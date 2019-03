Borja Cobeaga: "Esto se parece más a Berlanga que a La Vida de Brian"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

hispania año dos mil diecinueve después de Cristo una pareja de irreductibles guionistas en barca la arriesgada misión de abrirse paso en el proceloso mundo de la ficción audiovisual una plataforma de pago lo hacen con una comedia de romano rodada en Fuenlabrada sí sin referentes y con su instinto como única guía saben el camino está repleto de obstáculos los documentales y lo dejó metros de HBO el hermano pero su determinación es firme y su naturaleza Valiente quien debería inconsciente yo creo que la palabra es inconsciente si verdad Borja muy más la inconsciencia es

Voz 3 00:50 pero aún AIS consciencia muy medida osea premeditada van Pepa

Voz 1995 00:54 no me gusta seguimos hay una corriente de la gran historiografía propone conocer el pasado para no repetir sus errores otros proponen profundizar en la historia para reírse de olviden lo que creían saber de Ron el próximo cinco de abril será el primer día del segundo declive del todopoderoso Inter que nuestra era será conocido como la cainita

Voz 4 01:25 buenos días Juan Magán jugar cómo estás hombre muy buenos días Don Borja Cobeaga buenos días tanto ya muy vista

Voz 1995 01:38 aquí porque el próximo cinco de abril se estrena en Movistar Plus justo antes de Cristo

Voz 5 01:44 hombre tribuno nosotros cuando entramos en combate pero quieren dejar a la gente en paz personas que estás sola pensado sus cosas

Voz 2 01:50 este es un listo listos completamente es un Antonino que dejaron a siete años ya mi padre en paz con los bárbaros llegas tú conjugando una reputación que luego para dar la vuelta a esa bulo han puesto todavía no es un señor que van calor

Voz 4 02:10 te por Montero y Juan

Voz 1995 02:12 son los que desde esta comedia centrada las miserias voy a intentar señero pero es imposible catalogar la serie centradas las miserias infeliz en un campamento de legionarios en antigua Roma y que viene dejar muy claro que lo primordial hemos cambiado muy poco en estos primeros dos mil años de seudo civilización hemos cambiado muy muy poco con eso suponemos eso creen eso creemos Juan Si tuvieras que entonces dos mil años de evolución como los definirías en una frase

Voz 6 02:41 cero no no la verdad es que viendo cómo eso puede llevar a un personaje de hoy ya hace dos mil años Si sigue funcionando de una manera parecida pues pues

Voz 1995 02:53 la verdad que poco ha cambiado no interesa ingeniero con con muchos referentes Borja Venus no penséis que dentro de una se quince veinte años en Semana Santa

Voz 4 03:05 es posible que pongan en esta serie has hecho no somos así no sé

Voz 1421 03:12 cuando la otra cuando no

Voz 3 03:15 don Domingo de Ramos no es justamente el domingo el pues justo después mira Cruz pues tú empiezas el el no sé si el viernes que en nombre de algo empezar fuertes ya si no pues cartelera de Semana Santa pero la parrilla digital

Voz 1995 03:32 como esta mañana con el equipo dudamos es un proceso largo en la escritura tanto cuanto más tu tiempo Borja cuando le preguntaban qué estás haciendo ahora tú como como explicaba sexta fila

Voz 3 03:43 es una romanos si estoy haciendo una derrota de romanos decían pero si pensaban inmediatamente que era comedia entonces era una comedia de de romanos de hecho amén título de justo antes de Cristo me encanta pero pero una de romanos au por los romanos también también podría había fundar porque explica muy bien la serie lo que pasa es que claro que la pregunta inmediata era a como La vida de Brian y la respuesta era no porque la verdad es que aunque siempre la sociedad comedia hay romanos La vida de Brian esto es otra cosa no es tan paródica ni nada de esto esto se parece más a Berlanga una zarzuela o un vodevil

Voz 1995 04:25 que estoy pensando después de gran éxito ha tenido además Cuarón con Roma tuvo que está explican de justo lo contrario

