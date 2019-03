Pilar: "Un cuidador tiene emociones muy bonitas pero también pasos muy amargos"

Voz 1

00:00

siguen motivarlo ahí yo soy de Valladolid que mi padre hace unos meses que ha fallecido si quisiera hacerle un pequeño homenaje a mi madre un pequeño reconocimiento muy grande porque ha sido una enfermedad que es el Alzheimer ya sabemos que está enfermedades muy larga de los cuales han sido catorce años pero veintiocho meses han sido los últimos han sido muy vivos pues estaba en la cama no quería comer mi madre hacía todo lo posible por mucho que quisiéramos estar ahí sus hijos para ayudarla ella era no lo dejaba tenía que ser ella siempre tenía una sonrisa siempre tenía una palabra amable ha sido muy muy muy valiente porque son ochenta y tres años el el levantaba Le cambiaba le cortaba su pelito le afeitaba le ponía su su su ropa todos los días limpia hiciera también que toda la gente que cuida de sus seres queridos se han recompensado de alguna manera son muchas emociones bonitas pero al mismo tiempo son pasos muy amargo que las personas que que que que lo hacen en casa los realizan en casa se les corta mucho sus vuelos no pueden salir pierden a personas amistades pues porque tiene que estar ahí a su lado del tiempo yendo al médico a por sus medicina la hacerlas la comida el que traten trate de comer porque ella lo que quería mi madre era todo su afán era que comiera para que estuviera aquí más tiempo con nosotros así que mamá te quiero un montón muchas gracias gracias a todas las personas que cuidan de sus seres queridos