Joaquín Recaño: "Hay poblaciones que no tienen solución demográficas"

Voz 3 00:11 con diez y cinco minutos una hora menos en Canarias Joaquín buenos días bueno el fenómeno del del despoblamiento rural es irreversible

Voz 4 00:20 bueno digamos que el problema va por barrios y zonas de problema irreversible y en otras donde se podrá contener pero o al menos se podrá vivir

Voz 1995 00:32 para deben saber que este domingo es un amigo XXXI la España rural Se va a hacer visible en una gran manifestación hace unos años el ensayo de Sergio del Molino le puso nombre a esa gran parte de nuestro país que sufre el fenómeno de la despoblación pero mucha gente que en en el campo los pequeños pueblos reivindican que ellos no viven en la España vacía porque ellos están allí viven en la España vacía el cuarenta por ciento del territorio es difícil a veces excesiva imágenes gráficas pero esta vez es muy sencillo el cuarenta por ciento del territorio de nuestro país concentra penas el tres coma uno por ciento de la población en las zonas menos densamente poblada de Europa no está en Siberia no está en Laponia está en Guadalajara dos horas escasas en Madrid en coche son los municipios de Molina de Aragón Sela Río de gallo y Anquela del Ducado donde registrados uno coma sesenta y tres habitantes por kilómetro cuadrado para que se hagan una idea en Siberia hay registrados tres los datos de Eurostat sitúan a diecinueve provincias españolas diecinueve provincias entre las menos densa mente pobladas de toda Europa Soria Teruel Cuenca Huesca Guadalajara Zamora Cáceres Ávila Palencia Segovia Lugo Orense León Salamanca Ávila Burgos Toledo Ciudad Real Albacete Jaén Lleida iba por Soria Soria tiene nueve habitantes por kilómetro cuadrado y esto cortando la gente que vive en la capital de la provincia Madrid para que se hagan una idea es la provincia más poblada de España tiene más de ochocientos nueve en Soria recuerda la manifestación de este domingo es histórica porque ha conseguido reunir a ochenta y cinco plataformas lideradas por Teruel Existe y ella que canalizan las reivindicaciones de la gente que vive en los municipios menos poblados de este país exigen mejores servicios denuncian el abandono administrativo y claman contra la muerte lenta de sus modos de vida existen formas de evitar es lo que le preguntaba Joaquín el despoblamiento bueno el vaciamiento de la España rural no es un fenómeno reciente lleva décadas avanzando los demógrafos han visto adelgazar las poblaciones regulares desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días es uno de los demógrafos españoles que más atentamente ha seguido el fenómeno de la despoblación en España es Joaquín recayó es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y experto del Centre d'Estudis demográficas aquel año buenos días buenos días este sonido

Voz 1995 03:16 este sonido se va a escuchar el duelo en vivo usted hace un par de años publicó un documento que se llama la sostenibilidad demográfica de la español hacía la que establecía una cartografía de los municipios de menos de mil habitantes y su diagnóstico en estos municipios igual los separó en tres horas y hacerlo hablaba usted de municipios que representa la resiliencia resiliencia demográfica es decir Anne-Sophie han surgido despoblamiento pero aguanta todavía hay muchos que aguanta en verdad si hay muchos que aguanten si usted también habla de municipios que usted llama de emigración

Voz 4 03:47 sí este es un segundo grupo que son municipios que experimentaron una fortísima emigración en periodos anteriores pero que en los últimos tiempos han mantenido ya un nivel digamos de de de población estable vale pues hay municipios en riesgo

Voz 1995 04:04 la despoblación irreversible

Voz 1995 04:25 y eso cómo es posible hacer cómo cómo es posible primero que unos no no tenga solución cómo es posible que algunos resistan y otras no

Voz 4 04:32 bueno es que estamos hablando de realidades muy heterogéneas no podemos meter en el mismo saco a todo toda la España vacía no tiene las mismas características lo voy a explicar una cosa que rezuma un poco el la dinámica de estos lugares que tienen mire nacimientos no hay ni se les espera de funciones ya las hay crecerá hilos inmigrantes algunos vinieron pero muchos se fueron esta es la dinámica de estos lugares que están en riesgo de despoblación irreversible