Voz 1421 04:31 no no no es una película en Venecia de Roma pero esa Noé Román

Voz 4 04:37 no he estado bien no sé si todo unos

Voz 1995 04:45 esto lo fue elaborada en un polígono industrial de unas naves que se llama Cobo Calleja Cobo Calleja es noticia porque básicamente es como si China se hubiera trasladado todos todo está lleno de grandes grandes grandes superficies almacenes que vender al por mayor

Voz 4 05:00 decíamos que era chino Chita

Voz 1995 05:02 no chita como es el guionista de eh

Voz 3 05:06 como a la hubiera esa típica imagen de parada de bocadillo

Voz 1995 05:11 cuando todo los figurantes y actores principales saliera a la calle y entonces se mezclaba en una calle de Fuenlabrada en un polígono industrial lleno de naves industriales chinas vendiendo el resto de los chinos cómo era convivencia

Voz 4 05:24 pues parece que lo has visto porque si es verdad que sabían los cincuenta figurantes vestidos de romanos algún día hemos tenido caballos pocos pero sabía los caballos también llevado muy bien con los vecinos

Voz 3 05:39 me ha extrañado mucho

Voz 1421 05:42 a quién lo ha visto todo

Voz 4 05:46 claro

Voz 1995 05:47 durante el rodaje ejercientes en el aumento de OS ha roto el palio imagino que iría al chino

Voz 4 05:53 ahora a buscar cualquier excusa ante la cantidad de cosas que en aves llenas de lámparas un uno que había de paraguas de acuerdo en Yemen

Voz 1995 06:07 pero bueno justo antes de Cristo va va un antes y después de haber un antes y después en el humor de El País Borja tú tú que has dirigido algunos de los capítulos de esta serie tú cómo te marcas en el proyecto nombre ya de prestigio has hecho cosas fabulosas que necesidad pues

Voz 3 06:29 pues por amistad realidad osea quiere decir que que en realidad es muy difícil negarse a una petición de Pony de Juan por eso básicamente porque estaba muy bien porque me y además que en la segunda temporada dirige algunos Nacho Vigalondo decíamos lo mismo que nos identificamos más con lo que habían escrito ellos que con lo nuestro propio o sea que que es que yo acuerdos situación de rodaje decir un actor que quiere improvisar o algo decía no no es que está mejor en el guión entonces creo que ha sido otros motivos y luego hace algo de romanos yo que siempre hago cosas de bares gente comiendo restaurantes normales si yo o en casas de hacer esto pues tenía su tenía su gracia porque lo querían como muy realista todo

Voz 1995 07:14 sí

Voz 3 07:14 a veces incluso demasiado porque porque el decorado eran demasiado realista que era infecto en la gente

Voz 6 07:21 da mucho hacer cosas de Romano a los actores todo el mundo

Voz 4 07:24 estaba encantado sea el se vestían de romanos y ya se pone

Voz 6 07:27 el tonto por los pasillos

Voz 7 07:28 entonces la verdad que que tiene un atractivo lo que hemos pero mira bien estos cascos fantástico hoy en día ponemos gorras de béisbol americano hemos ido a peor sea este verano todos

Voz 8 07:40 Cascos casco de justo antes visto

Voz 1995 07:48 he visto el cinco de abril no deben perderse la si quieren pasar un buen rato hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de una de romanos

Voz 1995 08:07 peplum uno de los toreros más exitosas en fines e hice una de romanos igual que se hizo una de vaqueros una época una de Almodóvar de romanos esta nueva serie Movistar Plus justo antes de Cristo se estrena este viernes a falta el próximo viernes y que a falta de referentes claros podríamos definir para que ustedes nos entiendan como si José Luis Cuerda hubiera dirigido Ben Hur después de visitar la tumba de Berlanga

Voz 9 08:33 además la próxima vez no sacamos todo eh para unos días examina mano externos nuestra Corullón ha no es Octavio no es un señor no sé quiénes

Voz 2 08:45 tiene cincuenta años pero muy bien llevados eh

Voz 9 08:52 además vetó el carro ya lo sabemos

Voz 1995 08:58 Roma no todos geranio héroes gladiadores prohombres protagonizando historias épicas en Roma pues también había pardillos intentando sobrevivir al día a día dos a los creadores de la serie Juan Montero y a Borja Cobeaga que es uno de los directores también este chico está empezando sí

