad política ahora que lo nombras

Voz 3 08:10 yo creo que hay discursos alrededor de esto es incipiente a este tema tiene buena prensa y es verdad que los políticos quieren hablar de conciliación pero a la hora de la verdad en la práctica cuando se tienen que tomar las decisiones no se están tomando esto se necesita ya es urgente hay mil miles millones de personas en este país que van sobrecargadas y que necesitan bueno me ignoró todavía peor hay millones de personas que querrían tener más hijos que no los están teniendo porque va sobrecargada porque ya no pueden más con su vida entonces si queremos que el índice de natalidad de este país mejore necesitamos entender la realidad de esas personas y fomentar que la crianza de los hijos del trabajo fuera de casa sean compatibles no representen dos titanes y no representen dos mundos que te ahorren sino que fluyan no que que confluyan juntamente este ensayo esto

Voz 0008 09:13 has centrado en la crianza pero sobre las mujeres recaen también los cuidados de los familiares hay carga mental sin hijos verdad

Voz 3 09:20 total y además nosotras uno de los problemas que recae sobre nosotras es la obligación moral hemos sido educadas directa o indirectamente en esa obligación moral de que a la hora de ejercer los cuidados la primera que tiene que estar es la mujer la madre o la hija también puede estar el hombre como como padre o como hermano pero que no esté la mujer la número uno se ve como algo extrañísimo incómoda mucho en esta sociedad que no sea la madre en la primera que está en el cuidado de los hijos o la hija la primera que está en el cuidado de los parques no bueno eso de nuevo vuelve a ser una construcción ellos son tan capaces de cuidar como nosotras y ahí están los padres separados con custodia compartida que ayer están los hijos únicos no pasa nada para los viudos no está pasando nada no tienen la misma capacidad la misma empatía las mismas habilidades emocionales y sociales que podamos tener nosotras pero no sobre nosotras recae es obligación moral que nos hace sentirnos tan culpables sino estamos las primeras al pie del cañón en todos los cuidados tanto de los niños como de la gente mayor los cuidados además te implican prácticamente veinticuatro horas al día dependiendo del grado de la dependencia tanto de niños como de mayores no pero cuanto más dependiente más más te ocupa el día es muy absorbente por definición entonces al final la mujer se encuentra atrapada y necesita un descanso también claro que queremos ser las mujeres las cuidadoras claro que queremos estar presentes en la educación en la crianza de nuestros hijos o en el cuidado de nuestros padres pero también necesitamos un espacio de descanso y entender y saber que nosotras también podemos ser nosotras mismas no solamente entregadas a los cuidados y esto pasa por la corresponsabilidad de nuevo porque ellos entren con fuerza con energía en este campo de los cuidados de nuevo también por medidas de ayuda políticas y sociales claro

Voz 0008 11:18 no sé si Samanta Villar se considera una escritora pero está claro que para Ci libros otro soporte periodístico no me pregunto cómo ha sido este proceso de escritura si tenías muy claro el punto de partida donde querías llegar

Voz 3 11:31 teníamos muy claro qué es lo que queríamos contar ese sí que es cierto en cuanto descubrimos el concepto nos fascina vamos porque sabíamos que tantísimas mujeres iban a sentir identificadas de una manera tan rápida que era como Aguado tengo este mensaje para ti no esto se llama carga mental esto se puede cambiar esto de lo que en general asumimos pues mejor o peor o incluso hacemos chistes de de porque es que ellos no son capaces au fíjate son son como niños o no el esto en realidad no es un chiste tenía hace gracia es un caso más de machismo no tenemos por qué vivirlo así podemos sentarnos y podemos vivirlo de otra manera entonces por supuesto es otro soporte periodístico yo como profesional lo he disfrutado mucho tener claro qué es lo que queríamos contar tener mucha prisa en contarlo porque para mí es un antes y un después entiendo entonces a partir de ahí como hemos organizado nuestras vidas las mujeres porque lo hemos hecho así sí como podría ser de otra manera luego que cada una decida quizás habrá algunas que sí que se querrán dedicar al cien por cien y a las tareas tradicionalmente femeninas me parece muy respetable pero habrá otras que dirán tras pues es que a mí no es este el tipo de vida que me gustaría vivir y quiero vivirlo de otra manera y no tengo por qué ser estigmatizada o juzgada por ello no

Voz 0008 12:54 en el libro habla también del terremoto a nivel pareja que supone el tener hijos creo que es el siguiente tema del que vas a escribir

Voz 4 13:01 de este podría escribir la vida entera a medida que vaya

Voz 3 13:03 cuando Fassi tendría ya hay novedades

Voz 0008 13:05 las colaboradoras y colaboradores

Voz 3 13:08 claro que todos nos sentimos muy identificados enseguida cuando empiezas a hablar de de las dificultades cuando irrumpen los niños en casa de como tú te quedas sin tiempo incluso a veces para hablar yo tarde dos años dos veces que me acuerdo perfectamente de Semana Santa del año pasado la primera vez que mis hijos se tiraba por un tobogán yo no tenía que estar encima de ellos podía estando en el parque con mis hijos hablar con una amiga con un ojo encima de los niños pero hablar con mi amiga habían pasado dos años K dos años sin poder hablar con calma Corona llega

Voz 0008 13:42 el terremoto pasado muchos años de la vida de una persona sin duda

Voz 3 13:46 claro y luego gano venir cosas nuevas y ahora me físicamente somos independientes pero bueno me vienen nuevos desafíos no hablar todos estamos más o menos que viviendo las circunstancias similares no entonces es muy fácil entender que de repente esto es universal practicamente no y que tiene un nombre que se puede gestionar que lo puedes gestionar de otra manera que podemos hablar con ellos para que ellos también lo gestionen de otra manera idiomas creo que hay muchos hombres deseando entrar en la crianza irrumpir en la crianza como hemos hecho en las mujeres tradicionalmente no digo que no lo están haciendo ahora los padres cada vez más están más presentes en la crianza de los hijos en los cuidados en el hogar pero ellos también son juzgados pongamos el ejemplo de un hombre que se reduce la jornada pues porque tiene hijos antes o después alguien lo va a decir pero esto no lo hace tu mujer y seguro es decir nosotros tenemos interiorizados ciertos machismo incluso las propias mujeres que hace que ellos también se sientan juzgados a la hora de ir asumiendo ser más corresponsables en el hogar y en los cuidados esto tenemos que tomar conciencia y ayudarles porque entre ellos también hay un grito ahogado de que de estar más presentes en los cuidados no