Voz 7 05:03 porque además hemos asistido un periodo digamos

Voz 4 05:08 de de crecimiento muy importante por la inmigración la primera década del siglo XXI que repartió inmigrantes por prácticamente todo el territorio pero eso ya ha pasado

Voz 7 05:19 ahora entramos en una fase diríamos no

Voz 4 05:22 muy optimista pero no muy optimista también para los espacios próximos a la España vacía porque tenemos ahora por ejemplo uno de una serie de ciudades capitales comarcales que se nutrían hasta tiempos recientes de la emigración interna de las provincias

Voz 7 05:42 sí ese digamos a fondo ese pozo de de emigrante

Voz 4 05:47 es hacia ciudades está prácticamente ya

Voz 1995 05:50 hacía Joaquina a quién escuchan es uno de los mejores expertos por no decir el mejor experto en este país de demografía pero aquí los verdaderos expertos son los que viven en esa España que ellos llaman vacía impreso vamos a buscar otros expertos nueve cero dos catorce sesenta sesenta vive usted en la España vacía de de Soria de Palencia de Zamora de Cuenca y de Teruel diecinueve provincia recuerden españoles están entre los lugares menos poblados de toda Europa fíjate que eran de Europa por cierto toque al en buenos días a porque te abro el micrófono unos días Tom tuviste a poblar España pero vamos no sí efectivamente efectivamente es mucho de no no se trata de algo curso pero queremos buscar a alguien de más aislado y queremos que nos cuente usted su testigo Historia queremos hacer un mapa de España así que ya menos porque desde aquí desde donde nosotros estamos este todo lo vemos si no se preocupa muchas cosas y lo vemos de refilón y el próximo domingo hay una gran manifestación en Madrid para justo poner poner el foco en lo importante ahora que supuestamente campaña electoral tenemos que la importantes nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a despejar algunos mitos Joaquín esta mañana por ejemplo despoblación significa pobreza

Voz 4 07:07 no todo lo contrario no estamos hablando de algunas de las provincias con rentas per cápita más elevadas sí que esté que hay una relación inversa por ejemplo los PAI las provincias con las rentas per cápita más bajas del país están en zonas no despobladas en que me referiría por ejemplo Andalucía y Extremadura

Voz 1995 07:29 por cierto vamos a tener un también en las redes que se llama hoy por hoy España vacía que ustedes y no pueden llamarnos dirección y compartir sus opiniones hoy por hoy España vacía y Joaquín D en las ciudades idealista en el campo y el pueblo y cuando vimos este tipo de reivindicaciones pensado bueno pues con lo bien que viven

Voz 4 07:49 bueno la vida en las zonas rurales y es un poco dura porque el factor que más define la Spa es el aislamiento la española es es es el aislamiento ni siquiera la densidad es el aislamiento tener pocos habitantes por kilómetro cuadrado y estar a cincuenta o cien kilómetros de Madrid no estoy hablando del caso de la de la montaña de Guadalajara no es ser un espacio rural si tú tienes un transporte que rápidamente te llega a un lugar poblado el aislamiento no cabe pero luego tenemos unas zonas importantes de la península en lo que la zona del Sistema Ibérico donde las altitudes medias son elevadas los inviernos son duros las rentabilidades de la agricultura son relativamente bajas son áreas que fundamentalmente se volaron en tiempos pretéritos por la expansión de la Mesa de la de la ganadería de ganar sí que ahora pues forman parte de una tendencia estructural lo valen esto que está pasando en España ha pasado con anterioridad pero ahora prácticamente todas las zonas rurales de mundo están perdiendo población a marchas forzadas pues eso es un proceso estructural

Voz 1995 09:02 bueno tenemos un experto y necesitamos más nueve cero dos catorce sesenta sesenta ahora mismo seguimos hablando de la España vaciedad queremos hacer pensar en que ese podía hacer que no todo está perdido que todavía hay algo que como sociedad podemos yo creo muchos cosa seguro son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias recuerden hasta que hoy por hoy España ciudad apresado entonces a Rosa Márquez Rosa buenos días