Voz 3 09:21 digas no el Bigas Vigalondo pero ya

Voz 1995 09:24 somos muchos hemos

Voz 2 09:26 sí

Voz 1995 09:27 el protagonista es justo justo antes de Cristo es Julián López interpreta a manos emprendido Galván Patricio neurótico desubicado condenado a pagar una condena junto a la Legión sería como el típico Nini

Voz 4 09:41 bueno es un poco mayor pues eso supero si un chico se lo digo porque no ha hecho nada en su vida pero

Voz 1995 09:56 pues todo llega hasta el momento se tiene que plantear su vida entera da justo antes de Cristo constantes de Cristo pues ayer podría hacer Borja una serie de humor costumbrista ambientada en un campamento de la legión romana

Voz 3 10:09 pues sí pero pero vamos que que te pone Juan siempre se referían a la tienda donde vive maniobró o con los soldados es esclavo como el piso no o hay una taberna con Los Serrano osea es decir que que sigue siendo el piso

Voz 10 10:25 el bar el trabajo que ocurra

Voz 3 10:27 bueno bueno es una guerra que tampoco yo creo que lo habéis hecho vosotros antes pero yo siempre lo comparo con más que en realidad es una serie que transcurría donde recrear batallas ni veía nada simplemente veías unos unos tíos intentando ligar y comer bien pues aquí básicamente lo mismo lo haces bien

Voz 4 10:46 la pena de muerte no Javier aquí todos pena de muerte pues eso le añade un poco de de de drama de hombre ahí bastante muerto si hacía la primera semana el empezar Roland episodios lo empecé yo decía esta semana cuatro de hacer un calendario con todas las desaparecidos si yo te digo

Voz 3 11:11 la división de Teodosio hace tres episodios de Giotto otros tres cada uno con gusto

Voz 1995 11:18 caso que claro interés en un territorio complejo porque los referentes

Voz 4 11:22 ojo con los referentes hermanos

Voz 1995 11:26 el repaso de algunas de las películas de romanos y no es decir si oye si hay algo de esa película justo antes de no por ejemplo es imposible no pensar comedia Dos hombres

Voz 11 11:36 al ir a de Brian ramales veinte llamadas romanos ir la K

Voz 12 11:42 otra

Voz 11 11:43 dice romanos marchábamos

Voz 4 11:45 si hay algo de los Monty Python en justo antes de Cristo o ojalá no nos lo hemos tenido la cabeza consciente de que no no nos hemos acordado bellamente

Voz 12 11:57 otra más ferias ahora estáis zona repito lo que estoy diciendo es extenso

Voz 4 12:06 todo esto desde luego que no no me tiene usted y me encantaba pero no la verdad es que ni siquiera

Voz 1995 12:14 vamos a ponernos finos porque hay una serie de cómo va la cosa vamos a ponernos y no hay una serie británica de ITV sobre un grupo de jóvenes romanos se llama

Voz 13 12:25 bueno vamos

Voz 1995 12:28 escrito ahí a los romanos les ponemos cara británico sea los y británicos parecen más romanos que los propios actores británicos

Voz 4 12:40 no iba yo pero en inglés

Voz 3 12:45 ni para un norteamericano lo lo ingleses lo ancestral pues pues por eso tiene caudal como una antigua entonces que hable con acento británico no con acento de Boston no de Iowa bueno golfos de broma

Voz 14 12:59 casa de Cemex donde vive con su esposa ahí

Voz 4 13:01 muy

Voz 14 13:02 en ella Mora también series de Richard Lester hallazgos

Voz 1995 13:04 el golf USAID había pequeña me gusta un montón de moda al musical pero sinceramente no pero si te documentación habéis visto películas de romanos

Voz 4 13:15 pero pero sí tenemos a loca historia El Mundo

Voz 2 13:20 gladiador matarte ante una semana pasará intentar que matar a alguien

Voz 15 13:28 escucha es la última semana que cobras el paro o Matas alguien la semana que viene tendremos que buscarte otro anfitrión vale tíos

