Veinte años del estreno de 'Matrix': doce curiosidades que no sabías

Bruno el personaje de Neo Brad Pitt Leonardo Di Caprio eran los primeros candidatos para el papel pero ambos rechazaron la oferta por qué no estaban dispuestos a entregar un año de su vida a una sola película Willy Smith por su parte renunció para irse a rodar Wild Wild West que a la postre sería la película peor valorada de toda su carrera tampoco aceptaron Tom Cruise nival Kilmer por lo que al final el papel fue a parar a quién Reeves que no contaba para nadie en los planes iniciales

el personaje de Morfeo como abres Mainer yo soy Morfeo es un honor conocerse el olores Millo Laurance Pittsburgh tampoco fue la primera opción las Martos quien le ofrecieron el papel a Sean Connery primero pero éste devolvió el guión diciendo que no había entendido ni una palabra cuatro el tobillo de Carrie Ann Moss durante el casting de la película Carrie Ann Moss en su papel de Trinity sufrió una caída y se torció el tobillo otros Belmondo caer la primera vez la Trinity la actriz temía que por ello no le dieran el papel no dijo nada a nadie de esta forma acabó rodando toda la película con sus muchas escenas de acción lesionada y con fuertes dolores tienes

y quizás sea un ejemplo de discriminación machista hubo Wedding se lesionó en una pierna el primer día de rodaje en el examen médico descubrieron que tenía un pólipo y quedarían operarle así que en vez de sustituirle por otro actor dejaron sus escenas de acción para el final de rodaje cuando ya estuviera recuperado nunca Vives aún no en vano el trabajo de una máquina cinco aumentando el presupuesto la Warner no estaba muy entusiasmada con el guión de Matrix sólo aprobaron un presupuesto de diez millones de dólares lejos de los ochenta que pedía las Wachowski lo que hicieron entonces las directoras puede gastarse casi todo ese dinero en el rodaje de la primera escena de la Peña

la influencia de Matrix la película tuvo una gran influencia en campos como la publicidad y la moda o los videoclips por ejemplo de Rafael vestido con Moneo en el vídeo de Maldito duende o de los Estopa homenajeando la película en el de Cacho a cacho tibia ordenador cómo lo hiciste también por supuesto tuvo una enorme influencia en los videojuegos por no hablar sobre cómo afectó a algunas personas en particular con la sensación de no saber con seguridad así suene a su estás dispuesto si alguna vez en dos mil dos una mujer fue hallada no culpable por motivos de salud mental tras haber asesinado a su casero en Ohio un año más tarde otro chico que había matado a sus padres recibió un veredicto similar en ambos casos los abogados defendieron las tesis de que los acusados habían cometido sus crímenes tras haber visto repetidas veces la película estar convencidos de cantaban en una simulación virtual