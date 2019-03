Nace la plataforma de las empleadas del hogar

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Elena Jiménez o

Voz 2 00:06 mi eran las Alda medida Longa volverá a cuestas mírala mírala mírala a quieres es uno de los temas

Voz 0136 00:36 qué han hecho las mujeres las trabajadoras del hogar que forman parte de la Asociación Madrileña territorio doméstico que han hecho un disco unas canciones como estas que se llama juntas y revueltas en las que hablan de sus condiciones de trabajo y reivindican sus derechos laborales bueno pues esta mañana se está presentando se acaba de presentar ahora a las once una plataforma precisamente para reivindicar eso los derechos y la falta de convenio laboral de las trabajadoras de lugar que por ejemplo bueno pues no tienen derecho a paro no tienen derecho a pensión bueno tampoco pues tienen posibilidades de que haya inspecciones laborales en sus centros de trabajo bueno en la Comunidad de Madrid según datos de la Seguridad Social hay algo más de cien mil trabajadoras del hogar porque la mayoría de ellas son mujeres es un trabajo feminización se está presentando se ha presentado como digo en el Espacio de Encuentro Feminista en Ribera de Curtidores ahí en la zona del rastro y allí está con ellas nuestra compañera Virginia Sarmiento Virginia hola qué tal muy buenos días hola Elena

Voz 3 01:35 al buenos días pues sí ha quedado constituida esta plataforma por un empleo de hogar y de cuidados con plenos derechos de Madrid así se llama así lo han celebrado incluso con un pequeño brindis con champán lo han protagonizado las mujeres que hoy están en este espacio feminista en Lavapiés es que de momento por lo menos hay que celebrar este primer paso para visibilizar conjuntamente esa lucha por cuestiones fundamentales como decías por unas condiciones salarios justos y además por el reconocimiento a su trabajo en el régimen general del Estatuto de Trabajadores más de una veintena de entidades colectivos de empleadas del hogar como territorio domésticos en de cuidados sindicatos todos juntos con un mismo objetivo me acompaña Natalia es Lepoy Benites miembro de esta plataforma que tal Natalia unos días

Voz 4 02:19 hola buenos días

Voz 3 02:20 y es que me gustaría además de lo que acabamos de explicar de ese objetivo común que tienen todas entidades es que me hablase de esas herramientas que han preparado durante algunos meses durante un largo tiempo de trabajo entre todas estas asociaciones para visibilizar pues esos derechos que históricamente no han respetado nunca a pesar de tener entre manos un trabajo fundamental para muchas familias

Voz 4 02:43 eso es bueno Nos hemos agrupado una veintena entidades como es dicho entre asociaciones de trabajadoras de hogar entidades sociales y sindicatos con la finalidad de reconocer y empujar a unas condiciones de trabajo dignas en un sector que tiene altos niveles de de precariedad laboral no para ello a una de las herramientas que hemos constituido que es un algo que es usado por otras plataformas similares en otras ciudades del Estado es partir de un básico de unas tablas de salarios mínimos que no existe una este sector porque como decíais no hay convenio colectivo al igual que no están reconocidos otros derechos fundamentales para el conjunto de trabajadores y trabajadoras integrados en la próxima en general pues uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es que no hay convenio que no están establecidas a la hora de establecer una contratación unas condiciones de trabajo que puedan ser pactadas entre la parte empleadora la parte trabajadora para ello unas tablas salariales que parten de un salario mínimo que reconocen discriminan entre las tareas realizadas de limpieza de hogar sea el empiece cuidados para valorar es reconocer ese trabajo y que además eh reconoce en otro tipo de condiciones básicas que están reguladas en otros ámbitos como la cantidad de horas realizadas las jornadas y los descansos que deban a reconocerse en la A las tareas que se realizan si por ejemplo se ocupan del cuidado de más personas son en horario nocturno todos estos elementos que en los parece que son básicos en cualquier otro sector laboral en empleo de hogar en general ni siquiera si llegan a tener en cuenta entonces por eso nos parece indispensable contar con herramientas tanto que puedan ser usadas por las trabajadoras puedan ser conocidas ser reconocidas por los empleadores también por las entidades vinculadas al sector para defender unos derechos y unas condiciones de trabajo dignas

Voz 3 04:48 me acompaña también Elena edite Espinosa el que secretaria de otra de las asociaciones que integran esta nueva plataforma desde Doha que el servicio de doméstico activo también ha estado hoy en esta presentación también ha brindado

Voz 5 04:59 todo con champán porque desde luego es motivo

Voz 3 05:02 de celebración y además nos adelantaran que este domingo tienen una cita para seguir visibilizando para seguir luchando a mediodía en la Puerta del Sol Edith cuéntanos

Voz 6 05:11 bueno al mediodía vamos a estar a las doce el día no se nos lleguen a las tres de la tarde a las doce El día reivindicando nuestros derechos acompañadas

Voz 7 05:19 de distintas organizaciones y asociaciones que apoyan en esta lucha reivindicativa pobre de estar en el régimen general más que nada es lo que queremos que la ciudadanía nos tenga en cuenta hice de cuenta que nuestro trabajo vale que nosotras somos importantes para sostener la vida de los demás y que nos den los derechos que nos corresponden como trabajadoras

Voz 0136 05:42 os pregunto Natalia hola a las dos os pregunto a ambas porque creéis que que estamos todavía ahora mismo hablando de esto de que no tenéis un convenio colectivo de que no hay unas tablas salariales para para vosotras de que alguno de esos cosas que hoy presentaba This también esas condiciones de contratación que ponía yo que sé pues estoy leyendo en el papel que habéis elaborado cosas como que se dice en el contrato de trabajo se tendrá que hacer por escrito se tendrá que entregar un recibo de sueldo o nómina mensual el periodo de prueba no puede ser de más de dos meses la Seguridad Social el alta sólo es obligatoria eso que en cualquier otro tipo de trabajo es lo lógico por qué creéis que tenemos que estará hablando ahora mismo de que todavía se está en el trabajo de las empleadas del hogar en esta situación