Voz 1421 13:34 esto es si un día algo muy bien yo

Voz 1995 13:38 también había de pequeño pero esta así se parezcan y en España tenemos no porque todas gestiones parejas de cómicos a todos los genes cómicos han utilizado antes al después en mundo romano nos hace mucha que no hacen tanta gracia el Roma que pregunta que vale mientras os pensáis fíjate Cruz y Raya

Voz 16 13:57 cuadre irá pelar

Voz 12 14:03 César los que van a morir que se J que tiempo llevamos los romanos aquí en Segovia martes haciendo sal y qué hemos hecho nosotros por Segovia B apenas de comía hemos hecho a Telma a hacer esto está la calzada romana bueno la calzada romana quemó un carril de aceleración

Voz 4 14:36 por último un remedio era eso no vale un bien de todos los tiempos

Voz 12 14:43 existe una Ahmad urgente creo que me pero invito yo por edad pues queremos que me he perdido ya te loto es que te digo una cosa ahí es que pregunta cuando se llega al mar SETI de donde cree que yo vengo

Voz 1995 15:10 chiquito de la Calzada hablemos de vuestra profesión porque está en las series la creación usual Borja Pepón Juan hasta el momento se les es difícil encontrar a gente para trabajar en todos los proyectos y ojo que vienen todavía más pero tenéis la sensación de tener un control creativo que va parejo a esa gran expresión de poder plantear cosas distintas tener poder realmente de imponer el criterio de esto se hace así estamos en ese punto en este caso si no se nota

Voz 3 15:38 en lo que permite económico a la pasta Amanda es decir que que realidad yo creo que sí que te pone Juan han hecho las Eric que les ha dado la gana ha ayudado y les han invitado a hacer la serie que ha dado la gana pero sí las limitaciones siempre son del tipo económico lo más curioso es que esta pues esta proliferación y está súper producción más que de tamaño de de cantidad de series seguida de Bisbal que se hace en algunas series están haciendo con más dinero pero tampoco notamos que está repercutiendo a un nivel de osea no es que la gente cobre más ni que las series tengan

Voz 4 16:15 pero con una serie ya no no lo digo yo

Voz 1995 16:20 pero entonces tenéis que hacer la hay que hacer la segunda parte será poquito antes de Cristo

Voz 4 16:24 esto se queda en treinta años se nos podemos hacer treinta temporadas

Voz 7 16:29 pero según otros sea bien lo mismo en este caso incluso sea divertido habláis en español en castellano poner subtítulos en latín

Voz 8 16:40 cambiando depende de los actores se que subtituladas en castellano siendo

Voz 4 16:45 a Aranjuez problema todavía

Voz 17 16:49 bueno

Voz 1995 16:52 vocal Izar justo antes de Cristo Se va a estrenar en unos días es una serie de romanos que curioso las temporadas son seis capítulos la primera temporada son se nos ha dado la gana además dicho hacemos

Voz 4 17:04 ha sido más si a mi me da pena lo rápido que se va a ver si son seis

Voz 1995 17:12 capítulos en veinticinco minutos como dos horas no no tres tres horas

Voz 4 17:17 es un poquito más de dos horas y media larga hubiera tiene que dar mucha algo

Voz 1995 17:26 ha conseguido vender has conseguido que tienen en ese estado cuánto tiempo de rodaje tres meses tres meses de rodaje otros tantos meses en edición y luego en tres horas y digo

Voz 4 17:36 bueno pues no está bien está bien bueno espérate si eso es otra cosa ya te pones a ver otra cosa ya olvidado porque has estado aquí ya no hay que andar en sandalias claro no echáis de menos cómodos

Voz 1995 17:53 Ador entonces decía espero que cuando estrene el día cinco te lo contaba Fernando Trueba que lo peor que te pueden decir al estrenar es una película es aquello de pues a me ha gustado el pues es pues a mi me gusta pero no es el caso unifica todo él pues tiene montado antes de Cristo Borja Cobeaga dirige algunos episodios Pepón Montero y Juanma llegan son los creadores de una serie divertidísima que no se pueden es un consejo mesa es muy divertido van a llorar de la risa muchísimas gracias y todas las el mundo justo antes de Cristo