Voz 1995 09:31 las grandes ciudades España Barcelona

Voz 9 09:33 no lo saben

Voz 1995 09:35 no todas ellas están llenas de gente que llegaron de los juegos in Hadi nadie quiere que su pueblo desaparezca aunque ellos a ni este domingo las personas que resisten en los pueblos la gente que aguanta a pesar de despoblamiento el éxodo masivo de la desatención de las administraciones de las empresas privadas de todos bueno este domingo se manifiestan entre estamos hablando de ello con el demógrafo Joaquín recae año y queremos hacerlo también con los puedes tienen nueve cero dos catorce sesenta sesenta antes de escuchar las voces de los verdaderos especialistas con permiso Joaquín porque en Andalucía no existe ese despoblamiento no de la misma forma que en otros lugares

Voz 4 10:15 ha tenido una historia demográfica muy muy diferente la emigración andaluza fue es un episodio singular la de la Historia Andalucía sólo hubo una región en la zona el sudeste Almería que mantuvo un una emigración importante tanto al resto de España como al extranjero pero el resto de provincias algunas integraron muy tarde el episodio migratorio fue fue pequeño luego hay otra cuestión importante que es que las tres Tura de los pueblos andaluces que son pueblos de un hacia la dimensión y que han podido resistir mejor los embates de la emigración los la sacro ciudades de de de toda el área del Valle adquirir perdieron población durante el episodio inmigratorio de la década de los cincuenta los sesenta pero mantuvieron un nivel de población mínimo que es el que les ha permitido seguir y luego hubo otro factor importante que durante muchos años la Andalucía tuvo una fecundidad diferencial a una fecundidad más elevada que la de la población del conjunto de España en estos momentos el están muy equilibrados los niveles de fecundidad aunque el noroeste de la península tienen unos niveles que en algunas zonas está por debajo del de un hijo por mujer

Voz 1995 11:29 es interesante visto el nivel de fecundidad en un entorno tan pequeño como como el nuestro a las diez y veintiún minutos una hora menos en Canarias vamos a saludar adivina divina muy buenos días

Voz 5 11:40 buenos días voy a decirle que tiene usted

Voz 1995 11:42 de más bonito que llama nunca la radio divina bueno divina donde donde se encuentra ahora mismo

Voz 5 11:52 pues bohemia un pueblo pequeñito de Teruel

Voz 1995 11:56 vale sí unos más a menos en el en el mapa donde situamos a bueno pues voy a poner aquí en Google usted va a ser mejor que bien

Voz 5 12:03 en el mapa pues estamos a sesenta kilómetros de Teruel catorce de Monreal del Campo más el pueblo de la comarca en Calamocha

Voz 1995 12:12 estuvimos nosotras poco hace poco Servet Every sitio más mala muy buena cuánta gente vive en su pueblo divino

Voz 5 12:19 pues estamos unas veinticinco personas que es muy triste porque sales a las calles y no ves a nadie ir para poder comprar tienes que desplazarte a Monreal del Campo porque vienen las que el pan cada tres días luego viene también una carnicería hay fruta hay pescado el martes y el día a día cada uno

Voz 1995 12:45 tiene que ir usted al médico por ejemplo

Voz 5 12:48 pues ser médico tenemos que bajará mon real o a Villafranca del campo porque a buen ya sólo vienen los martes no

Voz 1995 12:55 ahora los martes una hora como para que te ve algo

Voz 5 13:01 será algo y tienes que pues eso llamara a Monreal del Campo que estamos a catorce kilómetros

Voz 1995 13:10 no quiero tampoco entrar en cuestiones personales pero cuántos años tiene el más joven del pueblo

Voz 5 13:16 el más joven pues es ésta una chica que tiene catorce años y luego mi hijo que tiene treinta y tres

Voz 1995 13:23 su hijo por ejemplo para hablar de lo cercano que plan tiene él se va a quedar en el pueblo puede vivir ahí va a montar una familia