Voz 3 06:29 si te parece Elena te contesta primero Edith que es la que tiene ahora mismo el auricular puesto lo veremos dos vale vale después se lo trasladamos también Natalia perfecto venga adelante bueno porque

Voz 7 06:40 esto porque a las trabajadoras del hogar estamos dentro del régimen especial de empleadas del hogar en un apartado del régimen general nosotras están tenemos unas estipulaciones específicas discrimina y por eso seguimos hablando de que cuando firmamos si es que firmamos un contrato laboral no están estipuladas las los trabajos que vamos a realizar los tras los contratos son generalmente verbales Illa cuando firmas un contrato luego la empleadora lo que hace es volver a recargar te con otro trabajo también te toca esto también te toca lo otro no está realmente regulado tampoco se siente parte del Gobierno que estén realmente implicados dispuesto a cambiar esta esclavitud porque es una esclavitud régimen interna realmente es un régimen de esclavitud ya que estamos trabajando prácticamente veinticuatro horas al día los siete días de la semana y el Gobierno no se implica no tiene esa disposición para ratificar el convenio ciento ochenta y nueve decir no a la enmienda seis mil siete seis seis mil setecientos setenta y siete incluyendo ya en el régimen general con todos los derechos como a los demás trabajadores es que come no sé si trabajadoras de segunda

Voz 0136 07:54 si solo por explicar un poco que no sé si los oyentes no siguen cuando hablamos del convenio ciento ochenta y nueve es un convenio de la organización interna del trabajo que digamos qué es el convenio en el que se regula el trabajo de las empleadas del hogar estamos hablando de eso de que eso se traslade aquí a nuestro país es ese convenio que es que está firmado por nuestro país pero que se traslade realmente Ike pueda es estar en el régimen de de trabajadoras de la Seguridad Social el régimen habitual y que pueda tener ese derecho a pensión o a cobrar el paro

Voz 7 08:24 efectivamente en España uno de los pocos países que no tampoco tiene firme ratificado el convenio este convenio lo que hace es mejorar algo el Gobierno realmente regule enough coloca nosotras en igualdad de condiciones laborales con los demás trabajadores sería un compromiso a nivel internacional que España firmaría le obligaría porque esto le obligaría a modificar las políticas que tiene respetar leyes laborales en el empleo del hogar

Voz 0136 08:57 no sé si tenemos por ahí Virginia Natalia y quiero añadir alguna

Voz 3 09:00 pues sí pasa más de lo que estábamos hablando de por qué toda

Voz 0136 09:03 ya tenemos que estar hablando de esa falta de de convenio colectivo para las trabajadoras del hogar Natalia

Voz 8 09:10 bueno ten me he escuchado la mitad de de la Elena perdona si no hay problema que te refieres la falta de convenio

Voz 3 09:18 si quieres añadir algo más a lo que estaba diciendo Edit

Voz 5 09:20 pues un poco que

Voz 4 09:23 completando lo que comentaba comentaba Ana compañera a de las razones por la que no exista convenio colectivo en este sector y tampoco otros derechos con los que después de muchos años de lucha podemos disfrutar a el resto de trabajadoras y trabajadores tiene que ver también con una discriminación histórica no un trabajo asociado a la servidumbre un trabajo feminización un trabajo invita civilizado y esta es una de las razones por las que consideramos que muchos de los derechos aún hoy no están reconocidos y además se normaliza que no lo estén no entonces es indispensable que hizo urgente que no haya una igualdad de condiciones con un sector que como decíamos antes es fundamental para la vida se está haciendo cargo de en estos momentos de los cuidados y atención de muchas de las personas que lo requieren que no están siendo atendidas por un sistema público que está inflado dotado que es ineficaz que es insuficiente entonces lo mínimo que se merecen es un reconocimiento en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores bueno pues

Voz 0136 10:30 Natalia Edith muchísimas gracias enhorabuena por esta plataforma que se pone en marcha en la que estaban muchas de las asociaciones de trabajadoras de empleo doméstico en el que los sindicatos como Comisiones CGT CNT USO y otras órgano

Voz 4 10:44 quizá acciones esta plataforma que precisa

Voz 0136 10:47 esa mente bueno pues batalla para dar dignidad a este colectivo y derechos laborales algo bastante bastante lógico y necesario así que Natalia Edith muchísimas gracias el domingo en esa manifestación que hacéis en la Puerta del Sol con motivo del Día de las trabajadoras domésticas que precisamente es el día treinta y trasladarles la protesta al al domingo a las doce de la mañana la Puerta del Sol así que muchísimas gracias Virginia Sarmiento compañero alguna cosa más

Voz 3 11:13 pues simplemente recordar que este esta manifestación y esta puesta en escena de la nueva plataforma sólo es un primer paso tiene muchas más acciones en preparadas les vamos a ir informando de ellas en la medida que podamos próximamente ya casi la semana que viene tiene incluso no olvidan ellas que es que nos enfrentamos ahora mismo a un periodo electoral pues una mesa de debate con políticos para trasladarles pues todas estas inquietudes y todas estas cuestiones y que al menos se logre que se plasme no en alguno de los programas electorales que nos va a tocar leer en los próximos días muy bien

Voz 0136 11:45 pues muchísimas gracias hasta luego adiós

Voz 3 11:48 los buenos días

Voz 2 11:50 con estas algo más