Voz 5 13:29 a mi hijo le gusta el pueblo pero porque nosotros hemos estado toda la vida y tiene las cosas pero no lo están poniendo muy difícil en el sentido de que las cosas que nosotros tenemos van al mismo precio que hace cuarenta años

Voz 4 13:44 pues mira el pueblo

Voz 5 13:46 se pone a hacer una casa Ile cuesta lo mismo que en una capital se pone a venderla himno han dos perras porque ya no tiene valor la cosa en el pueblo es muy triste porque es muy bonito ver venir al pueblo y la libertad que tienen porque llevo a mi hijo con trece años se iba al suelo a la escuela y luego con diez y catorce tenía que llevarlo yo porque cerraron las escuelas porque no había a chicos

Voz 1995 14:20 divina muchas gracias por llamarnos beso muy fuerte vamos a saludar a Manuel Manuel muy buenos días

Voz 1208 14:28 hola buenos días vale venimos de Teruel

Voz 1995 14:30 donde hemos ido dónde estás Manuel

Voz 1208 14:32 pues como coladas vuestro definía un hito audiencia en en moribunda en Zamora

Voz 1995 14:38 moribunda lleno pues lo que se ha montado Marta

Voz 1208 14:40 es decir te kilómetros al norte de Zamora vale ya que te dedicas Manuel pues yo principalmente soy ganadero que también lleva algo de Agricultura

Voz 1995 14:49 cuántos años tienes quitamos en la cosa personal pero cuántos años tienes cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro una familia Hay tú

Voz 1208 14:56 en ello estamos si tenemos un tengo un niño pequeño de tres años si iban encantando defender para que tenga algo de futuro que lo veo muy difícil claro es que yo creo

Voz 1995 15:08 esto como bueno todos los que son padres que están escuchando saben tu ya lo tuyo lo dan por amortizado pero cómo va a ser la vida de es chico chica chico cómo cómo se llama

Voz 1208 15:18 a él

Voz 1995 15:19 cómo va a ser la la vida de Abel en Montemarta

Voz 1208 15:22 puede ser no lo sé me conformaba aunque fuera como poco la de su padre pero yo creo que no va a poder ser así ya porque la vida de los los única explicación para que la gente se quede pues que haya futuro pretender que no cuando digamos de cosas en las que no se pueden vivir la comarca en la que yo pertenezco se llama Tierra del Pan Magín hace pues terrenos si terrenos de Agricultura ahí para una buena ganadería pretende que aquí a turismo cuando no hay nada que pueda motivar a una persona pasarse por aquí una semana un fin de semana hay una casa rural que está pues no sé uno de los fines al mes es una familia que puede vivir entonces el problema de los pueblos que muchas veces el intentan dar soluciones sin contar con nosotros en los pueblos aquello lo que se ha vivido siempre

Voz 1995 16:07 pero el momento que tenemos a Joaquín recambio que es experto demógrafo Joaquín dice una cosa muy interesante presento Manuel Joaquín Joaquín Manuel buenos días

Voz 1208 16:15 dado que nadie pregunta a la gente del pueblo

Voz 1995 16:18 cuáles son las soluciones que ellos habían a sus propios problemas esto es así

Voz 4 16:21 bueno yo creo que habría que diferenciar entre una cuestión que son los servicios otra cosa que es la el problema demográfico todo español tiene están implicados bueno están indicados los costes de los servicios de las áreas poco pobladas son mucho más delegados pero en todo caso el derecho a tener unos

Voz 1995 16:40 derbi los dos puestos perdón que pagan lo mismo que un señor que vive la Gran Vía hacia Manuel esos impuestos la forma de relacionarse con la Administración es exactamente la misma sea no

Voz 1208 16:50 cómoda o más no difiere lo que él paga de lo que

Voz 1995 16:52 a alguien que vive la Gran Vía de Madrid

Voz 4 16:54 bueno pero en todo caso yo no he dicho lo contrario es lo único decisiones que que hay que diferenciar una cosa es que los servicios a los que tienen derecho todas las personas hay que darlos hay que darlos de una manera racional el otro problema es el problema del declive demográfico la persona esta persona tenemos recorrido tu nombre Manuel Manuel tú vives en principio el padrón que tenéis unos seiscientos habitantes no sé si eso sí más o menos bueno dentro lo que cabe y eso no es el aislamiento de de de divina que vive en un municipio que el padrón dice que tiene sesenta y tres habitantes pero que divina catalogó de veinticinco osea que es otro otro problema porque eso agravaría todavía más el tema muchos de los padrones los municipios rurales españoles están un poco inflados que hay menos población todavía la que yo la que secretaria es la que se cree que y luego yo no sé por ejemplo Pedro Manuel los fines de semana cómo se desarrolla la la vida en

Voz 1995 17:53 viene más gente el fin de semana Manuel

Voz 1208 17:55 no practicamente claro pues esto

Voz 4 17:58 es una de las tipologías porque hay otros municipios rurales que están vacíos de lunes a viernes de viernes a domingo están llenos claro por eso digo que la heterogeneidad de las situaciones no da una solución única en términos demográficos sólo hay una solución que es la inmigración pero retener inmigración es muy complicado

Voz 1995 18:16 claro porque de su hijo ya ven que las oportunidades aquello que decimos de todos tenemos derecho a las mismas oportunidades es que no es verdad que el hijo de Manuel no va a tener las mismas oportunidades no va a poder ir a dormir en el pueblo digo es tenía que buscarse la vida tendrá que salir pero no va a tener las mismas oportunidades y ese es uno de los grandes problemas y eso es lo que reclaman gente como como Manuel es así Manuel

Voz 1208 18:41 aparte de eso de reclamar tres años oportunidades lo que sobre todo en él decía claro que mi pueblo no está aún digamos en riesgo de desaparecer pero también puedo alzar la voz otros pueblos que tengo limítrofes que están en en en en Cannes con tres habitantes del pueblo al que está o hace una semana trece habitantes se puede llamar pueblo

Voz 4 19:02 si se puede llamar pueblos de Ager bueno es un pueblo es un pueblo vamos a ver es que aquí en tenemos una cierta confusión entre municipio pueblo pueblos ahí dentro de los municipios vale digamos es un lugar habitado vale la zona de la franja de Zamora con Portugal es una zona de fuerte despoblación eso es evidente que hay en además de una larga tradición de emigración no sólo hacia el resto de España sino hacia el exterior pero en todo caso lo que quería decir una cosa y no confundamos Castilla León por ejemplo tiene uno que los niveles más elevados de población universitaria mucha de ella originaria de áreas rurales el programa que tendrá tu hijo seguramente si quiere estudiar una carrera tendrá que salir de pueblo y cuando la gente sale del pueblo es cuando es difícil que vuelva

Voz 1995 19:50 ese es el problema crear las oportunidades para que Abel siquiera estudia o quiere hacer lo que quiera con su vida pero no quieren seguir el trabajo del padre haga lo que considere lo que crea que está bien

Voz 1208 20:00 Manuel yo salí yo salí ya vuelto a de que que a uno o a una persona que el pueblo no vaya a volver eso es muy relativo pues no no ahora mismo para ahora mismo para estar en el pueblo no vale como podía ser antes de que como se solía que no valía otra cosa ahora hay que salir formarse muy bien forma afuera lo voy así por vocación residentes volver aquí

Voz 1995 20:23 Manuel va a venir perdóname Manuel que ibas a venir el domingo en la manifestación

Voz 1208 20:28 pues eh soy sólo yo solo en mi explotación la explotación de de ser lo deja así de Agricultura yo lo tengo muy difícil

Voz 1995 20:36 no puedo dejarlo pues Manuel gracias por llamarnos un abrazo muy grande un beso a veces vale

Voz 1208 20:41 pues por darnos un poquito de voz al menos una vez al año

Voz 1995 20:45 aunque faltaría más el estamos gracias a toda la gente que no ha llamado a Fernando a Regino a Cristina mucha gente que que que no se nos acaba el tiempo pero sino un verdadero placer dedicar este espacio a hablar de esa España hacía de Joaquín Riaño demógrafo experto en despoblación muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana gracias a vosotros